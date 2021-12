IRW-PRESS: High Tide Inc.: High Tide kündigt At-The-Market-Platzierung im Wert von bis zu 40.000.000 CAD zur Finanzierung von strategischen Initiativen an

Calgary, Alberta, 6. Dezember 2021 / CNW / High Tide Inc. (High Tide oder das Unternehmen) (TSXV: HITI) (NASDAQ: HITI) (FWB: 2LYA), ein führendes Cannabis-Einzelhandelsunternehmen, das sowohl stationäre Läden als auch Online-Handelsplattformen auf globaler Ebene betreibt, freut sich bekannt zu geben, dass es ein sogenanntes At-the-Market-Aktienemissionsprogramm (das ATM-Programm) ins Leben gerufen hat, welches dem Unternehmen die Möglichkeit bietet, von Zeit zu Zeit nach eigenem Ermessen und vorbehaltlich der behördlichen Auflagen Stammaktien (Stammaktien) im Wert von bis zu 40 Millionen CAD (oder dem Gegenwert in US-Dollar) aus dem Eigenbestand an die Öffentlichkeit auszugeben. Sämtliche Stammaktien, die im Rahmen des ATM-Programms verkauft werden, werden zu den geltenden Marktpreisen veräußert, wenn die Ausgabe (i) im Rahmen der üblichen Brokertransaktionen am Nasdaq Capital Market (Nasdaq) oder an einem beliebigen anderen Marktplatz in den USA, an dem die Stammaktien notieren oder anderweitig gehandelt werden, bzw. (ii) im Rahmen der üblichen Brokertransaktionen an der TSX Venture Exchange (TSXV) oder an einem beliebigen anderen kanadischen Marktplatz, an dem die Stammaktien notieren oder anderweitig gehandelt werden, erfolgt. Nachdem die Ausgabe der Stammaktien zu den aktuellen Marktpreisen, die zum entsprechenden Verkaufszeitpunkt gelten, oder auf andere gesetzlich zulässige Weise erfolgt, können die Preise je nach Käufer und während des Ausgabezeitraums variieren.

Das Unternehmen wird nach eigenem Ermessen den Zeitpunkt, den Mindestpreis und die Höchstanzahl an Stammaktien, die im Rahmen des ATM-Programm veräußert werden, festlegen. Die Stammaktien werden zu den zum jeweiligen Verkaufszeitpunkt geltenden Marktpreisen, zu Preisen, die sich auf die geltenden Marktpreise beziehen, und/oder auf eine anderweitige gesetzlich zulässige Weise ausgegeben. Demnach können die Preise bei den Käufern im zeitlichen Verlauf variieren. Das Unternehmen ist während der Laufzeit des ATM-Programms zu keiner Zeit verpflichtet, Stammaktien auszugeben.

Das Unternehmen plant, einen allfälligen Nettoerlös aus der Platzierung je nach Gutdünken des Unternehmens für die Finanzierung von zwei speziellen Strategieinitiativen, an deren Entwicklung aktuell gearbeitet wird, für das Wachstum und die Weiterentwicklung der bestehenden Betriebsstätten, für zukünftige Übernahmetransaktionen sowie als Working Capital und für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. Das Unternehmen zahlt den Agenten ein Barhonorar von bis zu 2 % des Bruttoerlöses aus dem Verkauf der Stammaktien im Rahmen der ATM-Vereinbarung und erstattet den Agenten auch bestimmte Ausgaben.

Ich freue mich, die Einführung eines ATM-Programms bekannt geben zu können. Eine gesunde Bilanz hat für uns oberste Priorität. Wie bereits erwähnt, haben wir unsere Verbindlichkeiten in den vergangenen 12 Monaten um mehr als die Hälfte reduziert. Vor allem in Anbetracht unserer Größe und der Aktivitäten, die High Tide setzt, ist es von enormer Bedeutung, dass wir immer über ausreichend Barmittel verfügen, um alle Chancen zur Steigerung des Unternehmenswertes nutzen zu können, sagt Raj Grover, President und Chief Executive Officer von High Tide.

