IRW-News: Ideanomics, Inc.: Ideanomics berichtet über Vertriebsaktivitäten von MEG im September und im dritten Quartal

IRW-PRESS: Ideanomics, Inc.: Ideanomics berichtet über Vertriebsaktivitäten von MEG im September und im dritten Quartal

- Insgesamt 423 Einheiten im September ausgeliefert

- Insgesamt 626 Einheiten im 3. Quartal ausgeliefert

- Zusätzliche 440 Einheiten wurden im 3. Quartal in Rechnung gestellt (Lieferung steht aus)

New York, 15. Oktober 2020 - Ideanomics (NASDAQ: IDEX) (Ideanomics oder das Unternehmen) freut sich, über die Vertriebsaktivitäten seiner Abteilung Mobile Energy Global (MEG) für den Monat September und das dritte Quartal 2020 zu berichten. Im Zeitraum vom 1. bis 30. September 2020 lieferte MEG insgesamt 423 Einheiten aus. Im dritten Quartal 2020, dem Zeitraum vom 1. Juli 2020 bis 30. September 2020, lieferte MEG insgesamt 626 Einheiten aus. Das Unternehmen hat überdies im dritten Quartal 2020 440 weitere Einheiten in Rechnung gestellt, deren Lieferung noch aussteht.

Gesamtzahl ausgelieferte Einheiten - 3. Quartal 2020

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/53843/2020_Oct15_Sept Activity Update__DE_PRCOM.001.png

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/53843/2020_Oct15_Sept Activity Update__DE_PRCOM.002.png

In Rechnung gestellte Einheiten (Lieferung steht aus) - 3. Quartal 2020

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/53843/2020_Oct15_Sept Activity Update__DE_PRCOM.003.png

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/53843/2020_Oct15_Sept Activity Update__DE_PRCOM.004.png

Wir freuen uns sehr, dass wir mit unserem MEG-Geschäft im dritten Quartal von Monat zu Monat ein kontinuierliches Wachstum verzeichnen konnten. Die erwartete Auslieferung von 440 Einheiten sorgt für einen guten Start in das vierte Quartal. Dieses Wachstum, das durch eine Kombination aus bereits angekündigten Transaktionen und dem Abschluss neuer Transaktionen sowie durch Verbesserungen unserer betrieblichen Effizienz angekurbelt wird, hilft uns dabei, unsere Ziele für 2020 zu erreichen und schafft die Voraussetzungen für ein Wachstum dieser Größenordnung im Jahr 2021, meint Alf Poor, CEO von Ideanomics.

Über Ideanomics

Ideanomics ist ein globales Unternehmen, das die Einführung von kommerziellen Elektrofahrzeugen fördert sowie Finanzdienstleistungen und Fintech-Produkte der nächsten Generation unterstützt. Unsere Elektrofahrzeugabteilung Mobile Energy Global (MEG) bietet Gruppenkaufrabatte für Elektrofahrzeuge, Elektrofahrzeugbatterien und Elektrizität sowie Finanzierungs- und Aufladelösungen; wir bezeichnen dieses Geschäftsmodell als Sales to Financing to Charging (S2F2C). Ideanomics Capital bietet intelligente und innovative Fintech-Leistungen auf KI- und Blockchain-Basis an. Gemeinsam bieten MEG und Ideanomics Capital unseren globalen Kunden und Partnern effizientere Lösungen für eine grünere Wirtschaft.

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New York (NY, USA) sowie Niederlassungen in Beijing, Guangzhou und Qingdao (China). Seine Betriebstätigkeit erstreckt sich über die USA, China, die Ukraine und Malaysia.

Safe Harbor-Erklärung

Diese Pressemeldung enthält Aussagen, die auch zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten können. Alle hierin enthaltenen Aussagen - ausgenommen Aussagen zu historischen Fakten - sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen können häufig anhand der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie glaubt, erwartet oder vergleichbaren Ausdrücken erkannt werden. Sie sind bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten unterworfen und beinhalten Aussagen hinsichtlich unserer Absicht, unser Geschäftsmodell in ein Finanztechnologie-Unternehmen der nächsten Generation umzuwandeln; unserer Geschäftsstrategie und unserer geplanten Produktangebote; unserer Absicht, unsere Ölhandels- und Verbraucherelektronikgeschäfte auslaufen zu lassen; sowie potenzieller zukünftiger finanzieller Ergebnisse. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, sind sie Annahmen, Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Diese Erwartungen können sich als falsch erweisen. Sie sollten sich nicht bedingungslos auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen; sie gelten lediglich zum Datum dieser Pressemeldung. Die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens können aufgrund einer Vielzahl von Risiken und Unsicherheiten wesentlich von jenen abweichen, die von zukunftsgerichteten Aussagen erwartet werden. Dazu gehören Risiken in Zusammenhang mit: unserer Fähigkeit, die Geschäftstätigkeit fortzusetzen; unserer Fähigkeit, zusätzliche Finanzmittel zur Deckung unseres Geschäftsbedarfs zu beschaffen; der Umwandlung unseres Geschäftsmodells; Schwankungen bei unsere Betriebsergebnissen; der Belastung unseres Personalmanagements, unserer Finanzsysteme und anderer Ressourcen beim Ausbau unseres Geschäfts; unserer Fähigkeit, Schlüsselmitarbeiter und Führungskräfte zu gewinnen und an uns zu binden; Wettbewerbsdruck; unserer internationalen Betriebstätigkeit; sowie anderen Risiken und Unsicherheiten, die unter den Abschnitten Risk Factors und Managements Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations in unseren jüngsten bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Unterlagen auf Formblatt 10-K bzw. 10-Q sowie im Rahmen ähnlichen Angaben in anschließenden Berichten, die bei der SEC eingereicht werden, - verfügbar unter www.sec.gov - ausgewiesen sind. Alle zukunftsgerichteten Aussagen, die dem Unternehmen oder im Namen des Unternehmens handelnden Personen zuzuschreiben sind, sind in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch diesen Risikohinweis eingeschränkt. Abgesehen von den Anforderungen gemäß den Wertpapiergesetzen ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

Ansprechpartner für Investoren und Medien

Tony Sklar, VP of Communications

55 Broadway, 19. Stock, New York, New York 10006

E-Mail: ir@ideanomics.com

Valerie Christopherson / Lora Wilson

Global Results Communications (GRC)

+1 949 306 6476

valeriec@globalresultspr.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=53843

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=53843&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=US45166V1061

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.