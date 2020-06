IRW-News: Halo Labs Inc. : Halo Labs informiert über die aktuelle Betriebssituation in Kalifornien

IRW-PRESS: Halo Labs Inc. : Halo Labs informiert über die aktuelle Betriebssituation in Kalifornien

Toronto, Ontario-5. Juni 2020 - Halo Labs Inc. (Halo oder das Unternehmen) (NEO: HALO, OTCQX: AGEEF, Deutschland: A9KN) freut sich bekannt zu geben, dass die Einzelhandelsumsätze der vom Unternehmen vertriebenen Produkte der Marke Hush im US-Bundesstaat Kalifornien einen kontinuierlichen Zuwachs verzeichnen. Auch bei anderen Initiativen in Kalifornien wurden Fortschritte erzielt.

Umsätze im Großhandel mit den Verkaufsstellen

Der Verkauf von Cannabis ist in Kalifornien während der COVID-19-Pandemie praktisch zum Erliegen gekommen. Laut Angaben von BDS Analytics beliefen sich die Umsätze aus dem Verkauf von Cannabis über den staatlich lizenzierten Einzelhandel und Zustelldienste im April 2020 auf 252 Millionen Dollar. Dies entspricht einem Rückgang um neun Prozent gegenüber dem vorangegangenen Monat und einem Zuwachs um vier Prozent im Vergleich zum April 2019. Der Umsatz aus dem Verkauf von Konzentrat betrug 78,1 Millionen Dollar und damit um 9,9 % weniger als im April 2019. Wie die Plattform Marijuana Business Daily konstatiert, hat der aufstrebende Markt für legales Cannabis in Kalifornien mit hohen Preisen, einem gut etablierten Schwarzmarkt und einem Mangel an Verkaufsläden zu kämpfen https://mjbizdaily.com/chart-adult-use-cannabis-markets-see-uneven-impact-from-coronavirus-april-2020/

. Obwohl sich die Nachfrage insgesamt abflacht und in der Kategorie selbst sinkt, verzeichnen die Vape-Kartuschen der Marke Hush ein rasches Wachstum; hier wurde im April ein nicht testierter Großhandelsumsatz von 298.000 Dollar erzielt. Im Mai 2020 belief sich der nicht testierte Großhandelsumsatz für Produkte der Marke Hush auf insgesamt 417.000 Dollar Diese vorläufigen und nicht testierten Finanzergebnisse unterliegen dem üblichen Finanzberichterstattungsverfahren des Unternehmens und seiner Wirtschaftsprüfer. Die tatsächlichen Ergebnisse könnten von nachfolgenden Ereignissen oder Entscheidungen beeinflusst werden. Obwohl das Unternehmen annimmt, dass es für diese vorläufigen Finanzergebnisse eine angemessene Grundlage gibt, unterliegen die Ergebnisse bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich davon abweichen. Bei diesen vorläufigen Finanzergebnissen handelt es sich um zukunftsgerichtete Informationen. Siehe Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen .

.

Zudem rechnet das Unternehmen damit, dass diese Wachstumsrate aufrecht erhalten werden kann, wenn die Produktpalette in Kalifornien erweitert wird, das Unternehmen weitere Läden unter Vertrag nimmt und das Team um zusätzliche Verkaufsrepräsentanten verstärkt wird. Halo hat das Team vervierfacht und plant, noch vor Ende des 3. Quartals 2020 bei den Fruchtgummisorten Packungen zu je einem, zehn und zwanzig Stück in verschiedenen Geschmacksrichtungen sowie Haschisch-Prerolls auf den Markt zu bringen. Halo unterstützt durch die Einbindung in Weedmaps weitere Initiativen zur Steigerung der Bekanntheit der Marke und hat sich zum Ziel gesetzt, bis zum 4. Quartal 2020 zu einer der 20 führenden Cannabismarken im gesamten Bundesstaat Kalifornien aufzusteigen. Halo ist im gesamten Bundesstaat in 75 von rund 600 Verkaufsstellen vertreten, was bedeutet, dass hier noch ziemlich viel Luft nach oben ist.

