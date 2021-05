IRW-News: Hyperion Metals Limited: Hyperion ernennt Todd Hannigan zum Executive Chairman

IRW-PRESS: Hyperion Metals Limited: Hyperion ernennt Todd Hannigan zum Executive Chairman

Hyperion Metals Limited (ASX: HYM) (Hyperion oder das Unternehmen) freut sich, die Ernennung von Herrn Todd Hannigan zum Executive Chairman mit sofortiger Wirkung bekanntzugeben. Herr Hannigan tritt einem Führungs- und Beratungsteam bei, dem auch Gründer, CEO und Geschäftsführer Herr Anastasios (Taso) Arima angehört.

Herr Hannigan verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Bereich natürlichen Ressourcen als Unternehmensgründer, Chief Executive Officer, privater Kapitalanleger und nicht geschäftsführender Direktor. In diesen Führungsrollen wirkte Herr Hannigan am Aufbau von Multi-Milliarden-Unternehmen im privaten und öffentlichen Markt mit. Er ist Großaktionär und nicht geschäftsführender Direktor von Piedmont Lithium Limited (Nasdaq/ASX: PLL).

Executive Chairman Todd Hannigan kommentierte:

Unser Team hat ausgezeichnete Fortschritte in der Exploration und Bewertung des Projekts Titan in Tennessee gemacht, und es ist offensichtlich, dass wir hier ein Projekt von kritischen Mineralien von potenziell global bedeutendem Ausmaß und ebensolcher Qualität haben, die nachhaltig im Herzen der USA produziert werden könnten. Diese starke Grundlage bietet Hyperion die Möglichkeit, einen Betrieb zur Verarbeitung kritischer Mineralien aus Amerika über mehrere Generationen aufzubauen, der auf hochwertige Titansande wie Rutil, Pseudo-Rutil und Hi-Ti Ilmenit sowie Zirkon und an seltene Erde reichen Monazit ausgerichtet ist.

Unser Gründer, CEO und Geschäftsführer, Taso Arima, hat bereits zwei Ressourcenunternehmen im Wert von mehr als einer Milliarde Dollar gegründet, und Hyperion ist ein Beispiel seines außerordentlichen Weitblicks. Taso besaß den kommerziellen Scharfsinn, die große Chance, die kostengünstige, kohlenstofffreie Titanmetalle und -pulver bieten, schnell zu erkennen. Mehrere starke Industrietrends bestätigen diese Marktchance und verleihen ihr unglaubliche Bedeutung.

- Die USA hängen fast vollständig von importierten Titanrohstoffen und Titanschwammmaterialien ab. Diese Position ist für das weltweit führende Wirtschaftssystem als größtem Verbraucher von Titanmetallen in den Bereichen Luft- und Raumfahrt und Verteidigung nicht nachhaltig und nicht vertretbar.

- Die Produktion von rostfreiem Stahl und Aluminium ist äußerst kohlenstoffintensiv und erzeugt große Mengen giftiger Abfälle, die typischerweise in Abraumdämmen gelagert oder manchmal sogar ins Meer geleitet werden. Die Welt benötigt dringend kohlenstoffarme bis -freie Metalle, die leicht, stark, korrosionsfrei und recyclebar sind. Titan ist ein derartiges Metall.

- Titan ist das für viele Anwendungen bestgeeignete Metall, da es im Vergleich zu fast allen anderen Metallen und Verbindungen höhere Festigkeit, geringeres Gewicht und bessere Korrosionsfreiheit aufweist. Der weitverbreitete Einsatz von Titan in Anwendungen, die Festigkeit und geringes Gewicht erfordern - wie z. B. elektrische Fahrzeuge - ist nur durch die höheren Produktionskosten beschränkt; und

- 3 D-Druck oder additive Herstellung sind innovative Technologien, die das Potenzial besitzen, den weltweiten Produktionssektor zu revolutionieren. Sie bieten die Möglichkeit, Produkte mit weniger Abfall und nur zu einem Bruchteil der Kosten für traditionelle Methoden herzustellen. Dieser schnell wachsende Industriezweig benötigt kohlenstoffarmes bis -freies Titanpulver zur Produktion von Hochleistungsbauteilen für Luft- und Raumfahrt, elektrische Fahrzeuge und den Verteidigungsbereich.

