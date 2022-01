IRW-PRESS: High Tide Inc.: High Tide eröffnet neuen Canna Cabana-Geschäftsstandort in Regina und gibt Termin für die Verlautbarung seines Geschäftsergebnisses für das vierte Quartal und Geschäftsjahr 2021 ...

CALGARY, 14. Januar 2022 - High Tide Inc. (High Tide oder das Unternehmen) (TSXV: HITI) (Nasdaq: HITI) (FWB: 2LYA), ein führendes Cannabis-Einzelhandelsunternehmen, das sowohl stationäre Läden als auch Online-Handelsplattformen auf globaler Ebene betreibt, hat heute bekannt gegeben, dass sein Canna Cabana-Cannabisgeschäft am Standort 155 Albert Street North in Regina in der Provinz Saskatchewan mit dem Verkauf von Cannabisprodukten für Genusszwecke an erwachsene Personen begonnen hat. Mit der neuen Filiale eröffnet High Tide seinen 107. Markengeschäftsstandort in Kanada und den siebten in der Provinz Saskatchewan, der Cannabisprodukte zu Genusszwecken sowie das entsprechende Zubehör für den Cannabiskonsum verkauft. Nach der erfolgreichen Eröffnung von zwei anderen Geschäftslokalen ist dies die dritte Canna Cabana-Filiale, die in Regina, der Hauptstadt und zweitgrößten Stadt von Saskatchewan, ihre Tore öffnet. Die neue Canna Cabana-Filiale befindet sich in der Albert Street, die in Regina eine wichtige Durchzugsstraße in Nord-Süd-Richtung und einen Handelskorridor bildet. Die Filiale liegt außerdem einen Block südlich der Northgate Mall und ist von mehreren nahegelegenen Wohngebieten aus leicht zu erreichen.

Die Regierung von Saskatchewan hat die Provinz zu einer der attraktivsten für den privaten Cannabis-Einzelhandel gemacht. Aufgrund dieses geschäftsfreundlichen Umfelds werden wir weiter in die Provinz investieren, sagt Raj Grover, President und Chief Executive Officer von High Tide. Obwohl es infolge der Pandemie zu einigen Verzögerungen bei der Erteilung der Baugenehmigungen kam, darf ich nun mit Freude die Eröffnung von zwei weiteren Filialen in Regina in den kommenden Wochen bekannt geben. Insgesamt betrachtet avanciert Canna Cabana dank dieses Wachstums zu einem der größten Cannabis-Einzelhändler der Stadt und wir können so unser innovatives Diskont-Clubkonzept vielen weiteren Bewohnern von Regina zugänglich zu machen. Unser neu konzipiertes Cabana Club-Treueprogramm wird von den Kunden gut angenommen, die bisherigen Ergebnisse stimmen mich sehr optimistisch. Ich freue mich schon darauf, am 27. Januar weitere Details zu den Fortschritten des Unternehmens und zum Geschäftsergebnis des vierten Quartals 2021 bekannt zu geben, fügt Herr Grover hinzu.

Veröffentlichung des Geschäftsergebnisses für das vierte Quartal 2021 und Webcast

Das Unternehmen hat heute zudem bekannt gegeben, dass es sein Finanzergebnis und operatives Ergebnis für das Quartal und das am 31. Oktober 2021 endende Geschäftsjahr am Donnerstag, den 27. Januar 2022 nach Börsenschluss bekannt geben wird. Das Finanz- und Betriebsergebnis von High Tide für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2021 wird auf der SEDAR-Webseite und auf der Webseite des Unternehmens unter www.hightideinc.com/invest veröffentlicht.

Im Anschluss an die Veröffentlichung des Finanz- und Betriebsergebnisses für das vierte Quartal wird High Tide am Donnerstag, den 27. Januar 2022, um 18:00 Uhr (ET/Ostzeit) einen Webcast mit President und Chief Executive Officer Raj Grover sowie Chief Financial Officer Rahim Kanji abhalten. Im Rahmen des Webcasts und der Telefonkonferenz werden sowohl das Finanzergebnis als auch das Betriebsergebnis von High Tide für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2021 sowie die Pläne des Unternehmens für das Jahr 2022 besprochen.

Webcast-Link für die Ergebnisveranstaltung von High Tide:

https://events.q4inc.com/attendee/701958923

Die Teilnehmer können sich im Voraus für den Webcast registrieren und dafür vor Beginn des Live-Webcasts auf den vorstehenden Link klicken. Drei Stunden nach dem Live-Webcast ist unter demselben Link eine Aufzeichnung des Webcasts verfügbar.

Die Teilnehmer können die Audioaufzeichnung der High Tide-Veranstaltung entweder über das neue Webcast-Format oder über die nachstehend angeführte Telefonkonferenz abrufen. Teilnehmer, die eine Frage stellen möchten, müssen jedoch per Telefonkonferenz an der Veranstaltung teilnehmen, da der Webcast keine Live-Fragen unterstützt.

