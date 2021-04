IRW-News: InnoCan Pharma Corporation: InnoCan Pharma und Polyflame geben exklusive Vertriebsvereinbarung für Frankreich bekannt

IRW-PRESS: InnoCan Pharma Corporation: InnoCan Pharma und Polyflame geben exklusive Vertriebsvereinbarung für Frankreich bekannt

Herzliya, Israel und Calgary, Alberta - (22. April 2021) - InnoCan Pharma Corporation (CSE: INNO) (FWB: IP4) (OTCQB: INNPF) (das Unternehmen oder InnoCan) freut sich, die Unterzeichnung einer umfassenden kommerziellen Vertriebsvereinbarung mit Polyflame Europe bekannt zu geben.

Im Rahmen der mehrjährigen Vereinbarung wird Polyflame Europe das exklusive Recht haben, sowohl die Marken SHIR als auch Relief & Go von InnoCan in Frankreich zu vertreiben, und zwar basierend auf einer Kaufprognose von 600.000 Euro pro Jahr im ersten Jahr und vorbehaltlich einer entsprechenden Regulierung in Frankreich.

Polyflame hat sich einen Ruf als wichtiger europäischer Akteur im Import und Vertrieb regulierter Produkte aufgebaut. Polyflame ist in den letzten 48 Jahren in Europa sehr aktiv gewesen und konnte sich als einer der wichtigsten Akteure der Branche positionieren.

Einige Analysten berichten, dass der globale CBD-Hautpflegemarkt laut Million Insights bis 2025 voraussichtlich 1,7 Milliarden US-Dollar erreichen wird. InnoCan Pharma und SHIR sind auf dem Weg Marktführer in vielen europäischen Ländern zu werden, darunter Frankreich, wobei CBD-infundierte Produkte derzeit das Herzstück des Marktes sind.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/57992/Innocan_PR_France22_2021_DEPRcom.001.jpeg

Wir freuen uns sehr über die Qualität der CBD-infundierten Produkte von InnoCan Pharma, so Daniel Boughanim CFO und COO von Polyflame. Wir sind fest davon überzeugt, dass SHIR Facial Care von unseren Kunden sehr gut angenommen wird. Wir gehen davon aus, dass dies für alle Beteiligten eine beispielhafte Erfolgsgeschichte sein wird.

Iris Bincovich, CEO von InnoCan Pharma, sagte: Wir sind stolz, einen europäischen Marktführer wie Polyflame als unseren Vertriebspartner in Frankreich zu haben. Dieses Neugeschäft wird sowohl die exponentielle Wachstumsstrategie von InnoCan als auch die Marktstrategie von Polyflame für Gesundheits- und Kosmetikprodukte ergänzen.

Über Polyflame Europe

Als europäischer Marktführer seit 1973 hat sich Polyflame einen Ruf als wichtiger europäischer Akteur im Import und Vertrieb regulierter Produkte aufgebaut. Polyflames Expertise basiert auf 48 Jahren Weitblick und Anpassung in den Bereichen Produktentwicklung, Marketing, Vertrieb und Compliance und es hat diese Kernkompetenzen genutzt, um in den Gesundheits- und Kosmetikmarkt zu expandieren. Polyflame-Produkte werden in ganz Europa und in über 50 Ländern weltweit verkauft. Polyflames umfassende Verkaufs- und Vertriebsorganisation erreicht 50.000 Filialen in ganz Europa. Systematische Marktüberwachung und modernste automatisierte Logistik sorgen für einen optimalen Vertrieb, von Behörden über Logistik bis zum Versand.

Über Innocan

Das Unternehmen ist ist - über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Innocan Pharma Ltd. (Innocan Israel) - ein pharmazeutisches Technologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung einer Reihe von Arzneimittelverabreichungssystemen spezialisiert hat, bei denen Cannabidiol (CBD) mit anderen pharmazeutischen Wirkstoffen kombiniert wird. Innocan und der Forschungsarm Ramot der Universität Tel Aviv arbeiten gemeinsam an einer neuen, revolutionären Technologie auf Basis von Exosomen, die unter Einsatz von CBD sowohl auf Indikationen des zentralen Nervensystems (ZNS) als auch auf die vom Coronavirus ausgelöste Covid-19-Erkrankung abzielt. Mit CBD beladene Exosomen bergen das Potenzial, zur Genesung von infizierten Lungenzellen beizutragen. Dieses Produkt, das über Inhalation verabreicht werden soll, wird in Zusammenhang mit einer Vielzahl von infektiösen Lungenerkrankungen getestet.