Die von der US-Regierung finanzierte HAMR-Technologie hat bereits das disruptive Potenzial durch die Produktion kohlenstoffarmer bis -freier Titanmetalle und -pulver mit bedeutend geringerem Energieverbrauch, geringeren Kosten und in Produktqualitäten, die die derzeitigen Industriestandards übertreffen, bereits unter Beweis gestellt.

Es ist Hyperions Mission, kohlenstoffarme bis -freie Titanmetalle und -pulver mit einer rein US-amerikanischen nachhaltigen und vollständig nachvollziehbaren Lieferkette zu fertigen. Hyperion beabsichtigt, die USA zur dominanten Kraft bei kohlenstoffarmen bis -freien Titanmetallen und -pulvern, die die Industriebereiche Luft- und Raumfahrt, elektrische Fahrzeuge und Verteidigung transformieren werden, zu machen.

Wir haben bereits ein unglaubliches Team zusammengestellt und beabsichtigen, diese unwiderstehliche Chance mit unablässiger Energie und Hingabe gemeinsam zu verfolgen. Wir freuen uns darauf, mit langfristigen Aktionären ein außerordentliches, nachhaltiges Unternehmen aufzubauen.

Herrn Hannigans derzeitige Barvergütung bleibt unverändert bei 60.000 AUD pro Jahr. Abhängig von der Aktionärsgenehmigung werden Herrn Hannigan 3.500.000 erfolgsabhängige Rechte, basierend auf einem 30 Tage volumengewichteten Kurs von mindestens 4,00 AUD pro Aktie, gewährt, die am 23. April 2026 ablaufen.

Diese Pressemitteilung wurde vom Board of Directors zur Veröffentlichung genehmigt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Anastasios (Taso) Arima, Managing Director

+1 347 899 1522

info@hyperionmetals.us

hyperionmetals.us

Dominic Allen, Corporate Development

+61 468 544 888

info@hyperionmetals.us

hyperionmetals.us

Über Hyperion Metals

Die Mission von Hyperion besteht darin, der führende Entwickler von CO2-freien, nachhaltigen, kritischen Materiallieferketten für moderne amerikanische Industrien zu sein, einschließlich Luft- und Raumfahrt, Elektrofahrzeuge und 3-D-Druck.

Das Unternehmen besitzt eine 100-Prozent-Beteiligung am Projekt Titan, das knapp 4.000 Acres an Konzessionsgebieten mit Titan, Seltenerdmetallen, hochgradigem Quarzsand und zirkonreichen Mineralsanden im US-Bundesstaat Tennessee umfasst. Das Projekt Titan befindet sich in einer strategisch günstigen Lage im Südosten der USA, mit einer kostengünstigen Straßen-, Eisenbahn- und Wasserlogistik, die es mit erstklassigen Fertigungsindustrien verbindet.

Hyperion hat sich eine Option auf die exklusive Lizenz zur Herstellung von CO2-armem Titanmetall mittels der bahnbrechenden HAMR-Technologie gesichert. HAMR wurde von Dr. Z. Zak Fang und dessen Team an der University of Utah mit staatlicher Finanzierung durch ARPA-E erfunden. Die HAMR-Technologie hat das Potenzial nachgewiesen, Titanpulver mit geringer bis keiner CO2-Intensität, einem deutlich geringeren Energieverbrauch, deutlich niedrigeren Kosten und mit Produktqualitäten zu produzieren, die die aktuellen Industriestandards übertreffen.

Hyperion hat eine Absichtserklärung hinsichtlich einer Partnerschaft mit Energy Fuels unterzeichnet, die den Aufbau einer ganzheitlichen, gesamtamerikanischen Lieferkette für Seltenerdmetalle anpeilt. Im Rahmen der Absichtserklärung wird die potenzielle Lieferung von Seltenerdmetallen vom Projekt Titan von Hyperion an Energy Fuels zur wertsteigernden Verarbeitung in der Mühle White Mesa von Energy Fuels bewertet werden. Seltenerdmetalle werden als kritische Materialien für die Herstellung von Magneten, die für Windturbinen, Elektrofahrzeuge, Unterhaltungselektronik und militärische Anwendungen unverzichtbar sind, überaus geschätzt.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58543/210524-Appointment_FINAL3_DE_PRcom.001.png

