IRW-PRESS: Hollister Biosciences Inc. : Hollister Biosciences' hundertprozentige Tochtergesellschaft Venom Extracts erreicht finalen Meilenstein: 40 Millionen Dollar Umsatz

Vancouver, British Columbia, 10. Dezember 2020 - Hollister Biosciences Inc. (CSE: HOLL, OTCPK: HSTRF, FRANKFURT: HOB) (das Unternehmen, Hollister Cannabis Co. oder Hollister) - ein diversifiziertes Cannabis-Markenunternehmen, das seine Produkte über mehr als 230 Verkaufsstellen in ganz Kalifornien und über mehr als 80 Verkaufsstellen in ganz Arizona vertreibt - freut sich, im Anschluss an die Pressemeldung vom 30. März 2020 bekannt zu geben, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Venom Extracts (Venom) nun auch den zweiten der beiden Umsatzmeilensteine, die in der finalen Vereinbarung zu Venoms Übernahme durch Hollister festgelegt wurden (die Transaktion), erreicht hat.

Am 9. Dezember 2020 erlangte Venom den zweiten und damit letzten Umsatz-Meilenstein, indem es von 1. Januar 2020 an gerechnet einen Umsatz von mehr als 40.000.000 CAD generieren konnte. Hollister berichtet außerdem, dass Venom im selben Zeitraum ein bereinigtes Betriebsergebnis (EBITDA) in Höhe von 4,8 Millionen CAD erzielte. Infolge dessen wird das Unternehmen 9.870.018 Stammaktien (die Earn-Out-Aktien) auf bestimmte frühere Aktionäre von Venom zu einem vorab festgelegten Preis von 0,20 Dollar pro Earn-Out-Aktie übertragen. Die Earn-Out-Aktien sind nach den geltenden Wertpapiergesetzen an keine gesetzliche Haltedauer gebunden.

Am 4. November wurde im US-Bundesstaat Arizona ein Gesetz (Prop 207) verabschiedet, das erwachsenen Personen den Konsum von Cannabis als Genussmittel gestattet. Arizona ist ein gut entwickelter Markt für medizinisches Cannabis mit Vergabe von limitierten Lizenzen und verfügt über 123 in Betrieb befindliche Ausgabestellen (Stand: 31. Oktober 2020) sowie 287.715 Patienten (Stand: September 2020). Der Sieg stellt in Arizona auch die Weichen für einen der größten neuen Marihuanamärkte des Landes. Wenn man den Prognosen von Marijuana Business Daily Glauben schenkt, dann könnte der Markt für Cannabis als Genussmittel in Arizona im ersten Jahr zwischen 375 und 400 Millionen US-Dollar generieren und bis zum Jahr 2024 auf zwischen 700 und 760 Millionen Dollar anwachsen.

Venom Extracts zählt in Arizona zu den führenden Konzentratmarken und beansprucht zwischen 25 und 30 % der Umsätze in dieser Produktkategorie für sich. Venom verfügt über 8 Sortimentsartikel in unterschiedlichen Produktvarianten: Shatter, Crystals, Nectar Sauce, Sugar Wax, Live Resin, Diamond Sauce, THC-A und Vape-Kartuschen. Die Produkte von Venom sind in über 80 Einzelhandelsläden erhältlich, unter anderem auch bei Arizonas Marktführer Harvest Health and Recreation (CSE:HARV, OTCMKTS: HRVSF), beim führenden Cannabis-Betreiber Curaleaf mit Niederlassungen in mehreren Bundesstaaten (CSE:CURA, OTCMKTS: CURLF), bei MUV/Altmed sowie bei weiteren führenden Abgabestellen.

Wir sind sehr stolz auf das Team in Arizona, das in der Lage war, diesen finalen Umsatzmeilenstein zu erreichen und uns die Rolle als Marktführer zu sichern. Wir freuen uns darauf, unsere Plattform in Arizona, wo derzeit der Übergang zu einem Markt für Cannabis als Genussmittel für Erwachsene erfolgt, weiter auszubauen, teilt Carl Saling, CEO von Hollister, mit.

Keines der im Rahmen der Transaktion emittierten Wertpapiere wurde oder wird gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der U.S. Securities Act) oder unter den jeweiligen einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert. Die Emission der Wertpapiere im Rahmen der Transaktion erfolgt voraussichtlich unter Berufung auf die verfügbaren Ausnahmegenehmigungen von den entsprechenden Registrierungsbestimmungen gemäß Vorschrift 506(b) der Regelung D und/oder Abschnitt 4(a)(2) des U.S. Securities Act sowie auf die geltenden Ausnahmegenehmigungen der Wertpapiergesetze in den jeweiligen Einzelstaaten. Darüber hinaus gelten die im Rahmen einer Ausnahmegenehmigung von den Registrierungsvorschriften des U.S. Securities Act ausgegebenen Wertpapiere als zweckgebundene Wertpapiere im Sinne der Vorschrift 144(a)(3) des U.S. Securities Act und sind mit einer entsprechenden Einschränkungserklärung laut U.S. Securities Act versehen.

Über Hollister Biosciences Inc.

Hollister Biosciences Inc. ist ein in mehren Staaten tätiges Cannabisunternehmen mit der Vision, sich mit seinen innovativen und hochwertigen Cannabis- und Hanfprodukten als Qualitätsmarke Nr. 1 zu positionieren. Hollister betreibt ein margenstarkes Geschäftsmodell, das den gesamten Prozess von der Herstellung über den Verkauf bis hin zum Vertrieb bzw. sämtliche Schritte von der Saatgutausbringung bis hin zum Ladenverkauf abdeckt. Zu den Produkten von Hollister Biosciences Inc. zählen die Marke HashBone (handgefertigte Haschisch-Prerolls in Premiumqualität), Konzentrate (Shatter, Budder, Crumble), Destillate, lösungsmittelfreier Bubble Hash, Fertigpackungen mit Cannabisblüten, Prerolls, Tinkturen, Vape-Produkte und Tinkturen für Haustiere mit hohen Konzentrationen von CBD aus dem gesamten Spektrum der Pflanze. Hollister Cannabis Co. produziert außerdem White-Label-Cannabisprodukte für andere Firmen. Unsere hundertprozentige Tochtergesellschaft in Kalifornien - Hollister Cannabis Co. - ist die erste sowohl staatlich als auch regional lizenzierte Cannabisfirma mit Firmensitz in der kalifornischen Stadt Hollister, der Geburtsstätte des amerikanischen Bikers.

