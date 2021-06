IRW-News: Green Battery Minerals Inc.: Green Battery beantragt Bohrgenehmigungen für Grafitprojekt Berkwood

IRW-PRESS: Green Battery Minerals Inc.: Green Battery beantragt Bohrgenehmigungen für Grafitprojekt Berkwood

Videolink: https://youtu.be/N0eKXshRBQ0?t=4

Vancouver (British Columbia), 17. Juni 2021. Green Battery Minerals Inc. (TSX-V: GEM, FWB: BK2P - WKN: A2QENP, OTC: GBMIF) (Green oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Planung eines bis zu 6.000 m umfassenden Bohrprogramms bei seinem über Straßen zugänglichen Grafitprojekt Berkwood im Norden der kanadischen Provinz Quebec abgeschlossen hat und der Genehmigungsprozess im Gange ist. Das Programm wurde vom Board of Directors und den technischen Beratern des Unternehmens konzipiert und wir haben Longford Exploration mit der Koordination der Feldarbeiten und der Abstimmung des Programms beauftragt, wie sie es auch bei allen unseren früheren Bohrprogrammen erfolgreich getan haben. Im Sommer 2019 (vor COVID) besichtigte das technische Team von Green Battery das Konzessionsgebiet Berkwood und führte eine detaillierte Untersuchung der ausgewählten Bohrstandorte durch, um die besten zu benutzenden oder zu erschließenden Straßen und Wege zu ermitteln und geeignete Wasserquellen für das Bohrprogramm zu lokalisieren. Das Team entnahm auch Schlitzproben von neuen, noch nicht bebohrten Grafitausbissen, die an der Oberfläche vollständig zutage getreten sind, und die Testergebnisse wiesen zahlreiche Gebiete mit hochgradigem Grafit mit hervorragender Metallurgie nach (siehe Pressemitteilung vom 1. Oktober 2019).

Das Bohrprogramm in diesem Sommer wird durchgeführt, um drei Ziele zu erreichen.

1. Das erste Ziel ist die Durchführung von Ausfall- und Ergänzungsbohrungen, um die bereits nachgewiesene Ressource in Zone 1 zu erweitern (siehe Pressemitteilung vom 19. August 2019). Nachdem wir in jedem bis dato in Zone 1 gebohrten Bohrloch auf Grafit gestoßen sind, handelt es sich hierbei nicht um ein Explorationsprogramm, sondern vielmehr um ein Programm, das vollständig darauf ausgerichtet ist, die Ressourcengröße des Unternehmens zu steigern.

2. Das zweite Ziel ist die Bebohrung von Zone 6. Das Unternehmen hat das Glück, dass die Grafitstruktur in seinem Konzessionsgebiet gekrümmt und gefaltet ist und zahlreiche Ausbisse aufweist. Einer dieser großen Ausbisse ist Zone 6 und wurde bis dato noch nicht bebohrt. Schlitzproben von der Zone haben bereits nachgewiesen, dass sie extrem hochgradigen Grafit mit hervorragender Metallurgie enthält. Nachdem wir die Bohrstandorte von Zone 6 an der Oberfläche erprobt und nachgewiesen haben, dass dort bereits Grafit vorkommt, wird ein Großteil des Risikos dieses Bohrprogramms reduziert. Die Frage lautet nun nicht mehr Ist es Grafit?, sondern Wie groß ist der Grafitkörper und welchen Gehalt weist er auf?.

3. Das dritte Ziel besteht darin, diese Bohrergebnisse zu verwenden, um unsere vorläufige wirtschaftliche Bewertung (Preliminary Economic Assessment, die PEA) weiterzuentwickeln. PEAs enthalten Informationen über die Wirtschaftlichkeit von Mineralprojekten bei unterschiedlichen Metall-/Mineralpreisen. Dies beinhaltet einen geschätzten Kapitalwert der Ressource sowie einen geschätzten internen Zinsfuß (siehe Pressemitteilung vom 20. Mai 2021).

Green Battery Minerals Inc. verfügt über eine geprüfte, über Straßen zugängliche Grafitressource im Norden von Quebec. Die Einzigartigkeit unseres Grafits hebt uns von vielen anderen Grafitlagerstätten der Welt ab. In den vergangenen fünf Jahren hat das Unternehmen sein Grafitprojekt Berkwood entdeckt und erschlossen, das nicht nur extrem hohe Gehalte, sondern auch eine enorme Flockengröße im Vergleich zu anderen Grafitvorkommen der Welt aufweist. Diese Eigenschaften ermöglichen es uns, einen saubereren und umweltfreundlicheren Reinigungsprozess anzuwenden, der den Einsatz von Gefahrstoffen reduziert (siehe Pressemitteilungen vom 7. Februar und 27. August 2019).

