IRW-News: Graphano Energy Ltd.: Graphano Energy gibt Update zu den Bohrarbeiten im Grafitprojekt LAB

IRW-PRESS: Graphano Energy Ltd.: Graphano Energy gibt Update zu den Bohrarbeiten im Grafitprojekt LAB

Vancouver, British Columbia, 10. März 2022 - Graphano Energy Ltd. (TSXV: GEL,

OTCQB: GELEF, FWB: 97G0) (das Unternehmen oder Graphano Energy) freut sich, andauernde Phase-Eins-Bohrarbeiten in seinem Grafitprojekt Lac Aux Bouleaux (LAB) in Quebec, das sich zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindet, bekanntzugeben. Das Bohrunternehmen Forage Hébert Inc. aus Amos, Quebec, wurde mit der Ausführung des Bohrprogramms beauftragt.

Abbildung 1 - Bohranlage

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/64645/Graphano_20220310_DEPRcom.001.jpeg

Sieben Bohrlöcher über insgesamt 931,8 Meter aus dem geplanten Bohrprogramm mit 20 Bohrlöchern über 2.800 Meter (Bohrkerngröße NQ) wurden bisher ausgeführt. Das Programm konzentrierte sich bisher auf die Zone 4, wo Schürfgrabungen an der Oberfläche und Probenahmen im Jahr 2021 beachtliche Gehalte und Mächtigkeiten der Grafitmineralisierung identifizierten (siehe Pressemeldung Graphano vom 13. Januar 2022).

Gemäß der Meldung vom 13. Januar 2022 waren die Highlights der Ergebnisse aus den Schlitzproben wie folgt:

- Ergebnisse der Schlitzproben aus Zone 1 beinhalten 7,9 % Kohlegrafit über 9,5 Meter, einschließlich 13,9 % über 4,5 Meter

- Ergebnisse der Schlitzproben aus Zone 4 beinhalten 18 % Kohlegrafit über 4 Meter und 5,8 % Kohlegrafit über 8 Meter, einschließlich 14,8 % über 3 Meter

Eine Zusammenfassung der Bohrlöcher aus den Phase-Eins-Bohrungen sind in der Tabelle unten aufgeführt:

BohrlocHochwerRechtweAzimut NeigunTiefe (

h t rt (magnetg m)

ID i

sch)

LB22-015133718457324 126 -42 150

LB22-025133751457279 312 -43 150

LB22-035133683457275 125 -42 150

LB22-045133826457332 133 -42 31

LB22-055133826457332 133 -42 151.8

LB22-065133826457331 125 -65 135

LB22-075133642457272 325 -42 164

LB22-085133847457299 323 -42 andauer

nd

Die meisten Bohrlöcher durchteuften unterschiedlich starke Grafitmineralisierung in Paragneis und rekristallisierten Kalksteineinheiten. Die Analyseergebnisse aus dem Bohrprogramm werden zeitgerecht nach Erhalt aus dem Labor veröffentlicht werden. Insgesamt wurden 569 Proben nach bewährten Verfahren verpackt und etikettiert und an Activation Laboratories (ACTLABS) in Ancaster, Ontario, zur Probenvorbereitung und Analyse geliefert. Das Labor verwendete seine Methode Code 4F-C Graphitic zur Analyse von C-Grafit (Infrarot), wobei die Probe einer mehrstufigen Ofenbehandlung zur Entfernung aller Arten von Kohlenstoff, mit Ausnahme von Kohlegrafit, unterzogen wird, und zur Analyse von C-Gesamt (Infrarot). ACTLABS ist ein unabhängiges, kommerzielles, akkreditiertes, ISO-zertifiziertes Labor.

Luisa Moreno, Chief Executive Officer des Unternehmens, erläuterte: Wir freuen uns, trotz einiger Verzögerungen aufgrund von COVID-19 und wetterbedingter Probleme, die unser Bohrprogramm beeinträchtigten, in der frühen Bohrphase positive Ergebnisse zu erzielen. Wir werden weitere 13 Bohrlöcher ausführen und uns auf Gebiete mit hochgradiger Mineralisierung konzentrieren. Das Ziel ist die Definition einer Ressource, und wir glauben, dass uns die Nähe zu einer bestehenden Aufbereitungsanlage einen guten logistischen Vorteil bietet. Der Bedarf an Grafit wird aufgrund der derzeitigen Revolution elektrischer Fahrzeuge weiterhin stark bleiben, und wir beabsichtigen, zur Lieferkette beizutragen.

Qualifizierter Sachverständiger

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Martin Ethier, Géo (#1520), einem Mitglied des Ordens der Geologen von Québec und einem qualifizierten Sachverständigen", wie gemäß NI 43-101 definiert, sowie von Afzaal Pirzada, einem Mitglied der Association of Professional Engineers and Geoscientists of British Columbia mit der Lizenznummer 28657, geprüft und genehmigt.

Über Graphano Energy

Graphano Energy Ltd. ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, das auf die Evaluierung, den Erwerb und die Erschließung von Energiemetallressourcen von der Exploration bis hin zur Produktion spezialisiert ist.

Graphit zählt zu den begehrtesten Technologiemineralien und ist für eine grüne und nachhaltige Welt unerlässlich. Das unternehmenseigene Konzessionsgebiet Lac Aux Bouleaux in Quebec (Kanada) war in der Vergangenheit ein Fördergebiet von Naturgraphit. Da die Nachfrage nach Graphit in einigen der wichtigsten und modernsten Branchen, wie etwa Lithiumbatterien in Elektroautos und andere Energiespeichertechnologien, kontinuierlich steigt, widmet wir uns der Projekterschließung, um den Anforderungen der Zukunft gerecht zu werden.

Luisa Moreno

CEO und Director

E: info@graphano.com

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf zukünftige operative Betriebe - Exploration, Bohrungen und andere Aktivitäten von Graphano Energy - beziehen, ohne Einschränkung. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, durch Wörter wie erwartet, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, potenziell, möglich und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet, oder durch Aussagen, wonach Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden werden, können, könnten oder sollten. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich u.a. auf die Explorationspläne des Unternehmens und deren Auswirkungen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen erwartet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die Überzeugungen, Meinungen und Prognosen zu dem Zeitpunkt wider, an dem die Aussagen gemacht werden, und beruhen auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar von Graphano Energy als vernünftig erachtet werden, aber naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen. Viele bekannte und unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, und die Parteien haben Annahmen und Schätzungen vorgenommen, die auf vielen dieser Faktoren beruhen oder mit ihnen zusammenhängen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem die Fähigkeit, die geplanten Explorationsarbeiten angesichts der weltweiten COVID-19-Pandemie abzuschließen, die Ergebnisse der Explorationsarbeiten, die kontinuierliche Verfügbarkeit von Kapital sowie Änderungen der allgemeinen Wirtschafts-, Markt- und Geschäftsbedingungen. Die Leser sollten sich nicht vorbehaltlos auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen über diese Punkte verlassen. Graphano Energy übernimmt keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen über Überzeugungen, Meinungen, Prognosen oder andere Faktoren zu aktualisieren, falls diese sich ändern sollten, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=64645

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=64645&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA38867G2053

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.