IRW-News: High Tide Inc.: High Tide schließt Übernahme von Einzelhandels-Portfolio in Regina ab und stärkt damit seine Präsenz in Saskatchewan

IRW-PRESS: High Tide Inc.: High Tide schließt Übernahme von Einzelhandels-Portfolio in Regina ab und stärkt damit seine Präsenz in Saskatchewan

- Mit dem Abschluss der Übernahme betreibt High Tide nunmehr 90 Cannabis-Einzelhandelsstandorte in ganz Kanada.

- Nach vollständiger Entwicklung wird High Tide in der Provinz Saskatchewan neun Filialen betreiben, die alle bis Ende des Jahres eröffnet sein sollen.

Calgary, Alberta, 6. August 2021 / CNW / High Tide Inc. (High Tide oder das Unternehmen) (TSXV: HITI) (NASDAQ: HITI) (FWB: 2LYA), ein auf den Einzelhandel spezialisiertes Cannabisunternehmen, das sein Geschäftsfeld auf die Herstellung und den Vertrieb von Bedarfsartikel für den Cannabiskonsum erweitert hat, freut sich unter Bezugnahme auf seine Pressemeldung vom 13. Juli 2021 bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Übernahme (die Übernahme) der Firma 102105699 Saskatchewan Ltd. (102 Saskatchewan) abgeschlossen hat. 102 Saskatchewan ist Inhaber von fünf Cannabis-Einzelhandelsstandorten in Regina (Saskatchewan), von denen einer bereits in Betrieb ist und vier weitere sich noch in unterschiedlichen Ausbau- und Entwicklungsphasen befinden. Alle fünf Standorte werden voraussichtlich noch vor Ende des Jahres 2021 in Betrieb sein. 102 Saskatchewan steht derzeit noch in Verhandlungen zu einem sechsten Standort, der bei erfolgreichem Abschluss ebenfalls in das Übernahme-Portfolio eingebunden wird.

Die Übernahme erfolgte im Einklang mit den Bedingungen einer am 5. August 2021 abgeänderten Aktienkaufvereinbarung (die Übernahmevereinbarung). Kopien dieser Vereinbarung können unter dem Unternehmensprofil auf der SEDAR-Webseite eingesehen werden. High Tide hat sämtliche ausgegebenen und ausstehenden Aktien der Firma 102 Saskatchewan (102-Aktien) von den 102 Saskatchewan-Aktionären erworben und diesen als Gegenleistung dafür (i) 254.520 Stammaktien von High Tide (jede eine High-Tide-Aktie) im Gesamtwert von 2.002.000 CAD (die Aktienvergütung) auf Basis eines festgesetzten Preises von 7,8658 Dollar pro High Tide-Aktie - entspricht dem volumengewichteten Durchschnittspreis pro High Tide-Aktie an der TSX Venture Exchange (TSXV) während der letzten zehn aufeinanderfolgenden Handelstage vor dem Abschluss der Übernahme - sowie (ii) 698.000 CAD in bar (zusammen mit der Aktienvergütung, die Gegenleistung) übergeben.

Die High Tide-Aktien, die als Aktienvergütung ausgegeben wurden, sind an eine gesetzliche Haltedauer von vier Monaten und einen Tag gebunden.

ÜBER HIGH TIDE

High Tide ist ein auf den Einzelhandel fokussiertes Cannabisunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Herstellung und den Vertrieb von Konsumzubehör gerichtet ist. Das Unternehmen ist - gemessen am bereinigten EBITDA Das bereinigte EBITDA ist keine Finanzkennzahl gemäß den IFRS.

- der profitabelste kanadische Cannabiseinzelhändler für Genusszwecke; es betreibt 90 Markenstandorte in ganz Ontario, Alberta, Manitoba und Saskatchewan. Das Einzelhandelssegment von High Tide umfasst die folgenden Ketten: Canna Cabana, Meta Cannabis Co., Meta Cannabis Supply Co. und NewLeaf Cannabis. High Tide beliefert Verbraucher seit mehr als einem Jahrzehnt über seine etablierten E-Commerce-Plattformen, darunter Grasscity.com, Smokecartel.com und Dailyhighclub.com und in letzter Zeit im Bereich der aus Hanf gewonnenen CBD-Produkte über CBDcity.com und FABCBD.com sowie über seinen Großhandelsvertrieb Valiant Distribution, zu dem auch der lizenzierte Unterhaltungsprodukthersteller Famous Brandz gehört. Die Strategie von High Tide als Muttergesellschaft besteht darin, seine ganzheitliche Wertschöpfungskette zu erweitern und zu stärken und gleichzeitig ein vollständiges Kundenerlebnis zu bieten sowie den Aktionärswert zu maximieren. Zu den wichtigsten Investoren von High Tide in dieser Branche zählen Tilray Inc. (TSX: TLRY) (Nasdaq:TLRY) und Aurora Cannabis Inc. (TSX:ACB) (Nasdaq:ACB).

Die TSXV und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSXV als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

VORSORGLICHER HINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Bei allen hier enthaltenen Aussagen, die nicht eindeutig auf historischen Fakten basieren, könnte es sich um zukunftsgerichtete Aussagen handeln.

