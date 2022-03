IRW-News: Havn Life Sciences Inc.: HAVN Life erweitert Liefervereinbarung mit Mycotopia Therapies Inc.

IRW-PRESS: Havn Life Sciences Inc.: HAVN Life erweitert Liefervereinbarung mit Mycotopia Therapies Inc.

Die erweiterte Partnerschaft umfasst den Vertrieb von funktionellen Pilzen, natürlichen Gesundheitsprodukten und White-Label-Produkten von HAVN Life sowie HAVN Lifes natürlich gewonnene Psilocybin-Verbindungen

22. März 2022

Vancouver, BC - HAVN Life Sciences Inc. (CSE HAVN) (OTC HAVLF) (FSE 5NP) (Unternehmen oder HAVN Life), ein Biotechnologieunternehmen, das die standardisierte Extraktion von psychoaktiven Verbindungen und die Entwicklung natürlicher Gesundheitsprodukte verfolgt, freut sich, bekanntgeben zu können, dass es seine Lieferpartnerschaft mit Mycotopia Therapies Inc. um eine zweite Liefervereinbarung erweitert hat, die funktionelle Pilze, von HAVN Life kürzlich eingeführte natürliche Gesundheitsprodukte sowie White-Label-Produkte abdeckt (erweiterte Liefervereinbarung).

Im Rahmen der bestehenden Vereinbarung beliefert HAVN Life Mycotopia mit natürlich gewonnenen Psilocybinverbindungen und hilft dabei, in Übereinstimmung mit Bundesgesetzen und lokalen Vorschriften einen Vertriebskanal zu Universitäten, Forschern und Unternehmen in den USA aufzubauen. Die erweiterte Liefervereinbarung gibt HAVN Life die Möglichkeit, Mycotopia Therapies mit funktionellen Pilzen zu beliefern, sowie die White-Label-Lieferungen und den Vertrieb von HAVNs Linie natürlichen, rezeptfreien White-Label-Gesundheitsprodukten, die derzeit beim jamaikanischen Gesundheitsministerium (Gesundheitsministerium) angemeldet werden. Das jamaikanische Gesundheitsministerium ist eine eminent wichtige Regierungsorganisation, deren Aufgabe es ist, die Bereitstellung von qualitativ hochwertigen Gesundheitsdiensten zu gewährleisten und eine gesunde Lebensweise und gesunde Umweltpraktiken zu fördern. Das Gesundheitsministerium bildet zusammen mit seinen regionalen Gesundheitsbehörden, Agenturen und verwandten Organisationen das öffentliche Gesundheitssystem Jamaikas und ist für die Gesundheitsversorgung auf der gesamten Insel zuständig.

Wir freuen uns sehr, dass wir unsere Partnerschaft mit Mycotopia durch die erweiterte Liefervereinbarung ausbauen können, sagte Tim Moore, CEO von HAVN Life. Wir begrüßen die Möglichkeit, dass unsere Produkte einen breiteren Markt erreichen, und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ben und seinem Team bei der Entwicklung von therapeutischen Behandlungsmöglichkeiten auf pflanzlicher Basis, die dem weltweiten Bedarf für die psychische Gesundheitsbetreuung entsprechen, fügte er hinzu.

Pilze, die natürlichen Nahrungsergänzungsmittel mit dem zweitstärksten Wachstum, sind auf dem Markt och nicht ausreichend vertreten., sagte Ben Kaplan, CEO von Mycotopia Therapies. Diese erweiterte Liefervereinbarung unterstützt unsere ehrgeizigen Meilensteine für die Produktentwicklung, Forschung und Entwicklung, da sie eine potenzielle Alternative zu synthetisch gewonnenem Psilocybin zu einem Bruchteil der Kosten bietet. HAVNs Belieferung von Mycotopia Therapies mit funktionellen Pilzen hilft uns, mögliche Probleme in der Lieferkette zu lösen, und ermöglicht es Mycotopia, in die Phase des Vertriebs und der Umsatzgenerierung unseres Geschäftsplans einzutreten, während wir uns mit Ei.Ventures zusammenschließen und PSLY.com gründen, meinte er abschließend.

Für das Board of Directors:

Tim Moore

Chief Executive Officer

Über HAVN Life Sciences Inc.