Kiran Sidhu, CEO und Mitgründer von Halo, erklärt: Angesichts der hohen Arbeitslosenrate in den Vereinigten Staaten glaube ich, dass die Konsumenten auf erschwingliche Produkte zurückgreifen. Hush ist die Produktlinie, die den Menschen einen realen Mehrwert bringt. Und weiter: Wir wollen unseren Marktanteil in Kalifornien weiter steigern, indem wir unser Produktangebot der Marke Hush bei den Kartuschen, Esswaren und Tinkturen erweitern und zusätzlich Fruchtgummis, Minzbonbons, Sirupe und Schokoladen für den Freizeitgenuss sowie eine Produktlinie von Prerolls mit einem höheren Terpenanteil anbieten.

COO und Mitgründer Andreas Met meint: Wir sind begeistert, dass wir unser Verkaufsteam in Kalifornien in den letzten sechs Wochen erfolgreich von zwei auf acht Personen verstärken konnten. Angesichts der aktuellen Steigerungsrate und der Markteinführung weiterer Produktlinien mit Wertschöpfung hoffen wir, dass sich Hush bis Ende August in puncto Umsatz zu einer der führenden Cannabismarken in Kalifornien entwickeln wird. Halo Labs befindet sich derzeit in einer faszinierenden Entwicklungsphase.

Neuigkeiten zum Superfiltrationsverfahren

Das Unternehmen war mit seinem Superfiltrationsverfahren bisher sehr erfolgreich und kommt der Vermarktung im kommerziellen Maßstab immer näher; aus einem zuvor unverkäuflichen Produkt wurden 35.000 Gramm Destillat gewonnen. Das Unternehmen plant, Vape-Kartuschen und Esswaren der Marke Hush mit Destillat aus dem Superfiltrationsverfahren aufzupeppen. Falls dieses Unterfangen Erfolg hat, rechnet das Unternehmen damit, dass die Kapazitäten des Superfiltrationsprozesses dazu beitragen werden, Halo zu einem kostengünstigen Produzenten zu machen; das Unternehmen ist dann in der Lage, aus einem Nebenprodukt der bereits abgeschriebenen Bestandsmengen Destillat herzustellen.

Neuigkeiten zur Übernahme der Verkaufsstelle in NoHo

Das Verfahren der bereits angekündigten und geplanten Übernahme von 662/3 % der Besitzanteile an der Firma LKJ11 LLC (LKJ), dem ausgewählten Bewerber für die geplante Verkaufsstelle in North Hollywood, dürfte noch vor Ende Juni 2020 zum Abschluss gebracht werden. Um den Abschluss der Übernahme zu unterstützen, hat das Department of Cannabis Regulation (das DCR) in Los Angeles das Übereignungsverfahren eingeleitet und die Herren Met und Sidhu dem Profil des genehmigten Bewerbers im Online-Portal hinzugefügt. Damit bringt das DCR seine Anerkennung von Halo als neuen Mehrheitseigentümer von LKJ zum Ausdruck.

Über Halo

Halo ist ein führendes Unternehmen für den Anbau, die Herstellung und den Vertrieb von Cannabis, das qualitativ hochwertige Cannabisblüten, -öle und -konzentrate anbaut, extrahiert und verarbeitet und seit seiner Gründung bereits über fünf Millionen Gramm Öle und Konzentrate verkauft hat. Darüber hinaus hat Halo sein Geschäft durch die Wertschöpfung mit seinen Produkten und nun auch durch die Vertikalisierung in Schlüsselmärkte in den USA und Afrika mit der geplanten Expansion auf europäische und kanadische Märkte weiterentwickelt. Mit seinem kundenorientierten Ansatz vermarktet Halo innovative Marken und Private-Label-Produkte in zahlreichen Produktkategorien.

