IRW-PRESS: International Consolidated Uranium Inc. : International Consolidated Uranium sichert sich Beteiligung an Meliadine Gold Ltd., Eigentümer des Goldprojekts Kuulu in Nunavut

Vancouver, BC, 6. Januar 2021 - International Consolidated Uranium Inc. (CUR oder das Unternehmen (TSXV: CUR - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/international-consolidated-uranium-inc/) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Vereinbarung (die Aufhebungsvereinbarung) mit Meliadine Gold Ltd. (MGL) abgeschlossen hat, um die bestehende geänderte und neu gefasste Earn-In-Vereinbarung (der Earn-in-Vertrag) vom 2. Februar 2017 zum Goldprojekt Kuulu in Nunavut aufzuheben.

Die wichtigsten Bedingungen der Aufhebungsvereinbarung sind:

- Abfindungszahlung - CUR erhält Anspruch auf die Leistung einer Abfindungszahlung durch MGL, zahlbar durch die Herausgabe von 2 Mio. MGL-Anteilen

- Privatplatzierung - CUR hat dem Kauf von 1,5 Mio. Einheiten von MGL (Einheiten) zum Preis von 0,10 $ pro Einheit - in der Gesamtleistung 150.000 $ - zugestimmt. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem halben Warrant, ausübbar zu 0,10 $ pro Anteil für einen Zeitraum von einem Jahr ab Abschluss und vorbehaltlicher Beschleunigung, sollte MGL eine Landnutzungsgenehmigung erteilt werden

- Recht auf Kapitalbeteiligung - CUR wird das Recht gewährt, sich an zukünftigen Kapitalfinanzierungen von MGL zu beteiligen, um seine anteilmäßige Beteiligung an MGL zu unterstützen, so lange CUR mindestens 10 % der von MGL herausgegebenen und ausstehenden Anteile hält

- Nominierungsrecht - CUR wird das Recht gewährt, einen Director zu MGLs Board of Directors zu benennen, so lange CUR mindestens 10 % der von MGL herausgegebenen und ausstehenden Anteile hält

- Erstangebotsrecht - CUR wird ein ausschließliches Erstangebotsrecht (ROFO - Right of first offer) für Joint-Venture- oder Earn-in-Vereinbarungen zum Kuulu Projekt eingeräumt.

President und CEO Philip Williams erklärte: Wir freuen uns sehr über diese Vereinbarung mit Meliadine Gold Ltd.; sie ist für beide Seiten vorteilhaft, aber noch wichtiger ist, dass das Kuulu-Projekt damit für die Zukunft positioniert wird. Mit dem Earn-in-Vertrag wurde der Grundstein für NxGold Ltd, wie das Unternehmen früher hieß, gelegt - jedoch trat durch ständige Verzögerungen bei der Erneuerung der Landnutzungsvereinbarung die Höhere-Gewalt-Klausel in Kraft, wodurch dem Unternehmen das Ertragspotenzial des Projekts verwehrt wird. Mit der Aufhebungsvereinbarung kann sich CUR bis zu 20 % Kapitalbeteiligung an MGL sichern, einschließlich wichtiger Rechte hinsichtlich der anhaltenden Beteiligung und dem zukünftigen Fortschreiten des Kuluu-Projekts. Das MGL-Team hat, was dieses Projekt und das Gebiet betrifft, eine lange Geschichte, und wir sind optimistisch, dass in der Frage der Erneuerung der Landnutzungsgenehmigung bald Fortschritte gemacht werden können.

Glen Dickson, President und CEO von Meliadine Gold Ltd, erklärte: Ich freue mich, International Consolidated Uranium als Teilhaber von Meliadine Gold willkommen zu heißen. Beide Gesellschaften erkennen das Potenzial dieses Projekts, aber auch, dass wir mit Geduld und Zielbewusstsein weiter vorangehen müssen; dafür ist das Team von MGL gut aufgestellt.

