IRW-PRESS: Granada Gold Mine Inc.: Granada Gold trifft im Rahmen des Infill-Bohrprogramms auf 7,63 g/t Gold über 5 m einschließlich 53,5 g/t über 0,65 m

11. August 2021, Rouyn Noranda, Quebec, Granada Gold Mine Inc. (TSXV: GGM) (OTC: GBBFF)) (Frankfurt: B6D) (das Unternehmen oder Granada) gibt weitere Bohrergebnisse seines laufenden Bohrprogramms auf dem Projekt Granada Gold Mine in der Nähe von Rouyn-Noranda entlang der produktiven Verwerfung Cadillac Break in der Region Abitibi im Nordwesten von Quebec bekannt.

Die wichtigsten Ergebnisse:

- GR-16-14W1 traf auf 2,82 g/t über 1,0 m in 852,65 m

- GR-16-14W2 traf auf 4,26 g/t über 1,0 m in 907,85 m

- GR-16-14W3 traf auf 7,63 g/t über 5,0 m in 886,0 m

- GR-21-01 traf auf 7,55 g/t über 1,0 m in 314,75 m

- GR-21-02 traf auf 7,91 g/t über 1,0 m in 363,85 m

- GR-21-12 traf auf t 4,68 g/t über 1,25 m in 457,45 m

Die Zielsetzung war, unter der auf die Tagebaugrube begrenzten Ressource und in der Tiefe zu bohren - damit wir die Quantität und Qualität der Mineralressourcen erhöhen können. Diese neuesten Bohrergebnisse - aus zwei Bohrungen und Keilbohrungen bestehender Bohrungen - zeigen Abschnitte mit wirtschaftlichem Goldgehalt nahe der Oberfläche, unter der auf die Tagebaugrube begrenzten Ressource und in der Tiefe auf. Dies unterstützt die Ansicht, dass eine deutliche Steigerung bei unserer nächsten Ressourcenaktualisierung möglich ist, sagte Frank J. Basa, P.Eng., President und CEO.

Diese Pressemitteilung präsentiert verfügbare Teilergebnisse aus von GR-16-14 ausgehenden Keilbohrungen sowie Infill-Bohrungen zwischen GR-11-362 und GR-11-393. Die mineralisierten Strukturen wurden von jeder Keilbohrung in unterschiedlichen Tiefen durchteuft, was die Kontinuität der Strukturen mit der Variabilität des Goldgehalts zeigt und die Fortsetzung der mineralisierten Gänge bestätigt.

Die Bohrungen GR-21-01 und GR-21-02 wurden niedergebracht, um eine 100 m lange Lücke zwischen GR-11-362 und GR-11-393 unter der auf die Tagebaugrube begrenzten Ressource zu überbrücken. Es werden Teilergebnisse veröffentlicht. GR-21-12 wurde niedergebracht, um die Kontinuität der Goldzonen am östlichen Rand der Aufbereitungsrückstände unbekannter Betreiber (Orphan Tailings) zu identifizieren.

Tabelle 1: Analyseergebnisse der durchteuften Strukturen

Bohrloch-von (m) bis (m) Länge (mGold Ziel

Nr. ) (g/t)

GR-16-14W667,55 668,05 0,50 2,76 Erweiterung

1 unterhalb

der

a

uf Grube

beschränkten

Ressource

UND 852,65 853,65 1,00 2,82 idem

GR-16-14W665,30 666,42 1,12 0,42 idem

2

UND 690,00 694,00 4,00 1,38 idem

UND 808,50 811,20 2,70 1,25 idem

UND 864,00 865,00 1,00 3,85 idem

UND 907,85 908,85 1,00 4,26 idem

GR-16-14W712,60 714,00 1,40 7,84 idem

3

UND 826,50 827,50 1,00 1,14 idem

UND 849,00 850,45 1,45 1,22 idem

UND 886,00 891,00 5,00 7,63 idem

einschlie888,00 888,65 0,65 53,50 idem

ßlich

GR-21-01 Infill-Bohrung

191,25 195,40 4,15 1,62 zwischen

GR-11-362 &

GR-11-393

einschlie193,40 194,40 1,00 3,82 Idem

ßlich

UND 223,90 227,05 3,15 0,81 Idem

UND 236,00 240,10 4,10 1,54 Idem

einschlie236,00 237,00 1,00 4,69 Idem

ßlich

UND 252,10 253,10 1,00 2,20 Idem

UND 314,75 318,22 3,47 2,32 Idem

einschlie314,75 315,75 1,00 7,55 Idem

ßlich

UND 341,40 342,50 1,10 4,53 Idem

GR-21-02 361,10 364,85 3,75 2,61 Idem

einschlie363,85 364,85 1,00 7,91 Idem

ßlich

GR-21-12 331,10 334,50 3,40 1,05 Östlich der Or

phan

Tailings

UND 367,35 369,00 1,65 1,11 Idem

UND 379,65 382,95 3,30 1,52 Idem

UND 456,00 459,85 3,85 1,77 Idem

einschlie457,45 458,70 1,25 4,68 Idem

ßlich

Die Längen sind Kernlängen, es wurde keine Deckelung vorgenommen. Au ist Gold mittels Brandprobe, abschließendem gravimetrischem Verfahren oder Screen Metallic Method (Sieben mit Metallsieben).

Tabelle 2: Positionsdaten der Bohrungen - Keile wurden in einer Tiefe von 424 m und darüber gesetzt.

