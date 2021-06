IRW-News: Havn Life Sciences Inc.: HAVN Life lanciert neue Linie natürlicher Gesundheitsprodukte

IRW-PRESS: Havn Life Sciences Inc.: HAVN Life lanciert neue Linie natürlicher Gesundheitsprodukte

Sieben neue Rezepturen zur Unterstützung von Gehirngesundheit und Immunfunktion werden online und in ausgewählten Einzelhandelsgeschäften ab 3. Juni erhältlich sein

3. Juni 2021

Vancouver, BC - HAVN Life Sciences Inc. (CSE: HAVN) (OTC: HAVLF) (FWB: 5NP) (das Unternehmen oder HAVN Life), ein in Vancouver ansässiges Biotechnologie-Unternehmen, das sich auf Gehirngesundheit spezialisiert, gibt die Einführung seiner ersten Linie natürlicher Gesundheitsprodukte für den Einzelhandel bekannt. Die sieben SKUs-Mind Mushroom, Bacopa Brain, Rhodiola Relief, Cordyceps Perform, Chaga Immunity, Reishi Recharge und Lions Mane-sind jetzt bei yourHAVNlife.com erhältlich und werden bei Amazon und in ausgewählten Nesters Market-Läden in British Columbia im Laufe dieses Monat eingeführt werden.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58779/06-0321HAVNRetailLaunchRelease_DE_Procm.001.jpeg

Die Rezepturen wurden nach HAVN Lifes Mission, die menschliche Leistungsfähigkeit zu stärken und Menschen zu ihrem vollen Potenzial zu verhelfen, entwickelt und beinhalten eine Reihe qualitativ hochwertiger Pilze und Pflanzenextrakte, die die Immunfunktion stärken und Entzündung lindern. Wir haben einen wachsenden Bedarf an Lösungen, die Produktivität verbessern, täglichen Stress mindern und die Immungesundheit unterstützen, und diese aus der Natur erhaltenen Rezepturen unterstützen die Gehirngesundheit und die Geistesfunktionen vortrefflich.

Die Einführung dieser Produktlinie für den Einzelhandel ist Teil von HAVN Lifes Strategie, natürliche Gesundheitsprodukte zu entwickeln, parallel zu seiner Arbeit an der standardisierten Extraktion psychedelischer Verbindungen in der Lieferkette für Forschung und klinische Anwendung. Diese Arbeit wird begleitet von einer Vision, Menschen zu helfen, ihr Potenzial zu erkennen, frei von Stress und Unausgeglichenheit, die uns zurückhalten.

Wir sind begeistert, mit der Einführung unserer ersten Produktlinie für den Einzelhandel, den Markt für natürliche Gesundheitsprodukte zu betreten, erläuterte HAVN Life CEO Tim Moore. Die Aktivierung unseres Einzelhandelsbereiches ist ein wichtiger Meilenstein für das Unternehmen und wird uns helfen, die Marke HAVN auszubauen und gleichzeitig weitere Rezepturen, die Menschen zu einem erfüllten Leben verhelfen, zu erforschen und zu entwickeln.

Moderne Wissenschaft trifft auf alte Weisheit

Diese Rezepturen wurden von HAVN Lifes Chief Science Officer, Gary Leong, entwickelt. Gary ist ein Veteran der Industrie mit 14 Jahren Erfahrung und war vormals als Chief Scientific Officer bei Jamieson Labs tätig. Dank Garys Expertise in Biopharma und Wellness bieten die Produkte von HAVN Life erwiesene, hochqualitative natürliche Verbindungen, die nachgewiesener Weise Gedächtnis, Konzentration, Energie und allgemeine kognitive Funktionen unterstützen:

- Mind Mushroom: Eine Quelle von Antioxidativen, die Zellenschädigung durch freie Radikale bekämpfen und das Immunsystem ausgleichen. Diese Rezeptur ist ein Adaptogen, das Energie und Widerstandsfähigkeit gegen Stress fördert. (54 CAD + Steuer)

- Bacopa Brain: Unterstützt Gehirngesundheit, verbessert das Gedächtnis und wird seit Jahrhunderten in der Kräutermedizin verwendet. Bacopa ist ein starkes Pflanzenextrakt. Es ist klinisch erwiesen, dass Bacopa kognitive Funktion und das Nervensystem unterstützt. (27 CAD + Steuer)

- Rhodiola Relief: Dieses Adaptogen mindert Stresssymptome, einschließlich geistiger Ermüdung. Diese Rezeptur unterstützt die Konzentrationsfähigkeit und Ausdauer. (45 CAD + Steuer)

- Cordyceps Perform: Cordyceps-Pilze fördern ein gesundes Immunsystem. Sie finden Anwendung in der Kräutermedizin, verbessern Lungen- und Nierenfunktion und sind eine Quelle von Antioxidativen, die Zellenschädigung durch freie Radikale im Körper bekämpfen. (30 CAD + Steuer)

- Chaga Immunity: Chaga-Pilze sind das Nahrungsmittel mit dem zweithöchsten Antioxidativ-Gehalt weltweit. Dieses Super Food unterstützt das Immunsystem und kontrolliert Entzündungen im Körper. (36 CAD + Steuer)