Dieses ATM-Programm ist ein sehr kostengünstiges Instrument für uns und bietet uns die Möglichkeit, flexibel zu bleiben und uns bei Bedarf und nach Bedarf Kapital zu beschaffen, um vor allem zwei strategische Initiativen zu finanzieren, an denen wir gerade arbeiten. Ich freue mich schon darauf, demnächst nähere Details zu diesen Initiativen bekannt zu geben, fügt Herr Grover hinzu.

Der Verkauf von Stammaktien über das ATM-Programm erfolgt gemäß den Bedingungen einer Aktienvertriebsvereinbarung vom 3. Dezember 2021, die zwischen dem Unternehmen und den Firmen ATB Capital Markets Inc. und ATB Capital Markets USA Inc. (die Agenten) abgeschlossen wurde. Das ATM-Programm bleibt in Kraft, bis einer der folgenden Zeitpunkte eintritt (wobei der jeweils frühere Zeitpunkt gilt): (i) der Tag, an dem alle im Rahmen des ATM-Programms zur Ausgabe verfügbaren Stammaktien verkauft wurden; (ii) der Tag, an dem der kanadische Prospektnachtrag zum ATM-Programm oder der kanadische Basisprospekt zurückgezogen werden; (iii) der Tag, an dem das ATM-Programm entweder vom Unternehmen oder von den Agenten beendet wird.

Die Ausgabe der Stammaktien im Rahmen des ATM-Programms erfolgt gemäß einem Prospektnachtrag vom 3. Dezember 2021 (der kanadische Prospektnachtrag) zum finalen Basisprospekt des Unternehmens vom 22. April 2021, der bei den Wertpapierkommissionen oder den gleichwertigen Regulierungsbehörden in jeder der Provinzen und Territorien Kanadas eingereicht wurde (der kanadische Basisprospekt), sowie gemäß einem Prospektnachtrag vom 3. Dezember 2021 (der US-Prospektnachtrag) zum US-Basisprospekt des Unternehmens vom 17. September 2021 (der US-Basisprospekt), welcher in der Registrierungserklärung auf Formular F-10 (die Registrierungserklärung) enthalten ist und bei der U.S. Securities and Exchange Commission (die SEC) eingereicht wurde. Der kanadische Prospektnachtrag (Canadian Prospectus Supplement) und der kanadische Basisprospekt (Canadian Shelf Prospectus) können auf der SEDAR-Webseite unter www.sedar.com eingesehen werden. Der US-Prospektnachtrag, der US-Basisprospekt sowie die Registrierungserklärung sind über EDGAR auf der SEC-Webseite unter www.sec.gov verfügbar. Alternativ dazu kann Ihnen jeder am ATM-Programm teilnehmende Agent in Kanada oder in den Vereinigten Staaten die entsprechenden Unterlagen auf Anfrage zusenden. Die Adresse lautet:

ATB Capital Markets, 66 Wellington Street West, Suite 3530, Toronto, ON M5K 1A1. Sie erreichen die Agenten auch telefonisch unter (647) 776-8230 bzw. per E-Mail an prospectus@atb.com .

Die Platzierung muss erst von der Börsenaufsicht der TSXV bedingt genehmigt werden. Die Nasdaq wurde bereits von der Platzierung in Kenntnis gesetzt.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für Stammaktien dar, und die Stammaktien dürfen in keinem Rechtssystem verkauft werden, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor einer Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen eines solchen Rechtssystems ungesetzlich wäre.

Über High Tide Inc.

