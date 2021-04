IRW-PRESS: Hannan Metals Limited: Hannan kündigt 2 Mio. USD Jogmec JV-Jahresbudget für San Martin in Peru an und nimmt durch Optionsausübungen 1,1 Mio. CAD ein

NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN.

Vancouver, Kanada - Hannan Metals Limited ("Hannan" oder das "Unternehmen") (TSXV: HAN) (OTCPK: HANNF - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/hannan-metals-ltd/ ) freut sich bekannt zu geben, dass sein Joint-Venture-Partner in Peru, Japan Oil, Gas and Metals National Corporation ("JOGMEC"), ein Budget von 2 Mio. US$ von April 2021 bis März 2022 für das Projekt San Martin bestätigt hat. Darüber hinaus wurden im laufenden Geschäftsjahr insgesamt 4.877.233 Warrants auf den Erwerb von Stammaktien (die "Warrants") ausgeübt, was dem Unternehmen einen Bruttoerlös von insgesamt 1,1 Mio. C$ einbrachte.

Highlights:

- JOGMEC hat ein Budget von 2 Mio. US$ von April 2021 bis März 2022 für das 815 Quadratkilometer große San-Martin-Projekt ("Joint Venture") als Teil der zweiten Basis Earn-in Periode bestätigt. Gemäß der JV-Vereinbarung hat JOGMEC die Option, bis zu 75 % des Projekts zu erwerben, indem es bis zu 35.000.000 US$ ausgibt, um dem Joint Venture eine Machbarkeitsstudie zu liefern;

- Weitere 1,1 Mio. C$ wurden durch die Ausübung von Optionsscheinen eingenommen, die das allgemeine Betriebskapital und die Exploration innerhalb von 1.339 km² an Bergbaukonzessionen finanzieren werden, die Hannan selbst in Peru beantragt hat, was das Unternehmen zu einem der zehn größten Landbesitzer im Land macht;

- Im Laufe des Jahres 2021 wird sich die Arbeit am San Martin JV-Projekt auf drei verschiedene Maßstäbe konzentrieren, vom großen Projektmaßstab über die Definition von Schürfgebieten bis hin zum Targeting von Bohrungen und wird bahnbrechende LiDAR-Luftvermessungen über sehr große Gebiete umfassen;

- Mehrere Feldteams arbeiten weiterhin aktiv im Feld und führen sowohl auf dem Tabalosos-Projekt im San Martin JV-Projekt als auch auf Hannans zu 100 % unternehmenseigenem Previsto-Projekt Erkundungsschürfungen und Bodenproben durch.

Michael Hudson, CEO, erklärt: "Wir sind dankbar für die anhaltende Unterstützung und das Engagement von JOGMEC auf dem sedimentgebundenen Kupfer-Silber-Projekt San Martin JV. Wir streben ein aktives und erfolgreiches Jahr an, in dem wir weiterhin hochgradige Kupfer- und Silberentdeckungen auf großen Flächen in Kombination mit Fortschritten bei den Sozial- und Umweltgenehmigungen machen werden. Ebenso möchte ich unseren Aktionären für ihre Unterstützung danken, die dem Unternehmen zusätzliche Mittel zukommen lassen, während wir unsere eigenen Explorationsbemühungen weiter vorantreiben, um großflächige Mineralsysteme in den Grenzgebieten Perus zu finden.

Hannan besitzt 2.154 Quadratkilometer an bewilligten Konzessionen und Anträgen und gehört zu den Top-10-Konzessionsinhabern in Peru. Die Top 10 wird von einigen der größten Explorations- und Bergbauunternehmen der Welt dominiert und Hannan sticht als eines der wenigen Juniorunternehmen hervor, die eine so bedeutende Landposition erworben haben. Hannan exploriert 815 Quadratkilometer im San Martin JV-Gebiet, das für Kupfer und Silber aussichtsreich ist. Das Unternehmen exploriert auch 277 km² an Bergbaukonzessionen mit Kupfer-Silber-Potenzial und in eigenem Besitz im San-Martin-Gebiet für sedimentgebundenes Kupfer und Silber ("San-Martin-Hannan-Projekt") sowie 1.062 km² an Bergbaukonzessionen mit Kupfer-Gold-Potenzial, die sich zu 100% im Besitz von Hannan befinden und für Back-Arc-Porphyr-Kupfer-Gold-Systeme (das "Previsto-Projekt") im zentralen Osten Perus geeignet sind.

