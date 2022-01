IRW-News: Halo Collective Inc.: Halo Collective ernennt Cannabisexperten Sky Pinnick zum Chief Marketing Officer

IRW-PRESS: Halo Collective Inc.: Halo Collective ernennt Cannabisexperten Sky Pinnick zum Chief Marketing Officer

Erfahrener Führungsexperte für Branding, Marketing und Konsumgüter wird mit der Leitung von Halos Marktexpansionsinitiativen betraut

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/63424/Halo_010422_DEPRcom.001.jpeg

Nicht zur Verbreitung über US-Nachrichtendienste oder in den Vereinigten Staaten bestimmt

Toronto, 4. Januar 2022 - Halo Collective Inc. (Halo oder das Unternehmen) (NEO: HALO) (OTCQB: HCANF) (Deutschland: A9KN) hat heute bekannt gegeben, dass Sky Pinnick zum Chief Marketing Officer (CMO) des Unternehmens bestellt wurde. Herr Pinnick wird Halo mit seinem großen Erfahrungsschatz im Bereich Marketing und Branding, insbesondere in der Cannabisbranche, bereichern und das Unternehmen im Zuge der Erweiterung des Produktportfolios und der Vertriebskanäle in leitender Funktion bei den Marktexpansionsinitiativen unterstützen.

Herr Pinnick ist ein erfahrener Profi der Cannabisbranche und war im Jahr 2008 an der Gründung von Phantom Farms in Oregon beteiligt. Bei Phantom Farms war er als Chief Executive Officer mit der Leitung des Unternehmens betraut, bis letzteres im Jahr 2018 von der Firma C21 Investments Inc. (CSE:CXXI) (C21 Investments), einem vertikal integrierten Unternehmen mit Betriebsniederlassungen in mehreren Staaten, übernommen wurde. Anschließend wechselte Herr Pinnick als CMO und Director zu C21 Investments, wo er das innovative Marketingteam der Gesellschaft beaufsichtigte und die Entwicklung des Markenartikelgeschäfts von C21 Investment mitverantwortete. Seine Karriere startete Herr Pinnick als Produzent und Senior Designer bei Microsoft Studios. Im Anschluss an seine Tätigkeit bei Microsoft war Herr Pinnick Mitgründer und CMO eines erfolgreichen Technologieunternehmens, das eine eigene Videokomprimierungstechnologie entwickelte, die bei Medienriesen wie MTV, AOL und NBC zum Einsatz kam. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 veräußert. Nach diesem Exit gründete Herr Pinnick seine Produktionsfirma Rage Productions, welche für die Produktion von preisgekrönten Filmen, einer Fernsehserie für NBC Sports sowie diverse TV-Werbespots für Großfirmen wie Facebook, Nike, GoPro, RedBull, Garmin und PetSmart bekannt ist.

Ich habe mich in den letzten beiden Jahrzehnten sehr intensiv mit dem Thema Markenbildung beschäftigt und freue mich sehr darauf, gemeinsam mit dem fortschrittlichen Team von Halo die Ausweitung unserer Aktivitäten in Oregon und Kalifornien ins Blickfeld zu nehmen, erklärt Herr Pinnick. Dass Halo in der Lage ist, in diesen beiden stark umworbenen Staaten in einer Zeit des raschen Wandels konstant zu wachsen, spricht eindeutig für das Halo-Team und seine Marktpositionierung. Ich halte schon seit Jahren Anteile an diesem Unternehmen. In meiner nunmehrigen Funktion als Teammitglied freue ich mich auf die Gelegenheit, das Unternehmen bei der Aufwertung der Halo-Marken, beim Ausbau seiner Präsenz im südkalifornischen Einzelhandel und bei der Erschließung seines wahren Potenzials zu unterstützen.

Halo konzentriert seine Aktivitäten vor allem auf die Westküste und hat sich zum Ziel gesetzt, sein Markenangebot in Kalifornien und Oregon weiter auszubauen. Mit der bevorstehenden Eröffnung der neuen Budega-Einzelhandelsläden in Nord-Hollywood, Hollywood und Westwood bietet sich für Halo eine einmalige Gelegenheit, sowohl seine bestehenden als auch seine neuen, in Entwicklung befindlichen Marken vorzuführen und so ihren Bekanntheitsgrad zu steigern.