High Tide ist ein führendes, auf den Einzelhandel fokussiertes Cannabisunternehmen, das sowohl über Ladengeschäfte als auch über globale E-Commerce-Aktiva verfügt. Das Unternehmen ist - gemessen am Umsatz - der größte kanadische Cannabiseinzelhändler für Genusszwecke; mit derzeit 105 Standorten in Ontario, Alberta, Manitoba und Saskatchewan, und wurde im dritten jährlichen Ranking des Business Magazines der kanadischen Top-Wachstumsunternehmen 2021 aufgeführt. Das Unternehmen ist der erste und einzige Cannabis-Discount-Club-Händler in Nordamerika, der die Marken Canna Cabana, Meta Cannabis Co. und Meta Cannabis Supply Co anbietet. Weitere Standorte im ganzen Land befinden sich in Planung. High Tide beliefert Verbraucher seit mehr als einem Jahrzehnt über seine etablierten E-Commerce-Plattformen, darunter Grasscity.com, Smokecartel.com, Dailyhighclub.com und Dankstop.com und in letzter Zeit im Bereich der aus Hanf gewonnenen CBD-Produkte über Nuleafnaturals.com, FABCBD.com, BlessedCBD.co.uk und CBDcity.com sowie über seinen Großhandelsvertrieb Valiant Distribution, zu dem auch der lizenzierte Unterhaltungsprodukthersteller Famous Brandz gehört. Die Strategie von High Tide als Muttergesellschaft besteht darin, seine ganzheitliche Wertschöpfungskette zu erweitern und zu stärken und gleichzeitig ein vollständiges Kundenerlebnis zu bieten sowie den Aktionärswert zu maximieren.

Die TSXV und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSXV als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressmeldung.

Für weitere Informationen über High Tide Inc. besuchen Sie bitte www.hightideinc.com, die Unternehmensprofilseite auf SEDAR unter www.sedar.com und seine Profilseite auf EDGAR unter www.sec.gov.

VORSORGLICHER HINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die nicht eindeutig historischer Natur sind, können zukunftsgerichtete Aussagen darstellen.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das künftige Angebot von Stammaktien im Rahmen des ATM-Programms und die voraussichtliche Verwendung des Erlöses, sofern ein solcher erzielt wird. Diese Aussagen sind weder Versprechen noch Garantien, sondern beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten und basieren sowohl auf den Ansichten des Managements als auch auf Annahmen, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen gehören jene im Zusammenhang mit COVID-19, seiner Dauer, seinen Auswirkungen und den Reaktionen der Regierung darauf, dem Volumen der an der Nasdaq und TSXV gehandelten Stammaktien während des Zeitraums des ATM-Programms sowie dem Preis und dem Zeitplan für etwaige Aktienverkäufe im Rahmen des ATM-Programms, der Ausgabe von Stammaktien, der allgemeinen Wirtschaft, der allgemeinen Wirtschaft, den Bedingungen der Kapital- und Schuldenmärkte und dem Zugang zu diesen Märkten, der Zahlungsfähigkeit, der Regierungspolitik und -regulierung, den Wechselkursschwankungen sowie anderen Risikofaktoren und Annahmen, die unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften oder unsere Finanzlage beeinflussen können und die in der kanadischen Prospektergänzung, dem kanadischen Verkaufsprospekt, der U. US-Prospektergänzung, dem US-Basisprospekt und der Registrierungserklärung sowie in den kontinuierlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens beschrieben werden, die unter dem SEDAR-Profil des Unternehmens unter www.sedar.com und unter dem EDGAR-Profil des Unternehmens unter www.sec.gov abrufbar sind. Darüber hinaus sind die Auswirkungen und der Einfluss des COVID-19-Ausbruchs zum jetzigen Zeitpunkt unbekannt und könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen, da diese nur zu dem Zeitpunkt Gültigkeit haben, an dem sie gemacht wurden. Wir lehnen jede Verpflichtung ab, solche Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, um etwaige Änderungen unserer Erwartungen oder von Ereignissen, Bedingungen oder Umständen widerzuspiegeln, auf denen solche Aussagen beruhen oder die die Wahrscheinlichkeit beeinflussen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen dargelegten abweichen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

