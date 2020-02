IRW-News: Hemp for Health Inc.: Hemp for Health informiert über den aktuellen Stand der Hanfaktivitäten in Italien

IRW-PRESS: Hemp for Health Inc.: Hemp for Health informiert über den aktuellen Stand der Hanfaktivitäten in Italien

12. Februar 2020 - Vancouver, British Columbia: HEMP FOR HEALTH INC. (CSE:HFH) (FWB:9HH) (das Unternehmen), ein Anbau- und Vertriebsunternehmen für CBD-Produkte in Premiumqualität in Italien und anderen europäischen Ländern, möchte seine Aktionäre und potenzielle Investoren über die Geschäftstätigkeit im Jahr 2019 und seine Wachstumserwartungen für 2020 informieren.

In unserem ersten Betriebsjahr konzentrierten wir uns auf einen Testanbau in einem Tal in der Toskana, zu der auch die CBD-Sorte Carmagnola gehörte. Wir haben diese Sorte auf 3 Hektar angepflanzt und konnten rund 3.000 Kilogramm Biomasse und 340 Kilogramm Hanfblüten ernten. Aus dieser erfolgreichen Ernte werden wir voraussichtlich einen Umsatzerlös von rund 700.000 Euro (brutto) generieren können.

Für die Anbausaison 2020 ist der Anbau von 4 verschiedenen Sorten auf 150 Hektar vorgesehen. Das Saatgut wurde bereits bestellt. Auf Grundlage der Ergebnisse unseres Testanbaus im Jahr 2019 rechnet das Unternehmen 2020 mit einem Ertrag von über 100.000 Kilogramm Biomasse und 12.000 Kilogramm getrockneten Blüten.

Wir freuen uns, dem Versprechen an unsere Aktionäre mit den Ergebnissen und dem Testanbau der Hanfsorte Carmagnola Taten folgen zu lassen, berichtet CEO und Gründer Robert Eadie. Das Jahr 2020 wird im Zeichen der Transformation stehen. Das Unternehmen verfügt über erstklassige Landwirte und hervorragenden Boden sowie eine Beteiligung an einem europäischen Vertriebskanal und kann mit Ergebnissen aufwarten, die letztlich zu unserem Endziel beitragen werden, das Wohlbefinden unserer Kunden zu steigern.

Über Hemp for Health Inc.:

Hemp for Health ist ein Anbau- und Vertriebsunternehmen für CBD-Produkte in Premiumqualität, das über einen langfristigen Exklusivvertrag für Anbauflächen mit Landwirten in der italienischen Toskana verfügt, um hanfbasierte CBD-Produkte in höchster Qualität zu produzieren. Das Hauptaugenmerk des Unternehmens ist darauf gerichtet, seinen Kunden die absolut besten natürlichen Bio-CBD-Produkte anzubieten und das beginnt mit hervorragendem Boden, Saatgut und Sonne. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Unterlagen des Unternehmens auf SEDAR (www.sedar.com).

HINWEIS FÜR DEN LESER

Abgesehen von Aussagen über historische Fakten enthält diese Pressemitteilung bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des geltenden Wertpapierrechts. Insbesondere beinhalten die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung unter anderem Aussagen bezüglich (i) der Monetarisierung des aktuellen Hanfbestandes des Unternehmens und (ii) der Pflanzung und Ernte bestimmter Hanfmengen im Jahr 2020. Im Zusammenhang mit den zukunftsgerichteten Aussagen hat das Unternehmen zahlreiche Annahmen getroffen, unter anderem bezüglich der Fähigkeit, Hanf ohne signifikante Verluste aufgrund von ungünstigen Wetterbedingungen oder Naturkatastrophen anzupflanzen, zu züchten und zu ernten. Obwohl das Unternehmen diese Annahmen für vernünftig hält, sind diese Annahmen von Natur aus mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Eventualitäten behaftet, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den hierin enthaltenen vorausschauenden Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu den Risikofaktoren gehören: allgemeine Risiken im Zusammenhang mit der Landwirtschaft, einschließlich Dürre, Befall, Feuer, Hagel, Überschwemmungen und Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen; eine wesentliche Erhöhung des regionalen oder weltweiten Angebots von Hanf, die den allgemeinen Preis für Hanf und Hanfprodukte drückt; unvorhergesehene Betriebsverzögerungen oder -unterbrechungen; Konkurrenz durch andere Erzeuger oder Lieferanten; das Versäumnis, alle erforderlichen Genehmigungen von Aufsichtsbehörden zu erhalten oder aufrechtzuerhalten; und Änderungen der Vorschriften im Zusammenhang mit dem Anbau, der Verarbeitung und dem Vertrieb von Hanf und Hanfprodukten. Eine vollständigere Diskussion der Risiken und Ungewissheiten, denen sich das Unternehmen gegenübersieht, ist in seinem Börsenprospekt vom 1. November 2019, der auf SEDAR eingereicht wurde, enthalten. Alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind in ihrer Gesamtheit durch diese Vorsichtserklärung eingeschränkt und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu revidieren oder zu aktualisieren oder das Ergebnis von Revisionen der hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich bekannt zu geben, um zukünftige Ergebnisse, Ereignisse oder Entwicklungen widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

