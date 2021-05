IRW-News: Hawkmoon Resources Corp.: Hawkmoon Resources beauftragt Unternehmen mit Diamantbohrungen für das Sommerbohrprogramm

IRW-PRESS: Hawkmoon Resources Corp.: Hawkmoon Resources beauftragt Unternehmen mit Diamantbohrungen für das Sommerbohrprogramm

Vancouver, British Columbia, Kanada, 18. Mai 2021 - Hawkmoon Resources Corp. (CSE:HM; FWB:966) (Hawkmoon oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass es Faubert et Fils Inc. (der Bohrer) damit beauftragt hat, 5.000 Meter (das Bohrprogramm) in neunundzwanzig (29) Diamantbohrlöchern auf dem Konzessionsgebiet Wilson des Unternehmens (das Konzessionsgebiet Wilson) in diesem Sommer zu bohren. Das Bohrerunternehmen mit Sitz in Val dOr, Quebec, verfügt über Jahrzehnte lange Erfahrung beim Bohren für sowohl große als auch kleine Bergbauunternehmen. Zu seinen Kunden der jüngsten Zeit gehören: die kanadische Mine Malartic, Melkior Resources; Durango Resources; und Xander Resources. Hawkmoon plant, mit dem Bohrprogramm auf Wilson bis Mitte Juli zu beginnen.

Das Konzessionsgebiet Wilson liegt im Township Verneuil fünfzehn Kilometer östlich der Stadt Lebel-sur-Quévillon, Quebec. Die Stadt Val dOr liegt rund 150 Kilometer südwestlich.

Herr Branden Haynes, President von Hawkmoon, sagt: Wir freuen uns, ein so erfahrenes und anerkanntes Diamantbohrunternehmen für Hawkmoons erstes Bohrprogramm auf unserem Konzessionsgebiet Wilson gefunden zu haben. Sobald wir die Bohrgenehmigung erhalten haben und der Bohrer verfügbar ist, freuen wir uns, bis Mitte Juli das erste Bohrloch zu beginnen.

Über Hawkmoon Resources

Hawkmoon hat vor Kurzem seine Börsenzulassung erhalten. Das Hauptaugenmerk des Unternehmens ist auf seine zwei Goldprojekte in Quebec gerichtet, die im Grünsteingürtel Abitibi - einer der weltweit größten Goldlagerstätten - liegen. Beide Goldprojekte sind an von der Regierung unterhaltene Straßen angeschlossen und befinden sich in unmittelbarer Nähe zueinander östlich der Ortschaft Lebel sur Quévillon.

Qualifizierter Sachverständiger

Die Fachinformationen in dieser Pressemeldung wurden von Thomas Clarke, P.Geo., Pr.Sci.Nat., geprüft und genehmigt. Herr Clarke ist ein qualifizierter Sachverständiger (Qualified Person) im Sinne von NI 43-101 sowie ein Director und Vice President of Exploration von Hawkmoon.

HAWKMOON RESOURCES CORP.,

FÜR DAS BOARD

Branden Haynes

Branden Haynes, Chief Executive Officer

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen. Die Verwendung von Wörtern wie erwartete, prognostizierte, verfolgt, Pläne und ähnlichen Ausdrücken dient der Kenntlichmachung von zukunftsgerichteten Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten Aussagen über: das Sommerbohrprogramm des Unternehmens auf dem Grundstück Wilson sowie den Zeitplan und den Umfang desselben. Die zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Datum dieser Mitteilung und das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung der zukunftsgerichteten Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert wird.

Nähere Informationen erhalten Sie über Branden Haynes, Chief Executive Officer und Director, per E-Mail an branden@hawkmoonresources.com oder telefonisch unter der Rufnummer 604-817-1595.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58454

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58454&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA4203221094

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.