IRW-News: Havn Life Sciences Inc.: Natürliche Gesundheitsprodukte von HAVN Life jetzt auf Amazon.com erhältlich

IRW-PRESS: Havn Life Sciences Inc.: Natürliche Gesundheitsprodukte von HAVN Life jetzt auf Amazon.com erhältlich

Unternehmen baut seine globale Einzelhandelspräsenz durch Partnerschaft mit der weltweit größten E-Commerce-Website weiter aus

28. Februar 2022, Vancouver, BC - HAVN Life Sciences Inc. (CSE: HAVN) (OTC: HAVLF) (FSE: 5NP) (Unternehmen oder HAVN Life), ein Biotechnologieunternehmen, das natürliche Gesundheitsprodukte und innovative Therapien zur Unterstützung der Gesundheit des Gehirns und der kognitiven Funktionen entwickelt, freut sich, bekanntgeben zu können, dass sein Portfolio an natürlichen Gesundheitsprodukten jetzt über Amazon.com erhältlich ist. Der E-Commerce-Riese führt das gesamte Sortiment der natürlichen Gesundheitsprodukte von HAVN Life, die im Juni letzten Jahres eingeführt wurden, und liefert in mehr als 100 Länder rund um den Globus.

Im vergangenen Jahr hat HAVN Life kontinuierlich daran gearbeitet, eine solide Grundlage für unseren Geschäftsbereich Einzelhandel zu schaffen, indem wir Vertriebspartnerschaften geschlossen und sichergestellt haben, dass unser Sortiment an natürlichen Gesundheitsprodukten über die bestmöglichen E-Commerce-Partner erhältlich ist, sagte Tim Moore, CEO von HAVN Life. Wir freuen uns sehr, heute bekanntgeben zu können, dass die Produktpalette von HAVN Life über Amazon.com - die weltweit größte E-Commerce-Website - verkauft wird. Mit unserer wachsenden Einzelhandelspräsenz festigt HAVN Life seine Position als internationaler Anbieter von pflanzlichen, natürlichen Nahrungsergänzungsmitteln und stärkt seine Rolle als Marktführer in der Lieferkette für funktionale Pilzprodukte, so Moore weiter.

Das komplette Sortiment mit den Produkten Rhodiola Relief, Mind Mushroom, Chaga Immunity, Reishi Recharge, Bacopa Brain, Lions Mane und Cordyceps Perform ist jetzt über Amazon.com, Amazon.de und Well.ca sowie über die E-Commerce-Website von HAVN Life, yourhavnlife.com erhältlich. Letztere liefert die Produkte an Kunden in den USA wie auch in Kanada. Die Produkte sind außerdem an Standorten von Horizon Grocery + Wellness, Choices Market und Nesters Market in British Columbia, Kanada, sowie von unabhängigen Fachhändlern in ganz Kanada erhältlich.

Die natürlichen Gesundheitsprodukte von HAVN Life werden voraussichtlich 2022 über den Vertriebspartner des Unternehmens, Woke Pharmaceuticals, auf dem australischen, neuseeländischen und chinesischen Markt eingeführt. Dieses in Sydney ansässige Unternehmen verfügt über Vertriebskanäle über australische Einzelhändler, darunter große Supermärkte und andere Einzelhandelsgeschäfte, sowie über verschiedene E-Commerce-Portale wie die australischen und neuseeländischen Amazon-Seiten.

Die Rezepturen von HAVN Life sind vegan, bioverfügbar und nicht gentechnisch verändert. Sie werden auf natürliche Weise aus funktionellen Pilzen und anderen Pflanzen gewonnen und mit Blick auf die Optimierung von Menschen entwickelt. Die Linie an natürlichen Gesundheitsprodukten wurde sorgfältig mit Adaptogenen und Antioxidantien entwickelt, um die allgemeine Gesundheit des Gehirns zu fördern. Die Produkte enthalten natürliche Verbindungen, die nachweislich Gedächtnis, Konzentration, Fokus, Energie und die allgemeine kognitive Funktion unterstützen.

Für das Board of Directors:

Tim Moore

Chief Executive Officer

Über HAVN Life Sciences Inc.

HAVN Life Sciences ist ein Biotechnologieunternehmen, das sich der standardisierten Extraktion von psychedelischen Substanzen für die Herstellung von aktiven pharmazeutischen Wirkstoffen, der Entwicklung von natürlichen Gesundheitsprodukten sowie innovativen Therapien zur Unterstützung der Gesundheit des Gehirns und der kognitive Funktionen widmet.

Über seine Forschungsabteilung, HAVN Labs, hat das Unternehmen eine End-to-End-Lieferkette für psychedelische GMP-Wirkstoffe natürlichen Ursprungs für die Forschung errichtet, welche die Zukunft der modernen Medizin bestimmen wird. Mit seiner neuen Linie von natürlichen Gesundheitsprodukten bietet HAVN Life ein umfassendes Angebot an hochwertigen Pilz- und Pflanzenextrakten, welche die Immunfunktion stärken, Entzündungen reduzieren und einen gesunden Lebensstil unterstützen.

Entdecken Sie unsere Produkte and erfahren Sie mehr unter yourhavnlife.com oder auf Facebook, Twitter, Instagram und Youtube.

Ansprechpartner:

Investor Relations: ir@havnlife.com 604 359 0060

Medienkontakt: savi@emergence-creative.com 647 896 8078

Zukunftsgerichtete Informationen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze in Bezug auf Aussagen über das Geschäft, die Produkte und die Zukunft des Geschäfts des Unternehmens, einschließlich der erwarteten Einführung der natürlichen Gesundheitsprodukte des Unternehmens auf dem australischen, neuseeländischen und chinesischen Markt im Jahr 2022. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck kommen, angemessen sind, kann nicht gewährleistet werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen. Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Entwicklungen erheblich von denen abweichen, die in diesen Aussagen zum Ausdruck kommen, unter anderem in Abhängigkeit von den Risiken, dass die Einführung der natürlichen Gesundheitsprodukte des Unternehmens auf dem australischen, neuseeländischen und chinesischen Markt im Jahr 2022 nicht wie erwartet oder überhaupt nicht abgeschlossen werden kann, und dass die Produkte und Pläne des Unternehmens von den in dieser Pressemitteilung genannten abweichen und das Unternehmen möglicherweise nicht in der Lage ist, seine Geschäftspläne wie erwartet durchzuführen. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab und beabsichtigt nicht, zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck kommen, angemessen sind, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Die Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung.

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

