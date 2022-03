IRW-News: Havn Life Sciences Inc.: HAVN Life kündigt Einzelhandelspartnerschaft mit Alberta Grocer, Calgary Co-op an

IRW-PRESS: Havn Life Sciences Inc.: HAVN Life kündigt Einzelhandelspartnerschaft mit Alberta Grocer, Calgary Co-op an

Die gesamte Palette der natürlichen Gesundheitsrezepturen des Unternehmens wird ab Mai an ausgewählten Standorten erhältlich sein

3. März 2022

Vancouver, BC - HAVN Life Sciences Inc. (CSE: HAVN) (OTC: HAVLF) (FSE: 5NP) (das Unternehmen oder HAVN Life) ein Biotechnologieunternehmen, das sich mit der standardisierten Extrahierung psychoaktiver Substanzen und der Entwicklung natürlicher Gesundheitsprodukte befasst, gibt bekannt, dass es mit Calgary Co-op einen Vertrag über die Produktlistung der im Juni letzten Jahres eingeführten natürlichen Gesundheitsprodukte des Unternehmens (die Produktlinie) abgeschlossen hat. Die Lebensmittelkette in lokalem Besitz und Betrieb wird die gesamte Produktlinie der natürlichen Gesundheitsprodukte von HAVN Life in bis zu neunzehn Natural Choice-Abteilungen in ganz Alberta führen. Die Produktlinie wird voraussichtlich im Mai 2022 in ausgewählten Filialen der Calgary Co-op in den Regalen stehen.

Wir freuen uns, unser kürzlich eingeführtes Sortiment an natürlichen Gesundheitsprodukten an ausgewählten Standorten in Alberta anbieten zu können, meint Tim Moore, CEO von HAVN Life, und fügt hinzu: Als Anbieter von natürlichen, biologischen und speziellen Lebensmitteln steht Calgary Co-op im Einklang mit unserem Fokus auf Gesundheit und Wohlbefinden, und wir freuen uns, unser Vertriebsnetz zu erweitern, um den Aufbau und die Stärkung gesunder Gemeinschaften zu fördern.

Calgary Co-op ist der dritte große Partner einer Fachhandelskette, den HAVN Life im Rahmen der Vertriebsstrategie des Unternehmens gewonnen hat, die Einzelhandels-, Online- und Abonnementkanäle umfasst, um eine breite Kundenbasis zu erreichen und ein hochwertiges Produkterlebnis zu bieten. Derzeit sind die sieben Rezepturen unter yourhavnlife.com, Well.ca, Amazon und in ausgewählten Choices & Nesters Market-Läden in British Columbia erhältlich.

Die Rezepturen von HAVN Life sind vegan, bioverfügbar und nicht gentechnisch verändert. Sie werden auf natürliche Weise aus funktionellen Pilzen und anderen Pflanzen gewonnen und mit Blick auf die Optimierung von Menschen entwickelt. Die Produktlinie wurde sorgfältig mit Adaptogenen und Antioxidantien entwickelt, um die allgemeine Gesundheit des Gehirns zu fördern. Die Produkte enthalten natürliche Verbindungen, die nachweislich Gedächtnis, Konzentration, Fokus, Energie und die allgemeine kognitive Funktion unterstützen.

Über HAVN Life Sciences Inc.

HAVN Life Sciences ist ein Biotechnologieunternehmen, das sich der standardisierten Extraktion von psychedelischen Substanzen für die Herstellung von aktiven pharmazeutischen Wirkstoffen, der Entwicklung von natürlichen Gesundheitsprodukten sowie innovativen Therapien zur Unterstützung der Gesundheit des Gehirns und der kognitiven Funktionen widmet.

Über seine Forschungsabteilung, HAVN Labs, hat das Unternehmen eine End-to-End-Lieferkette für psychedelische GMP-Wirkstoffe natürlichen Ursprungs für die Forschung errichtet, welche die Zukunft der modernen Medizin bestimmen wird. Mit seiner neuen Linie von natürlichen Gesundheitsprodukten bietet HAVN Life ein umfassendes Angebot an hochwertigen Pilz- und Pflanzenextrakten, welche die Immunfunktion stärken, Entzündungen reduzieren und einen gesunden Lebensstil unterstützen.

Entdecken Sie unsere Produkte and erfahren Sie mehr unter yourhavnlife.com, oder auf Facebook, Twitter, Instagram und Youtube.

Über Calgary Co-op

Calgary Co-op ist ein Konsumverein mit Standorten in Calgary, Airdrie, Cochrane, High River, Okotoks und Strathmore. Dazu gehören Lebensmittelzentren, Apotheken, Tankstellen, Autowaschanlagen, Commercial Cardlocks (Tankanlagen für Berufskraftfahrer), Zentren für die häusliche Krankenpflege, Wein-, Spirituosen- und Bierläden, Cannabisläden sowie Community Natural Foods, das 2019 übernommen wurde. Calgary Co-op bedient Kanadier seit 1956 und bezieht so viele Lebensmittel wie möglich aus Calgary, ganz Alberta und dem Westen Canadas, um frische, qualitativ hochwertige Lebensmittel vom Erzeuger zum Verbraucher zu den niedrigsten Preisen anzubieten.

Mit mehr als 440.000 Mitgliedern, 3.850 Mitarbeitern, Aktiva im Wert von 627 Millionen $ und einem Jahresumsatz von 1,2 Milliarden $ wurde Calgary Co-op mehrere Jahre in Folge als einer der 75 besten Arbeitgeber in Alberta ausgezeichnet und ist bestrebt, seinen Kunden durch begeisterte Teammitglieder ein außergewöhnliches Erlebnis zu bieten.

Zukunftsgerichtete Informationen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze in Bezug auf Aussagen über die Produktlistungsvereinbarung in Bezug auf die Produktlinie des Unternehmens, das Geschäft, die Produkte und die Zukunft des Geschäfts des Unternehmens. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck kommen, angemessen sind, kann nicht gewährleistet werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen. Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Entwicklungen erheblich von denen abweichen, die in diesen Aussagen zum Ausdruck kommen, unter anderem in Abhängigkeit von den Risiken, dass die Listung der Produktlinie in ausgewählten Calgary Co-op-Filialen gemäß der Produktlistungsvereinbarung nicht wie erwogen oder überhaupt nicht erfolgt, und dass die Produkte und Pläne des Unternehmens von den in dieser Pressemitteilung genannten abweichen und das Unternehmen möglicherweise nicht in der Lage ist, seine Geschäftspläne wie erwartet durchzuführen. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab und beabsichtigt nicht, zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck kommen, angemessen sind, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Die Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung.

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

