IRW-News: High Tide Inc.: High Tide beginnt heute mit dem Handel an der NASDAQ unter dem Symbol HITI

IRW-PRESS: High Tide Inc.: High Tide beginnt heute mit dem Handel an der NASDAQ unter dem Symbol HITI

- High Tide wird zum ersten bedeutenden börsennotierten Cannabiseinzelhändler, der an der Nasdaq handelt

- Die Börsennotierung unterstreicht High Tides weitgefächertes Cannabis-Ökosystem, mit dessen Hilfe das Unternehmen größere M & A-Gelegenheiten in Kanada, den USA und darüber hinaus gewinnt.

- Die aktualisierte Präsentation des Unternehmens für Anleger steht jetzt unter hightideinc.com zur Verfügung.

CALGARY, 2.Juni 2021 / - High Tide Inc. (High Tide oder das Unternehmen) (TSXV:HITI) (NASDAQ:HITI) (FRA:2LYA), ein auf den Einzelhandel spezialisiertes Unternehmen, das darüber hinaus auch in der Herstellung und dem Vertrieb von Konsumzubehör tätig ist, freut sich bekanntzugeben, dass die Stammaktien des Unternehmens (die Stammaktien) ab heute am Kapitalmarkt Nasdaq (der Nasdaq) unter dem Tickersymbol HITI gehandelt werden. Es wird erwartet, dass mit der Notierung des Unternehmens an der Nasdaq sich die Investition in High Tide durch private und institutionelle Anleger aus aller Welt erhöhen wird. Außerdem erwartet das Unternehmen, durch den Zugang zu einem wesentlich größeren Kapitalmarkt Liquidität für seine Stammaktien zu verbessern und damit seine Kapitalkosten zu optimieren.

High Tide behält die Notierung an der TSX Venture Exchange (die TSXV) unter dem Symbol HITI bei. Der für die im Angebotssystem der OTC-Märkte unter dem derzeitigen Symbol HITID gehandelten Stammaktien verwendete Ticker wurde problemlos auf das neue Tickersymbol HITI übertragen.

Von heute an wird High Tide außerdem zum ersten bedeutenden Cannabiseinzelhändler, der an der Nasdaq handelt.

Die Notierung der Stammaktien an der Nasdaq stellt einen Meilenstein im Cannabiseinzelhandel dar und stellt unsere Anstrengungen, High Tide zu einem erstklassigen Cannabiseinzelhändler zu machen, unter Beweis, äußerte Raj Grover, President und Chief Executive Officer von High Tide. High Tides Notierung an der Nasdaq gibt uns Zugang zu einem der größten Kapitalmärkte der Welt und deckt sich mit unseren langfristigen Zielen, Wertstellung für unsere Aktionäre durch gesteigerte Liquidität und die Optimierung unserer Kapitalkosten zu verbessern, und High Tides Attraktivität für internationale und institutionelle Anleger zu steigern, fuhr Herr Grover fort.

Über High Tide Inc.

High Tide ist ein auf den Einzelhandel fokussiertes Cannabisunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Herstellung und den Vertrieb von Konsumzubehör gerichtet ist. Das Unternehmen ist - gemessen am bereinigten EBITDA Das bereinigte EBITDA ist keine Finanzkennzahl gemäß den IFRS.

- der profitabelste kanadische Cannabiseinzelhändler für Genusszwecke; es betreibt 87 Markenstandorte in ganz Ontario, Alberta, Manitoba und Saskatchewan. Das Einzelhandelssegment von High Tide umfasst die folgenden Ketten: Canna Cabana, KushBar, Meta Cannabis Co., Meta Cannabis Supply Co. und NewLeaf Cannabis. Derzeit werden zusätzliche Standorte im ganzen Land entwickelt. High Tide beliefert Verbraucher seit über einem Jahrzehnt durch seine zahlreichen Konsumzubehör-Unternehmen, einschließlich der E-Commerce-Plattformen Grasscity.com, Smokecartel.com, CBDcity.com, FABCBD.com und seine Vertriebsabteilung Valiant Distribution, einschließlich des lizenzierten Unterhaltungsmarkenherstellers Famous Brandz. Die Strategie von High Tide als Muttergesellschaft besteht darin, seine ganzheitliche Wertschöpfungskette zu erweitern und zu stärken und gleichzeitig ein vollständiges Kundenerlebnis zu bieten sowie den Aktionärswert zu maximieren. Zu den wichtigsten Investoren von High Tide in dieser Branche zählen Tilray Inc. (TSX: TLRY) (NASDAQ:TLRY) und Aurora Cannabis Inc. (TSX:ACB) (NASDAQ:ACB).

