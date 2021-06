IRW-News: Havn Life Sciences Inc.: HAVN Life gibt Einzelhandelspartnerschaft mit Lebensmittelkette Choices Markets bekannt

IRW-PRESS: Havn Life Sciences Inc.: HAVN Life gibt Einzelhandelspartnerschaft mit Lebensmittelkette Choices Markets bekannt

Eine neu auf den Markt gebrachte Produktlinie mit natürlichen Gesundheitsprodukten wird noch in diesem Monat in allen Läden der Kette erhältlich sein

8. Juni 2021

Vancouver, British Columbia - HAVN Life Sciences Inc. (CSE: HAVN) (OTC: HAVLF) (FWB: 5NP) (das Unternehmen oder HAVN Life), ein Biotechnologieunternehmen, das sich auf die standardisierte Extraktion von psychoaktiven Wirkstoffen und die Entwicklung von natürlichen Gesundheitsprodukten spezialisiert hat, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit der Lebensmittelkette Choices Markets eine Vereinbarung unterzeichnet hat, die eine Aufnahme seiner neuen natürlichen Gesundheitsproduktlinie, deren Markteinführung offiziell am 3. Juni stattfand, in das Sortiment des Lebensmittelhändlers vorsieht. Die von einem heimischen Besitzer betriebene Lebensmittelkette wird die gesamte Linie von natürlichen Gesundheitsprodukten von HAVN Life in ihr Sortiment aufnehmen und über alle Filialen vertreiben. Die Produktlinie wird voraussichtlich noch in diesem Monat in die Regale kommen.

Wir freuen uns sehr, dass unsere neue Linie von natürlichen Gesundheitsprodukten ab nun in den Läden von Choices Markets erhältlich ist, meint Tim Moore, CEO von HAVN Life. Als Anbieter von natürlichen Lebensmitteln, Bio-Produkten und Lebensmittelspezialitäten setzt Choices Markets genauso wie wir auf Gesundheit und Wellness. Wir finden es großartig, dass wir so unser Vertriebsnetz erweitern können, um einen entsprechenden Beitrag zum Aufbau und zur Stärkung gesunder Gemeinden zu leisten, fügt er hinzu.

Choices Markets ist der zweite Einzelhandelspartner, den HAVN Life im Rahmen seiner Vertriebsstrategie ins Boot holen konnte. Ziel ist hier, über den Einzelhandel, den Online-Handel und Abodienste eine breitgefächerte Klientel aufzubauen und diese mit hochwertigen Produkten zu beliefern. Die sieben Formulierungen können derzeit über yourHAVNlife und gegen Ende des Monats auch über Amazon sowie ausgewählte Läden der Kette Nesters Market in British Columbia bezogen werden.

Die Formulierungen von HAVN Life sind gentechnikfrei, vegan, bioverfügbar und wurden auf natürliche Weise aus funktionellen Pilzen und anderen Pflanzen gewonnen mit dem Ziel, eine Optimierung des Menschen zu erreichen. Die natürliche Gesundheitsproduktlinie wurde sorgfältig mit Adaptogenen und Antioxidantien formuliert, um die Gesundheit des Gehirns mit natürlichen Wirkstoffen zu unterstützen, die nachweislich das Gedächtnis, die Konzentration, die Energie sowie alle kognitiven Funktionen fördern.

Für das Board of Directors:

Tim Moore

Chief Executive Officer

Über HAVN Life Sciences Inc.

HAVN Life Sciences ist ein kanadisches Biotechnologieunternehmen, das sich der standardisierten Extraktion von psychoaktiven Wirkstoffen, der Entwicklung von natürlichen Gesundheitsprodukten sowie innovativen psychischen Behandlungsmethoden zur Unterstützung einer gesunden Gehirnaktivität und zur Verbesserung der geistigen Fähigkeiten widmet. Weitere Einzelheiten erfahren Sie unter havnlife.com oder auf Facebook, Twitter, Instagram und Youtube.

Ansprechpartner:

Investor Relations: ir@havnlife.com 604 687 7130

Medienkontakt: savi@emergence-creative.com 647 896-8078

Hinweise bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Zukunftsgerichtete Informationen:

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, welche sich auf Aussagen zur Übernahme, zur Geschäftstätigkeit, zu den Produkten und zu den Zukunftsplänen des Unternehmens beziehen. Das Unternehmen ist zwar der Ansicht, dass diese in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind; es kann jedoch nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen auch als richtig erweisen werden. Den Lesern wird dringend angeraten, sich nicht vorbehaltslos auf solche zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Entwicklungen erheblich von jenen abweichen, die in diesen Aussagen in Betracht gezogen wurden. Unter anderem zählen dazu auch das Risiko, dass die Übernahme nicht wie vorgesehen bzw. überhaupt abgeschlossen werden kann, und das Risiko, dass die Produkte und Pläne des Unternehmens von den Ausführungen in dieser Pressemeldung abweichen bzw. dass das Unternehmen nicht in der Lage sein wird, seine Geschäftspläne wie erwartet umzusetzen. Das Unternehmen lehnt jegliche Verpflichtung bzw. Absicht zur Aktualisierung der zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung ausdrücklich ab, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Das Unternehmen ist zwar der Ansicht, dass diese in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind; es kann jedoch nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen auch als richtig erweisen werden. Die Aussagen in dieser Pressemeldung gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

