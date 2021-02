IRW-PRESS: Grande West Transportation Group Inc.: Grande West beauftragt MZ Group mit Leitung von strategischem Investor-Relations- und Aktionärskommunikationsprogramm

Vancouver (British Columbia), 1. Februar 2021. Grande West Transportation Group Inc. (TSX-V: BUS, OTCQX: BUSXF, FRA: 6LG) (Grande West oder das Unternehmen), ein führender Anbieter von Elektro-, Erdgas-, Gas- und Clean-Diesel-Bussen, hat den Investor-Relations-Spezialisten MZ Group (MZ) - https://mzgroup.us/ damit beauftragt, ein umfassendes strategisches Investor-Relations- und Finanzkommunikationsprogramm auf allen Schlüsselmärkten zu leiten.

Die MZ Group wird eng mit dem Management von Grande West zusammenarbeiten, um eine umfassende Kapitalmarktstrategie zu entwickeln und umzusetzen, die konzipiert wurde, um die Sichtbarkeit des Unternehmens in der Investment-Community zu erhöhen. Das Programm wird verdeutlichen, wie Grande West seine internationalen Betriebe weiter skaliert und dabei seine etablierte Markenbekanntheit nutzt, während gleichzeitig Produktinnovationen weiterentwickelt werden, um den Zielmarkt zu erweitern - wie etwa die Einführung des vollständig elektrischen Vicinity Lightning-Busses, der durch Batteriesätze und Komponenten von BMW ermöglicht wird.

MZ hat sich eine Reputation als führende Ressource für institutionelle Investoren, Broker, Analysten und Privatanleger erarbeitet. MZ North America wird Grand West in allen Facetten der Unternehmens- und Finanzkommunikation beraten, einschließlich der Koordination von Messen und Investmentkonferenzen in wichtigen Städten sowie des Aufbaus einer Markenbekanntheit in Finanz- und sozialen Medien.

Greg Falesnik, Chief Executive Officer von MZ North America, sagte: Grande West hat eine beispiellose Marktdurchdringung in Kanada erreicht und bietet ein vielfältiges Portfolio an Bustypen in allen Größen und mit führenden Antrieben, einschließlich Elektro-, Erdgas-, Gas- und Clean-Diesel-Busse. Angesichts der jüngsten Ankündigung einer neuen Buy American Act-konformen Montageanlage im US-Bundesstaat Washington mit einer Kapazität von 1.000 Einheiten pro Jahr hat das Management Grande West für ein beträchtliches Wachstum auf dem unerschlossenen US-amerikanischen Markt positioniert, wobei es die solide Reputation in der Branche sowie die etablierten Händlerbeziehungen im ganzen Land nutzt.

Wir sind davon überzeugt, dass Grande West das finanzielle Profil eines reifen Unternehmens mit mehreren Möglichkeiten für nachhaltiges Wachstum in den Bereichen Elektrofahrzeuge, Erdgas und Clean-Diesel bietet. Wir freuen uns darauf, ihre Geschichte in den kommenden Monaten mit unserem globalen Netzwerk an institutionellen und Family-Office-Investoren zu teilen, sagte Falesnik abschließend.

Grande West hat auch im Jahr 2020 Innovationen verzeichnet und seine dominante Marktposition in Kanada genutzt, um neue Produkte auf den Markt zu bringen - wie etwa seine vollständig elektrischen Busse, die durch die Batterietechnologie und Komponenten von BMW ermöglicht werden, sagte John LaGourgue, VP, Corporate Development und Director von Grande West. Während wir in den riesigen US-Markt eindringen, auf dem zahlreiche Betreiber ihre Flotten elektrifizieren möchten, werden wir versuchen, den Betrieb in unserer US-Montageanlage zu skalieren, und gleichzeitig unsere globalen Produktionspartner nutzen, um kurzfristige Vertriebsmöglichkeiten in ganz Nordamerika anzupeilen. Wir freuen uns darauf, eng mit dem gesamten Team der MZ Group zusammenzuarbeiten, um unser Wertangebot einer breiteren Investment-Community zu kommunizieren.

MZ wurde zu einem Betrag von 12.500 US-Dollar pro Monat für eine Laufzeit von zunächst zwölf Monaten und - vorbehaltlich bestimmter Bedingungen - einer automatischen Verlängerung um weitere zwölf Monate beauftragt. Darüber hinaus werden MZ 125.000 Incentive-Aktienoptionen (die Optionen) gewährt, die über einen Zeitraum von fünf Jahren zu einem Preis von 3,12 Dollar pro Aktie ausgeübt werden können. Die Optionen und deren Bedingungen unterliegen den Bedingungen des Aktienoptionsplans des Unternehmens und werden gemäß den darin enthaltenen Bestimmungen sowie gemäß den Richtlinien der TSX Venture Exchange emittiert werden.

