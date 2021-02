IRW-News: Ideanomics, Inc.: Solectrac kündigt Ausbau seiner Traktorreservierungskampagne an

IRW-PRESS: Ideanomics, Inc.: Solectrac kündigt Ausbau seiner Traktorreservierungskampagne an

SANTA ROSA, Kalifornien, 23. Februar 2021 -- Solectrac, Inc. (Solectrac), eine Portfoliofirma von Ideanomics (NASDAQ: IDEX) (Ideanomics oder das Unternehmen) kündigt eine neue Reservierungskampagne für Solectracs vollelektrische Traktoren an.

Nachdem die Nachfrage nach den Solectrac-Elektrotraktoren rasch gestiegen ist, können sich die Kunden nun mit einer Anzahlung von nur 1000 Dollar einen Platz in der Produktionslinie sichern.

Wir haben beschlossen, die Erstanzahlung für alle Kunden, die ihr Interesse und ihre Kaufabsicht bekunden, zu senken. Das ist sowohl für unsere Kunden als auch für unsere Produktionslinie positiv, meint Steve Heckeroth, CEO und Gründer von Solectrac.

Solectrac Inc., das erste Produktions- und Vertriebsunternehmen für geräuscharme und emissionslose Elektrotraktoren in Nordamerika, hat seine Produktionskapazitäten entsprechend ausgebaut, um die Produktion im Einklang mit der Nachfrage zu steigern. Gleichzeitig wird damit auch das langfristige Ziel, den CO2-Ausstoß von Landwirtschafts- und Nutzfahrzeugen zu reduzieren, verfolgt.

Finden Sie den für Sie passenden Traktor mit Solectracs Traktor-Quiz

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/56892/2021_Feb_23_SolectracUpdates_Final2_DEPRcom.001.png

Laut Prognosen von Research And Markets wird der internationale Markt für landwirtschaftliche Traktoren bis zum Jahr 2027 voraussichtlich eine durchschnittliche jährliche Zuwachsrate von 7,7 % erreichen. Das Marktvolumen für Traktoren mit weniger als 40 PS wird bis zum Jahr 2025 schätzungsweise auf 23,41 Milliarden US-Dollar anwachsen. Die ersten drei Solectrac-Modelle zielen auf den Markt für Fahrzeuge unter 40 PS ab und haben eine 70-PS-Unterentwicklung, um die breiten Marktbedürfnisse abzudecken. Die Traktoren des Unternehmens wurden speziell für die Bedürfnisse von bäuerlichen Betrieben, Weingütern, Obstgärten, Reitanlagen, Gewächshäusern und Hobby-Bauernhöfen entwickelt.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/56892/2021_Feb_23_SolectracUpdates_Final2_DEPRcom.002.png

Solectrac nimmt Reservierungen für seinen elektrischen Nutztraktor eUtility (einem 40 PS-Dieseltraktor gleichwertig) und für seinen kompakten Elektrotraktor (CET) mit Allradantrieb (einem 30 PS-Dieseltraktor gleichwertig) entgegen. Beide Traktoren sind so gebaut, dass sie ihre Diesel-Pendants übertreffen; sie produzieren weder Abgase noch Lärm und punkten zudem mit einem sofortigen Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen. Die Solectrac-Traktoren sind mit bereits vorhandenen Anbaugeräten kompatibel und überzeugen durch ihren niedrigen Geräuschpegel. Und da Elektrotraktoren keine Abgase produzieren, ist ihr Einsatz in jeder Umgebung auch aus Sicht der Gesundheit und Sicherheit der Arbeiter von Vorteil. Das zusätzliche Batteriegewicht kommt dem Traktor im Hinblick auf mehr Zugkraft und Stabilität zugute.

Die Elektrotraktoren von Solectrac können entweder über das Stromnetz oder über erneuerbare Energieanlagen, wie z.B. Solar- und Windkraftanlagen, aufgeladen werden. Elektrotraktoren sind fünfmal so effizient wie dieselbetriebene Fahrzeuge. Solectrac-Traktoren haben außerdem nur einen beweglichen Teil im Motor. Demnach machen die Wartungs- und Treibstoffkosten über die Lebensdauer des Elektrotraktors schätzungsweise nur ein Drittel jener eines Dieseltraktors aus.

Wir freuen uns sehr über das anhaltende Interesse an unseren Elektrotraktoren, meint Alf Poor, CEO von Ideanomics. Mit diesem neuen Reservierungssystem kann Solectrac die Anschaffungskosten für seine stark nachgefragten Traktoren deutlich senken. Auch mit seiner Elektrotraktorserie 2021 bietet Solectrac dem Landmaschinensektor das Beste, was es in puncto Leistung, Effizienz und Konnektivität zu bieten hat.

Reservierungen werden ab sofort auf der Webseite von Solectrac entgegengenommen: www.solectrac.com

Über Solectrac

Solectrac Inc. mit Sitz im Norden von Kalifornien hat zu 100 Prozent batteriebetriebene, rein elektrische Traktoren für Landwirtschafts- und Versorgungsbetriebe entwickelt. Traktoren von Solectrac bieten Landwirten in allen Teilen der Welt die Möglichkeit, ihre Traktoren mit Sonne, Wind und anderen sauberen, erneuerbaren Energiequellen zu betreiben. Die Mission von Soletrac besteht darin, den Landwirten Unabhängigkeit von der Umweltverschmutzung, der Infrastruktur und den Preisschwankungen zu bieten, die mit fossilen Brennstoffen einhergehen.

Über Ideanomics

Ideanomics ist ein globales Unternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Annäherung von Finanzdienstleistungen und Industrien gerichtet ist, die eine technologische Störung erleben. Unsere Abteilung Ideanomics Mobility ist ein Dienstleistungsanbieter, der die Annahme von Elektrofahrzeugen durch kommerzielle Fuhrparkbetreiber fördert, indem sie Services in den Bereichen Fahrzeugbeschaffung, Finanzierung und Leasing sowie Energiemanagementlösungen im Rahmen unseres innovativen S2F2C-Geschäftsmodells (Sales to Financing to Charging) anbietet. Ideanomics Capital konzentriert sich auf revolutionäre Fintech-Lösungen für die Finanzdienstleistungsbranche. Zusammen bieten Ideanomics Mobility und Ideanomics Capital unseren globalen Kunden und Partnern führende Technologien und Dienstleistungen zur Verbesserung der Transparenz, Effizienz und Verantwortlichkeit sowie unseren Aktionären die Möglichkeit, sich an Wachstumsbranchen mit großem Potenzial zu beteiligen.

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New York (NY, USA) sowie Niederlassungen in Beijing, Guangzhou und Qingdao (China). Seine Betriebstätigkeit erstreckt sich über die USA, China, die Ukraine und Malaysia.

