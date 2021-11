IRW-News: High Tide Inc.: High Tide übernimmt die Firma NuLeaf Naturals

IRW-PRESS: High Tide Inc.: High Tide übernimmt die Firma NuLeaf Naturals

- Dieser Abschluss ist High Tides bisher größte Übernahme, die sechste im internationalen Online-Handel im Jahr 2021 und die dritte im CBD-Sektor. Damit erhöht sich der Gesamtumsatz auf internationaler Ebene von rund 10,6 Mio. CAD per 31. Oktober 2020 auf rund 80 Mio. CAD auf Jahresbasis.

- NuLeaf kann ein überzeugendes Finanzprofil mit Bruttomargen von 71 % und bereinigten EBITDA Das bereinigte EBITDA (Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Tilgungen) hat keine von den IFRS vorgeschriebene standardisierte Bedeutung.

-Margen von 25 % im Jahr 2020 vorweisen.

- Die Transaktion bringt einen hohen Wertzuwachs für die Aktionäre, da NuLeaf in den 12 Monaten zum 30. September 2021 einen Umsatz von 19,4 Mio. USD und ein bereinigtes EBITDA1 von 5,26 Mio. USD erzielte.

- Mit seinem international diversifizierten Portfolio generiert High Tide ein aussagekräftiges bereinigtes EBITDA1, das dem Unternehmen einen Vorteil gegenüber dem Mitbewerb im stationären Handel in Kanada verschafft.

- Die beiden Firmengründer Bo Shirley und Jaden Barnes bleiben in Besitz von 20 % der Firmenanteile an NuLeaf und haben bei High Tide eine Beraterrolle übernommen, um das Unternehmen bei seiner laufenden Expansion in den Vereinigten Staaten und auf internationaler Ebene zu unterstützen.

- High Tide hat die Absicht, in der cGMP-zertifizierten Betriebsanlage von NuLeaf lizenzierte THC-Esswaren und THC-Getränke nach den geltenden US-Bundesvorschriften herzustellen.

Calgary, Alberta, 29. November 2021 / CNW / - High Tide Inc. (High Tide oder das Unternehmen) (TSXV: HITI) (NASDAQ: HITI) (FWB: 2LYA), ein führendes Cannabis-Einzelhandelsunternehmen, das sowohl stationäre Läden als auch Online-Handelsplattformen auf globaler Ebene betreibt, freut sich unter Bezugnahme auf seine Pressemeldung vom 22. November 2021 bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Transaktion (die Transaktion) zur Übernahme (die Übernahme) von 80 % der Firmenanteile an NuLeaf Naturals, LLC (NuLeaf) für 31.240.000 US-Dollar abgeschlossen hat. Zusätzlich erhält High Tide eine dreijährige Option, jederzeit die restlichen 20 % von NuLeaf zu erwerben.

NuLeaf wurde 2014 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Denver (Colorado) und ist ein Marktführer, der sich auf die Herstellung und den Vertrieb von hochwertigen Cannabinoid-Wellnessprodukten konzentriert.. Es hat über seine E-Commerce-Plattform über 25.000 verifizierte 5-Sterne-Kundenbewertungen erhalten. NuLeaf kann 60.000 pflanzliche Weichkapseln pro Stunde produzieren und ist einer von nur wenigen Herstellern in den USA, die eine vegane Weichkapsel produzieren können. Mit einem erhöhten Verbraucherinteresse an gesundheitsorientierten und nachhaltigen Produkten sind pflanzliche Angebote äußerst zukunftsträchtig. NuLeaf verfügt über eine starke Vertriebreichweite im Bereich Naturprodukte und konnte kürzlich eine Expansion mit Sprouts Farmers Market erzielen und den derzeit 33 Einzelhandelsstandorten weitere 235 hinzufügen. Es hat sich schnell zu einer der beliebtesten Marken für hochwertige Cannabinoid-Wellnessprodukte in den USA entwickelt, wobei das Produktportfolio Multicannabinoid-Tinkturen, Softgels und topische Produkte umfasst. In den 12 Monaten, die am 30. September 2021 endeten, konnte NuLeaf über 5,1 Millionen Aufrufe seiner Website Daten von Google Analytics

und einen durchschnittlichen Auftragswert von USD120 verzeichnen. Seit seiner Gründung hat NuLeaf über seine E-Commerce-Plattform rund 330.000 individuelle Kunden und Hunderttausende weitere über seine anderen Vertriebskanäle betreut.