MZ besitzt zurzeit keine direkte oder indirekte Beteiligung an den Wertpapieren von Grande West und auch kein Recht oder die Absicht, eine solche Beteiligung zu erwerben - außer im Rahmen der Ausübung der oben genannten Optionen.

Die Ernennung von MZ zum Investor-Relations-Berater von Grande West und die Gewährung der Optionen unterliegen der behördlichen Genehmigung der entsprechenden Einreichungen bei der TSX Venture Exchange.

Weitere Informationen über Grande West finden Sie auf der Investor-Relations-Website des Unternehmens unter www.grandewest.com. Um eine Telefonkonferenz mit dem Management zu vereinbaren, senden Sie bitte Ihre Anfrage per E-Mail an BUS@mzgroup.us oder rufen Sie Lucas Zimmerman unter 949-259-4987 an.

Über die MZ Group

MZ North America ist die US-amerikanische Sparte der MZ Group, eines weltweit führenden Unternehmens in den Bereichen Investor Relations und Unternehmenskommunikation. MZ North America wurde 1996 gegründet und bietet umfassende Investor-Relations-Dienstleistungen für private und börsennotierte Unternehmen in allen Branchen. Unterstützt durch seinen exklusiven Ansatz, bei dem alles aus einer Hand angeboten wird, arbeitet MZ mit dem Top-Management zusammen, um die Geschäftsstrategie der Kunden in sechs ganzheitlichen Produkt- und Servicekategorien zu unterstützen: 1) IR Consulting & Outreach - Full-Service-Investor-Relations- und Messedienstleistungen, 2) ESG Consulting - Technologieplattform für das Berichtswesen und Beratung bei der Prüfung und Berichterstattung, 3) SPAC Advisory - Bereitstellung kritischer und fristgerechter Beratung bei Geschäftszusammenschlüssen, 4) Financial & Social Media - Leadgenerierung und Social-Media-Relations, 5) Market Intelligence - Echtzeitüberwachung der Eigentümerschaft, 6) Technology Solutions - Webhosting, Webcasting, Vertriebsdienstleistungen, Telefonkonferenzen, Kundenbeziehungsmanagement und Board-Portale. MZ North America verfügt über ein globales Profil mit Niederlassungen in New York, Chicago, San Diego, Aliso Viejo, Austin, Minneapolis, Taipeh und São Paulo.

Über Grande West Transportation Group

Die Grande West Transportation Group (TSX-V: BUS, OTCQX: BUSXF, FRA: 6LG) ist ein führender kanadischer Anbieter von Elektro-, Erdgas-, Gas- und Clean-Diesel-Bussen für den Einsatz im öffentlichen und gewerblichen Bereich. Die Vorzeige-Produktlinie des Unternehmens, die Vicinity-Busse, die in Kanada einen dominanten Marktanteil aufweisen, werden von erstklassigen Fertigungspartnern oder in der Buy America Act-konformen Montageanlage des Unternehmens im US-Bundesstaat Washington hergestellt. Der innovative Vicinity Lightning-Elektrobus von Grand West, der durch ein strategisches Lieferabkommen mit BMW ermöglicht wird, soll den globalen Übergang zu einem nachhaltigeren System an öffentlichen Verkehrsmitteln auf den Weg bringen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.grandewest.com.

Unternehmenskontakt:

Grande West Transportation

John LaGourgue

VP Corporate Development

Tel: 604-288-8043

IR@grandewest.com

Investor Relations Kontakt:

Lucas Zimmerman oder Mark Schwalenberg, CFA

MZ Group - MZ North America

949-259-4987

BUS@mzgroup.us

www.mzgroup.us

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle hierin enthaltenen Aussagen sind - mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten - sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt auf Aussagen über die Verwendung der Erlöse aus der Privatplatzierung. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, durch Wörter wie erwartet, rechnet mit, glaubt, beabsichtigt, schätzt, Potenzial, möglich und ähnliche Ausdrücke oder Aussagen gekennzeichnet, wonach Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden werden, können, könnten oder sollten. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten verschiedene Risiken und Ungewissheiten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen werden, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von den Erwartungen, die in solchen Aussagen zum Ausdruck gebracht werden, abweichen.

Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen von Grande West abweichen, sind u.a. Ungewissheiten in Bezug auf den Erhalt der endgültigen Genehmigung durch die TSX-V sowie andere Risiken und Ungewissheiten, die in den regelmäßig bei den zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Berichten und Unterlagen von Grande West offengelegt werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen von Grande West spiegeln die Überzeugungen, Meinungen und Prognosen zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen wider. Grande West übernimmt keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen oder Überzeugungen, Meinungen, Prognosen oder andere Faktoren zu aktualisieren, sollten sie sich ändern, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

