IRW-News: High Tide Inc.: High Tide setzt seine Expansion in den globalen CBD-Markt mit der Übernahme von NuLeaf Naturals aus Colorado fort

IRW-PRESS: High Tide Inc.: High Tide setzt seine Expansion in den globalen CBD-Markt mit der Übernahme von NuLeaf Naturals aus Colorado fort

Die Transaktion folgt auf die jüngsten Akquisitionen von FAB CBD mit Sitz in den USA und Blessed CBD mit Sitz in Großbritannien

- Die Akquisition erhöht die aktuelle US-Ertragsrate von High Tide um ~40 % auf rund CAD70 Millionen.

- Die Transaktion ist für die Aktionäre äußerst wertsteigernd, da NuLeaf einen Umsatz von USD19,4 Millionen und ein bereinigtes EBITDA Das bereinigte EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisierung) hat keine standardisierte Bedeutung, die von IFRS vorgeschrieben ist.

von USD5,26 in den 12 Monaten, die am 30. September 2021 endeten, erwirtschaftete, von denen der E-Commerce-Direktverkauf an Verbraucher USD16,3 Millionen ausmachte.

- NuLeaf verfügt über ein starkes Finanzprofil, das im Jahr 2020 71 % Bruttomargen und 25 % bereinigte EBITDA1-Margen erwirtschaftete.

- NuLeaf treibt durch seine neuen Multicannabinoid-Öle und -Weichkapseln weiterhin Innovationen auf dem Cannabinoidmarkt voran. NuLeafs Multicannabinoid ist eine umfassende Formulierung, die entwickelt wurde, um das Endocannabinoidsystem aufzuladen. Diese Mischung enthält mehrere wichtige Cannabinoide, einschließlich CBD, CBG, CBN und CBC in einem ausgewogenen Profil.

- Die cGMP-zertifizierte Anlage von NuLeaf ermöglicht, bahnbrechende Cannabinoidformulierungen herzustellen und gleichzeitig die höchsten Standards an regulatorischer Konformität zu übertreffen. High Tide beabsichtigt, diese Anlage zu nutzen, um Synergien bei der Herstellung von FAB und Blessed CBD zu erzielen und Multicannabinoid-SKUs auf diesen Plattformen einzuführen.

- NuLeaf belegte den 16. Platz auf der prestigeträchtigen Liste Inc. 5000 der am schnellsten wachsenden Privatunternehmen in den USA im Jahr 2020. Dies war das zweite Jahr in Folge, in dem das Unternehmen mit Sitz in Denver unter den Top 20 der Liste war und ein bemerkenswertes 3-Jahres-Wachstum von 11.495 Prozent verzeichnete. Source: https://www.inc.com/inc5000/2020 .

- NuLeaf verfügt über eine starke Vertriebreichweite im Bereich Naturprodukte und kündigte kürzlich eine Erweiterung mit Sprouts Farmers Market von derzeit 33 Einzelhandelsstandorten um weitere 235 auf insgesamt 268 Sprouts-Filialen, neben anderen Einzelhandelskonten in den USA, an.

Calgary, AB, 22. November 2021, 2021 / CNW / High Tide Inc. (High Tide oder das Unternehmen) (TSXV: HITI) (Nasdaq: HITI) (FWB: 2LYA), ein führendes, auf den Einzelhandel ausgerichtetes Cannabisunternehmen mit stationären und globalen E-Commerce-Assets, freut sich bekannt zu geben, dass es einen weiteren Schritt in Richtung einer Verfestigung als wichtiger Akteur auf dem globalen Markt für CBD-Produkte aus Hanfbasis wird, da es eine endgültige Vereinbarung (die Übernahmevereinbarung) eingegangen ist, gemäß der High Tide 80 % der Anteile an NuLeaf Naturals, LLC (NuLeaf) für USD31,24 Millionen (die Transaktion) erwerben und jederzeit eine dreijährige Option auf den Erwerb der verbleibenden 20 % an NuLeaf haben wird.

