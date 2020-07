IRW-News: Inca One Gold Corp.: Inca One gibt Erlös von 1,8 Mio. Dollar aus der Ausübung von Warrants bekannt

IRW-PRESS: Inca One Gold Corp.: Inca One gibt Erlös von 1,8 Mio. Dollar aus der Ausübung von Warrants bekannt

VANCOUVER (BC), 16. Juli 2020. INCA ONE GOLD CORP. (TSXV:IO) (OTC:INCAF) (Frankfurt:SU92) (Inca One oder das Unternehmen) - ein Goldproduzent, der zwei vollständig genehmigte Mineralverarbeitungsanlagen in Peru betreibt - freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen ungefähr 1,8 Millionen Dollar aus der Ausübung von rund 4,5 Millionen Stammaktienkaufwarrants eingenommen hat. Das Unternehmen beabsichtigt, den Erlös aus der Ausübung der Warrants für den Kauf von goldhaltigem Material und als allgemeines Working Capital zu verwenden.

Die Warrants wurden ursprünglich in Verbindung mit einem öffentlichen Angebot von Einheiten durch Inca One im Januar 2018 (siehe Pressemeldung) begeben und anschließend vom Unternehmen im März 2020 mit einem neuen Preis versehen (siehe Pressemeldung). Die neu gepreisten Warrants waren Gegenstand einer Klausel hinsichtlich eines vorgezogenen Verfalls, die die Ausübung der Warrants innerhalb eines Zeitraums von 30 Tagen vorsah, wenn der Schlusskurs der Aktien des Unternehmens an 10 aufeinander folgenden Handelstagen bei mehr als 0,50 Dollar pro Stammaktie liegt. Diese Klausel wurde am 11. Juni 2020 wirksam und der Ausübungspreis der Warrants betrug 0,40 Dollar pro Stammaktie. Zum vorgezogenen Verfallsdatum am 11. Juli 2020 waren 98 % der Warrants ausgeübt gewesen.

Ich freue mich sehr, über eine für das Unternehmen erfolgreiche Ausübung der Warrants zu berichten, meint Edward Kelly, President und CEO von Inca One Gold. Der zusätzliche Erlös wird zur Steigerung der Produktion bei Chala One und Kori One verwendet werden.

Inca One Gold Corp ist ein an der TSXV gelisteter Goldproduzent, der zwei vollständig zugelassene Golderzverarbeitungsanlagen in Peru betreibt. Das Unternehmen produzierte im Jahr 2019 fast 25.000 Unzen Gold in seinen Betrieben und generierte in den letzten fünf Jahren Einnahmen von über 100 Millionen USD. Inca One, bereits im sechsten Jahr mit kommerzieller Produktion, wird von einem erfahrenen und kompetenten Managementteam geleitet, das das Unternehmen als vertrauenswürdigen Marktführer im Bereich Dienstleistungen für staatlich zugelassene Kleinbergbaubetriebe in Peru etabliert hat. Peru ist der sechstgrößte Goldproduzent der Welt und sein Kleinbergbausektor wird von Regierungsbeamten auf einen Wert von mehreren Milliarden Dollar pro Jahr geschätzt. Inca One verfügt in seinen beiden voll integrierten Anlagen, Chala One und Kori One, über eine genehmigte Betriebskapazität von insgesamt 450 Tonnen pro Tag und strebt das vierte Jahr in Folge ein gesteigertes Produktions- und Umsatzwachstum an. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.incaone.com.