Die TSXV und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSXV als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

VORSORGLICHER HINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung stellen gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen zukunftsgerichtete Aussagen dar. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, können als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen werden häufig durch Begriffe wie "können", "sollten", "antizipieren", "erwarten", "potenziell", "glauben", "beabsichtigen" oder die Verneinung dieser Begriffe und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf High Tide und sein Geschäft beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf, Aussagen in Bezug auf: die Notierung der Aktien von High Tide an der Nasdaq und den Zeitplan dafür, und die Fähigkeit des Unternehmens, die Liquidität für seine Stammaktien zu erhöhen, seine Kapitalkosten zu optimieren und internationale und institutionelle Investoren anzusprechen. Die in dieser Pressemitteilung erwähnten zukunftsgerichteten Ereignisse und Umstände treten möglicherweise nicht zu bestimmten Terminen oder überhaupt nicht ein und können aufgrund bekannter und unbekannter Risikofaktoren und Ungewissheiten, die High Tide betreffen, erheblich abweichen, einschließlich Risiken in Bezug auf die Notierung der Stammaktien an der Nasdaq, einen Stillstand der US-Regierung, die Börsennotierung an der Nasdaq, die High Tide keinen erweiterten Zugang zu internationalen und institutionellen Investoren verschafft oder die Liquidität von High Tide verbessert, die Nicht-Expansion des Unternehmens auf globaler Ebene, was dazu führen könnte, dass das Unternehmen keine diversifizierte Geschäftsplattform für Wachstum hat, dass das Unternehmen nicht gut positioniert ist, um zusätzliche Wachstumsmöglichkeiten zu verfolgen, oder dass solche Möglichkeiten für High Tide nicht mehr zur Verfügung stehen, Risiken in Verbindung mit den geografischen Märkten, in denen High Tide tätig ist, Risiken im Zusammenhang mit Wechselkursschwankungen (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Währungsschwankungen), Risiken im Zusammenhang mit der Cannabisbranche und deren Regulierung, die Nichteinhaltung geltender Gesetze, das Versäumnis, behördliche Genehmigungen zu erhalten, wirtschaftliche Faktoren, Marktbedingungen, die Aktien- und Schuldenmärkte im Allgemeinen, Risiken im Zusammenhang mit Wachstum und Wettbewerb, allgemeine Wirtschafts- und Börsenbedingungen, Risiken und Ungewissheiten, die von Zeit zu Zeit in den von High Tide bei der TSXV und den kanadischen Wertpapierbehörden eingereichten Unterlagen beschrieben werden, die COVID-19-Pandemie auf nationaler und globaler Ebene und die Reaktion der Regierungen auf die COVID-19-Pandemie in Bezug auf den Betrieb von Einzelhandelsgeschäften sowie andere Risiken und viele andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle von High Tide liegen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Die Leser werden ferner darauf hingewiesen, dass sie kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen setzen sollten, da es keine Gewähr dafür gibt, dass die Pläne, Absichten oder Erwartungen, auf denen sie beruhen, eintreten werden. Solche Informationen können sich, auch wenn sie vom Management zum Zeitpunkt der Erstellung als angemessen erachtet wurden, als unrichtig erweisen und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen Vorbehalt eingeschränkt und spiegeln unsere Erwartungen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wider und können sich daher auch danach noch ändern. High Tide lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

KONTAKTDATEN

Medienkontakt:

Omar Khan

Senior Vice President, Corporate & Public Affairs

Tel. 1 (647) 985-4401

omar@hightideinc.com

Anlegerkontakt:

Vahan Ajamian

Capital Markets Advisor

High Tide Inc.

Tel. 1 (403) 265-4207

E-Mail: vahan@hightideinc.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58735

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58735&tr=1

