IRW-News: Havn Life Sciences Inc.: HAVN Life bringt seine Produktserie Brain Evolve auf den Markt

IRW-PRESS: Havn Life Sciences Inc.: HAVN Life bringt seine Produktserie Brain Evolve auf den Markt

Die vier Formulierungen, die dazu beitragen, Entzündungen zu reduzieren, einen erholsamen Schlaf zu fördern und die kognitiven Funktionen zu unterstützen, sind ab sofort auf yourhavnlife.com erhältlich.

13. April 2022, Vancouver, British Columbia - HAVN Life Sciences Inc. (CSE: HAVN) (OTC: HAVLF) (FWB: 5NP) (das Unternehmen oder HAVN Life), ein Biotechnologieunternehmen, das natürliche Gesundheitsprodukte und innovative Therapien zur Unterstützung eines gesunden Gehirns und der kognitiven Leistungsfähigkeit entwickelt, freut sich, mit der Produktserie Brain Evolve nun seine zweite Produktlinie für die natürliche Gesundheit auf den Markt zu bringen. Die vier neuen Sortimentsartikel -- Brain Evolve AM, Brain Evolve PM Flavoured, Brain Evolve PM Unflavoured und Brain Evolve Anti-Aging -- können ab sofort über yourHAVNlife.com bestellt werden. Der Versand erfolgt in ganz Kanada und in die Vereinigten Staaten. Gegen Ende des Frühjahrs wird die gesamte Produktlinie auch auf Amazon sowie in den GNC-Filialen in ganz Kanada erhältlich sein.

Die HAVN Life-Produktlinie Brain Evolve enthält eine Reihe natürlicher Inhaltsstoffe, von denen man weiß, dass sie die Rehabilitation nach Traumata unterstützen und den Auswirkungen degenerativer Prozesse im Gehirn entgegenwirken. Jede Rezeptur ist so konzipiert, dass sie zur Reduktion von Entzündungen beiträgt, einen erholsamen Schlaf fördert sowie den Energiehaushalt und das Gedächtnis verbessert.

Die Rezepturen der Produktserie Brain Evolve wurden von Matthew Bennett, seines Zeichens Director of Education bei HAVN Life, entwickelt und patentiert. Sie sollen bei der Behandlung der Symptome von Gehirnerschütterungen und traumatischen Hirnverletzungen helfen und die kognitive Gesundheit unterstützen. Als Sporttherapeut mit Fachkenntnissen in der Behandlung von Gehirnerschütterungen wusste Herr Bennett, dass die Symptome von Gehirnerschütterungen und Traumata, wie schlechter Schlaf, Müdigkeit und Konzentrationsstörungen, vorrangig durch Entzündungsprozesse verursacht werden. Mit dem Ziel, diese Entzündungsprozesse im Gehirn und Körper seiner Klienten zu reduzieren, konnte Herr Bennett die Symptome von Gehirnerschütterungen und traumatischen Hirnverletzungen erfolgreich behandeln. Dies bewog ihn dazu, sich auch in die Nutrazeutikabranche vorzuwagen.

Im Laufe seiner Karriere als Sporttherapeut hat Matthew Bennett einer ganzen Reihe von Profisportlern geholfen, sich von Traumata und Hirnverletzungen zu erholen. Der Erfolg seiner Programme hat ihn veranlasst, die Produktserie Brain Evolve zu entwickeln - für all jene, die ihre kognitive Gesundheit unterstützen, wiederherstellen und schützen wollen. Die Formulierungen von Brain Evolve wurden bereits von leistungsorientierten Ernährungsberatern und einzelnen Spielern der NHL®, NFL®, NBA® und AHL® im Rahmen des für die Spieler entwickelten Gehirnregenerationsprogramms verwendet.