Kürzlich schloss das Unternehmen verbindliche Vereinbarungen über den Erwerb einer Ausgabestelle in Los Angeles, 3 KushBar-Marken-Ausgabestellen, 5 Genehmigungen in Alberta, (Kanada) und Canmart Limited, die über Großhandelsvertrieb und Sonderlizenzen verfügt, die die Einfuhr und den Vertrieb von Produkten auf Cannabisbasis für den medizinischen Gebrauch (CBPMs) im Vereinigten Königreich erlauben. Halo wird von einem starken, multidisziplinären Führungsteam geleitet, das über ein umfangreiches Branchen-Knowhow sowie Erfahrungen mit Blue Chips verfügt. Das Unternehmen ist derzeit in den USA in Kalifornien, Oregon und Nevada tätig, während es in Lesotho innerhalb einer geplanten 200 Hektar großen Anbauzone über Bophelo Bioscience & Wellness (Pty) Ltd.international präsent ist, dass in Großbritannien über Canmart importiert und vertrieben werden soll.

Weitere Informationen zu Halo finden Sie in den einschlägigen Unterlagen, die von Halo auf der SEDAR-Webseite (www.sedar.com) veröffentlicht wurden.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen

Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und kann auch Aussagen enthalten, bei denen es sich um zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe Harbor-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 handelt. Bei solchen zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen handelt es sich um keine historischen Tatsachen oder Informationen oder Darstellungen der aktuellen Situation, sondern um Halos Annahmen im Hinblick auf zukünftige Ereignisse, Pläne oder Ziele, von denen viele naturgemäß ungewiss sind und nicht im Einflussbereich von Halo liegen. Im Allgemeinen sind solche zukunftsgerichteten Informationen oder zukunftsgerichteten Aussagen anhand der Verwendung von in die Zukunft gerichteten Begriffen zu erkennen, wie z.B. plant, erwartet, erwartet nicht, wird erwartet, budgetiert, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, beabsichtigt nicht, glaubt bzw. Abwandlungen solcher Begriffe und Phrasen, oder an Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse umgesetzt werden können, könnten, würden, dürften oder werden bzw. eintreten oder erzielt werden. Die hier beschriebenen zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen können unter anderem auch Aussagen über den Verkauf und Vertrieb der Halo-Produkte in Südkalifornien enthalten.

Durch die Kennzeichnung solcher Informationen und Aussagen auf diese Weise will Halo den Lesern zur Kenntnis bringen, dass solche Informationen und Aussagen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten sowie anderweitigen Faktoren unterliegen, welche dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen Informationen und Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Darüber hinaus hat Halo in Zusammenhang mit den zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung bestimmte Annahmen getroffen. Obwohl Halo die Annahmen und Faktoren, auf denen die Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen basiert, sowie die darin enthaltenen Erwartungen für angemessen hält, darf solchen Informationen und Aussagen nicht vorbehaltslos vertraut werden. Es besteht keine Zusicherung oder Garantie, dass sich solche zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von den Inhalten solcher Informationen und Aussagen abweichen. Die Schlüsselfaktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen prognostizierten Ergebnissen abweichen, sind unter anderem die folgenden: unerwartete Kosten oder Verzögerungen bei der Fertigstellung der vom Unternehmen vorgeschlagenen Ausgabestellen und anderen betrieblichen Aktivitäten; negative Ergebnisse, die das Unternehmen aufgrund der allgemeinen Wirtschaftslage oder der andauernden COVID-19-Pandemie erleidet; Verzögerungen bei der Fähigkeit des Unternehmens, bestimmte behördliche Genehmigungen zu erhalten; unvorhergesehene Verzögerungen oder Kosten bei der Fertigstellung der Bauprojekte des Unternehmens; nachteilige Veränderungen der Nachfrage nach Cannabisprodukten; laufende Projekte von Konkurrenten, die sich auf die relative Größe des wachsenden Betriebs des Unternehmens auswirken können; nachteilige Veränderungen der geltenden Gesetze; nachteilige Veränderungen bei der Anwendung oder Durchsetzung der geltenden Gesetze, einschließlich solcher, die sich auf die Besteuerung beziehen; steigende Kosten für die Einhaltung umfangreicher staatlicher Vorschriften; Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen, geschäftlichen und politischen Bedingungen, einschließlich Veränderungen auf den Finanzmärkten; Risiken im Zusammenhang mit der Lizenzvergabe, einschließlich der Fähigkeit, die erforderlichen Lizenzen für die geplanten Geschäfte des Konzerns zu erhalten oder bestehende Lizenzen zu erneuern; Abhängigkeit von Drittdienstleistern, qualifizierten Arbeitskräften und anderen wichtigen Inputs; und die anderen Risiken, die im jährlichen Informationsformular des Unternehmens vom 16. April 2020 offengelegt werden und im Profil des Unternehmens unter www.sedar.com verfügbar sind. Sollten eines/r oder mehrere dieser Risiken, Unsicherheiten oder anderweitige Faktoren eintreten bzw. sollten sich die den zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen zugrunde liegenden Annahmen als unrichtig erweisen, dann könnten sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die hier beabsichtigt, geplant, prognostiziert, angenommen, geschätzt oder erwartet werden.