NuLeaf wurde 2014 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Denver (Colorado) und ist ein Marktführer in der Produktion und dem Vertrieb von hochwertigen Cannabidiol-(CBD-) Wellness-Produkten. Es hat über seine E-Commerce-Plattform über 25.000 verifizierte 5-Sterne-Kundenbewertungen erhalten. NuLeaf kann 60.000 pflanzliche Weichkapseln pro Stunde produzieren und ist einer von nur wenigen Herstellern in den USA, die eine vegane Weichkapsel produzieren können. Mit einem erhöhten Verbraucherinteresse an gesundheitsorientierten und nachhaltigen Produkten sind pflanzliche Angebote äußerst zukunftsträchtig. NuLeaf verfügt über eine starke Vertriebreichweite im Bereich Naturprodukte und konnte kürzlich eine Expansion mit Sprouts Farmers Market erzielen und den derzeit 33 Einzelhandelsstandorten weitere 235 hinzufügen. Es hat sich mit seinem Produktportfolio einschließlich Cannabinoidtinkturen, Weichkapseln und Topika in den USA schnell zu einer der beliebtesten Marken für hanfbasierte CBD-Produkte entwickelt. In den 12 Monaten, die am 30. September 2021 endeten, konnte NuLeaf über 5,1 Millionen Aufrufe seiner Website Daten von Google Analytics

und einen durchschnittlichen Auftragswert von USD120 verzeichnen. Seit seiner Gründung hat NuLeaf über seine E-Commerce-Plattform rund 330.000 individuelle Kunden und Hunderttausende weitere über seine anderen Vertriebskanäle betreut.

Mit dieser Ankündigung haben wir unsere Bemühungen verdoppelt, ein globaler Marktführer im Bereich Produktion von CBD auf Hanfbasis und E-Commerce-Verkauf zu werden. Unsere Strategie wird durch zahlreiche Studien gestützt, die vorhersagen, dass der globale CBD-Markt in den kommenden Jahren exponentiell wachsen wird, wobei Fortune Business Insights prognostiziert, dass er bis 2028 USD56 Milliarden erreichen wird, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 47 % entspricht. High Tide wächst in allen drei Kategorien innerhalb des Cannabis-Ökosystems, einschließlich THC, CBD und Zubehör. Mit dem Kauf von NuLeaf sind wir nun vertikal in unser CBD-Geschäft integriert, so wie wir auch beim Verbrauchszubehör vorgegangen sind. Angesichts der Öffnung der internationalen Märkte und der sich entwickelnden Exportbestimmungen positioniert uns die cGMP-zertifizierte Anlage von NuLeaf, die globalen Geschäftsmöglichkeiten von CBD zu nutzen, sagte Raj Grover, President und Chief Executive Officer von High Tide. Darüber hinaus hat NuLeaf maßgeschneiderte Fertigungstechnologien für vegane Weichkapseln entwickelt und etabliert sich damit als einer der wenigen Hersteller in den USA. NuLeafs Portfolio umfasst auch andere innovative Produkte, darunter Multicannabinoidöle und -weichkapseln. Diese Transaktion wird uns bedeutende Cross-Selling-Synergien und Margenverbesserungsmöglichkeiten für FAB und Blessed CBD bieten. Bo, Jaden und das gesamte NuLeaf-Team haben hervorragende Arbeit geleistet, um NuLeaf zu einer der beliebtesten und führenden CBD-Marken in den USA zu machen, und ich freue mich sehr, sie in unserer wachsenden High Tide-Familie willkommen zu heißen, fügte Herr Grover hinzu.

Wir freuen uns, mit Raj und dem High Tide-Team zusammenzuarbeiten, um die hochwertigsten Cannabinoidprodukte der Welt zu liefern, sagte Bo Shirley, Mitbegründer von NuLeaf Naturals. Mithilfe der neuesten Cannabinoidforschung treiben wir Innovation und Wachstum weiter voran, indem wir beispiellose Produkte auf den Markt bringen, die den Markt revolutionieren. High Tide ist ein weltweit führender Anbieter von Cannabis und wir freuen uns darauf, unseren Marktanteil auszubauen und die Zukunft dieser Branche aufzubauen.