Über International Consolidated Uranium

International Consolidated Uranium Inc. (vormals NxGold Ltd.) ist ein in Vancouver ansässiges Explorations- und Erschließungsunternehmen. Das Unternehmen hat Optionsvereinbarungen zum Erwerb von fünf Uranprojekten in Australien, Kanada und Argentinien abgeschlossen, die jeweils über beträchtliche Ausgaben in der Vergangenheit und attraktive Eigenschaften für die Entwicklung verfügen: mit Mega Uranium Ltd. (TSX: MGA) das Recht, eine 100 %-ige Beteiligung an den Uranprojekten Ben Lomond und Georgetown in Australien zu erwerben; mit IsoEnergy Ltd. (TSXV: ISO) das Recht, eine 100 %-ige Beteiligung am Uranprojekt Mountain Lake in Nunavut, Kanada, zu erwerben; mit einer Privatperson das Recht, eine 100 %-ige Beteiligung am Uran- und Vanadiumprojekt Moran Lake in Labrador, Kanada, zu erwerben; und mit U3O8 Corp. (TSXV: UWE.H) das Recht auf den Erwerb einer 100 %-Beteiligung am Uran- und Vanadiumprojekt Laguna Salada in Argentinien. Das Unternehmen schloss das Optionsabkommen Mountain Lake mit IsoEnergy am 16. Juli 2020 ab; die Transaktion bedarf noch der aufsichtsrechtlichen Genehmigung, ebenso wie die Transaktion mit U3O8 Corp. auf dem Projekt Laguna Salada. Darüber hinaus ist das Unternehmen Eigentümer von 80 % des Goldprojekts Mt. Roe in der Region Pilbara in Westaustralien und besitzt eine Aktienbeteiligung an Meliadine Gold Ltd., dem Eigentümer des Goldprojekts Kuulu (früher unter dem Namen Goldprojekt Peter Lake bekannt) in Nunavut.

Philip Williams

President und CEO

International Consolidated Uranium Inc.

+1 778 383 3057

pwilliams@consolidateduranium.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten, sind jedoch nicht beschränkt auf: Aussagen in Bezug auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen, die das Unternehmen in der Zukunft erwartet oder vorhersieht, einschließlich des zukünftigen Ausbaus des Projekts Kuluu. Im Allgemeinen, aber nicht immer, können zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie plant, erwartet, erwartungsgemäß, Budget, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, antizipiert oder glaubt bzw. deren negative Konnotation oder Variationen solcher Wörter und Begriffe identifiziert werden oder besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden (oder nicht eintreten oder nicht erreicht werden) können, könnten, würden, dürften oder werden.

Solche zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen basieren auf zahlreichen Annahmen, einschließlich der Annahme, dass sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen nicht wesentlich nachteilig ändern werden, dass Finanzierungen bei Bedarf und zu angemessenen Bedingungen verfügbar sein werden und dass Drittunternehmer, Ausrüstung und Zubehör sowie staatliche und andere Genehmigungen, die für die Durchführung der geplanten Explorationsaktivitäten des Unternehmens erforderlich sind, zu angemessenen Bedingungen und rechtzeitig zur Verfügung stehen werden. Obwohl die Annahmen, die das Unternehmen bei der Bereitstellung zukunftsgerichteter Informationen oder der Abgabe zukunftsgerichteter Aussagen getroffen hat, vom Management zu diesem Zeitpunkt als vernünftig erachtet werden, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Annahmen als richtig erweisen werden.

Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen beinhalten auch bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse in zukünftigen Perioden wesentlich von den Prognosen zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse abweichen, die durch solche zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Dazu gehören unter anderem: negativer betrieblicher Cashflow und die Abhängigkeit von der Finanzierung durch Dritte, die Ungewissheit hinsichtlich zusätzlicher Finanzierungen, keine bekannten Mineralreserven oder -ressourcen, die Abhängigkeit vom Management in Schlüsselpositionen und von anderem Personal, ein potenzieller Abschwung der wirtschaftlichen Bedingungen, die tatsächlichen Ergebnisse von Explorationsaktivitäten, die von den Prognosen abweichen, Änderungen in Explorationsprogrammen auf der Grundlage der Ergebnisse und Risiken, die im Allgemeinen mit der Mineralexplorationsbranche verbunden sind, Umweltrisiken, Änderungen von Gesetzen und Bestimmungen, die Beziehungen zur Gemeinde und Verzögerungen beim Erhalt von Regierungs- oder sonstigen Genehmigungen.

Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind oder durch zukunftsgerichtete Informationen impliziert werden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen können, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder Neuausgabe zukunftsgerichteter Informationen aufgrund neuer Informationen oder Ereignisse, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

Der Leser wird auch darauf hingewiesen werden, dass ein Verweis auf Mineralisierungen auf angrenzenden oder nahegelegenen Konzessionsgebieten nicht unbedingt auf Mineralisierungen auf dem Konzessionsgebiet des Unternehmens hinweist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=54961

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=54961&tr=1

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.