Die in dieser Pressemeldung beschriebenen zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung und Halo hat nicht die Absicht, zukunftsgerichtete Informationen und/oder zukunftsgerichtete Aussagen, die hier enthalten sind bzw. auf die hier Bezug genommen wird, zu aktualisieren, sofern dies nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist. Sämtliche nachfolgenden zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen in schriftlicher und mündlicher Form, die entweder das Unternehmen Halo oder in dessen Namen agierende Personen betreffen, sind ausdrücklich zur Gänze mit diesem Vorbehalt versehen.

Informationen über Drittunternehmen

In dieser Pressemeldung können Markt- und Branchendaten enthalten sein, die von Drittunternehmen stammen. Dazu zählen auch branchenbezogene Publikationen. Das Unternehmen geht davon aus, dass die branchenrelevanten Daten korrekt und seine Schätzungen und Annahmen angemessen sind. Es gibt jedoch keine Garantie für die Genauigkeit oder Vollständigkeit dieser Daten. Bei Quellen Dritter wird im Allgemeinen darauf hingewiesen, dass die enthaltenen Informationen aus Quellen stammen, die als zuverlässig gelten. Es gibt jedoch keine Garantie für die Genauigkeit oder Vollständigkeit der enthaltenen Informationen. Obwohl das Datenmaterial als zuverlässig gilt, hat das Unternehmen die Daten aus Drittquellen, auf welche in dieser Pressemeldung Bezug genommen wird, weder von unabhängiger Seite verifizieren lassen noch die zugrundeliegenden wirtschaftlichen Annahmen, auf die sich solche Quellen stützen, geprüft.

Finanzausblick

Diese Pressemitteilung enthält einen Finanzausblick im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Der Finanzausblick wurde von der Unternehmensführung erstellt, um eine Prognose für die ersten vier Monate des Jahres 2020 zu erheben und ist möglicherweise für andere Zwecke ungeeignet. Der Finanzausblick wurde auf Basis einer Reihe von Annahmen erstellt. Dazu zählen auch Annahmen, die im obigen Hinweis mit dem Titel Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen beschrieben wurden sowie Annahmen im Hinblick auf die Marktlage, Preisgestaltung und Nachfrage. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sich die tatsächlichen Betriebsergebnisse des Unternehmens in einer beliebigen Periode - unter Umständen ganz erheblich - von den Beträgen, die in den Prognosen ausgewiesen sind, unterscheiden. Das Unternehmen und die Unternehmensführung gehen davon aus, dass der Finanzausblick auf vernünftigen Grundlagen basiert. Da diese Informationen aber sehr subjektiv sind und zahlreichen Risiken - wie den im obigen Hinweis mit dem Titel Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen beschriebenen Risiken - unterliegen, sollten sie nicht notwendigerweise als Richtwert für zukünftige Ergebnisse gelten.

