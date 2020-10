IRW-News: Havn Life Sciences Inc.: Havn Life Sciences erhält von Health Canada Zulassung für Formulierungen zu natürlichen Gesundheitsprodukten

IRW-PRESS: Havn Life Sciences Inc.: Havn Life Sciences erhält von Health Canada Zulassung für Formulierungen zu natürlichen Gesundheitsprodukten

Die ersten sechs zugelassenen Formulierungen wurden für die Steigerung der menschlichen Leistungsfähigkeit und kognitiven Gesundheit entwickelt

26. Oktober 2020

Vancouver, BC - Havn Life Sciences Inc. (CSE : HAVN) (FWB : 5NP) (das Unternehmen oder Havn Life), ein Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Erschließung des menschlichen Potenzials durch evidenzbasierte Forschung und die Entwicklung standardisierter psychoaktiver Verbindungen aus Pflanzen und Pilzen konzentriert, freut sich bekannt zu geben, dass es vom kanadischen Gesundheitsministerium Health Canada die Zulassung für sechs seiner Formulierungen zu natürlichen Gesundheitsprodukten erhalten hat.

Wir beobachten bei den Konsumenten eine enorme Nachfrage nach natürlichen Gesundheitsprodukten, mit denen der Mensch seine Leistungsfähigkeit und seine kognitiven Funktionen verbessern kann. Durch den Erhalt dieser Zulassungen sind wir auf einem guten Weg, um spätestens Anfang 2021 mit der Auslieferung unserer Produkte zu beginnen. Zudem werden damit auch die wissenschaftlichen Grundlagen, auf denen die Formulierungen von Havn Life basieren, bestätigt, weiß Gary Leong, Chief Scientific Officer von Havn Life. Unser zentrales Anliegen ist es, die Kraft dieser Pflanzen und Pilze zu nutzen und unser Verfahren effektiv zu skalieren, um den Anforderungen von Forschern und Konsumenten gleichermaßen gerecht zu werden.

Diese Formulierungen sind der erste Schritt zu einer Reihe von natürlichen Gesundheitsprodukten, die Havn Life derzeit entwickelt und im Jahr 2021 auf den Markt bringen will. Laut Angaben des Umsatzaggregators SPINS ist die Kundennachfrage nach Produkten zur Unterstützung des Immunsystems und der Konzentration sowohl während der COVID-19-Pandemie als auch während der Grippeperiode im vergangenen Jahr explodiert.

Jedes dieser Erstprodukte zielt auf die menschliche Leistungsfähigkeit ab. Die Formulierungen beinhalten eine Pilzmischung aus Igelstachelbart, Chaga, Cordyceps und Reishi, welche die kognitive Funktion und Regulation, die menschliche Leistungsfähigkeit und die Immunabwehr anspricht.

Die fünf weiteren individuellen Formulierungen konzentrieren sich jeweils auf einen aktiven Hauptinhaltsstoff, der bei der Bewältigung von Stress hilft sowie Gedächtnis und Konzentration unterstützt.

Eine Studie von Grandview Research aus dem Jahr 2020 schätzt den Weltmarkt für Nahrungsergänzungsmittel im Jahr 2019 auf rund 123,28 Milliarden US-Dollar - Tendenz steigend.

Faktoren wie ein stärkeres Gesundheitsbewusstsein und ein Wandel bei den Lebens- und Ernährungsgewohnheiten befeuern die Produktnachfrage, so das Fazit der Studie.

Für das Board of Directors:

Tim Moore

Chief Executive Officer

Über Havn Life Sciences Inc.

Havn Life Sciences ist ein Biotechnologieunternehmen, welches das Ziel verfolgt, das menschliche Potenzial durch evidenzbasierte Forschung zu erschließen. Schwerpunkt des Unternehmens ist die standardisierte, qualitätskontrollierte Extraktion psychoaktiver Verbindungen aus Pflanzen und Pilzen und die Entwicklung natürlicher Gesundheitsprodukte aus nicht regulierten Verbindungen. Weitere Informationen finden Sie unter: havnlife.com. Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram.

Ansprechpartner:

Investor Relations: ir@havnlife.com 604 687 7130

Medienkontakt: brittany@exvera.com 778 238 6096

Zukunftsgerichtete Informationen:

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, welche sich auf Aussagen zur Geschäftstätigkeit, zu den Produkten und zu den Zukunftsplänen des Unternehmens beziehen. Das Unternehmen ist zwar der Ansicht, dass diese in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind; es kann jedoch nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen auch als richtig erweisen werden. Die Leser werden davor gewarnt, sich bedenkenlos auf solche zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Entwicklungen erheblich von jenen abweichen, die in diesen Aussagen in Betracht gezogen wurden. Unter anderem zählt dazu auch das Risiko, dass die Produkte und Pläne des Unternehmens von den Ausführungen in dieser Pressemeldung abweichen bzw. dass das Unternehmen nicht in der Lage sein wird, seine Geschäftspläne wie erwartet umzusetzen. Das Unternehmen lehnt jegliche Verpflichtung bzw. Absicht zur Aktualisierung der zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung ausdrücklich ab, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Das Unternehmen ist zwar der Ansicht, dass diese in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind; es kann jedoch nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen auch als richtig erweisen werden. Die Aussagen in dieser Pressemeldung gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