Das San-Martin-JV-Projekt befindet sich im Nordosten von Peru. Der Zugang zum Projekt ist über eine nahegelegene asphaltierte Autobahn hervorragend, während die Höhenlage von 400 bis 1.600 Metern in einer Region mit hohen Niederschlägen und überwiegendem Waldbewuchs reicht. Hannan hat insgesamt 88 Mineralkonzessionen für eine Gesamtfläche von 815 Quadratkilometern abgesteckt, die mehrere Trends innerhalb eines 120 km langen kombinierten Streichs für sedimentäre Kupfer-Silber-Mineralisierungen abdecken. Insgesamt wurden 45 Bergbaukonzessionen für 349 Quadratkilometer erteilt, während die verbleibenden 43 noch beantragt werden.

Das jährliche JV-Budget von 2 Mio. US$ wird sich auf drei verschiedene Skalen konzentrieren:

- Auf der Projektebene werden die Arbeiten die aussichtsreichsten Zonen innerhalb des 815 km² großen Geländes identifizieren, indem die regionale Beprobung von Bachsedimenten abgeschlossen wird, kombiniert mit groß angelegten LiDAR-Luftbildvermessungen, um Geologie, Struktur, Aufschlüsse und Zugänge in dem dicht bewaldeten Gelände zu definieren;

- Auf der Schürfungsebene werden dann gezielte Schürfungen in Gebieten von Interesse mit regionalen Kartierungen entlang von Bächen und umfangreichen Bodenproben mit tragbarer XRF-Analyse in Echtzeit durchgeführt. Elektrische geophysikalische Untersuchungen werden durchgeführt, um festzustellen, ob reduzierte kupferhaltige Horizonte im Untergrund identifiziert werden können;

- Auf der Bohrebene plant das Unternehmen, die Umweltgenehmigungen für drei separate Gebiete im Laufe des Jahres abzuschließen, um das Joint Venture mit großflächigen und mehrfachen Bohrzielen für 2022 aufzustellen.

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass während des laufenden Geschäftsjahres insgesamt 4.877.233 Warrants auf den Erwerb von Stammaktien (die "Warrants") ausgeübt wurden, was dem Unternehmen einen Bruttoerlös von insgesamt 1.098.339 C$ einbrachte. Im Zusammenhang mit der Ausübung der Warrants wurde keine Provision gezahlt. Die Erlöse werden für die laufenden Explorationsprogramme des Unternehmens und für allgemeine Betriebskapitalzwecke verwendet.

Die Optionsscheine wurden gemäß den Bedingungen der Optionsscheine ausgeübt, die in Verbindung mit dem Abschluss der vom Unternehmen im Juli 2018 (die "Juli-Warrants"), April 2019 (die "April-Warrants") und Februar 2020 (die "Februar-Warrants") durchgeführten Unit-Private-Placement-Finanzierungen ausgegeben wurden. Jeder ausstehende Warrant ist für eine Stammaktie des Unternehmens ausübbar. Die April-Warrants umfassten ursprünglich 2.500.000 Warrants zu einem Ausübungspreis von 0,15 $ und wurden vollständig ausgeübt.

Nach der Ausübung der Warrants hat das Unternehmen 6.619.300 Juli-Warrants, 12.752.629 Februar-Warrants und 2.000.000 Warrants zu 0,35 $, die am 13. Juli 2022 auslaufen, ausstehend. Wenn die Juli-Warrants bis zu ihrem Verfallsdatum am 6. Juli 2021 vollständig ausgeübt werden, erhält das Unternehmen aus dieser Ausübung einen zusätzlichen Erlös von 1.654.825 $. Das Unternehmen hat zum heutigen Datum insgesamt 84.471.444 Aktien ausgegeben und im Umlauf.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch darf ein Verkauf der Wertpapiere in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "U.S. Securities Act") oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates der Vereinigten Staaten registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch an oder für Rechnung von U.S.-Personen (wie in Regulation S des U.S. Securities Act definiert) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities Act und den anwendbaren bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert oder von der Registrierungspflicht ausgenommen.