Diese strategische Ausrichtung auf High Tide wird es uns ermöglichen, unseren Kunden und Einzelhandelspartnern weiterhin einen außergewöhnlichen Wert zu bieten, sagte Jaden Barnes, Mitbegründer von NuLeaf Naturals. Als Teil der High Tide-Organisation sind wir gut positioniert, um die nächsten Schritte in unserer Wachstumsstrategie zu unternehmen und gleichzeitig unseren Fokus auf die Bereitstellung einer erstklassigen Cannabiserfahrung beizubehalten.

STRATEGISCHE HIGHLIGHTS

Beschleunigt die globale CBD-Exposition von High Tide - während High Tide seit der Einführung von CBDCity im Mai 2020 im CBD-Sektor tätig ist, hat es seine internationale Präsenz schrittweise, nicht nur durch die Akquisitionen von FAB CBD und Blessed CBD im Jahr 2021 erhöht, auch die Übernahme von NuLeaf wird seine Position als wichtiger CBD-Player weltweit festigen. Pro forma wird nach der Übernahme von NuLeaf die jährliche Umsatzrate des Unternehmens außerhalb Kanadas rund CAD80 Millionen betragen.

Hohes Maß an Synergien mit FAB und Blessed CBD - High Tide beabsichtigt, eine Reihe von Synergien zwischen NuLeaf und den Plattformen FAB und Blessed CBD zu verfolgen, einschließlich Co-Packing und Versand von Produkten aus NuLeafs hochmoderner cGMP-zertifizierter Anlage, gemeinsamer Einkauf von Materialien, um Kosten zu sparen, Entwicklung neuer Produktlinien wie FAB und Blessed CBD Multicannabinoid-Öle und Weichkapseln, Initiierung gemeinsamer Marketingbemühungen und Kombination der E-Commerce-Stärken aller drei Plattformen.

Unmittelbare Synergien und Cross-Selling-Möglichkeiten - High Tide plant, NuLeaf-Produkte in naher Zukunft auf seinen anderen US-amerikanischen E-Commerce-Plattformen CBDCity, GrassCity und Smoke Cartel anzubieten. Das Unternehmen wird die Möglichkeit erkunden, die firmeneigenen Multicannabinoid-Öle und -Weichkapseln nach Kanada zu bringen und diese über das eigene Netzwerk von 104 Einzelhandelsgeschäften von High Tide verfügbar zu machen, vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen auf Landes- und Bundesebene. Das Unternehmen beabsichtigt außerdem, diese proprietären Multicannabinoid-Öle und -Weichkapseln über Blessed CBD sowie über das Netzwerk von FAB CBD in den USA auf dem EU-Markt einzuführen

Die Position von High Tide im E-Commerce-Bereich wird weiter gestärkt - NuLeaf führt mehrere exklusive Produktformulierungen. Über 80 % der Verkäufe erfolgen über die eigene Website direkt an Verbraucher. In den 12 Monaten, die am 30. September 2021 zu Ende gingen, erfüllte NuLeaf rund 133.000 Bestellungen mit einem durchschnittlichen Auftragswert von USD120.

Hohe Steigerung der Finanzergebnisse - Aufgrund des umfangreichen und hohen Margenprofils erzielte NuLeaf in den 12 Monaten, die am 30. September 2021 endeten, Bruttomargen von 71 % und bereinigte EBITDA1-Margen von 25 % - die beide stark wertsteigernd für das konsolidierte Margenprofil von High Tide sind.

Großes globales Potenzial - Fortune Business Insights berichtete kürzlich, dass der globale Cannabinoidmarkt bis 2028 voraussichtlich von knapp USD3,7 Milliarden auf etwa USD58 Milliarden wachsen wird, was einer jährlichen Wachstumsrate von 47 % entspricht. Quelle: https://www.fortunebusinessinsights.com/cannabidiol-cbd-market-103215

NuLeaf ist gut positioniert, um das wachsende weltweite Interesse an CBD-Produkten durch potenzielle Exportmöglichkeiten für seine proprietären Rezepturen zu nutzen, darunter vegane Multicannabinoid-Öle und -Weichkapseln, die in seiner cGMP-zertifizierten Einrichtung in Denver, Colorado, hergestellt werden.

