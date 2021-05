IRW-PRESS: Helix Applications Inc.: Helix meldet Eingang der vorläufigen Genehmigung der TSXV für den Unternehmenszusammenschluss mit Globalblock, Wiederaufnahme des Handels sowie Rekordhandelsvolumina und -Umsätze von Globalblock

Toronto, Ontario - Helix Applications Inc. (TSXV: HELX) (das Unternehmen oder Helix) freut sich bekannt zu geben, dass die TSX Venture Exchange (die Börse) im Anschluss an ihre Pressemitteilung vom 17. Mai 2021 die vorläufige Genehmigung für den geplanten Unternehmenszusammenschluss (die Transaktion) mit GlobalBlock Limited (GlobalBlock) erteilt hat. Helix freut sich außerdem, darauf hinweisen zu können, dass GlobalBlock im Jahr 2021 bisher Rekordhandelsvolumina und -umsätze meldet.

Wiederaufnahme des Handels

Das Unternehmen freut sich bekannt zu geben, dass die Börse den Handelsstopp für die Stammaktien des Unternehmens aufgehoben hat, so dass diese Stammaktien ab Montag, den 31. Mai 2021, wieder an der Börse gehandelt werden.

Der CEO von Helix, Rufus Round, sagte dazu:

Wir sind sehr gespannt, was die Zukunft für GlobalBlock bereithält, insbesondere nachdem das Unternehmen im Jahr 2021 so stark in den Handel gestartet ist. Wir bei Helix sind der Ansicht, dass wir uns noch in der Anfangsphase des sich gerade entwickelnden digitalen Asset-Marktes befinden, und glauben daher, dass dieser Zusammenschluss mit GlobalBlock ein großes Potenzial für alle Beteiligten darstellt.

Update zur Geschäftstätigkeit von GlobalBlock

Während GlobalBlock daran arbeitet, sein Geschäft und seine Handelsplattform für digitale Vermögenswerte aufzubauen und zu erweitern, und während die Investitionen und die Akzeptanz von digitalen Vermögenswerten / Kryptowährungen weiter zunehmen, meldet GlobalBlock seine bisher besten Ergebnisse in Bezug auf sein Handelsvolumen und seine Einnahmen. Zum Beispiel berichtet GlobalBlock:

- Für das Kalenderjahr 2021 wurden bisher ca. £141 Millionen an Kapitalvolumen* gehandelt, im Vergleich zu ca. £48,4 Millionen im Kalenderjahr 2020.

- Der Umsatz des Unternehmens für den Zeitraum vom April bis zum 28. Mai 2021 beträgt ca. £1.230.000 (ungeprüft) und für das Kalenderjahr 2021 bis heute ca. £1.680.000 (ungeprüft) und übertrifft damit die zuvor bekannt gegebenen Umsätze von GlobalBlock in Höhe von £869.550 (geprüft) für den Zeitraum vom 31. März 2020 bis zum 28. Februar 2021.

* Das gehandelte Hauptvolumen berechnet sich aus dem Preis des Tokens multipliziert mit der Anzahl der Token.

Der Mitbegründer von GlobalBlock, David Thomas, erklärte:

Der Zusammenschluss mit Helix wird es uns ermöglichen, von der schnell wachsenden Digital-Asset-Branche zu profitieren. Neben der Erweiterung des Teams, um die steigende Nachfrage der Kunden zu befriedigen, haben wir spannende Pläne für neue Produkte und Dienstleistungen. Bei GlobalBlock wollen wir bei der Bereitstellung von Dienstleistungen für den Handel mit digitalen Vermögenswerten führend sein, indem wir unsere Erfahrung auf dem Gebiet der Finanzmärkte und der Regulierung nutzen und gewährleisten, dass die Kunden einen personalisierten Service erhalten.

Die Transaktion

Nachdem die Börse die Transaktion gemäß der Börsenrichtlinie 5.3 - Erwerb und Veräußerung von Sachwerten - unter Vorbehalt genehmigt hat, arbeitet das Unternehmen nun mit Hochdruck daran, die endgültigen Genehmigungen der Börse für die Transaktion einzuholen, damit diese abgeschlossen werden kann. Das Unternehmen wird weitere Ankündigungen in Bezug auf diese endgültigen Genehmigungen der Börse machen, sobald diese Genehmigungen vorliegen.

