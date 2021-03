IRW-PRESS: Jericho Energy Ventures Inc.: US-Gewerkschaft Plumbers & Steamfitters Local 442 unterstützt cleanH2steam DCC-Wasserstoffkessel von Jericho Energy Ventures

- Lokale kalifornische Gewerkschaft unterstützt Null-Emissions-Wasserstoffkessel

- Deren Präsident erwartet Hunderte und Tausende von Arbeitsplätzen im Bereich saubere Energie für die Mitglieder seiner Gewerkschaft

Tulsa, OK, und Vancouver, BC, 25. März 2021 - Jericho Energy Ventures (TSXV: JEV; FWB: JLM0; OTC: JROOF) (Jericho oder JEV oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass die Plumbers & Steamfitters Local 442-Gewerkschaft (www.lu442.com) mit Sitz in Modesto, Kalifornien, ihre Zusammenarbeit mit dem hundertprozentigen Tochterunternehmen von JEV, Hydrogen Technologies Inc. (HTI), mit Begeisterung in die nächste Phase der Kommerzialisierung überführt.

Die Local 442-Gewerkschaft befindet sich im San Joaquin Valley Air Pollution Control District (APCD) [Luftverschmutzungskontrollbezirk], einem der fortschrittlichsten und strengsten APCDs in Kalifornien, der einen nationalen Rahmen für die Verringerung des Treibhausgas-Ausstoßes bietet. Im Wissen um die strengen Umweltkontrollen ihres APCD unterstützte die Local 442 den Gründer von HTI, Ed Stockton, aktiv beim Bau und Testen des kommerziellen cleanH2steam DCC-Demonstrationskessels, der sich bei der Local 442 in Modesto, Kalifornien, befindet.

Die Demonstrationsanlage wurde von verschiedenen Gruppen und Gewerkschaften unterstützt, die sowohl Material als auch Arbeitskräfte zur Verfügung stellten, darunter die International Brotherhood of Electrical Workers (IBEW) [Internationale Bruderschaft der Elektrotechniker]. In Verbindung mit HTI war die Demonstrationsanlage ein erfolgreicher erster kommerzieller Schritt und dient weiterhin als Grundlage für die Zusammenarbeit zwischen Anbietern sauberer Energie wie HTI und den Gewerkschaften, die die Anlagen größtenteils in den USA installieren.

Der Präsident der Local 442, Bill Taylor, erklärte: Es war wirklich eine Freude, während der Tests und der Entwicklung des cleanH2steam DCC-Kessels mit Ed Stockton und den Mitarbeitern von HTI zusammenzuarbeiten. Für uns schien dies das Tor zur Zukunft bei der Erzeugung von sauberem Dampf und Energie zu sein, während wir uns von der Verbrennung fossiler Rohstoffe lösen, und wir mussten einfach Teil dieser Entwicklung sein. Als Ed an mich herantrat, war es offensichtlich, dass seine patentierte Technologie ganz natürlich zu uns passen würde und Hunderte, wenn nicht sogar Tausende von Arbeitsplätzen für unsere hochqualifizierten und ausgebildeten Arbeitskräfte schaffen würde. Wir freuen uns auf eine lange und lohnende Beziehung, während wir in die nächste Phase eintreten, in der wir eine aktive Rolle beim Bau und der Installation neuer cleanH2steam DCC-Kesselanlagen spielen werden.

Unterstützung für sauberen Wasserstoff auf nationaler Ebene

Am 22. März 2021 gab die Clean Hydrogen Future Coalition [Koalition für eine saubere Wasserstoffzukunft] bekannt, dass sie ihre vielfältige Gruppe von Interessenvertretern unter einer gemeinsamen Vision zusammenbringt, um eine Bundespolitik für sauberen Wasserstoff zu unterstützen, die diesen als entscheidenden Weg zur Umsetzung der Ziele der Verringerung des CO2-Ausstoßes fördert und gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit der USA erhöht.

Die Koalition erklärte: Sauberer Wasserstoff hat die Fähigkeit, die Verringerung des CO2-Ausstoßes in allen Sektoren unserer Wirtschaft zu beschleunigen, sowie bestehende - und neue - qualifizierte, gut bezahlte Arbeitsplätze zu schaffen, die zur Bewältigung des Übergangs zu sauberer Energie benötigt werden. Zusätzlich zu der breiten Palette von Marktanwendungen und dem Potenzial für eine beträchtliche zukünftige Nachfrage kann sauberer Wasserstoff aus einer Vielzahl von Energiequellen hergestellt werden, als Ersatzbrennstoff oder Ausgangsstoff in verschiedenen Industrien verwendet werden, Energie über lange Zeiträume speichern sowie Energie dorthin transportieren und liefern, wo sie benötigt wird, was ihn zu einer äußerst vielseitigen, sauberen Energieressource macht.

Der jüngste Brief der Koalition an US-Präsident Biden, der von über 20 führenden Energieunternehmen, Gewerkschaften, Versorgungsunternehmen, Nichtregierungsorganisationen, Ausrüstungslieferanten und Projektentwicklern unterstützt wird, forderte seine Regierung auf, die saubere Wasserstoffindustrie in seinem Build Back Better-Plan stärker zu fördern.

Über Jericho Energy Ventures

Jericho Energy Ventures (https://jerichoenergyventures.com) konzentriert sich darauf, die Wende zur Energiegewinnung mit niedrigem CO2-Ausstoß mit Investitionen in Wasserstofftechnologien, Energiespeicherung, Kohlenstoffabscheidung und neue Energiesysteme voranzutreiben.