Halo Collective verfügt mit Hush und Winberry Farms über eine Reihe gut etablierter Marken, auf denen ein erfahrener Cannabisprofi hervorragend aufbauen kann, weiß Kiran Sidhu, CEO von Halo. Neben der Leitung der Marketingagenden wird Sky auch die gesamte Neuproduktentwicklung, das Marken-Refresh sowie den Aufbau unserer Einzelhandelsmarke Budega verantworten. Wir sind begeistert, das Fachwissen, das dieser Experte im Zuge der Gründung einer der renommiertesten Marken in Oregon - Phantom Farms - und seiner Arbeit bei C21 Investments sammeln konnte, für uns zu nutzen. Wir können es kaum erwarten, dass er seine Marketing- und Geschäftserfahrung in unser Team einbringt.

Über Halo Collective Inc.

Halo Labs ist ein führendes, vertikal integriertes Cannabisunternehmen, das hochwertige Cannabisblüten, Öle und Konzentrate anbaut, extrahiert, produziert und vertreibt und seit Firmengründung elf Millionen Gramm Öle und Konzentrate verkauft hat. Das Unternehmen baut sein Geschäft kontinuierlich weiter aus und skaliert effizient, indem es Partnerschaften mit vertrauenswürdigen Branchenführern eingeht, die Halos betriebliche Expertise bei der Markteinführung einer Vielzahl von Top-Tier-Produkten schätzen.

Halo ist derzeit in den Vereinigten Staaten in Oregon und Kalifornien tätig. Das Unternehmen verkauft Cannabisprodukte hauptsächlich an Verkaufsstellen in den USA unter den Marken Hush, Mojave und Exhale sowie im Rahmen von Lizenzvereinbarungen mit Papa's Herb®, DNA Genetics, Terphogz und FlowerShop*, einer Cannabis-Lifestyle- und Wellness-Marke, an der G-Eazy als Partner und Schlüsselmitglied beteiligt ist.

Im Rahmen seiner fortwährenden Expansion und vertikaler Integration in den USA, rühmt sich Halo mehrerer wachsender Betriebe in Oregon und zwei geplanter Betriebe in Kalifornien. In Oregon verfügt das Unternehmen über insgesamt 11 Hektar eigene und unter Vertrag genommene Anbauflächen im Freien und in Gewächshäusern, darunter East Evans Creek, eine sechs Acres große Anbaustätte in Jackson County mit vier Lizenzen, im Besitz und betrieben von Halo. Das Unternehmen hat Verträge zu zwei Drittlizenzen, die vertraglich verpflichtet sind, ihr gesamtes Produkt an Halo zu verkaufen; Winberry Farms, eine ein Acre große Anbaustätte 30 Meilen außerhalb von Eugene in Lane County mit einer Lizenz, die Halo gehört und von Halo betrieben wird; und William's Wonder Farms, eine 3 Acres große Anbaufläche im Applegate Valley, die vertraglich verpflichtet sind, ihre Produkte an Halo zu verkaufen, bis die Übernahme der Lizenzen und des Betriebsvermögens durch Halo abgeschlossen ist. Halo hat vor kurzem Food Concepts LLC erworben, den Hauptpächter einer 55.000 Quadratfuß großen Indoor-Cannabisanbau-, Verarbeitungs- und Großhandelsanlage in Portland, Oregon, die von den Pistil Point-Unternehmen betrieben wird.

In Kalifornien baut das Unternehmen Ukiah Ventures, eine geplante 30.000 Quadratfuß große Treibhaus- und Verarbeitungsanlage, der bis zu fünf weitere Acres Industrieland zur Expansion der Anlage in naher Zukunft angeschlossen sein sollen. Halo ging eine Partnerschaft mit Green Matter Holding in Kalifornien zum Kauf einer Liegenschaft in Lake County ein und entwickelt bis zu 63 Acres Anbau und damit eine der größten lizenzierten Anbaustätten in Kalifornien. Halo plant außerdem die Expansion seiner Betriebe in Kalifornien durch die Eröffnung dreier Verkaufsstellen unter dem Markennamen Budega in North Hollywood, Hollywood und Westwood.