Über Helix

Helix entwickelt Blockchain-Anwendungen und -Technologien und ist an der TSX Venture Exchange notiert (TSX Venture: HELX).

Über GlobalBlock

GlobalBlock ist ein in Großbritannien ansässiger Broker für digitale Vermögenswerte, der einen personalisierten Telefon-Broking-Service, eine Handelsplattform und eine mobile App anbietet. GlobalBlock wurde 2018 von einem erfahrenen Team von Finanzdienstleistern gegründet und agiert als vertrauenswürdiger Vermittler, der die Kryptowährungsbedürfnisse von Einzelpersonen, Unternehmen, institutionellen Finanzunternehmen und Vermittlern bedient, indem er besten Ausführungshandel und sichere Verwahrung von digitalen Vermögenswerten bietet.

Für weitere Informationen: Bitte kontaktieren Sie Helix unter:

Rufus Round, CEO

c/o 82 Richmond Street East, Suite 200, Toronto, ON, M5C 1P1

Tel. +00 44 20 3286 2904,

rufus@helixapps.ca

Investoren werden darauf hingewiesen, dass es keine Garantie dafür gibt, dass die Transaktion wie vorgeschlagen oder überhaupt abgeschlossen wird. Der Handel mit den Wertpapieren des Unternehmens sollte als höchst spekulativ angesehen werden.

Die Börse hat sich in keiner Weise zu den Vorzügen der Transaktion geäußert und hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

VORSORGLICHER HINWEIS IN BEZUG AUF ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen dar. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, an der Verwendung von Wörtern wie anstreben, antizipieren, planen, fortsetzen, schätzen, erwarten, können, werden, beabsichtigen, könnten, dürften, sollten, glauben und ähnlichen Ausdrücken erkennbar. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen unter anderem in Bezug auf die Fähigkeit, die behördliche Genehmigung (einschließlich der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange) für die Transaktion zu erhalten, die Fähigkeit der Parteien, die Transaktion abzuschließen, die kontinuierliche und erfolgreiche Entwicklung der Geschäfte von Helix und GlobalBlock, die Fähigkeit von GlobalBlock, die entsprechenden behördlichen Genehmigungen (einschließlich der dauerhaften Registrierung bei der Financial Conduct Authority in Großbritannien) zu erhalten, um seine Geschäfte weiterführen zu können, die Fähigkeit von GlobalBlock, seine Produkte und Dienstleistungen erfolgreich zu erweitern, sowie weitere Informationen zu den Absichten, Plänen, zukünftigen Maßnahmen und zukünftigen Erfolgen der Gesellschaft und von GlobalBlock und der daraus resultierenden Gesellschaft und ihren hier beschriebenen Geschäften, Technologien und Produkten. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Ansichten und Erwartungen des Managements des Unternehmens zum Zeitpunkt des Inkrafttretens solcher Aussagen und in bestimmten Fällen auf Informationen, die von Dritten bereitgestellt oder verbreitet werden. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen, die sich in solchen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, auf vernünftigen Annahmen beruhen und dass die von Dritten erhaltenen Informationen zuverlässig sind, kann es keine Gewähr dafür geben, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf die in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, da nicht gewährleistet werden kann, dass die Pläne, Absichten oder Erwartungen, auf denen die zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, eintreten werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß zahlreiche Annahmen, bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, die dazu beitragen, dass die Vorhersagen, Prognosen, Projektionen und andere zukunftsgerichtete Aussagen nicht eintreten, was dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse in künftigen Perioden wesentlich von den Schätzungen oder Prognosen zukünftiger Leistungen oder Ergebnisse abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem die Risikofaktoren, die in der jüngsten Management's Discussion and Analysis des Unternehmens dargelegt sind. Eine Kopie davon ist auf SEDAR unter www.SEDAR.com veröffentlicht, und die Leser werden darauf hingewiesen, dass die darin offengelegten Risikofaktoren nicht als erschöpfend zu betrachten sind. Diese Aussagen entsprechen dem Stand der Dinge zum Datum dieses Dokuments, und sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, hat das Unternehmen weder die Absicht noch übernimmt es eine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

