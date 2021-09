IRW-News: Green Battery Minerals Inc.: Green Battery Minerals gibt DTC-Fähigkeit bekannt

IRW-PRESS: Green Battery Minerals Inc.: Green Battery Minerals gibt DTC-Fähigkeit bekannt

29. September 2021, Vancouver, B.C., Kanada, Green Battery Minerals Inc. (TSX-V: GEM, FWB: BK2P, WKN: A2QENP, OTCQB: GBMIF) (Green Battery oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass seine Notierung an den OTCQB-Märkten in den USA mit dem Ticker-Symbol "GBMIF" von der Depository Trust Company ("DTC") genehmigt wurde und nun zum elektronischen Clearing und zur Abwicklung durch die DTC in den USA geeignet ist.

Die DTC ist eine Tochtergesellschaft der Depository Trust & Clearing Corporation, einem US-amerikanischen Unternehmen, das das elektronische Clearing und die Abwicklung von öffentlichen Unternehmen regelt. Wertpapiere, die elektronisch über die DTC abgewickelt werden können, gelten als DTC-fähig. Eine DTC-Fähigkeit ist für einen nahtlosen elektronischen Handelsablauf und zur damit verbundenen Steigerung der Liquidität der Unternehmensaktien nötig. Die US-Notierung des Unternehmens erfolgt unter dem Symbol "GBMIF", während die Primärnotierung des Unternehmens in Kanada weiterhin an der Canadian Stock Exchange unter dem Symbol "GEM" erfolgt.

Die DTC-Fähigkeit soll den Handelsprozess vereinfachen und die Liquidität der Unternehmensaktien in den USA steigern. Da die Aktien des Unternehmens nun elektronisch gehandelt werden, profitieren bestehende Investoren von der möglicherweise höheren Liquidität und der schnelleren Umsetzung. Außerdem hat das Unternehmen dadurch neuen Investoren die Tore geöffnet, die vorher möglicherweise keinen Zugang zu den Aktien des Unternehmens hatten.

Tom Yingling, President und CEO, sagte: "Wir freuen uns sehr über die DTC-Fähigkeit, da nun alle US-Investoren und Institutionen Zugang zu den Unternehmensaktien haben können. Durch diese elektronische Clearing-Methode stehen Aktien und Bargeld schneller zur Verfügung und der Abwicklungsprozess wird beschleunigt. US-Investoren sind richtig heiß auf Unternehmen, die kritische Batterieelemente bereitstellen, und jetzt hat eine deutlich größere Zahl an potenziellen Investoren aus den USA Zugang zu den Aktien des Unternehmens. Wir sind davon überzeugt, dass dieser Schritt die Liquidität steigern und den aktuellen und zukünftigen Investoren aus den USA weitere Möglichkeiten bieten wird, am Wachstum von Green Battery teilzuhaben.

Qualifizierter Sachverständiger: Dave Kelsch, P.Geo., ist ein qualifizierter Sachverständiger (QP) gemäß den Bestimmungen von National Instrument 43-101 und hat die technischen Daten in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über das Unternehmen: Green Battery Minerals wird von einem Team geführt, dessen Mitglieder gemeinsam eine Erfolgsbilanz von mehr als 150 Jahren in der Auffindung von Minen und deren Ausbau und Betrieb vorweisen können. Zu den jüngsten Erfolgen des Führungsteams von Green Battery Minerals zählt die Entdeckung der Grafitressourcen bei Berkwood im Norden der kanadischen Provinz Quebec. Green Battery Mineral hält sämtliche Rechte an diesem Projekt und die Aktionäre des Unternehmens sollten angesichts des dramatischen Anstiegs der Nachfrage nach Grafit für Elektrofahrzeuge von diesem Projekt entsprechend profitieren.

