IRW-News: Ideanomics, Inc.: Ideanomics-Tochtergesellschaft Treeletrik meldet Ernennung von Volkswagen-Veteran Richard Teoh zum Chief Financial Officer

IRW-PRESS: Ideanomics, Inc.: Ideanomics-Tochtergesellschaft Treeletrik meldet Ernennung von Volkswagen-Veteran Richard Teoh zum Chief Financial Officer

- Ehemaliger Director of Group Finance Controlling von Volkswagen Group Malaysia

- Über 20 Jahre Erfahrung in führenden Finanzpositionen

- Angesichts umfassender Einblicke in die Automobil-, Fertigungs- und Bauindustrie in der gesamten ASEAN-Region wird Herr Teoh von grundlegender Bedeutung für die Steigerung des Wachstums von Treeletrik sein

New York, 2. Dezember 2020. Ideanomics (NASDAQ: IDEX) (Ideanomics oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass seine Tochtergesellschaft Treeletrik Richard Teoh mit sofortiger Wirkung zum Chief Financial Officer ernannt hat. Herr Teoh bringt eine Erfahrung von über 20 Jahren in den Bereichen Finanzkontrolle, Planung, Führung und Management in Treeletrik mit ein. Zuletzt fungierte er als Director of Group Finance Controlling von Volkswagen Group Malaysia und war für die Finanzaufsicht über den kommerziellen Vertrieb und die Herstellung von Fahrzeugen verantwortlich. Davor hatte Herr Teoh eine Reihe von Führungspositionen im Finanzbereich inne, einschließlich bei Dominick Hunter, einem im Vereinigten Königreich ansässigen Hersteller von Industrieprodukten, der von Parker Hannifin übernommen wurde. Bei Dominick Hunter war er an der Integration und dem Übergang von ERP-Finanzsystemen und -Kontrollen beteiligt. Herr Teoh ist ein Chartered Certified Accountant (FCCA) sowie ein Chartered Accountant (MIA).

Wir haben ehrgeizige Pläne für das Wachstum von Treeletrik und die Führungsqualitäten von Richard im Finanzbereich sowie seine Erfahrung in relevanten Branchen wie der Automobil-, Fertigungs- und Bauindustrie werden dem Unternehmen dabei helfen, seine Wachstumsziele zu erreichen, sagte Datuk Viswanathan Menon, CEO von Treeletrik. Alf Poor, CEO von Ideanomics, fügte hinzu: Wir freuen uns, dass Richard Teoh als CFO nunmehr dem Team von Treeletrik angehört. Seine Erfahrung und seine Einblicke in die Branche werden uns bei allen Aspekten der Wachstumsstrategie des Unternehmens helfen. Als führender Hersteller von Elektrofahrzeugen in der ASEAN-Region wird uns Richard von der Entwicklung der Lieferkette bis hin zur Markteinführung unserer Batterie- und Ladesysteme sowie bei der Erschließung des Landes im Hafengebiet unterstützen.

Über Treeletrik

Treeletrik ist das erste Unternehmen, das ein echtes Elektrofahrrad in Malaysia einführt. Das Unternehmen bietet Transportoptionen, die sauber, sicher und erschwinglich sind - all das mit moderner Technologie, Innovationen im Bereich der Elektrofahrzeuge und minimalem Wartungsaufwand. Die Muttergesellschaft von Treeletrik, Tree Manufacturing, ist ein lizenzierter Hersteller von Elektrofahrzeugen in Malaysia.

Im März 2019 hat Ideanomics eine Mehrheitsbeteiligung an Tree Manufacturing erworben. Das fusionierte Unternehmen beschleunigt die Einführung und Erschwinglichkeit der Herstellung von Elektrofahrzeugen, indem es das Portfolio von Treeletrik von Elektromopeds und -fahrrädern auf Elektrobusse, -lastwagen, -autos und -stadtbahnen erweitert. Die erweiterte Fahrzeug-Produktlinie beliefert die 650 Millionen Menschen in der ASEAN-Region, einschließlich Malaysia, Thailand, Indonesien, Kambodscha, Vietnam, der Philippinen, Laos, Singapur und Brunei.

