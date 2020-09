IRW-News: Havn Life Sciences Inc.: Havn Life Sciences meldet Zulassung an der Frankfurter Wertpapierbörse

IRW-PRESS: Havn Life Sciences Inc.: Havn Life Sciences meldet Zulassung an der Frankfurter Wertpapierbörse

Havn Life verfügt damit über eine Zweitnotierung und handelt sowohl an der CSE als auch an der FWB.

16. September 2020, Vancouver, BC - Havn Life Sciences Inc. (CSE: HAVN) (FWB: 5NP) (das Unternehmen oder Havn Life), ein Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Erschließung des menschlichen Potenzials anhand von evidenzbasierter Forschung und die Entwicklung standardisierter psychoaktiver Verbindungen aus Pflanzen und Pilzen konzentriert, freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Zulassung für den Handel seiner Stammaktien an der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) unter dem Handelssymbol 5NP erhalten hat. Die Aktien des Unternehmens verfügen somit über eine Zweitnotierung und werden an der Canadian Securities Exchange (CSE) und der FWB gehandelt.

Wir freuen uns außerordentlich, dass wir in einem so kurzen Zeitraum bereits Investmentanfragen auf internationaler Basis erhalten haben, erklärte Tim Moore, der Co-CEO von Havn Life. Unser Team hat sehr schnell reagiert, damit wir die Stammaktien von Havn Life auch den europäischen Investoren zugänglich machen können. Das Team arbeitet weiter darauf hin, unsere Aktien Anlegern aus aller Welt zur Verfügung zu stellen.

Für das Board of Directors

Susan Chapelle und Tim Moore

Co-CEOs

Über Havn Life Sciences Inc.

Havn Life Sciences ist ein Biotechnologieunternehmen, welches das Ziel verfolgt, das menschliche Potenzial durch evidenzbasierte Forschung zu erschließen. Schwerpunkt des Unternehmens ist die standardisierte, qualitätskontrollierte Extraktion psychoaktiver Verbindungen aus Pflanzen und Pilzen und die Entwicklung natürlicher Gesundheitsprodukte aus nicht regulierten Verbindungen. Weitere Informationen finden Sie unter: havnlife.com. Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram.

Kontaktdaten:

Investor Relations: ir@havnlife.com 604 359 0060

Media: brittany@exvera.com 778 238 6096

Zukunftsgerichtete Informationen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze in Bezug auf Aussagen, die sich auf das Geschäft, die Produkte und die Zukunft der Geschäftstätigkeit des Unternehmens beziehen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck kommen, angemessen sind, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Die Leser werden davor gewarnt, sich zu sehr auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Entwicklungen erheblich von denen abweichen, die in diesen Aussagen in Betracht gezogen werden. Dazu gehören unter anderem das Risiko, dass die Produkte und der Plan des Unternehmens von den in dieser Pressemitteilung genannten abweichen und dass das Unternehmen möglicherweise nicht in der Lage ist, seine Geschäftspläne wie erwartet umzusetzen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen ausdrücklich jegliche Verpflichtung und Absicht ab, die zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck kommen, angemessen sind, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Die Aussagen in dieser Pressemitteilung gelten zum Datum dieser Pressemitteilung.

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung nicht geprüft, genehmigt oder abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

