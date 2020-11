IRW-News: Havn Life Sciences Inc.: Havn Life Sciences gibt die Warrantausübung in der Höhe von 5.46 Million bekannt

IRW-PRESS: Havn Life Sciences Inc.: Havn Life Sciences gibt die Warrantausübung in der Höhe von 5.46 Million bekannt

24. November 2020, Vancouver, BC - Havn Life Sciences Inc. (CSE : HAVN) (FSE : 5NP) (das "Unternehmen" oder "Havn Life") freut sich bekannt zu geben, dass 10.927.856 Stammaktien-Warrants ("Warrants") ausgeübt wurden ("Ausübung"), was zu einem Erlös für das Unternehmen in Höhe von $5,46 Millionen geführt hat. Die Warrants waren ursprünglich vom Unternehmen im Rahmen einer Privatplatzierung ausgegeben worden, die am 5. Juni 2020 abgeschlossen wurde und einer beschleunigten Ausübungsfrist unterlag, da der Aktienpreis des Unternehmens an 10 aufeinanderfolgenden Handelstagen über $ 0,75 lag.

Das Unternehmen weist darauf hin, dass einige der Warrants vor ihrer Ausübung von ihren ursprünglichen Inhabern an Drittkäufer (die "Käufer") verkauft wurden, einschließlich eines Käufers, der von Canaccord Genuity Corp. vermittelt wurde, an die das Unternehmen eine Barprovision in Höhe von $80.000 oder 8% der betreffenden Ausübungserlöse zahlte.

"Zusätzlich zu der kürzlich angekündigten freiwilligen Hinterlegungsvereinbarung ist das Team hocherfreut, eine so starke Unterstützung von den bestehenden Aktionären durch die Ausübung von Warrants und von neuen Aktionären durch den Kauf von Warrants und deren sofortige Ausübung erhalten zu haben", sagte CEO Tim Moore. "Dieses Kapital wird es Havn Life ermöglichen, seine Entwicklungsstrategie für 2021 weiter voranzutreiben. Im Namen des Havn Life-Teams möchte ich unseren engagierten Aktionären für die unerschütterliche Unterstützung danken", sagte CEO Tim Moore.

Über Havn Life Sciences Inc.

Havn Life Sciences ist ein Biotechnologieunternehmen, welches das Ziel verfolgt, das menschliche Potenzial durch evidenzbasierte Forschung zu erschließen. Schwerpunkt des Unternehmens ist die standardisierte, qualitätskontrollierte Extraktion psychoaktiver Verbindungen aus Pflanzen und Pilzen und die Entwicklung natürlicher Gesundheitsprodukte aus nicht regulierten Verbindungen. Weitere Informationen finden Sie unter: havnlife.com. Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram.