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/59052/061721GemfinalV6_DE_PRcom.001.png

Zone 6: die roten Dreiecke sind bekannte Ausbisse, die mit Kanalproben beprobt wurden und Gehalte von bis zu 40+% Graphit aufweisen.

Zone 6: Geophysikalische Anomalien, die einen umfassenden, zutage tretenden Grafitkörper repräsentieren, der ausgezeichneten hochgradigen Grafit mit hervorragender Metallurgie ergab.

Der Grafit des Unternehmens tritt an der Oberfläche zutage, was bedeutet, dass weniger Taubgestein und weniger Eingriffe in das Erdreich erforderlich sind und die Wiederherstellung des natürlichen Zustands einfacher ist. Diese Eigenschaften erhöhen die Wirtschaftlichkeit des Projekts beträchtlich und ermöglichen es uns, unser umweltfreundliches Geschäftsmodell aufrechtzuerhalten. Green Battery freut sich auch bekannt zu geben, dass das Unternehmen von der bestehenden umfassenden Infrastruktur profitieren wird, einschließlich Wasserkraft, ganzjährig gewarteter Autobahnen und qualifizierter Arbeitskräfte vor Ort. All unsere Konzessionsgebiete sind über Straßen zugänglich, weshalb wir zu unseren Konzessionsgebieten fahren können, und es gibt auch Unterkünfte in der Nähe. All diese Faktoren tragen dazu bei, dass unser Programm umweltfreundlicher und sauberer wird und das starke ESG-Mandat des Unternehmens aufrechterhält.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/59052/061721GemfinalV6_DE_PRcom.002.png

Zone 6 Ausbisse und Kanalproben

Zone 6 mit Zugang zur Forststraße.

CEO Tom Yingling sagte: Ich freue mich, dass der Bohrgenehmigungsprozess im Gange ist. Wir haben ein äußerst spannendes und umfassendes Bohrprogramm konzipiert. Die fünfte Bohrung in Zone 1 sollte die Ressourcengröße des Unternehmens beträchtlich steigern, zumal es sich bei einem Großteil der Bohrungen um risikoarme Ausfall- und Ergänzungsbohrungen früherer erfolgreicher Bohrlöcher handelt. Ich freue mich, endlich auch Zone 6 zu bebohren, da sie in ihren Ausbissen und Schlitzproben Grafit ergeben hat. Wir wissen daher, dass es sich um Grafit handelt - nun müssen wir nur noch ermitteln, wie groß er ist. Die geophysikalische Anomalie, mit der sie ursprünglich angepeilt, entdeckt und erprobt wurde, weist darauf hin, dass sie äußerst groß sein könnte.

Qualifizierte Person: Dave Kelsch, P.Geo., ist eine qualifizierte Person (QP) gemäß den Bestimmungen von National Instrument 43-101 und hat die technischen Daten in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über das Unternehmen: Green Battery Minerals wird von einem Team geführt, dessen Mitglieder gemeinsam eine Erfolgsbilanz von mehr als 150 Jahren in der Auffindung von Minen und deren Ausbau und Betrieb vorweisen können. Zu den jüngsten Erfolgen des Führungsteams von Green Battery Minerals zählt die Entdeckung der Graphitressourcen bei Berkwood im Norden der kanadischen Provinz Quebec. Green Battery Mineral hält sämtliche Rechte an diesem Projekt und die Aktionäre des Unternehmens sollten angesichts des dramatischen Anstiegs der Nachfrage nach Graphit für Elektrofahrzeuge von diesem Projekt entsprechend profitieren.

Für das Board of Directors:

Green Battery Minerals Inc.

Thomas Yingling

President, CEO & Director

Nähere Informationen erhalten Sie über

Investor Relations:

oder 1-604-343-7740

info@greenbatteryminerals.com

www.greenbatteryminerals.com

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen:

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemeldung sind zukunftsgerichtete Aussagen, welche die Erwartungen der Firmenführung des Unternehmens widerspiegeln. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht ausschließlich historischen Charakter haben, und umfassen sämtliche Aussagen zu zukünftigen Ansichten, Plänen, Erwartungen oder Absichten. Diese Aussagen können daher eine Reihe von Risiken und Unsicherheiten beinhalten, die möglicherweise dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Erfolge und Entwicklungen erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen Aussagen beschrieben werden. Es kann nicht garantiert werden, dass Ereignisse, die in den zukunftsgerichteten Informationen erwartet werden, tatsächlich eintreten, bzw. kann bei deren Eintreten nicht abgeleitet werden, welche Vorteile sich für das Unternehmen daraus ergeben. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuelle Sichtweise der Firmenführung wider und basieren auf bestimmten Erwartungen, Schätzungen und Annahmen, die sich möglicherweise als unrichtig herausstellen könnten.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert, Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=59052

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=59052&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA39261L1058

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.