TRANSAKTIONSDETAILS

Die Transaktion, die eine Transaktion zwischen unabhängigen Unternehmen ist, unterliegt unter anderem dem Erhalt der erforderlichen Genehmigung der TSX Venture Exchange (TSXV), die voraussichtlich in den kommenden Wochen erteilt wird, und anderen üblichen Abschlussbedingungen, die eine Unternehmensbewertung von USD39,05 Millionen impliziert, was für das Jahr 2021 ein prognostiziertes bereinigtes EBITDA1 von 7,1 darstellt, sowie die Anerkennung von USD1,7 Millionen, die kürzlich für die Modernisierung der cGMP-zertifizierten Anlage von NuLeaf aufgewendet wurden. Die Gegenleistung (die Gegenleistung) für die 80 % erworbenen Aktien werden USD31,24 Millionen in Stammaktien von High Tide (High Tide Shares) sein, auf der Grundlage eines angenommenen Preises pro High Tide-Aktie, der dem volumengewichteten Durchschnittskurs pro High Tide-Aktie an der Nasdaq für die 10 aufeinanderfolgenden Handelstage vor dem Abschluss der Transaktion entspricht (Abschluss). Nach dem Abschluss wird NuLeaf Naturals über Barmittel in Höhe von ca. USD500.000 und einen Bestand von ca. USD500.000 verfügen.

Zusätzlich zu dem Vorstehenden haben die Eigentümer von NuLeaf vereinbart, High Tide eine Option zum Erwerb aller verbleibenden Anteile an NuLeaf, die nicht im Besitz von High Tide sind, zu gewähren und zum alleinigen Eigentümer von NuLeaf (die Call-Option) zu einem Unternehmenswert zu werden, der den letzten zwölf Monaten des bereinigten EBITDA1 multipliziert mit 7,1 entspricht. Die Call-Option kann jederzeit für einen Zeitraum von drei (3) Jahren nach dem Abschluss ausgeübt werden. Darüber hinaus hat High Tide vereinbart, den Eigentümern von NuLeaf eine Option zu gewähren, die verbleibenden Anteile an NuLeaf, die nicht im Besitz von High Tide sind, an High Tide zum gleichen Unternehmenswert wie die Call-Option (die Put-Option) zu verkaufen. Die Put-Option kann von den Eigentümern von NuLeaf für einen Zeitraum von achtzehn (18) Monaten nach dem achtzehnten (18.) Monatsjubiläum des Abschlusses ausgeübt werden. Die Gegenleistung im Rahmen der Call-Option oder der Put-Option wird bei Ausübung in bar erfüllt.

Die gemäß der Gegenleistung ausgegebenen High Tide-Aktien unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag.

KPMG LLP führte im Auftrag von High Tide eine finanzielle Due Diligence für die Transaktion durch. Garfinkle Biderman LLP und Sichenzia Ross Ference LLP fungierten im Zusammenhang mit der Transaktion für High Tide. NuLeaf wurde von Squire Patton Boggs (US) LLP und Class VI Partners, LLC im Zusammenhang mit der Transaktion beraten.

GEWÄHRUNG VON RESTRICTED SHARE UNITS

Darüber hinaus gab High Tide bekannt, dass sein Board of Directors eine Zuteilung von 65.472 Restricted Share Units (die RSUs) an bestimmte Directors gemäß dem Plan des Unternehmens für Restricted Share Units genehmigt hat. Jede RSU berechtigt den Inhaber, nach der Veräußerung eine Stammaktie des Unternehmens zu erwerben.