Die Zukunft der Unterstützung eines gesunden Gehirns und der Rehabilitation nach Traumata

Die Auswirkungen eines Traumas können sich über mehrere Tage, Wochen oder sogar Monate erstrecken und die Aktivitäten des täglichen Lebens entsprechend beeinträchtigen. Die Symptome können von Kopfschmerzen und Schwindelgefühlen über Brain Fog (Bewusstseinstrübung) und Übelkeit bis hin zu Störungen der Ess-, Schlaf- und Ausscheidungsgewohnheiten reichen. Die wissenschaftliche Forschung hat gezeigt, dass bei traumatischen Verletzungen derzeit nur in begrenztem Ausmaß wirksame Arzneimitteltherapien zur Verfügung stehen, und sie verweist auf die weitreichenden Vorgänge im Körper nach einer Hirnverletzung - vor allem auf die Veränderungen im Nährstoffhaushalt des Gehirns und des Körpers.

Die Produktserie Brain Evolve enthält natürliche Inhaltsstoffe, die bekanntermaßen die Genesung fördern, die kognitiven Funktionen unterstützen und einen erholsamen Schlaf begünstigen:

- Brain Evolve AM: Diese patentierte Mischung aus Antioxidantien unterstützt die Aufrechterhaltung der kognitiven Gesundheit und Hirnfunktion und verleiht Ihnen gleichzeitig mehr Energie und eine bessere Konzentration während des Tages. (89,99 CAD + Steuer)

- Brain Evolve PM (Flavoured/mit Aroma und Unflavoured/ohne Aroma): Diese Formulierungen enthalten 16 natürliche Inhaltsstoffe, einschließlich Aminosäuren, Melatonin und Curcumin, deren synergistische Wirkungsweise:

o Entzündungen hemmt

o den Energiehaushalt und die Nährstoffzufuhr zum Gehirn verbessert und so die Heilung fördert

o die Hormone reguliert, die zu einem erholsamen Schlaf beitragen, damit der Körper heilen kann

o Die aromatisierte Rezeptur, die vor dem Schlafengehen eingenommen werden soll, schmeckt erfrischend nach tropischen Früchten. (89,99 CAD + Steuer)

- Brain Evolve Anti-Aging: Diese Formulierung hilft bei Problemen, die mit der Alterung des Gehirns zusammenhängen, wie neurodegenerativen Prozessen und kognitiver Beeinträchtigung. Sie enthält wichtige Inhaltsstoffe wie:

o Curcumin: entzündungshemmend

o Melatonin: schlaffördernd

o Astaxanthin: lindert bekanntlich Augenentzündungen

o Kreatin: ergogene Substanz zur Regenerierung nach körperlicher Aktivität (89,99 CAD + Steuer)

Mit der Einführung der Produktlinie Brain Evolve beweist HAVN Life, dass es dem Unternehmen ein Anliegen ist, den Menschen zu mehr Gesundheit und einem besseren Leben zu verhelfen. In den vergangenen 12 Monaten haben wir den Markt mit hochwertigen und wissenschaftlich fundierten Nahrungsergänzungsmitteln versorgt, erklärt Tim Moore, CEO von HAVN Life. Nachdem wir auf eine Reihe von Vertriebs- und Lieferpartnern in Kanada, den Vereinigten Staaten und Australien zählen können, streben wir eine globale Konsolidierung unserer Präsenz im Einzelhandel an und wollen uns als Anbieter der besten verfügbaren Produkte zur Unterstützung eines gesunden Gehirns und der kognitiven Leistungsfähigkeit etablieren. Wir sind vom Heilungspotenzial dieser neuen Produktlinie wirklich begeistert, fügt er hinzu.

Es ist mir eine große Freude, gemeinsam mit HAVN Life die Produktreihe Brain Evolve auf den Markt zu bringen, meint Matthew Bennett, Director of Education bei HAVN Life. Bei der Entwicklung dieser Rezepturen hatte ich ein Ziel vor Augen: Menschen zu helfen, die unter Schlafproblemen oder Hirnverletzungen leiden, die ihrem Gehirn etwas Gutes tun, sich vor neurodegenerativen Prozessen schützen oder ganz allgemein ihre kognitive Leistungsfähigkeit optimieren wollen. Ich habe mich dem Team von HAVN Life angeschlossen und bin glücklich darüber, dass die von mir entwickelten Produkte nun für die breite Öffentlichkeit zugänglich werden und zu gesünderen Familien und Kommunen beitragen, fügt er hinzu.