Innocan Israel hat mit Yissum, dem kommerziellen Arm der Hebräischen Universität Jerusalem, eine weltweit gültige exklusive Lizenzvereinbarung unterzeichnet, die der Entwicklung einer einzigartigen Arzneimittelverabreichungstechnologie für CBD dient. Dabei werden Liposomen zur verzögerten Wirkstofffreisetzung mittels Injektion verabreicht. Innocan Israel hat die Absicht, gemeinsam mit Prof. Berenholtz, dem Leiter des Labors für Membran- und Liposomenforschung an der Hebräischen Universität, die Liposomenplattform für eine Reihe möglicher Indikationen zu testen. Darüber hinaus arbeitet Innocan Israel an der Entwicklung eines dermatologischen Produkts, bei dem CBD mit anderen Arzneiwirkstoffen kombiniert wird, sowie an der Entwicklung und Vermarktung von Arzneimitteln auf CBD-Basis, die unter anderem für topische Anwendungen zur Linderung der Symptome von Psoriasis (Schuppenflechte) und zur Behandlung von Muskelschmerzen und rheumatischen Schmerzen eingesetzt werden. Die Gründer und Führungskräfte von Innocan können nicht nur in Israel, sondern auch in anderen Ländern der Welt zahlreiche Erfolge im Pharma- und Technologiesektor vorweisen.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Innocan Pharma Corporation:

Iris Bincovich, CEO

+972-54-3012842

info@innocanpharma.com

DIE CANADIAN SECURITIES EXCHANGE UND IHRE REGULIERUNGSORGANE HABEN DIE ANGEMESSENHEIT BZW. GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG NICHT GEPRÜFT UND ÜBERNEHMEN DIESBEZÜGLICH KEINE VERANTWORTUNG.

Hinweise bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung sind zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Informationen über die Märkte, die erforderlichen behördlichen Genehmigungen und den erwarteten Zeitpunkt des Markteinstiegs. Zukunftsgerichtete Informationen sind naturgemäß zahlreichen Risiken und Unsicherheiten unterworfen, von denen einige außerhalb der Kontrolle von Innocan liegen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf bestimmten Schlüsselerwartungen und Annahmen von Innocan, einschließlich Erwartungen und Annahmen bezüglich der erwarteten Vorteile der Produkte, der Erfüllung der regulatorischen Anforderungen in verschiedenen Gerichtsbarkeiten und des zufriedenstellenden Abschlusses der erforderlichen Produktions- und Vertriebsvereinbarungen.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen verschiedenen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Erfahrungen erheblich von den in dieser Pressemitteilung geäußerten Erwartungen oder Ergebnissen abweichen. Zu den wichtigsten Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem: allgemeine globale und lokale (nationale) Wirtschafts-, Markt- und Geschäftsbedingungen; staatliche und behördliche Anforderungen und Maßnahmen von Regierungsbehörden; sowie Beziehungen zu Lieferanten, Herstellern, Kunden, Geschäftspartnern und Konkurrenten. Es gibt auch Risiken, die in der Natur des Produktvertriebs liegen, einschließlich Import-/Exportangelegenheiten, des Ausbleibens der erforderlichen behördlichen und anderen Genehmigungen (oder des Ausbleibens, diese rechtzeitig zu erhalten) und der Verfügbarkeit von Vorprodukten und Fertigprodukten auf jedem Markt. Der voraussichtliche Zeitplan für den Eintritt in die Märkte kann sich aus einer Reihe von Gründen ändern, einschließlich der Unfähigkeit, die erforderlichen behördlichen Anforderungen zu erfüllen, oder der Notwendigkeit zusätzlicher Zeit für den Abschluss und/oder die Erfüllung der Herstellungs- und Vertriebsvereinbarungen. Infolge des Vorstehenden sollten sich die Leser nicht übermäßig auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen bezüglich des Zeitpunkts der Einführung des Vertriebs von Produkten verlassen. Eine umfassende Erörterung anderer Risiken, die sich auf Innocan auswirken, ist auch in den öffentlichen Berichten und Einreichungen von Innocan zu finden, die unter dem Profil von Innocan unter www.sedar.com abrufbar sind.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Informationen gesetzt werden sollte, da die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den zukunftsgerichteten Informationen abweichen können. Innocan verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren, zu korrigieren oder zu revidieren, es sei denn, dies wird durch geltendes Recht verlangt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=57992

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=57992&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA45783P1027

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.