Über Ideanomics

Ideanomics ist ein globales Unternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Annäherung von Finanzdienstleistungen und Industrien gerichtet ist, die eine technologische Störung erleben. Unsere Abteilung Mobile Energy Global (MEG) ist ein Dienstleistungsanbieter, der die Annahme von Elektrofahrzeugen durch kommerzielle Fuhrparkbetreiber fördert, indem sie Services in den Bereichen Fahrzeugbeschaffung, Finanzierung und Leasing sowie Energiemanagementlösungen im Rahmen unseres innovativen S2F2C-Geschäftsmodells (Sales to Financing to Charging) anbietet. Ideanomics Capital konzentriert sich auf revolutionäre Fintech-Lösungen für die Finanzdienstleistungsbranche. Zusammen bieten MEG und Ideanomics Capital unseren globalen Kunden und Partnern führende Technologien und Dienstleistungen zur Verbesserung der Transparenz, Effizienz und Verantwortlichkeit sowie unseren Aktionären die Möglichkeit, sich an Wachstumsbranchen mit großem Potenzial zu beteiligen.

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New York (NY, USA) sowie Niederlassungen in Beijing, Guangzhou und Qingdao (China). Seine Betriebstätigkeit erstreckt sich über die USA, China, die Ukraine und Malaysia.

Safe Harbor-Erklärung

Diese Pressemeldung enthält Aussagen, die auch zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten können. Alle hierin enthaltenen Aussagen - ausgenommen Aussagen zu historischen Fakten - sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen können häufig anhand der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie glaubt, erwartet oder vergleichbaren Ausdrücken erkannt werden. Sie sind bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten unterworfen und beinhalten Aussagen hinsichtlich unserer Absicht, unser Geschäftsmodell in ein Finanztechnologie-Unternehmen der nächsten Generation umzuwandeln; unserer Geschäftsstrategie und unserer geplanten Produktangebote; unserer Absicht, unsere Ölhandels- und Verbraucherelektronikgeschäfte auslaufen zu lassen; sowie potenzieller zukünftiger finanzieller Ergebnisse. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, sind sie Annahmen, Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Diese Erwartungen können sich als falsch erweisen. Sie sollten sich nicht bedingungslos auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen; sie gelten lediglich zum Datum dieser Pressemeldung. Die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens können aufgrund einer Vielzahl von Risiken und Unsicherheiten wesentlich von jenen abweichen, die von zukunftsgerichteten Aussagen erwartet werden. Dazu gehören Risiken in Zusammenhang mit: unserer Fähigkeit, die Geschäftstätigkeit fortzusetzen; unserer Fähigkeit, zusätzliche Finanzmittel zur Deckung unseres Geschäftsbedarfs zu beschaffen; der Umwandlung unseres Geschäftsmodells; Schwankungen bei unsere Betriebsergebnissen; der Belastung unseres Personalmanagements, unserer Finanzsysteme und anderer Ressourcen beim Ausbau unseres Geschäfts; unserer Fähigkeit, Schlüsselmitarbeiter und Führungskräfte zu gewinnen und an uns zu binden; Wettbewerbsdruck; unserer internationalen Betriebstätigkeit; sowie anderen Risiken und Unsicherheiten, die unter den Abschnitten Risk Factors und Managements Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations in unseren jüngsten bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Unterlagen auf Formblatt 10-K bzw. 10-Q sowie im Rahmen ähnlichen Angaben in anschließenden Berichten, die bei der SEC eingereicht werden, - verfügbar unter www.sec.gov - ausgewiesen sind. Alle zukunftsgerichteten Aussagen, die dem Unternehmen oder im Namen des Unternehmens handelnden Personen zuzuschreiben sind, sind in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch diesen Risikohinweis eingeschränkt. Abgesehen von den Anforderungen gemäß den Wertpapiergesetzen ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

Kontakt für Medien und Anleger

Ideanomics,Inc.

Tony Sklar, SVP of Investor Relations

1441 Broadway, Suite 5116, New York, NY 10018

ir@ideanomics.com

Valerie Christopherson / Lora Wilson

Global Results Communications (GRC)

+1 949 306 6476

valeriec@globalresultspr.com