Einwahlinformationen:

Einwahlnummer für Teilnehmer aus Kanada (gebührenfrei): +1 833 950 0062

Einwahlnummer für Teilnehmer aus Kanada (Ortsgebühr): +1 226 828 7575

Einwahlnummer für Teilnehmer aus den Vereinigten Staaten (gebührenfrei): +1 844 200 6205

Einwahlnummer für Teilnehmer aus den Vereinigten Staaten (Ortsgebühr): +1 844 200 6205

Einwahlnummer für alle anderen Standorte: +1 929 526 1599

Zugangscode für Teilnehmer: 037197

*Die Teilnehmer müssen den Teilnehmer-Zugangscode eingeben, bevor sie von einem Live-Operator empfangen werden*.

Über High Tide Inc.

High Tide ist ein führendes, auf den Einzelhandel fokussiertes Cannabisunternehmen, das sowohl über Ladengeschäfte als auch über globale E-Commerce-Aktiva verfügt. Das Unternehmen ist - gemessen am Umsatz - der größte kanadische Cannabiseinzelhändler für Genusszwecke; mit derzeit 107 Standorten in Ontario, Alberta, Manitoba und Saskatchewan, und wurde im dritten jährlichen Ranking des Business Magazines der kanadischen Top-Wachstumsunternehmen 2021 aufgeführt. Das Unternehmen ist der erste und einzige Cannabis-Discount-Club-Händler in Nordamerika, der die Marken Canna Cabana, Meta Cannabis Co. und Meta Cannabis Supply Co anbietet. Weitere Standorte im ganzen Land befinden sich in Planung. High Tide beliefert Verbraucher seit mehr als einem Jahrzehnt über seine etablierten E-Commerce-Plattformen, darunter Grasscity.com, Smokecartel.com, Dailyhighclub.com und Dankstop.com und in letzter Zeit im Bereich der aus Hanf gewonnenen CBD-Produkte über Nufleafnaturals.com, FABCBD.com, BlessedCBD.co.uk und CBDcity.com sowie über seinen Großhandelsvertrieb Valiant Distribution, zu dem auch der lizenzierte Unterhaltungsprodukthersteller Famous Brandz gehört. Die Strategie von High Tide als Muttergesellschaft besteht darin, seine ganzheitliche Wertschöpfungskette zu erweitern und zu stärken und gleichzeitig ein vollständiges Kundenerlebnis zu bieten sowie den Aktionärswert zu maximieren.

Die TSXV und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSXV als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressmeldung.

Für weitere Informationen über High Tide Inc. besuchen Sie bitte www.hightideinc.com, die Unternehmensprofilseite auf SEDAR unter www.sedar.com und seine Profilseite auf EDGAR unter www.sec.gov.

VORSORGLICHER HINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen. Solche Informationen und Aussagen, die hier als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet werden, werden zum Datum dieser Pressemitteilung bzw. zum Datum des Inkrafttretens der in dieser Pressemitteilung beschriebenen Informationen gemacht. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen und spiegeln aktuelle Schätzungen, Vorhersagen, Erwartungen oder Überzeugungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider. Jegliche Aussagen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Prognosen, Ziele, Annahmen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder Diskussionen darüber beinhalten (im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie Ausblick, erwartet, beabsichtigt, prognostiziert, antizipiert, plant, projiziert, schätzt, sieht vor, nimmt an, Bedürfnisse, Strategie, Ziele, Zielsetzungen oder Abwandlungen davon bzw. von Aussagen, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erzielt werden können, könnten, würden, dürften oder werden, oder von der Verneinung eines dieser Begriffe oder ähnlicher Ausdrücke und andere ähnliche Phrasen identifiziert werden) sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein.

Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Annahmen, die sich als falsch erweisen könnten. Dazu zählen unter anderem auch Aussagen darüber, dass High Tide seinen Geschäftsplan umsetzen kann bzw. dass High Tide eine oder mehrere Lizenzen von der Gaming, Liquor & Cannabis Commission in Alberta, vom Liquor Distribution Branch in British Columbia, von der Liquor, Gaming and Cannabis Authority in Manitoba, von der Alcohol and Gaming Commission in Ontario oder von der Liquor and Gaming Authority in Saskatchewan erhalten wird, die dem Unternehmen die Fortsetzung des Geschäftsbetriebs von Canna Cabana Inc. ermöglichen. High Tide hält diese Annahmen unter den gegebenen Umständen für angemessen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass eines oder mehrere der hier dargelegten Regierungs-, Branchen-, Markt-, Betriebs- oder Finanzziele erreicht werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften oder die Branchenergebnisse wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden.

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung aktuell. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, ist High Tide nicht verpflichtet, irgendjemanden zu informieren, wenn es von einer ungenauen oder fehlerhaften zukunftsgerichteten Aussage erfährt, und beabsichtigt auch nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen Vorbehalt eingeschränkt und gelten, sofern nicht anders angegeben, zum Datum dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden bzw. werden weder nach dem United States Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (das Gesetz von 1933) noch nach den einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch an US-Personen (im Gesetz von 1933 als U.S. Persons bezeichnet) abgegeben bzw. verkauft werden, sofern keine Registrierung nach dem Gesetz von 1933 bzw. den geltenden einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen erfolgt und keine entsprechende Ausnahmegenehmigung von dieser Registrierungsverpflichtung besteht.

KONTAKTDATEN

Medienkontakt:

Omar Khan

Senior Vice President, Corporate & Public Affairs

omar@hightideinc.com

Anlegerkontakt:

Vahan Ajamian

Capital Markets Advisor

vahan@hightideinc.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

