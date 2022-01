IRW-News: Hong Lai Huat Group Ltd.: Hong Lai Huat Group: Unternehmens-Update

IRW-PRESS: Hong Lai Huat Group Ltd.: Hong Lai Huat Group: Unternehmens-Update

SINGAPUR, 19. JANUAR 2021- Das im Mainboard der Singapore Exchange (SGX) notierte Unternehmen Hong Lai Huat Group Limited (Hong Lai Huat oder das Unternehmen, gemeinsam mit seinen Tochtergesellschaften der Konzern) möchte ein Unternehmens-Update zu seinem laufenden Betrieb im Königreich Kambodscha bekanntgeben.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/63706/BusinessUpdate_DEPRcom.001.png

(Hauptbaustelle des Mischnutzungsprojekts Royal Platinum)

Baufortschritte im Mischnutzungsprojekt Royal Platinum

Mit den Hauptbauarbeiten im Projekt Royal Platinum liegt das Unternehmen gut im Zeitplan und hat zum Zeitpunkt dieser Pressemeldung bereits das 10. Stockwerk der insgesamt 28 Stockwerke erreicht. Das Projekt, das insgesamt 851 Wohneinheiten und 50 Gewerbeeinheiten umfasst, ist das zweite Mischnutzungsprojekt des Konzerns in Phnom Penh, der Hauptstadt Kambodschas.

Sowohl die Gewerbeeinheiten als auch alle Penthouse-Wohnungen wurden bereits zu 90 % an einheimische und internationale Käufer veräußert. Mit einem Gesamtbruttoentwicklungswert von 220 Millionen US-Dollar schreitet der Verkauf zügig voran und der Konzern bleibt im Hinblick auf die Aussichten für das Geschäftsjahr 2022 optimistisch, vor allem nachdem die Regierung Kambodschas im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2021 die Quarantänefreiheit für vollständig geimpfte Reisende angekündigt hat.

Mischnutzungsprojekt DSeaview

Im Zuge der sich bessernden COVID-19-Situation in Kambodscha sowie der Wiederaufnahme des internationalen und quarantänefreien Reiseverkehrs für vollständig geimpfte Personen nach Kambodscha kann der Konzern seit dem vierten Quartal des Geschäftsjahres 2021 eine Verbesserung bei der Übernahme von bzw. Übergabe der verkauften Einheiten an einheimische und internationale Käufer feststellen.

Drittes und viertes Mischnutzungsprojekt

Im September 2020 und im November 2021 erwarb der Konzern jeweils sein drittes und viertes Grundstück in der Hauptstadt Phnom Penh und in der Provinz Sihanoukville. Beide Projekte durchlaufen derzeit die jeweiligen Machbarkeitsstudien und Planungsphasen. Anhand von vorläufigen Schätzungen werden beide Projekte einen Gesamtbruttoentwicklungswert von annähernd 400 Millionen US-Dollar erreichen. Der Konzern wird eine entsprechende Mitteilung veröffentlichen, sobald die Projekte bereit sind, auf dem Markt angeboten zu werden.

Agri Hub Kambodscha - Singapur

Im Oktober 2021 unterzeichnete der Konzern eine Joint-Venture-Vereinbarung mit der HSC Group, um in der Baumaterialzone im Agri Hub Mineralressourcen zu explorieren und zu fördern. Die entsprechenden Lizenzanträge werden derzeit geprüft und müssen noch von den Behörden in Kambodscha genehmigt werden.

Der Konzern hält weiterhin Ausschau nach strategischen Partnern für die Verpachtung oder gemeinsame Bearbeitung weiterer Bauparzellen im Agri Hub.

Allgemeines

Der Konzern hat im Geschäftsjahr 2021 durch betriebliche Maßnahmen, wie die Ausgabe von Bezugsrechten, den Grundstücksverkauf, den Verkauf des Hotels D'Seaview und den Verkauf seiner Tochtergesellschaft in Singapur eine ausreichende Liquidität aufgebaut, um seine kurzfristigen Verbindlichkeiten und seinen operativen Bedarf zu decken. Der Konzern wird auch weiterhin bei nicht zwingend erforderlichen Investitions- und Betriebsausgaben Vorsicht walten lassen.

Über Hong Lai Huat

Die im Mainboard der Singapore Stock Exchange und an der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Hong Lai Huat Group ist ein Immobilienentwickler und Bauträger mit einer Erfolgsbilanz, die sich über drei Jahrzehnte erstreckt. Der im Jahr 1988 gegründete Konzern konnte in Singapur bereits zahlreiche Projekte abschließen, die von öffentlichen und privaten Wohnanlagen bis hin zu Gewerbe- und Industriebauten reichen.

Im Jahr 2008 erweiterte der Konzern seine Präsenz auf das Königreich Kambodscha und errichtete eine der größten Plantagenfarmen in Privatbesitz. Im Jahr 2015 lancierte der Konzern sein erstes gemischt genutztes Immobilienprojekt D'Seaview in Sihanoukville (Kambodscha) mit 737 Wohneinheiten und 67 Gewerbeeinheiten. Nach dem Erfolg von D'Seaview brachte der Konzern im Jahr 2019 sein zweites Mischnutzungsprojekt Royal Platinum im Bezirk Toul Kork in Phnom Penh, der Hauptstadt Kambodschas, auf den Weg. Dieses Projekt, das nur 20 Minuten vom internationalen Flughafen von Phnom Penh entfernt ist, umfasst 851 Wohneinheiten und 50 Gewerbeeinheiten. Zusätzlich erwarb der Konzern in den Jahren 2020 und 2021 ein drittes bzw. viertes Grundstück, auf denen das jeweils dritte und vierte Mischnutzungsprojekt im Königreich entstehen soll.

Hong Lai Huat Group Limited ging am 21. Juni 2000 in Singapur an die Börse und ist dort im Mainboard gelistet. Am 6. Dezember 2021 folgte dann die Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse. Nähere Informationen erhalten Sie unter https://honglaihuatgroup.co

Kontakt für Medien und Anleger:

Emily Choo

Mobil: +65 9734 6565

E-Mail: emily@gem-comm.com