Abbildung 1: Produzenten von Titanbarren und große Fertigungsanlagen für die Luft- und Raumfahrt der USA

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen stellen zukunftsgerichtete Aussagen dar. Oft, aber nicht immer, können zukunftsgerichtete Aussagen im Allgemeinen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Wörtern wie "können", "werden", "erwarten", "beabsichtigen", "planen", "schätzen", "antizipieren", "fortsetzen" und "vorhersehen" oder anderen ähnlichen Wörtern identifiziert werden und können, ohne Einschränkung, Aussagen über Pläne, Strategien und Ziele des Managements, erwartete Produktions- oder Baubeginntermine und erwartete Kosten oder Produktionsleistungen beinhalten.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen und Erfolgen abweichen. Zu den relevanten Faktoren zählen unter anderem Änderungen der Rohstoffpreise, Wechselkursschwankungen und allgemeine wirtschaftliche Bedingungen, erhöhte Kosten und Nachfrage nach Produktionsmitteln, der spekulative Charakter von Explorationen und Projektentwicklungen, einschließlich des Risikos, die erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen zu erhalten, sowie abnehmende Mengen oder Gehalte an Reserven, politische und soziale Risiken, Änderungen des regulatorischen Rahmens, in dem das Unternehmen tätig ist oder in Zukunft tätig sein könnte, Umweltbedingungen, einschließlich extremer Wetterbedingungen, Rekrutierung und Bindung von Personal, Fragen der Arbeitsbeziehungen und Rechtsstreitigkeiten.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den gutgläubigen Annahmen des Unternehmens und seines Managements in Bezug auf das finanzielle, marktbezogene, regulatorische und sonstige relevante Umfeld, das in der Zukunft bestehen und sich auf das Geschäft und die Geschäftstätigkeit des Unternehmens auswirken wird. Die Gesellschaft übernimmt keine Gewähr dafür, dass die Annahmen, auf denen zukunftsgerichtete Aussagen beruhen, sich als richtig erweisen oder dass die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft nicht wesentlich durch diese oder andere Faktoren beeinflusst wird, die von der Gesellschaft oder der Geschäftsleitung nicht vorhergesehen oder absehbar waren oder die außerhalb der Kontrolle der Gesellschaft liegen.

Obwohl das Unternehmen versucht und versucht hat, Faktoren zu identifizieren, die dazu führen würden, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen, Errungenschaften oder Ereignisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen, und viele Ereignisse liegen außerhalb der Kontrolle des Unternehmens. Dementsprechend werden die Leser davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen in diesen Unterlagen beziehen sich nur auf das Datum der Veröffentlichung. Vorbehaltlich fortbestehender Verpflichtungen nach geltendem Recht oder relevanten Börsennotierungsregeln übernimmt das Unternehmen mit der Bereitstellung dieser Informationen keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren oder auf eine Änderung von Ereignissen, Bedingungen oder Umständen hinzuweisen, auf denen eine solche Aussage beruht.

Erklärung der sachverständigen Person

Die Informationen in dieser Mitteilung, die sich auf Explorationsergebnisse beziehen, sind den ASX-Meldungen des Unternehmens mit dem Titel "Titan Project Update" vom 6. Mai 2021, "Exploration Defines Potential for a World Class Critical Mineral Rich Province in the USA" vom 10. März 2021, "Maiden Drill Results Confirm Potential For A Thick, High Grade U. S. Titanium & Zircon Deposit" vom 7. Januar 2021 und "Phase 2 Sampling Results Extend Prospect Areas At Milford" vom 3. November 2020 (die "Original-ASX-Meldungen"), die auf der Website des Unternehmens unter hyperionmetals.us eingesehen werden können. Das Unternehmen bestätigt, dass a) ihr keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in den ursprünglichen ASX-Ankündigungen enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen; b) alle wesentlichen Annahmen, die in den ursprünglichen ASX-Ankündigungen enthalten waren, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben; und c) die Form und der Kontext, in dem die relevanten Feststellungen der zuständigen Personen in dieser Ankündigung dargestellt werden, gegenüber den ursprünglichen ASX-Ankündigungen nicht wesentlich geändert wurden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58543

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58543&tr=1