Über das San Martin JOGMEC JV-Abkommen (Kupfer-Silber, Peru, 87 Bergbaukonzessionen für 815 qkm)

Am 30. November 2020 gab Hannan bekannt, dass es ein verbindliches Briefabkommen für ein bedeutendes Options- und Joint-Venture-Abkommen (das "Abkommen") mit JOGMEC unterzeichnet hat. Im Rahmen des Abkommens hat JOGMEC die Option, eine wirtschaftliche Beteiligung von bis zu 75 % am Projekt San Martin zu erwerben, indem es bis zu 35.000.000 US-Dollar ausgibt, um dem Joint Venture ("JV") eine Machbarkeitsstudie zu liefern.

Das Abkommen gewährt JOGMEC die Option, eine anfängliche 51%-Beteiligung zu erwerben, indem es über einen Zeitraum von vier Jahren Projektausgaben in Höhe von 8.000.000 US-Dollar bei San Martin finanziert, die nach dem Ermessen von JOGMEC beschleunigt werden können. JOGMEC kann dann, nach eigenem Ermessen, einen Anteil erwerben:

- eine zusätzliche 16%ige Beteiligung für eine Gesamtbeteiligung von 67%, indem entweder eine Vormachbarkeitsstudie durchgeführt oder weitere 12.000.000 US-Dollar an Projektausgaben in Höhe von mindestens 1.000.000 US-Dollar pro Jahr (für eine Gesamtausgabe von 20.000.000 US-Dollar) finanziert werden; und,

- vorbehaltlich des Besitzes einer 67%-Beteiligung, eine weitere 8%-Beteiligung für eine Gesamtbeteiligung von 75%, indem entweder eine Machbarkeitsstudie durchgeführt wird oder weitere 15.000.000 US $ an Projektausgaben in Höhe von mindestens 1.000.000 US $ pro Jahr (für eine Gesamtausgabe von 35.000.000 US $) finanziert werden.

Sollte JOGMEC nicht mit einer Vormachbarkeitsstudie fortfahren oder insgesamt 20.000.000 US-Dollar ausgeben, hat Hannan das Recht, von JOGMEC für die Summe von 1 US-Dollar eine Beteiligung von zwei Prozent (2 %) zu erwerben, wodurch sich Hannans Beteiligung auf einundfünfzig Prozent (51 %) erhöht und JOGMECs Beteiligung auf neunundvierzig Prozent (49 %) reduziert. Nach Abschluss einer Machbarkeitsstudie hat JOGMEC das Recht, entweder:

- bis zu zehn Prozent (10 %) zusätzliche Beteiligungen von Hannan Metals zu erwerben (für eine maximale Beteiligung von insgesamt 85 %) und zwar zum beizulegenden Zeitwert, der in Übereinstimmung mit international anerkannten professionellen Standards von einem anerkannten unabhängigen Gutachter ermittelt wird; oder

- bis zu einer zusätzlichen zehnprozentigen (10%) Beteiligung von Hannan erhalten (für eine maximale Beteiligung von 85%) als Gegenleistung für die Zustimmung von JOGMEC, die Entwicklung des Projekts zu finanzieren, indem Hannan ein Darlehen erhält, bis das San-Martin-Projekt einen positiven Cashflow generiert.

Nachdem 35.000.000 US-Dollar von JOGMEC ausgegeben wurden und bevor eine Machbarkeitsstudie durchgeführt wurde, werden beide Parteien die Ausgaben anteilig finanzieren oder über eine branchenübliche Verwässerungsformel verwässern. Wenn die Beteiligung einer Partei am Joint Venture auf weniger als 5 % verwässert wird, wird die Beteiligung dieser Partei automatisch in eine 2,0 %ige Netto-Schmelzlizenzgebühr ("NSR") umgewandelt und die andere Partei kann jederzeit 1,0% der 2,0 %igen NSR gegen eine Barzahlung von 1.000.000 US-Dollar erwerben. Hannan wird die Exploration mindestens so lange leiten, bis JOGMEC eine 51%ige Beteiligung erwirbt; danach ist der Inhaber der Mehrheitsbeteiligung berechtigt, als Betreiber des Joint Ventures aufzutreten. Die ersten Explorationsaktivitäten werden sich auf die Erfassung der geologischen, geophysikalischen und geochemischen Datensätze in den JV-Projektgebieten konzentrieren.

