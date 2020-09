IRW-News: Great Atlantic Resources Corp. : Great Atlantic schließt Finanzierung in Höhe von 2,2 Millionen CAD ab

IRW-PRESS: Great Atlantic Resources Corp. : Great Atlantic schließt Finanzierung in Höhe von 2,2 Millionen CAD ab

VANCOUVER, British Columbia - 25. September 2020. GREAT ATLANTIC RESOURCES CORP. (TSXV.GR) (das Unternehmen oder Great Atlantic) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen die erste und die letzte Tranche einer am 1. September 2020 angekündigten nicht vermittelten Privatplatzierung abgeschlossen und damit einen Bruttoerlös von 2.240.000 CAD erzielt hat. Die im Rahmen der Finanzierung zum Preis von je 0,50 CAD verkauften Einheiten bestehen aus einer Stammaktie und einem ganzen Aktienkaufwarrant, der innerhalb eines Zeitraums von 36 Monaten ausgeübt und zum Preis von 0,75 CAD gegen eine Aktie eingelöst werden kann. Die Haltedauer der im Rahmen der ersten Tranche begebenen Einheiten (Erlös von 1.198.000 CAD) läuft am 17. Januar 2021 ab, die Haltedauer der im Rahmen der letzten Tranche dieser Finanzierung begebenen Einheiten (Erlös von 1.042.000 CAD) läuft am 22. Januar 2021 ab.

Das Projekt Golden Promise von Great Atlantic befindet sich im Zentrum von Kanadas heißestem aufstrebendem Goldgürtel und verfügt über eine NI 43-101-konforme hochgradige Ressource von mehr als 100.000 Unzen, die lediglich den oberen Teil eines Erzgangs repräsentiert. Angesichts einer Vielzahl anderer goldführender Erzgänge und neuer Zielgebiete, die für Explorationen und Bohrungen bereit sind, freuen wir uns sehr darauf, das diesjährige Bohrprogramm so bald wie möglich aufzunehmen und uns unseren Nachbarn auf beiden Seiten des Projekts - Marathon Gold (MOZ.v) und New Found Gold (NFG.v) - bei der genaueren Prüfung des Goldpotenzials dieses Gürtels anzuschließen, meint Christopher R. Anderson, CEO von Great Atlantic Resources.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/53571/Final - NR- GR- Sept -25-2020 Close_DE_PRCOM.001.jpeg

Das Unternehmen hat in Verbindung mit der Finanzierung eine Barprovision von 75.780 CAD gezahlt und 151.560 Broker-Warrants begeben. Die Broker-Warrants unterliegen denselben Bedingungen wie die im Rahmen der Privatplatzierung begebenen Warrants.

Der Erlös aus der Privatplatzierung wird als allgemeines Working Capital und zur Finanzierung von Explorationsarbeiten in den Konzessionsgebieten des Unternehmens verwendet.

Für das Board of Directors:

Christopher R Anderson

Herr Christopher R Anderson: Always be positive, strive for solutions, and never give up

President, CEO, Director

Direkt: +1 604-488-3900

Investor Relations:

Tel. +1 604-488-3900

Über Great Atlantic Resources Corp.: Great Atlantic Resources Corp. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, das sich in erster Linie auf die Entdeckung und Erschließung von Rohstoffprojekten im ressourcenreichen, unabhängigen und risikoarmen Gebiet von Atlantik-Kanada, eine der führenden Bergbauregionen der Welt, konzentriert. Great Atlantic beschäftigt sich derzeit intensiv mit dem Aufbau des Unternehmens anhand eines Projektgenerierungsmodells und konzentriert sich dabei auf die wichtigsten Rohstoffe des Planeten, die vor allem in Atlantik-Kanada besonders häufig vorkommen: Antimon, Wolfram und Gold.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/53571/Final - NR- GR- Sept -25-2020 Close_DE_PRCOM.002.png

Diese Pressemeldung enthält gewisse Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten sind. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen - mit Ausnahme von historischen Fakten -, die sich auf zukünftige Explorationsbohrungen, Explorationsaktivitäten und andere vom Unternehmen erwartete Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, sind die Aussagen nicht als Garantien zukünftiger Leistungen zu verstehen. Die eigentlichen Ergebnisse oder Entwicklungen könnten wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Zu den Faktoren, aufgrund derer die eigentlichen Ergebnisse wesentlich von diesen Erwartungen abweichen könnten, gehören Gewinnungs- und Explorationserfolge, die anhaltende Verfügbarkeit von Finanzmitteln und allgemeine Wirtschafts-, Markt- und Geschäftsbedingungen.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Great Atlantic Resource Corp

888 Dunsmuir Street - Suite 888, Vancouver, B.C., V6C 3K4

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=53571

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=53571&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA3900873025

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.