ÜBER NULEAF NATURALS

NuLeaf Naturals ist eins der führenden Cannabinoidunternehmen in Amerika. Seit 2014 engagiert sich NuLeaf für die Herstellung der hochwertigsten Cannabinoidprodukte der Welt in ihrer reinsten und potentesten Form. Die Produkte von NuLeaf werden in einer cGMP-zertifizierten Anlage produziert, die es ermöglicht, bahnbrechende Cannabinoidformulierungen herzustellen und dabei die höchsten regulatorischen Anforderungen zu übertreffen. Das Unternehmen setzt sich für die Entwicklung sicherer, konsistenter und effektiver Produkte ein und hat über seine E-Commerce-Plattform mehr als 25.000 verifizierte 5-Sterne-Kundenbewertungen erhalten. NuLeaf belegte außerdem den 16. Platz auf der prestigeträchtigen Liste Inc 5000 2020 der am schnellsten wachsenden Privatunternehmen in den USA mit einer bemerkenswerten Wachstumsrate von 11.495 Prozent über drei Jahre.

Über High Tide Inc.

High Tide ist ein führendes, auf den Einzelhandel fokussiertes Cannabisunternehmen, das sowohl über Ladengeschäfte als auch über globale E-Commerce-Aktiva verfügt. Das Unternehmen ist - gemessen am Umsatz - der größte kanadische Cannabiseinzelhändler für Genusszwecke; mit derzeit 104 Standorten in Ontario, Alberta, Manitoba und Saskatchewan, und wurde im dritten jährlichen Ranking des Business Magazines der kanadischen Top-Wachstumsunternehmen 2021 aufgeführt. Das Unternehmen ist der erste und einzige Cannabis-Discount-Club-Händler in Nordamerika, der die Marken Canna Cabana, Meta Cannabis Co., Meta Cannabis Supply Co und NewLeaf Cannabis anbietet. Weitere Standorte im ganzen Land befinden sich in Planung. High Tide beliefert Verbraucher seit mehr als einem Jahrzehnt über seine etablierten E-Commerce-Plattformen, darunter Grasscity.com, Smokecartel.com, Dailyhighclub.com und Dankstop.com und in letzter Zeit im Bereich der aus Hanf gewonnenen CBD-Produkte über CBDcity.com, FABCBD.com und BlessedCBD.co.uk sowie über seinen Großhandelsvertrieb Valiant Distribution, zu dem auch der lizenzierte Unterhaltungsprodukthersteller Famous Brandz gehört. Die Strategie von High Tide als Muttergesellschaft besteht darin, seine ganzheitliche Wertschöpfungskette zu erweitern und zu stärken und gleichzeitig ein vollständiges Kundenerlebnis zu bieten sowie den Aktionärswert zu maximieren. Zu den wichtigsten Investoren von High Tide in dieser Branche zählen Tilray Inc. (TSX: TLRY) (Nasdaq:TLRY) und Aurora Cannabis Inc. (TSX:ACB) (Nasdaq:ACB).

Die TSXV und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSXV als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressmeldung.

Für weitere Informationen über High Tide Inc. besuchen Sie bitte www.hightideinc.com, die Unternehmensprofilseite auf SEDAR unter www.sedar.com und seine Profilseite auf EDGAR unter www.sec.gov.

VORSORGLICHER HINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung stellen gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen zukunftsgerichtete Aussagen dar. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, können als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen werden häufig durch Begriffe wie können, sollten, erwarten, potenziell, glauben, beabsichtigen oder die Verneinung dieser Begriffe und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören Aussagen in Bezug auf: die Fähigkeit von High Tide, die Transaktion abzuschließen; die Fähigkeit von High Tide, ein weltweit führender Anbieter auf dem E-Commerce-Markt für CBD-Produkte auf Hanfbasis zu werden; die Fähigkeit von NuLeaf, 60.000 pflanzliche Softgels pro Stunde zu produzieren; das wachsende Interesse an gesundheitsorientierten und nachhaltigen Produkten; die Fähigkeit von NuLeaf, die Expansion bei Sprouts Farmers Market von 33 Einzelhandelsstandorten auf weitere 235 Filialen zu vollenden; das Wachstum des globalen CBD-Marktes; das Potenzial für die Erschließung neuer Märkte; die Fähigkeit des Unternehmens, NuLeaf mit seinen anderen CBD-Marken zu integrieren; die Fähigkeit von High Tide, NuLeaf-Produkte über seine anderen E-Commerce-Plattformen in den USA anzubieten, und die Fähigkeit von NuLeaf, das wachsende weltweite Interesse an CBD-Produkten durch potenzielle Exportmöglichkeiten für die firmeneigenen Formulierungen zu nutzen.

Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung beruhen auf bestimmten Annahmen und erwarteten zukünftigen Ereignissen, nämlich dass High Tide die Transaktion zu den von High Tide erwarteten Bedingungen und innerhalb des von High Tide gesetzten Zeitrahmens erfolgreich abschließen (und alle erforderlichen Genehmigungen erhalten) wird; dass sich die finanzielle Lage und die Entwicklungspläne von High Tide nicht aufgrund unvorhergesehener Ereignisse ändern; dass es weiterhin eine Nachfrage und Marktchancen für die Produktangebote von High Tide geben wird; und die aktuellen und zukünftigen wirtschaftlichen Bedingungen werden weder das Geschäft und den Betrieb von High Tide noch die Fähigkeit von High Tide, die erwarteten Geschäftsmöglichkeiten zu nutzen, beeinträchtigen). Obwohl diese Annahmen von der Geschäftsleitung von High Tide zum Zeitpunkt der Erstellung als vernünftig erachtet wurden, können sie sich als ungenau erweisen und dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den erwarteten unterscheiden, weshalb man sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen sollte.

Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von denen abweichen, die in solchen Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die Risiken, die mit der Cannabis- und CBD-Branche im Allgemeinen verbunden sind; die Unfähigkeit von High Tide, ein weltweit führender Anbieter auf dem E-Commerce-Markt für CBD-Produkte aus Hanf zu werden; die Unfähigkeit von High Tide, die Transaktion abzuschließen; das CBD-Geschäft weltweit; die Unfähigkeit von NuLeaf, 60.000 pflanzliche Softgels pro Stunde zu produzieren; Risiken im Zusammenhang mit der Zunahme des Interesses an gesundheitsorientierten und nachhaltigen Produkten; die Unfähigkeit von NuLeaf, die Expansion bei Sprouts Farmers Market von 33 Einzelhandelsstandorten auf zusätzliche 235 Filialen abzuschließen; ein Ausbleiben des Wachstums im globalen CBD-Markt; die Unfähigkeit, neue Märkte zu erschließen; die Unfähigkeit des Unternehmens, NuLeaf mit seinen anderen CBD-Marken zu integrieren; die Unfähigkeit des Unternehmens, die NuLeaf-Produkte auf seinen anderen E-Commerce-Plattformen in den USA anzubieten; und die Unfähigkeit von NuLeaf, vom wachsenden globalen Interesse an CBD-Produkten durch mögliche Gelegenheiten für dessen proprietäre Formulierungen zu profitieren.

Zukunftsgerichtete Aussagen, zukunftsgerichtete Finanzinformationen und andere Kennzahlen, die hierin dargestellt werden, sind nicht als Richtwerte oder Prognosen für die hierin genannten Zeiträume oder für zukünftige Zeiträume gedacht, und insbesondere sind vergangene Leistungen kein Indikator für zukünftige Ergebnisse, und die Ergebnisse von High Tide in dieser Pressemitteilung sind möglicherweise nicht repräsentativ und stellen keine Schätzung, Vorhersage oder Projektion der zukünftigen Ergebnisse von High Tide dar. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung sind durch diesen vorsorglichen Hinweis ausdrücklich eingeschränkt. Sie spiegeln unsere Erwartungen zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Meldung wider und können sich daher später noch ändern. High Tide hat weder die Absicht noch die Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu korrigieren bzw. zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die erwarteten Chancen und die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, gehören unter anderem die oben und an anderer Stelle in den öffentlichen Einreichungen und wesentlichen Berichten von High Tide, die auf SEDAR verfügbar sind und sein werden, erwähnten Angelegenheiten.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 (das Gesetz von 1933) oder einem der bundesstaatlichen Wertpapiergesetze registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen (wie im Gesetz von 1933 definiert) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem Gesetz von 1933 und den geltenden bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert oder es liegt eine Befreiung von einer solchen Registrierung vor.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

