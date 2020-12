IRW-PRESS: Havn Life Sciences Inc.: Havn Life Sciences & Nesters Market, ein führendes kanadisches Einzelhandelsunternehmen für natürliche Gesundheits- und Wellnessprodukte, geben ein autorisiertes Produktlisting bekannt

Die Einzelhandelskette Nesters Market wird im 1. Quartal 2021 die gesamte Palette von Havn Lifes gesundheitsfördernden Nahrungsergänzungsmitteln auf natürlicher Basis in das Sortiment ihrer Ladengeschäfte in der Provinz British Columbia aufnehmen und diese entsprechend bewerben.

22. Dezember 2020, Vancouver, BC - Havn Life Sciences Inc. (CSE : HAVN) (FWB : 5NP) (das Unternehmen oder Havn Life), ein Biotechnologieunternehmen, das sich der standardisierten Extraktion von psychoaktiven Wirkstoffen, der Entwicklung einer ganzen Reihe von natürlichen Gesundheitsprodukten sowie innovativen Behandlungsmethoden für die psychische Gesundheit widmet, freut sich, eine Produktplatzierungsvereinbarung für eine Reihe von natürlichen Gesundheitsprodukten der Marke Havn Life anzukündigen, die in ausgewählten Nesters Market-Läden in der kanadischen Provinz British Columbia zum Verkauf angeboten werden.

Die entsprechenden Produkte werden ab dem 1. bzw. 2. Quartal 2021 in den Regalen der Geschäfte in ganz British Columbia zu finden sein.

Für Havn Retail ist dies ein bedeutender Meilenstein, der es uns ermöglicht, unser Ziel - die Markteinführung unserer ersten Produktlinie Anfang 2021 - auch zu erreichen. Nesters Market genießt in ganz British Columbia einen Ruf als Anbieter von hochwertigen Produkten und ist seit jeher dafür bekannt, viele neue Produktlinien als einer der ersten anzubieten. Havn Lifes Formulierungen sind bioverfügbar, natürlichen Ursprungs und werden mit Blick auf die Optimierung der menschlichen Gesundheit hergestellt. Die Produkte wurden sorgfältig mit Adaptogenen und Antioxidantien formuliert, um die Funktion des Gehirns zu unterstützen, sagt Tim Moore, CEO von Havn Life.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/54834/HavnDec 22Nesters__DE_PRcom.001.jpeg

Im Rahmen seiner ersten Produkteinführung wird Havn Life sieben Formulierungen präsentieren:

- Mind Mushroom: Dieses aus einer Mischung aus vier Pilzen entwickelte Produkt soll dazu beitragen, das Immunsystem auszugleichen, Zellschäden zu bekämpfen und die Energie zu steigern.

- Bacopa Brain: Bacopa ist ein wirksames Pflanzenextrakt, das klinisch erprobt wurde und die kognitive Funktionsfähigkeit sowie das Nervensystem unterstützt.

- Rhodiola Relief: Mit diesem Produkt wird die Konzentration und die geistige Ausdauer unterstützt.

- Cordyceps Perform: Cordyceps-Pilze leisten einen wichtigen Beitrag zu einem gesunden Immunsystem.

- Chaga Immunity: Chaga-Pilze stimulieren das Immunsystem und bekämpfen Entzündungsprozesse im Körper.

- Reishi Recharge: Dieser Mehrzweckpilz wird auch in der traditionellen chinesischen Medizin zur Stärkung des Herzens verwendet, um Müdigkeit und Schlaflosigkeit zu vertreiben, den Appetit zu zügeln sowie Husten und Keuchen zu lindern.

- Lions Mane Memory: Der hierzulande unter dem Namen Igelstachelbart bekannte Pilz sorgt für ein starkes und ausgewogenes Immunsystem.

Wir können es kaum erwarten, im kommenden Jahr unsere erste Produktpalette auf den Markt zu bringen. Daneben arbeiten wir laufend an weiteren Formulierungen zur Unterstützung eines gesunden Gehirns, erklärt Chief Science Officer Gary Leong. Unser wissenschaftliches Know-how bietet uns die Möglichkeit, wirksame Produkte herzustellen, die sich auf die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse und die strengsten Qualitäts- und Herstellungsstandards stützen, so Gary Leong.

Im Zuge der Markteinführung dieser Produkte wird Havn Life eine mehrgleisige Vertriebsstrategie mit Online-Shop, Ladengeschäften, Abodiensten und anderen Vertriebskanälen verfolgen, um eine möglichst breite Kundenbasis anzusprechen und den Konsumenten ein qualitativ hochwertiges Einkaufserlebnis zu bieten, erklärt Tim Moore.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/54834/HavnDec 22Nesters__DE_PRcom.003.png

Für das Board of Directors:

Tim Moore

Chief Executive Officer

Über Nesters Market

Nesters Market ist ein preisgekröntes Unternehmen im Gemischtwarenhandel mit Geschäftsstandorten in den Provinzen British Columbia und Alberta. Die Firmenphilosophie besteht darin, saubere und moderne Lebensmittelgeschäften mit einem umfassenden Leistungsangebot zu betreiben, in denen qualitativ hochwertige Waren zu einem fairen Preis angeboten werden. Diese Geschäfte sind der zentrale Treffpunkt ihrer Gemeinde; sie legen großen Wert auf den Spaßfaktor und sind stolz auf ihre Kunden, Produkte und Dienstleistungen.

Über Havn Life Sciences Inc.

Havn Life Sciences ist ein kanadisches Biotechnologieunternehmen, das sich der standardisierten Extraktion von psychoaktiven Wirkstoffen, der Entwicklung von natürlichen Gesundheitsprodukten sowie innovativen psychischen Behandlungsmethoden zur Unterstützung einer gesunden Gehirnaktivität und zur Verbesserung der geistigen Fähigkeiten widmet. Weitere Einzelheiten erfahren Sie unter havnlife.com oder auf Facebook, Twitter und Instagram.

Ansprechpartner:

Investor Relations: ir@havnlife.com 604 687 7130

Medienkontakt: brittany@exvera.com 778 238 6096

Zukunftsgerichtete Informationen:

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, welche sich auf Aussagen zur Geschäftstätigkeit, zu den Produkten und zu den Zukunftsplänen des Unternehmens beziehen. Das Unternehmen ist zwar der Ansicht, dass diese in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind; es kann jedoch nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen auch als richtig erweisen werden. Den Lesern wird dringend angeraten, sich nicht vorbehaltslos auf solche zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Entwicklungen erheblich von jenen abweichen, die in diesen Aussagen in Betracht gezogen wurden. Unter anderem zählt dazu auch das Risiko, dass die Produkte und Pläne des Unternehmens von den Ausführungen in dieser Pressemeldung abweichen bzw. dass das Unternehmen nicht in der Lage sein wird, seine Geschäftspläne wie erwartet umzusetzen. Das Unternehmen lehnt jegliche Verpflichtung bzw. Absicht zur Aktualisierung der zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung ausdrücklich ab, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Das Unternehmen ist zwar der Ansicht, dass diese in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind; es kann jedoch nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen auch als richtig erweisen werden. Die Aussagen in dieser Pressemeldung gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=54834

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=54834&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA4196211078

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.