Bohrloch UTME UTMN HöhenlaAzimut NeiguLänge (m

ge ng )

GR-16-14W647516,5338875,298,96 191,5 -65,5906

1 8 7

GR-21-01 646996,5338305,309,47 186,0 -80,0447

6 4

GR-21-02 646996,5338305,309,47 196,0 --65,429

6 4 0

GR-21-12 646743,5338364,315,0 203 -85,0474

0 0

Das Explorationsprogramm 2021

Das Bohrprogramm 2021 zielt darauf ab, die Lücken zu schließen, damit die Erschließung zusätzlicher Mineralressourcen möglich ist, und gleichzeitig die Kontinuität der Strukturen mittels der Bohrungen der Serie 200 zu überprüfen.

Darüber hinaus werden Bohrungen niedergebracht, um die Ausdehnung der Struktur und der Goldmineralisierung unter dem Gebiet der Aufbereitungsrückstände unbekannter Betreiber zu überprüfen.

Im Rahmen des Bohrprogramms wurden bis dato Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 30.000 m niedergebracht. Das Bohrprogramm wird jetzt unterbrochen, um dem technischen Team Zeit zu geben, alle vorhandenen Daten auszuwerten und zu verarbeiten sowie die Laborergebnisse einzubeziehen, die aufgrund anhaltender Verzögerungen bei den Bearbeitungszeiten in der gesamten Branche im Rückstand sind.

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemeldung enthaltenen Fachinformationen wurden von Claude Duplessis, P.Eng., einem Mitarbeiter von GoldMinds Geoservices Inc. und Mitglied des Québec Order of Engineers, in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 geprüft.

Qualitätskontrolle und Berichtsprotokolle

Alle gemeldeten NQ-Kernanalyseergebnisse der Keile der Bohrungen aus dem Jahr 2020 wurden entweder mittels Ein-Kilogramm-Brandprobe oder einer 50-Gramm-Standard-Brandprobe mit AA- (Atomabsorptions)-Abschluss oder gravimetrischem Abschluss im Labor SGS in Vancouver durchgeführt, wobei die Probenvorbereitung in Val dOr (Québec) erfolgt. Die Analyseergebnisse 2021 wurden von der Laboreinrichtung von ALS in Val dOr ermittelt. Die Gittersieb-Analysemethode wird von Geologen oder geologischen Ingenieuren gewählt, wenn die Proben sichtbares Gold enthalten. Das Bohrprogramm, die Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle (QS/QK) sowie die Interpretation der Ergebnisse werden von qualifizierten Sachverständigen (Qualified Persons) unter Anwendung eines QS/QK-Programms gemäß National Instrument 43-101 und den besten Praktiken der Branche durchgeführt. Zusätzlich zur QS/QK des Labors werden zu QS/QK-Zwecken dieses Programms jeder 20. Probe Standard- und Leerproben hinzugefügt.

Über Granada Gold Mine Inc.

Granada Gold Mine Inc. setzt die Erschließung des Goldkonzessionsgebiets Granada in der Nähe von Rouyn-Noranda (Quebec) fort. Bis dato wurden im Konzessionsgebiet etwa 150.000 Meter an Bohrungen abgeschlossen, deren Hauptaugenmerk vor allem auf die erweiterte Zone LONG Bars gerichtet war, die sich über zwei Kilometer in Ost-West-Richtung über eine potenzielle 5,5 Kilometer lange mineralisierte Struktur erstreckt. Der äußerst produktive Cadillac Break, der im vergangenen Jahrhundert über 75 Millionen Unzen Gold produzierte, durchschneidet den nördlichen Teil des Konzessionsgebiets Granada. Dies weist jedoch nicht zwangsläufig auf eine Mineralisierung hin, die sich im Konzessionsgebiet des Unternehmens befindet.

Neue Mineralressourcenschätzung

Die aktualisierte Ressource auf dem Goldprojekt Granada des Unternehmens in Rouyn-Noranda (Quebec) wurde von SGS Canada geschätzt und in einer Pressemitteilung am 29. Januar 2021 beschrieben. Der Abschlussbericht wurde am 15. März 2021 eingereicht und erhielt am 15. Dezember 2020 Gültigkeit. Der NI 43-101-konforme Fachbericht mit dem Originaltitel Granada Gold Project Mineral Resource Estimate Update, Rouyn-Noranda, Quebec, Canada wurde von Yann Camus, P.Eng. und Maxime Dupéré, B.Sc, Géo. Erstellt. Beide sind Mitarbeiter von SGS Canada Inc.

Aktualisierte Mineralressourcenschätzung im Basisfall mit Einzelheiten für sowohl den Tagebaubereich als auch den Untertagebaubereich

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/60939/Granada_081121_DEPRcom.001.png

1. Die Cutoff-Gehalte basieren auf einem Goldpreis von 1.600 US$ pro Unze, einem Wechselkurs von 0,76 USD für 1 CAD und einer Goldgewinnung von 93 %.

2. Die auf die Tagebaugrube beschränkten Mineralressourcen werden mit einem Cutoff-Gehalt von 0,9 g/t Au innerhalb eines konzeptionellen Grubenmodells gemeldet.

3. Unterirdische Mineralressourcen werden mit einem Cutoff-Gehalt von 3,0 g/t Au innerhalb eines abbaubaren Volumens angegeben.

Frank J. Basa

Frank J. Basa P. Eng.

President & Chief Executive Officer

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Frank J. Basa, P. Eng., President und CEO, Tel. 1-819-797-4144 oder

Wayne Cheveldayoff, Corporate Communications, Tel. 416-710-2410 oder waynecheveldayoff@gmail.com

2875 Ave Granada

Rouyn Noranda, Québec J9Y 1Y1

Tel : 819-797-4144 / Fax: 819-792-2306

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=60939

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=60939&tr=1