Nach dem Abschluss wird NuLeaf einen Lagerbestand im Wert von rund 500.000 USD sowie Barmittel in Höhe von rund 500.000 USD besitzen.

Im Jahr 2021 ist dies High Tides sechste Übernahme im internationalen Online-Handel und die dritte im CBD-Sektor. Diese Transaktionen haben insgesamt dazu beigetragen, den internationalen Umsatz des Unternehmens auf Jahresbasis von rund 10,6 Mio. USD per 31. Oktober 2020 auf rund 80 Mio. USD per 30. November 2021 zu steigern.

Die Übernahme erfolgte im Einklang mit den Bedingungen einer finalen Vereinbarung (die Übernahmevereinbarung). Eine Kopie dieser Vereinbarung kann unter dem Unternehmensprofil auf der SEDAR-Webseite eingesehen werden. High Tide hat 80 % der Firmenanteile an NuLeaf für 4.429.809 High Tide-Stammaktien (jede eine High Tide-Aktie) im Wert von 31.243.000 US-Dollar (die Vergütung) auf Basis eines vorab festgesetzten Preises von 7,0529 US-Dollar pro High Tide-Aktie erworben, der dem volumengewichteten Durchschnittspreis pro High Tide-Aktie an der Nasdaq während der letzten zehn aufeinanderfolgenden Handelstage vor dem Abschluss der Übernahme entspricht.

Die High Tide-Aktien, die als Vergütung ausgegeben wurden, sind an eine gesetzliche Haltedauer von vier Monaten und einen Tag gebunden.

Zusätzlich zu dem Vorstehenden haben die Eigentümer von NuLeaf vereinbart, High Tide eine Option zum Erwerb aller verbleibenden Anteile an NuLeaf, die nicht im Besitz von High Tide sind, zu gewähren und zum alleinigen Eigentümer von NuLeaf (die Call-Option) zu einem Unternehmenswert zu werden, der zu diesem Zeitpunkt den letzten zwölf (12) Monaten des bereinigten EBITDA1 multipliziert mit 7,1 entspricht. Die Call-Option kann jederzeit für einen Zeitraum von drei (3) Jahren nach der Übernahme ausgeübt werden. Darüber hinaus hat High Tide vereinbart, den Eigentümern von NuLeaf eine Option zu gewähren, die verbleibenden Anteile an NuLeaf, die nicht im Besitz von High Tide sind, an High Tide zum gleichen Unternehmenswert wie die Call-Option (die Put-Option) zu verkaufen. Die Put-Option kann von den Eigentümern von NuLeaf für einen Zeitraum von achtzehn (18) Monaten nach dem achtzehnten (18.) Monatsjubiläum des Abschlusses der Übernahme ausgeübt werden. Die Gegenleistung im Rahmen der Call-Option oder der Put-Option wird bei Ausübung in bar erfüllt.

KPMG LLP führte im Auftrag von High Tide eine finanzielle Due Diligence für die Transaktion durch. Garfinkle Biderman LLP und Sichenzia Ross Ference LLP fungierten im Zusammenhang mit der Transaktion für High Tide. NuLeaf wurde von Squire Patton Boggs (US) LLP und Class VI Partners, LLC im Zusammenhang mit der Transaktion beraten.

In Verbindung mit dem Abschluss der Transaktion hat High Tide den Mitarbeitern und Beratern von NuLeaf 60.000 Aktienoptionen (die Optionen) gewährt, die innerhalb von drei Jahren zum Preis von 8,02 CAD pro High Tide-Aktie ausgeübt werden können.