Im Allgemeinen sind solche zukunftsgerichteten Informationen oder zukunftsgerichteten Aussagen anhand der Verwendung von in die Zukunft gerichteten Begriffen zu erkennen, wie z.B. plant, erwartet, erwartet nicht, wird erwartet, budgetiert, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, beabsichtigt nicht, glaubt bzw. Abwandlungen und Verneinungen solcher Begriffe und Phrasen, oder an Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse umgesetzt werden können, könnten, würden, dürften oder werden bzw. eintreten oder erzielt werden. Zu den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen gehören unter anderem Aussagen über die potenziellen Auswirkungen der Übernahme auf das Geschäft von High Tide, den voraussichtlichen Zeitplan für den Abschluss des Baus und der Entwicklung der vier Einzelhandelsstandorte in Regina und die Fähigkeit von High Tide, einen sechsten Einzelhandelsstandort zu sichern und zu entwickeln.

Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung beruhen auf bestimmten Annahmen und erwarteten zukünftigen Ereignissen, nämlich: Die Fähigkeit von High Tide, den Betrieb fortzuführen; die finanzielle Lage und die Entwicklungspläne von High Tide ändern sich nicht aufgrund unvorhergesehener Ereignisse; es wird weiterhin eine Nachfrage und Marktchancen für die Produktangebote von High Tide geben; die aktuellen und zukünftigen wirtschaftlichen Bedingungen werden weder das Geschäft und den Betrieb von High Tide noch die Fähigkeit von High Tide, die erwarteten Geschäftsmöglichkeiten zu nutzen, beeinträchtigen; dass der Bau und die Entwicklung der vier Einzelhandelsstandorte in Regina bis Ende 2021 abgeschlossen sein werden; und der Erwerb und die Entwicklung eines sechsten Einzelhandelsstandorts. Obwohl die Geschäftsleitung von High Tide diese Annahmen zum Zeitpunkt der Erstellung des Berichts für vernünftig hält, können sich die vorstehenden Annahmen und/oder erwarteten künftigen Ereignisse als ungenau erweisen und dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den erwarteten abweichen, weshalb man sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen sollte.

Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von denen abweichen, die in solchen Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die Fähigkeit von High Tide, den Geschäftsbetrieb fortzuführen; Risiken im Zusammenhang mit der allgemeinen Wirtschaftslage; nachteilige Branchenereignisse; Marketingkosten; Verlust von Märkten; künftige gesetzliche und regulatorische Entwicklungen, die die Einzelhandels-Cannabismärkte betreffen; die Unfähigkeit, ausreichendes Kapital aus internen und externen Quellen zu beschaffen, und/oder die Unfähigkeit, ausreichendes Kapital zu günstigen Bedingungen zu beschaffen; die Einzelhandels-Cannabisbranchen im Allgemeinen; Einkommenssteuer und regulatorische Angelegenheiten; die Fähigkeit von High Tide, seine Geschäftsstrategie umzusetzen; Wettbewerb; Währungs- und Zinsschwankungen; die COVID-19-Pandemie auf nationaler und globaler Ebene; die Unfähigkeit von High Tide, den Bau und die Entwicklung der vier Einzelhandelsstandorte in Regina abzuschließen; die Unfähigkeit von High Tide, den sechsten Einzelhandelsstandort zu sichern und zu entwickeln; und die Reaktion der Regierungen auf die COVID-19-Pandemie in Bezug auf den Betrieb von Einzelhandelsgeschäften.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die oben angeführten Faktoren keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Den Lesern wird außerdem empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da nicht gewährleistet werden kann, dass die Pläne, Absichten und Erwartungen, die diesen zugrunde liegen, auch realisiert werden können. Obwohl diese Informationen zum Zeitpunkt der Erstellung von der Geschäftsleitung als zutreffend erachtet wurden, könnten sie sich als unrichtig erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse könnten erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen.

Zukunftsgerichtete Aussagen, zukunftsgerichtete Finanzinformationen und andere Kennzahlen, die hierin dargestellt werden, sind nicht als Richtwerte oder Prognosen für die hierin genannten Zeiträume oder für zukünftige Zeiträume gedacht, und insbesondere sind vergangene Leistungen kein Indikator für zukünftige Ergebnisse, und die Ergebnisse von High Tide in dieser Pressemitteilung sind möglicherweise nicht repräsentativ und stellen keine Schätzung, Vorhersage oder Projektion der zukünftigen Ergebnisse von High Tide dar.

Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung sind durch diesen vorsorglichen Hinweis ausdrücklich eingeschränkt. Sie spiegeln unsere Erwartungen zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Meldung wider und können sich daher später noch ändern. High Tide hat weder die Absicht noch die Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu korrigieren bzw. zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die erwarteten Chancen und die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, gehören unter anderem die oben und an anderer Stelle in den öffentlichen Einreichungen und wesentlichen Berichten von High Tide, die auf SEDAR verfügbar sind und sein werden, erwähnten Angelegenheiten.

KONTAKTDATEN

High Tide Inc.

Vahan Ajamian

Capital Markets Advisor

vahan@hightideinc.com

Tel. 1 (403) 770-9435; DW116