In Kanada akquirierte Halo drei KushBar-Einzelhandelsgeschäfte in Alberta im Rahmen seiner ersten Akquisition zum geplanten Markteintritt in Kanada, unter Nutzung seiner Marken in Oregon und Kalifornien. Mit den KushBar-Einzelhandelsgeschäften als Grundstein will das Unternehmen seine Präsenz in Kanada erweitern.

Halo hat auch eine Reihe von Softwareentwicklungen erworben, darunter CannPOS, Cannalift und CannaFeels. Darüber hinaus besitzt Halo die diskrete und sublinguale Dosierungstechnologie Accudab. Das Unternehmen beabsichtigt, diese Vermögenswerte sowie sein geistiges Eigentum und seine Patentanmeldungen in seine Tochtergesellschaft Halo Tek Inc. auszugliedern und erwartet die Ausschüttung an die Aktionäre zu einem von Halo zu bestimmenden Stichtag.

Halo hat vor kurzem den Verkauf einiger seiner Aktivitäten außerhalb der USA an die Akanda Corp (Akanda), abgeschlossen, deren Ziel es ist, Patienten weltweit qualitativ hochwertige und ethisch einwandfreie medizinische Cannabisprodukte anzubieten. Als unabhängiges Unternehmen bemüht sich Akanda, dieses Versprechen zu erfüllen und gleichzeitig positive Veränderungen im Bereich Wellness voranzutreiben, Menschen in Lesotho zu unterstützen und die Lebensqualität der Mitarbeiter und der lokalen Gemeinden, in denen das Unternehmen tätig ist, zu verbessern - und gleichzeitig seinen CO2-Fußabdruck zu begrenzen. Akanda kombiniert die skalierten Produktionskapazitäten von Bophelo Bioscience & Wellness Pty. Ltd., einem in Lesotho ansässigen Anbau- und Verarbeitungscampus, der sich in der weltweit ersten Sonderwirtschaftszone (SEZ) befindet, in dem Cannabis angebaut wird, mit dem Vertrieb und der Markteinführung durch CanMart Ltd., ein in Großbritannien ansässiger, vollständig zugelassener pharmazeutischer Importeur und Vertreiber, der Apotheken und Kliniken in Großbritannien beliefert. Mit einer potenziellen maximalen lizenzierten Anbaufläche von 200 Hektar (495 Acres) hat Bophelo eine Skalierbarkeit, die heute wohl weltweit unübertroffen ist. Nach dem Verkauf ist Halo der größte Aktionär von Akanda.

Weitere Informationen zu Halo finden Sie in den Offenlegungsunterlagen von Halo auf SEDAR unter www.sedar.com.

Kontakt zu Halo Collective: Email | Website | LinkedIn | Twitter | Instagram

Kontaktinformationen

Halo Collective Inc.

Investor Relations

info@haloco.com

www.haloco.com/investors

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen

Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und kann auch Aussagen enthalten, bei denen es sich um zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe Harbor-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 handelt. Bei solchen zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen handelt es sich um keine historischen Tatsachen oder Informationen oder Darstellungen der aktuellen Situation, sondern um Halos Annahmen im Hinblick auf zukünftige Ereignisse, Pläne oder Ziele, von denen viele naturgemäß ungewiss sind und nicht im Einflussbereich von Halo liegen. Im Allgemeinen sind solche zukunftsgerichteten Informationen oder zukunftsgerichteten Aussagen anhand der Verwendung von in die Zukunft gerichteten Begriffen zu erkennen, wie z.B. plant, erwartet, erwartet nicht, wird erwartet, budgetiert, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, beabsichtigt nicht, glaubt bzw. Abwandlungen solcher Begriffe und Phrasen, oder an Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse umgesetzt werden können, könnten, würden, dürften oder werden bzw. eintreten oder erzielt werden Zukunftsgerichtete Informationen können sich auf erwartete Ereignisse oder Ergebnisse beziehen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen in Bezug auf die Pläne des Managements in Bezug auf sein Portfolio von Cannabisunternehmen, die Expansionspläne des Unternehmens in Bezug auf Kanada, die erwartete Größe und die Kapazitäten der endgültigen Anlage, die bei Ukiah Ventures geplant ist, die Größe der geplanten Anbauanlage von Halo in Nordkalifornien und die Fähigkeit von Bophelo und Canmart, den britischen Markt zu bedienen, sowie die geplante Ausgliederung von Halo Tek Inc.

