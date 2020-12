IRW-PRESS: Havn Life Sciences Inc.: Havn Life Sciences schließt eine Partnerschaft mit dem Westwood Institute, einer gemeinnützigen Organisation, die sich für die psychische Gesundheit von Kriegsveteranen einsetzt

Dr. Marvin Westwood, der Gründer des Westwood Institute, wird gemeinsam mit dem Forscherteam von Havn Life bewährte Behandlungspraktiken für Kriegsveteranen entwickeln, bei den Therapien und Interventionen auf Basis von Psychedelika miteinander kombiniert werden.

3. Dezember 2020 - Vancouver, BC - Havn Life Sciences Inc. (CSE : HAVN) (FWB : 5NP) (das Unternehmen oder Havn Life), ein Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Erschließung des menschlichen Potenzials durch evidenzbasierte Forschung und die Entwicklung standardisierter psychoaktiver Wirkstoffe aus Pflanzen und Pilzen konzentriert, freut sich bekannt zu geben, dass mit dem Westwood Institute (das Institut) - einer gemeinnützigen Organisation, die sich für die psychische Gesundheit von Kriegsveteranen einsetzt und von Dr. Marvin Westwood gegründet wurde - eine Partnerschaft geschlossen wurde.

Das Institut hat es sich zur Aufgabe gemacht, Dr. Westwoods Arbeit mit Kriegsveteranen eine größere Plattform zu geben und klinischen Experten weltweit evidenzbasierte Interventionen und klinische Schulungen anzubieten. Gruppenberatungen, Traumatherapie und neue Behandlungsmethoden sind die Eckpfeiler des Ansatzes, den das Institut verfolgt.

Dr. Westwood ist emeritierter Professor für Beratungspsychologie an der Pädagogischen Fakultät der University of British Columbia (UBC). Im Laufe seiner 25-jährigen Karriere an der UBC hat Dr. Westwood Tausende von Psychologen und Berater aus der ganzen Welt ausgebildet. Seine wichtigsten Lehr- und Forschungstätigkeiten konzentrierten sich auf die Entwicklung, Lehre und Implementierung gruppenbasierter Ansätze für Beratungsklienten sowie die psychische Gesundheit der Männer.

Das Team von Havn Life freut sich außerordentlich, auf Dr. Westwoods umfangreiche Fachkenntnisse und Erfahrungen zugreifen zu können, mit denen die psychische Gesundheit der Kriegsveteranen unterstützt werden soll, erklärt Susan Chappelle, EVP of Research and Development. Über die Partnerschaft mit dem Westwood Institute profitiert Havn Life von umfangreichem Fachwissen, um Kriegsveteranen eine Therapie mit Unterstützung von Psychedelika zu ermöglichen.

Dr. Westwood zeichnet für die Entwicklung des University of British Columbia Veterans Transition Program verantwortlich. Es handelt sich dabei um ein Gruppenberatungsprogramm für Kriegsveteranen, mit dem bereits Tausenden von Betroffenen geholfen werden konnte. Dr. Westwood förderte mit seinen Arbeiten die Genesung von Verletzungen aufgrund von kriegsbedingten Belastungen und erhielt dafür in den Jahren 2005 und 2013 Ehrenauszeichnungen der Queen (Golden Jubilee Medal und Diamond Jubilee Medal). Im Jahr 2012 errichtete er das Centre for Group Counselling & Trauma, das klinischen Experten aus aller Welt Schulungen zu den modernsten Methoden der Gruppentherapie anbietet.

Dr. Westwood erklärt: Es ist fantastisch zu sehen, dass Havn Life mit seinen Forschungsplänen eine Führungsrolle einnimmt. Traumatische Belastungsstörungen sind in unserer Gesellschaft ein großes Problem und es werden dringend neue Ansätze in der Traumabehandlung benötigt. Die Forschungsaktivitäten auf dem Gebiet der Psychedelika wie Psilocybin sollten einem ganzheitlichen Ansatz folgen. Durch die Kombination einer psychedelikabasierten Intervention mit herkömmlichen evidenzbasierten Therapiemethoden können wir einen Behandlungsstandard für Patienten mit verschiedensten traumatischen Belastungsstörungen entwickeln.

Über Havn Life Sciences Inc.

Havn Life Sciences ist ein kanadisches Biotechnologieunternehmen, das sich der standardisierten Extraktion von psychoaktiven Wirkstoffen, der Entwicklung von natürlichen Gesundheitsprodukten sowie innovativen psychischen Behandlungsmethoden zur Unterstützung einer gesunden Gehirnaktivität und zur Verbesserung der geistigen Fähigkeiten widmet.