HAVN Life Sciences ist ein Biotechnologieunternehmen, das sich der standardisierten Extraktion von psychedelischen Substanzen für die Herstellung von aktiven pharmazeutischen Wirkstoffen, der Entwicklung von natürlichen Gesundheitsprodukten sowie innovativen Therapien zur Unterstützung der Gesundheit des Gehirns und Verbesserung der geistigen Fähigkeiten widmet.

Über seine Forschungsabteilung, HAVN Labs, hat das Unternehmen eine End-to-End-Lieferkette für psychedelische GMP-Wirkstoffe natürlichen Ursprungs für die Forschung errichtet, welche die Zukunft der modernen Medizin bestimmen wird. Mit seiner neuen Linie von natürlichen Gesundheitsprodukten bietet HAVN Life ein umfassendes Angebot an hochwertigen Pilz- und Pflanzenextrakten, welche die Immunfunktion stärken, Entzündungen reduzieren und einen gesunden Lebensstil unterstützen.

Entdecken Sie unsere Produkte and erfahren Sie mehr unter yourhavnlife.com, oder auf Facebook, Twitter, Instagram und Youtube.

Über Mycotopia Therapies Inc.

Mycotopia Therapies konzentriert sich darauf, Menschen darin zu unterstützen, zu heilen und die Kontrolle über ihr Leben zurückzugewinnen. Ihr Weg zur Heilung liegt im Verständnis der Gründe und Maßnahmen für psychisches Wohlbefinden durch psychedelisch unterstützte Psychotherapie, integriert mit einem professionellen Team von Praktikern für psychische Wellness und modernster Technologie. Die psychedelische Therapie ist ein ganzheitlicher, spiritueller Ansatz zur Heilung, der sich seit vielen Jahren bewährt hat.

Mycotopia Therapies Inc. gab im Dezember 2021 seine Absicht bekannt, möglicherweise Ei.Ventures zu übernehmen, einen Pionier im Bereich des botanischen Psilocybins. Nach Abschluss einer endgültigen Vereinbarung werden die beiden Unternehmen ihre Ressourcen bündeln, um behördlich zugelassene psychoaktive therapeutische Behandlungsoptionen auf pflanzlicher Basis sowie nicht-psychoaktive Nahrungsergänzungsmittel und verwandte Produkte zu entwickeln, die den weltweiten Bedarf im Bereich der psychischen Gesundheit decken. Nach Abschluss der Transaktion soll das Unternehmen in PSLY.com umbenannt werden, um sein künftiges Geschäft besser widerzuspiegeln.

Weitere Informationen über Mycotopia Therapies finden Sie auf der Website des Unternehmens unter https://www.mycotopiatherapies.com.

Ansprechpartner:

Investor Relations: ir@havnlife.com 604 687-7130

Medienkontakt: savi@emergence-creative.com 647 896-8078

Zukunftsgerichtete Informationen:

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, welche sich auf Aussagen in Bezug auf die erweiterte Liefervereinbarung, die Geschäftstätigkeit, die Produkte und die Zukunftspläne von Mycotopia Therapies sowie die Geschäftstätigkeit, die Produkte und die Zukunftspläne des Unternehmens beziehen. Das Unternehmen ist zwar der Ansicht, dass diese in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind; es kann jedoch nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen auch als richtig erweisen werden. Den Lesern wird dringend angeraten, sich nicht vorbehaltslos auf solche zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Entwicklungen erheblich von jenen abweichen, die in diesen Aussagen in Betracht gezogen wurden. Unter anderem zählen dazu auch das Risiko, dass die erwarteten Vorteile der erweiterten Liefervereinbarung nicht wie erwartet oder überhaupt realisiert werden; das Risiko, dass die Produkte und die Pläne von Mycotopia Therapies von den in dieser Pressemeldung genannten abweichen, und dass Mycotopia Therapies nicht in der Lage ist, seine Geschäftspläne wie erwartet umzusetzen; und das Risiko, dass die Produkte und Pläne des Unternehmens von den Ausführungen in dieser Pressemeldung abweichen bzw. dass das Unternehmen nicht in der Lage sein wird, seine Geschäftspläne wie erwartet umzusetzen. Das Unternehmen lehnt jegliche Verpflichtung bzw. Absicht zur Aktualisierung der zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung ausdrücklich ab, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Das Unternehmen ist zwar der Ansicht, dass diese in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind; es kann jedoch nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen auch als richtig erweisen werden. Die Aussagen in dieser Pressemeldung gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