Durch die Kennzeichnung solcher Informationen und Aussagen auf diese Weise will Halo den Lesern zur Kenntnis bringen, dass solche Informationen und Aussagen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten sowie anderweitigen Faktoren unterliegen, welche dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen Informationen und Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Darüber hinaus hat Halo in Zusammenhang mit den zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung bestimmte Annahmen getroffen. Obwohl Halo die Annahmen und Faktoren, auf denen die Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen basiert, sowie die darin enthaltenen Erwartungen für angemessen hält, darf solchen Informationen und Aussagen nicht vorbehaltslos vertraut werden. Es besteht keine Zusicherung oder Garantie, dass sich solche zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von den Inhalten solcher Informationen und Aussagen abweichen. Die Schlüsselfaktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen prognostizierten Ergebnissen abweichen, sind unter anderem die folgenden: die Unfähigkeit des Managements, den operativen Betrieb der übernommenen Unternehmen erfolgreich zu integrieren, Änderungen auf dem Verbrauchermarkt für Cannabisprodukte, Änderungen der erwarteten Ergebnisse der vorgeschlagenen Änderungen am Betrieb von Halo, Verzögerungen bei der Erlangung erforderlicher Lizenzen oder Genehmigungen, die für den Aufbau des Betriebs in Oregon, der Abgabestellen oder des kanadischen Betriebs erforderlich sind, die vorgeschlagene Ausgliederung von Halo Tek Inc., Verzögerungen oder unvorhergesehene Kosten im Zusammenhang mit dem Bau, die Fähigkeit von Wettbewerbern, den operativen Betrieb in Nordkalifornien auszuweiten, Verzögerungen oder unvorhergesehene Schwierigkeiten im Zusammenhang mit dem Anbau und der Ernte von Halos Rohmaterial, Änderungen der allgemeinen wirtschaftlichen, geschäftlichen und politischen Bedingungen, einschließlich Änderungen an den Finanzmärkten; und die anderen Risiken, die im Jahresinformationsblatt des Unternehmens vom 31. März 2021 und anderen Offenlegungsdokumenten, die auf dem Profil des Unternehmens unter www.sedar.com verfügbar sind, offengelegt werden. Sollten eines/r oder mehrere dieser Risiken, Unsicherheiten oder anderweitige Faktoren eintreten bzw. sollten sich die den zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen zugrunde liegenden Annahmen als unrichtig erweisen, dann könnten sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die hier beabsichtigt, geplant, prognostiziert, angenommen, geschätzt oder erwartet werden.

Die in dieser Pressemeldung beschriebenen zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung und Halo hat nicht die Absicht, zukunftsgerichtete Informationen und/oder zukunftsgerichtete Aussagen, die hier enthalten sind bzw. auf die hier Bezug genommen wird, zu aktualisieren, sofern dies nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist. Sämtliche nachfolgenden zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen in schriftlicher und mündlicher Form, die entweder das Unternehmen Halo oder in dessen Namen agierende Personen betreffen, sind ausdrücklich zur Gänze mit diesem Vorbehalt versehen.

Werbeverbot

Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot für den Kauf oder Verkauf von hierin beschriebenen Wertpapieren dar. Auch dürfen in Staaten oder Rechtsprechungen, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wären, keine Verkäufe stattfinden, bevor eine Registrierung oder Qualifizierung gemäß dem geltenden Wertpapierrecht eines solchen Staates oder einer solchen Rechtsprechung erfolgt ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=63424

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=63424&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA40638K5070

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.