Eröffnung des 105. Cannabis-Geschäftslokals

High Tide hat heute zudem bekannt gegeben, dass sein Canna Cabana-Geschäftslokal an der Adresse 3928 Edmonton Trail NE in Calgary (Alberta) mit dem Verkauf von Cannabisprodukten für Genusszwecke an erwachsene Personen begonnen hat. Mit der neuen Filiale eröffnet High Tide seinen 105. Markengeschäftsstandort in Kanada und den 59. in der Provinz Alberta, der Cannabisprodukte zu Genusszwecken sowie das entsprechende Zubehör für den Konsum verkauft. Die neue Canna Cabana-Filiale befindet sich im Gemeindegebiet von Highland Park und ist somit für die Einwohner zahlreicher umliegender Gemeinden im Norden von Calgary sowie für die Mitarbeiter der angrenzenden Beschäftigungszentren, zu denen auch mehrere Industriebetriebe gehören, bequem zu erreichen. Darüber hinaus gelangt man auch leicht über den Deerfoot Trail, die meistbefahrene Autobahn von Calgary, zum Standort.

ÜBER NULEAF NATURALS

NuLeaf Naturals ist eins der führenden Cannabinoidunternehmen in Amerika. Seit 2014 engagiert sich NuLeaf für die Herstellung der hochwertigsten Cannabinoidprodukte der Welt in ihrer reinsten und potentesten Form. Die Produkte von NuLeaf werden in einer cGMP-zertifizierten Anlage produziert, die es ermöglicht, bahnbrechende Cannabinoidformulierungen herzustellen und dabei die höchsten regulatorischen Anforderungen zu erfüllen. Das Unternehmen setzt sich für die Entwicklung sicherer, konsistenter und effektiver Produkte ein und hat über seine E-Commerce-Plattform mehr als 25.000 verifizierte 5-Sterne-Kundenbewertungen erhalten. NuLeaf belegte außerdem den 16. Platz auf der prestigeträchtigen Liste Inc 5000 2020 der am schnellsten wachsenden Privatunternehmen in den USA mit einer bemerkenswerten Wachstumsrate von 11.495 Prozent über drei Jahre.

Über High Tide Inc.

High Tide ist ein führendes, auf den Einzelhandel fokussiertes Cannabisunternehmen, das sowohl über Ladengeschäfte als auch über globale E-Commerce-Aktiva verfügt. Das Unternehmen ist - gemessen am Umsatz - der größte kanadische Cannabiseinzelhändler für Genusszwecke; mit derzeit 105 Standorten in Ontario, Alberta, Manitoba und Saskatchewan, und wurde im dritten jährlichen Ranking des Business Magazines der kanadischen Top-Wachstumsunternehmen 2021 aufgeführt. Das Unternehmen ist der erste und einzige Cannabis-Discount-Club-Händler in Nordamerika, der die Marken Canna Cabana, Meta Cannabis Co. und Meta Cannabis Supply Co anbietet. Weitere Standorte im ganzen Land befinden sich in Planung. High Tide beliefert Verbraucher seit mehr als einem Jahrzehnt über seine etablierten E-Commerce-Plattformen, darunter Grasscity.com, Smokecartel.com, Dailyhighclub.com und Dankstop.com und in letzter Zeit im Bereich der aus Hanf gewonnenen CBD-Produkte über Nuleafnaturals.com, FABCBD.com, BlessedCBD.co.uk und CBDcity.com sowie über seinen Großhandelsvertrieb Valiant Distribution, zu dem auch der lizenzierte Unterhaltungsprodukthersteller Famous Brandz gehört. Die Strategie von High Tide als Muttergesellschaft besteht darin, seine ganzheitliche Wertschöpfungskette zu erweitern und zu stärken und gleichzeitig ein vollständiges Kundenerlebnis zu bieten sowie den Aktionärswert zu maximieren. Zu den wichtigsten Investoren von High Tide in dieser Branche zählen Tilray Inc. (TSX: TLRY) (Nasdaq:TLRY) und Aurora Cannabis Inc. (TSX:ACB) (Nasdaq:ACB).

Die TSXV und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSXV als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressmeldung.

Für weitere Informationen über High Tide Inc. besuchen Sie bitte www.hightideinc.com, die Unternehmensprofilseite auf SEDAR unter www.sedar.com und seine Profilseite auf EDGAR unter www.sec.gov.