Sedimentgebundene, schichtförmige Kupfer-Silber-Lagerstätten gehören zu den beiden wichtigsten Kupferquellen der Welt, die andere sind Kupferporphyre. Sie sind auch ein wichtiger Produzent von Silber. Laut dem World Silver Survey 2020 sind die drei Kupfer-Silber-Sediment-Minen von KGHM Polska Miedz ("KGHM") in Polen mit einer Produktion von 40,2 Mio. Unzen im Jahr 2019 der führende Silberproduzent der Welt. Das ist fast doppelt so viel wie die Produktion der zweitgrößten produzierenden Mine. Die polnischen Minen sind auch der sechstgrößte Kupferproduzent weltweit und im Jahr 2018 produzierte KGHM 30,3 Mt Erz mit einem Gehalt von 1,49 % Kupfer und 48,6 g/t Silber aus einer mineralisierten Zone, die im Durchschnitt 0,4 bis 5,5 Meter dick ist.

Über Japan Oil, Gas and Metals National Corporation (JOGMEC)

JOGMEC ist eine von der japanischen Regierung unabhängige Verwaltungsbehörde, die sich unter anderem um die Sicherung einer stabilen Rohstoffversorgung für Japan bemüht. JOGMEC hat einen guten Ruf als langfristiger, strategischer Partner bei Mineralienprojekten weltweit. Die mandatierten Aufgabenbereiche innerhalb der JOGMEC beziehen sich auf Erdöl und Erdgas, Metalle, Kohle und Geothermie. JOGMEC vermittelt Möglichkeiten mit japanischen Privatunternehmen, um die Versorgung mit natürlichen Ressourcen zum Nutzen der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes zu sichern.

Über Hannan Metals Limited (TSXV:HAN) (OTCPK: HANNF) (https://www.facebook.com/hannan.metals; https://twitter.com/hannanmetals)

Hannan Metals Limited ist ein Rohstoff- und Explorationsunternehmen, das nachhaltige Metallressourcen entwickelt, die für den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft benötigt werden. In den letzten zehn Jahren hat das Team hinter Hannan eine lange und erfolgreiche Bilanz bei der Entdeckung, Finanzierung und Weiterentwicklung von Mineralprojekten in Europa und Peru vorzuweisen. Hannan besitzt 1.864 Quadratkilometer (186.400 Hektar) an bewilligten Mineralkonzessionen und Anträgen in Peru und gehört damit zu den zehn größten Explorationsunternehmen des Landes, gemessen an der Fläche.

Herr Michael Hudson FAusIMM, Chairman und CEO von Hannan, eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Im Namen des Vorstandes,

"Michael Hudson"--

Michael Hudson, Vorsitzender & CEO -

Weitere Informationen

www.hannanmetals.com

1305 - 1090 West Georgia St., Vancouver, BC, V6E 3V7

Mariana Bermudez,

Unternehmenssekretärin,

+1 (604) 685 9316,

info@hannanmetals.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Angaben in dieser Pressemitteilung, einschließlich der Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich des Abkommens und der Zahlungen und Earn-Ins bei erfolgreichem Erreichen bestimmter Meilensteine, der Zukunftspläne des Unternehmens, der prognostizierten Erlöse aus der Ausübung der Warrants und der Verwendung der Erlöse aus solchen Ausübungen, können zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze darstellen. Diese Aussagen können sich auf diese Pressemitteilung und andere Angelegenheiten beziehen, die in den öffentlichen Einreichungen des Unternehmens genannt werden. Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen hat das Unternehmen bestimmte Faktoren und Annahmen zugrunde gelegt, die auf den derzeitigen Überzeugungen des Unternehmens sowie auf den Annahmen und Informationen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen, beruhen. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen und beinhalten als solche bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem die möglichen Auswirkungen von Epidemien, Pandemien oder anderen Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, einschließlich der aktuellen Coronavirus-Pandemie, bekannt als COVID-19, auf das Geschäft des Unternehmens. Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Nachrichten

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58091

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58091&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA4105841064

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.