- Reishi Recharge: Unterstützt das Immunsystem und wird weltweit in der Kräutermedizin zur Energiestärkung, Stressminderung und zur Unterstützung der Leberfunktion verwendet. Dieser vielseitige Pilz wird traditionell auch zur Stärkung des Herzens, zur Minderung von Ermüdungserscheinungen, bei Schlaf- und Appetitlosigkeit und für Husten und Schnupfen verwendet. (30 CAD + Steuer)

- Lions Mane (Igel-Stachelbart): Diese Pilze sind vollgepackt mit Antioxidativen und helfen, gegen Zellenbeschädigung durch freie Radikale zu schützen. (36 CAD + Steuer)

Die Produktlinie verwendet pflanzliche, nicht-psychoaktive Verbindungen, die in traditioneller Medizin seit Tausenden von Jahren eingesetzt werden, und nach den höchsten Standards der Extraktion und Qualitätskontrolle erzeugt wurden. Die medizinischen und ernährungsbezogenen Eigenschaften der Pilze sind seit langem in vielen Kulturen bekannt. Die moderne Forschung zeigt uns nun, dass sie auch Verbindungen enthalten, die besonders förderlich für kognitive Funktion und die allgemeine menschliche Gesundheit und Wellness sind.

Das Führungsteam von HAVN Life verfügt über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich natürlicher Gesundheitsprodukte bei führenden Marken und Unternehmen in Kanada. HAVN Life Executive Chairman, Vic Neufield, war vormals CEO und Präsident von Jamieson Labs, und Chief Operations Officer, Jenna Pozar, hat mehr als 18 Jahre Marketing- und Logistikerfahrung im Bereich Natürliche Gesundheit und Leistung, unter anderem bei Jamieson Wellness. Gemeinsam mit Chief Science Officer Gary Leong, ist das Team gut positioniert, seine Expertise zu nutzen und HAVN Life zu einem führenden Unternehmen im Bereich Natürliche Gesundheitsprodukte zu machen.

HAVN Life hat kürzlich eine hochmoderne Produktions- und Verpackungsanlage in Richmond, B.C., erworben, die eine lokale Produktion und eine schnelle Lieferung der Produktlinie an den Einzelhandel ermöglicht. Die Anlage wird die Erweiterung des Produkt-Portfolios unterstützen. Die Einführung der Produktlinie für den Einzelhandel ist ein wichtiger Schritt im Aufbau einer starken Präsenz im kanadischen Markt für natürliche Gesundheitsprodukte.

Für das Board of Directors

Tim Moore

Chief Executive Officer

Über HAVN Life Sciences Inc.

HAVN Life Sciences (CSE: HAVN) (OTC: HAVLF) (FWB: 5NP) ist ein kanadisches Biotechnologieunternehmen, das sich der standardisierten Extraktion von psychoaktiven Wirkstoffen, der Entwicklung von natürlichen Gesundheitspflegeprodukten sowie innovativen psychischen Behandlungsmethoden zur Unterstützung einer gesunden Gehirnaktivität und zur Verbesserung der geistigen Fähigkeiten widmet. Weitere Einzelheiten erfahren Sie unter HAVNlife.com oder auf Facebook, Twitter, Instagram und Youtube.

Ein vollständiges Medienkit, einschließlich Produkt- und Einzelhandelsdaten, Preisgestaltung und hochauflösenden Bildern, finden Sie unter yourHAVNlife.com/mediakit

Interview- oder Produktmusteranfragen richten Sie bitte an

Savi Pannu: savi@emergence-creative.com oder 647-896-8078

Investor Relations: ir@HAVNlife.com 604-359-0060

Zukunftsgerichtete Informationen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, welche sich auf Aussagen zur Einführung der natürlichen Gesundheitsproduktlinie des Unternehmens, zur Geschäftstätigkeit, zu den Produkten und zu den Zukunftsplänen des Unternehmens beziehen. Das Unternehmen ist zwar der Ansicht, dass diese in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind; es kann jedoch nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen auch als richtig erweisen werden. Den Lesern wird dringend angeraten, sich nicht vorbehaltslos auf solche zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Entwicklungen erheblich von jenen abweichen, die in diesen Aussagen in Betracht gezogen wurden. Unter anderem zählen dazu auch das Risiko, dass die Einführung der natürlichen Gesundheitsproduktlinie des Unternehmens nicht wie vorgesehen bzw. überhaupt erfolgt, und das Risiko, dass die Produkte und Pläne des Unternehmens von den Ausführungen in dieser Pressemeldung abweichen bzw. dass das Unternehmen nicht in der Lage sein wird, seine Geschäftspläne wie erwartet umzusetzen. Das Unternehmen lehnt jegliche Verpflichtung bzw. Absicht zur Aktualisierung der zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung ausdrücklich ab, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Das Unternehmen ist zwar der Ansicht, dass diese in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind; es kann jedoch nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen auch als richtig erweisen werden. Die Aussagen in dieser Pressemeldung gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58779

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58779&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA4196211078

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.