VORSORGLICHER HINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die nicht eindeutig historischer Natur sind, können zukunftsgerichtete Aussagen darstellen.

Im Allgemeinen können solche zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "plant", "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "Budget", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt" identifiziert werden, "antizipiert" oder "nicht antizipiert" oder "glaubt" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder können Aussagen enthalten, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "können", "könnten", "würden", " dürften" oder "werden ergriffen", "werden fortgesetzt", "werden auftreten" oder "werden erreicht". Zu den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen gehören unter anderem Aussagen über: die Fähigkeit von High Tide, ihre Call-Option auszuüben, um die verbleibenden 20 % von NuLeaf zu erwerben; die Fähigkeit von NuLeaf, ihre Put-Option auszuüben; die Fähigkeit von NuLeaf, 60.000 Softgels auf pflanzlicher Basis pro Stunde zu produzieren; das Wachstum des Marktes für Cannabisprodukte auf pflanzlicher Basis; und die Fähigkeit von NuLeaf, seine geplante Expansion mit Sprouts Farmers Market von 33 auf weitere 235 Geschäfte abzuschließen.

Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung basieren auf bestimmten Annahmen und erwarteten zukünftigen Ereignissen, nämlich: dass sich die finanzielle Lage und die Entwicklungspläne von High Tide nach Abschluss der Transaktion nicht aufgrund unvorhergesehener Ereignisse ändern; dass es weiterhin eine Nachfrage und Marktchancen für die Produktangebote von High Tide geben wird; dass NuLeaf bei Abschluss der Transaktion über das angegebene Betriebskapital verfügen wird; dass entweder die Call- oder die Put-Option ausgeübt wird; dass die jährliche Run-Rate von High Tide auf 80.000.000 $ ansteigen wird und dass die gegenwärtigen und zukünftigen wirtschaftlichen Bedingungen weder das Geschäft und den operativen Betrieb von High Tide noch die Fähigkeit von High Tide, die erwarteten Geschäftsmöglichkeiten zu nutzen, beeinträchtigen werden). Obwohl die Geschäftsleitung von High Tide diese Annahmen zum Zeitpunkt der Erstellung für vernünftig hält, können sie sich als ungenau erweisen und dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten abweichen, weshalb man sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen sollte.

Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von denen abweichen, die in solchen Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Risiken im Zusammenhang mit der Cannabis- und CBD-Branche im Allgemeinen; Risiken im Zusammenhang mit potenziellen gesetzlichen und/oder regulatorischen Änderungen durch die zuständigen Regierungs- und/oder Aufsichtsbehörden; das Risiko, dass die jährliche Run-Rate des Unternehmens nicht auf 80.000.000 $ ansteigt; das Unvermögen von High Tide, seine Option auf den Kauf der verbleibenden 20 % von NuLeaf auszuüben; das Unvermögen von NuLeaf, 60.000 Softgels auf Pflanzenbasis pro Stunde zu produzieren; ein mangelndes Wachstum des Marktes für Cannabisprodukte auf Pflanzenbasis; und das Unvermögen von NuLeaf, seine geplante Expansion mit Sprouts Farmers Market von 33 auf weitere 235 Geschäfte abzuschließen.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat. Die Leser werden ferner darauf hingewiesen, dass sie sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen sollten, da es keine Gewähr dafür gibt, dass die Pläne, Absichten oder Erwartungen, auf denen sie beruhen, tatsächlich eintreten werden. Solche Informationen können sich, auch wenn sie von der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet wurden, als falsch erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen.

Kontakt:

Medienkontakt

Omar Khan

Senior Vice President - Corporate and Public Affairs

High Tide Inc.

omar@hightideinc.com

Anlegerkontakt

Vahan Ajamian

Capital Markets Advisor

High Tide Inc.

vahan@hightideinc.com

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 (das Gesetz von 1933) oder einem der bundesstaatlichen Wertpapiergesetze registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen (wie im Gesetz von 1933 definiert) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem Gesetz von 1933 und den geltenden bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert oder es liegt eine Befreiung von einer solchen Registrierung vor.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=62878

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=62878&tr=1

