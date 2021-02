IRW-PRESS: JERICHO OIL CORPORATION: Jericho ist stolz darauf, den neuesten Bericht des Hydrogen Council zu unterstützen, der die wachsende Rolle von Wasserstoff als saubere Energie hervorhebt

TULSA, OK, und VANCOUVER, BC, 19. Februar, 2021 - Jericho Oil Corporation (Jericho oder das Unternehmen) (TSX-V: JCO; Frankfurt: JLM; OTC: JROOF) freut sich , den am Mittwoch veröffentlichten neuesten Bericht des Hydrogen Council zu unterstützen, in dem die Rolle von Wasserstoff in einer sich rasch und tiefgreifend entkarbonisierenden Welt hervorgehoben wird, einschließlich seiner Kostenwettbewerbsfähigkeit und verschiedener Endanwendungen.

Der Bericht bietet eine umfassende Perspektive auf die weltweite Marktentwicklung, die Investitionsdynamik sowie die Auswirkungen auf die Kostenwettbewerbsfähigkeit von Wasserstofflösungen.

Die wichtigsten Ergebnisse des Berichts:

- Wasserstoff gewinnt als wichtige Säule der Energiewende stark an Dynamik

- Einsatz und Investitionen: Angekündigte Wasserstoff-Investitionen haben sich als Reaktion auf die Regierungsverpflichtungen zu einer tiefgreifenden Dekarbonisierung mit über 200 angekündigten Projekten mit einem Gesamtvolumen von 300 Mrd. USD rapide beschleunigt

- Versorgung: Wenn der richtige regulatorische Rahmen geschaffen wird, können die Kosten für sauberen Wasserstoff schneller sinken als erwartet

- Verteilung: Kosteneffiziente Übertragung und Verteilung sind erforderlich, um Wasserstoffanwendungen zu erschließen

- Endanwendungen: Sinkende Kosten für sauberen Wasserstoff und anwendungsspezifische Kostenfaktoren verbessern die Kostenwettbewerbsfähigkeit von Wasserstoffanwendungen

Entscheidend ist, dass der Bericht verschiedene Wasserstoffanwendungen identifiziert, die aus Sicht der Gesamtbetriebskosten die kostengünstigste Lösung mit geringem CO2-Ausstoß sein können. Dabei werden wasserstoffbasierte Kessel für verschiedene nieder-, mittel- und hochgradige Heizanwendungen besonders hervorgehoben.

Link zur Pressemitteilung: https://hydrogencouncil.com/en/hydrogen-insights-2021

Link zum Bericht: https://hydrogencouncil.com/wp-content/uploads/2021/02/Hydrogen-Insights-2021-Report.pdf

Brian Williamson, CEO von Jericho, erklärt: Unterstützt durch die weltweite Hinwendung der Regulierungsbehörden, Investoren und Verbrauchern zur Dekarbonisierung erfährt Wasserstoff ein nie dagewesenes Interesse und vermehrte Investitionen. Angesichts der kürzlich erfolgten Übernahme des neuartigen und patentierten wasserstoffbasierten cleanH2steam-DCC-Kessels von Hydrogen Technologies Inc. durch Jericho, freuen wir uns über die unglaublichen Fortschritte und den makroökonomischen Rückenwind, der Wasserstoff als CO2-freien Kraftstoff und Rohstoff zur Erfüllung der globalen Nachhaltigkeitsziele vorantreibt. Unsere HTI cleanH2steam DCC-Kessellösung bietet Null-Emissionen bei einem höheren Gesamtwirkungsgrad und ist im Hinblick auf die Kosten von herkömmlichen Kesselsystemen auf Basis fossiler Brennstoffe konkurrenzfähig.