Neben der Produktserie Brain Evolve hat HAVN Life im Juni auch eine ganze Linie veganer und gentechnikfreier Produkte für die natürliche Gesundheit herausgebracht. Sie wurden sorgfältig mit Adaptogenen und Antioxidantien für ein gesundes Gehirn formuliert, und die darin enthaltenen natürlichen Wirkstoffe fördern nachweislich das Gedächtnis, die Konzentration, den Energiehaushalt sowie die kognitive Leistungsfähigkeit. Die Produktlinie umfasst Rhodiola Relief, Mind Mushroom, Chaga Immunity, Reishi Recharge, Bacopa Brain, Lions Mane und Cordyceps Perform und ist über yourhavnlife, Amazon sowie in ausgewählten Filialen für natürliche Gesundheitsprodukte in den Provinzen Alberta und British Columbia erhältlich.

*Unterstützende Forschungsstudien finden Sie unter diesem LINK.

Für das Board of Directors:

Tim Moore

Chief Executive Officer

Über HAVN Life Sciences Inc.

HAVN Life Sciences ist ein Biotechnologieunternehmen, das sich der standardisierten Extraktion von psychedelischen Substanzen für die Herstellung von aktiven pharmazeutischen Wirkstoffen (APIs), der Entwicklung von natürlichen Gesundheitsprodukten sowie innovativen Therapien zur Unterstützung der Gesundheit des Gehirns und der kognitiven Funktionen widmet.

Über seine Forschungsabteilung, HAVN Labs, hat das Unternehmen eine End-to-End-Lieferkette für psychedelische GMP-Wirkstoffe natürlichen Ursprungs für die Forschung errichtet, welche die Zukunft der modernen Medizin bestimmen wird. Mit seiner neuen Linie von natürlichen Gesundheitsprodukten bietet HAVN Life ein umfassendes Angebot an hochwertigen Pilz- und Pflanzenextrakten, welche die Immunfunktion stärken, Entzündungen reduzieren und einen gesunden Lebensstil unterstützen.

Entdecken Sie unsere Produkte and erfahren Sie mehr unter yourhavnlife.com, oder auf Facebook, Twitter, Instagram und Youtube.

Die Lizenzen für die natürlichen Gesundheitsprodukte Brain Evolve AM, Brain Evolve PM Flavoured, Brain Evolve PM Unflavoured und Brain Evolve Anti-Aging sind derzeit auf Bennett's Choice, ein Unternehmen von HAVN Life Retail, registriert.

Ansprechpartner:

Investor Relations: ir@havnlife.com

Medienkontakt: savi@emergence-creative.com

Zukunftsgerichtete Informationen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, welche sich auf Aussagen in Bezug auf die Geschäftstätigkeit, die Produkte und die Zukunftspläne des Unternehmens beziehen, einschließlich der Einführung der Brain Evolve Series in die Linie des Unternehmens an natürlichen Gesundheitsprodukten. Das Unternehmen ist zwar der Ansicht, dass diese in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind; es kann jedoch nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen auch als richtig erweisen werden. Den Lesern wird dringend angeraten, sich nicht vorbehaltslos auf solche zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Entwicklungen erheblich von jenen abweichen, die in diesen Aussagen in Betracht gezogen wurden. Unter anderem zählen dazu auch das Risiko, dass die erwarteten Vorteile der Einführung der Brain Evolve Series in die Linie des Unternehmens an natürlichen Gesundheitsprodukten nicht wie erwartet oder überhaupt realisiert werden; und das Risiko, dass die Produkte und Pläne des Unternehmens von den Ausführungen in dieser Pressemeldung abweichen bzw. dass das Unternehmen nicht in der Lage sein wird, seine Geschäftspläne wie erwartet umzusetzen. Das Unternehmen lehnt jegliche Verpflichtung bzw. Absicht zur Aktualisierung der zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung ausdrücklich ab, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Das Unternehmen ist zwar der Ansicht, dass diese in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind; es kann jedoch nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen auch als richtig erweisen werden. Die Aussagen in dieser Pressemeldung gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=65269

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=65269&tr=1

