IRW-News: KetamineOne Capital Limited : Ketamine One ändert seinen Namen in Wellbeing Digital Sciences

IRW-PRESS: KetamineOne Capital Limited : Ketamine One ändert seinen Namen in Wellbeing Digital Sciences

Die Stammaktien des Unternehmens werden weiterhin unter dem Börsenkürzel MEDI an der NEO Exchange, unter KONEF am OTCQB Venture Market und unter MY0 an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt

Vancouver, British Columbia, 24. Januar 2022 - KetamineOne Capital Limited (Ketamine One oder Unternehmen) (NEO: MEDI) (OTC: KONEF) (Frankfurt: MY0), ein evidenzbasiertes Gesundheitsunternehmen, das sich auf innovative klinische Lösungen, durch künstliche Intelligenz unterstützte digitale Therapeutika und Auftragsforschung konzentriert, freut sich, bekannt geben zu können, dass das Unternehmen mit Wirkung vom 24. Januar 2022 seinen Namen von KetamineOne Capital Limited in Wellbeing Digital Sciences Inc. (Wellbeing) ändern wird (zusammen die Namensänderung). Wellbeing wird weiterhin unter dem Börsenkürzel MEDI an der NEO Exchange (NEO), unter dem Kürzel KONEF am OTCQB Venture Market und unter dem Kürzel MY0 an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt.

Wir freuen uns, unseren neuen Namen bekannt zu geben und unser aktualisiertes Branding zu enthüllen, das besser auf unseren multidisziplinären Ansatz abgestimmt ist, der die geistige und körperliche Gesundheit durch die Verfolgung einer Vielzahl traditioneller und neuartiger digitaler Therapeutika umfasst. Wellbeing Digital Sciences ist ein Name, der jede unserer drei Hauptsäulen anerkennt: klinische Behandlungen, Auftragsforschung und Gesundheitstechnologie, sagte Adam Deffett, Interim CEO von WellBeing. Unsere Aufgabe besteht weiterhin darin, ein innovatives, maßgeschneidertes Gesundheitsversorgungsangebot für unterversorgte Bevölkerungsgruppen, wie Militärveteranen und Ersthelfer, bereitzustellen. Dieses Jahr wird ein entscheidendes Jahr für das Unternehmen werden, da viele unserer Technologiepartnerschaften, klinischen Studien und Initiativen zum Ausbau unseres Netzwerks zum Tragen kommen werden, fügte Herr Deffett hinzu.

Das Unternehmen bekräftigt außerdem, dass es sich auch weiterhin an den folgenden Aussagen zu Auftrag und Vision orientiert:

- psychedelische Therapien und Arzneimittelentwicklung um einen technologieorientierten Ansatz zu erweitern;

- ein Netz von Kliniken zu betreiben, die Behandlungen, künftige Forschung, klinische Studien und die Integration digitaler Therapeutika unterstützen; und

- die Integration von Wearable-Technologien und digitalen, durch künstliche Intelligenz unterstützten Technologiepartnerschaften in die Erfahrung jedes einzelnen Patienten voranzutreiben.

In Übereinstimmung mit der Namensänderung hat das Unternehmen unter der Adresse www.wellbeingdigital.co eine neue Website lanciert, die die Stärke und Klarheit der neuen Marke Wellbeing hervorhebt und neben weiteren Informationen über das Unternehmen und sein Marktpotenzial auch Informationen über psychische Gesundheit, ein Patientenportal, Materialien für Investoren und Nachrichten beinhaltet. Außerdem wurden die Kontaktinformationen für Investoren und andere interessierte Parteien auf der Website und in dieser Pressemitteilung aktualisiert, um die Namensänderung widerzuspiegeln. Die E-Mail-Adressen der Mitarbeiter des Unternehmens wurden ebenfalls aktualisiert, und die neuen Profile von Wellbeing in den sozialen Medien wurden gesichert und werden zu gegebener Zeit eingeführt.

ÜBER WELLBEING

Wellbeing Digital Sciences Inc. (ehemals KetamineOne Capital Limited) ist ein evidenzbasiertes Gesundheitsunternehmen, das sich auf innovative klinische Lösungen, durch künstliche Intelligenz unterstützte digitale Therapeutika und Auftragsforschung konzentriert. Die Mission des Unternehmens wird durch ein Netzwerk nordamerikanischer Kliniken, die Patienten ketamingestützte Therapien und andere Behandlungsformen anbieten, sowie durch ein Auftragsforschungsunternehmen unterstützt, das Kunden im Umfeld der Medikamentenentwicklung Dienstleistungen im Bereich klinischer Studien anbietet. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, bahnbrechende Behandlungen zugänglicher zu machen und Patienten transformative Erfahrungen zu ermöglichen.

Im Namen von

WELLBEING DIGITAL SCIENCES INC.

Adam Deffett

Adam Deffett, interimistischer CEO

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/63766/MEDIChangetoWellbeing220124_GER_PRcom.001.png

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Nick Kuzyk, Anlegerservice

Tel: 1-844-746-6351

Email: ir@wellbeingdigital.co

Web: www.wellbeingdigital.co

Twitter: @Wellbeing_IR

Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen:

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über das Geschäft, die Vermögenswerte oder die Investitionen des Unternehmens, sowie andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Die Leser werden davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da nicht gewährleistet werden kann, dass die Pläne, Absichten oder Erwartungen, auf denen sie beruhen, tatsächlich eintreten werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß zahlreiche Annahmen, bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, sowohl allgemeiner als auch spezifischer Art, die dazu beitragen, dass die Vorhersagen, Prognosen, Projektionen und anderen zukunftsgerichteten Aussagen nicht eintreten. Dies kann wiederum dazu führen, dass die tatsächlichen Leistungen und Ergebnisse in zukünftigen Zeiträumen erheblich von den Schätzungen oder Prognosen zukünftiger Leistungen oder Ergebnisse abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Annahmen, Risiken und Unsicherheiten gehören unter anderem der Zustand der Wirtschaft im Allgemeinen und der Kapitalmärkte im Besonderen, das Interesse der Investoren an der Geschäftstätigkeit und den Aussichten des Unternehmens.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen jegliche Absicht ab und übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist. Darüber hinaus ist das Unternehmen nicht verpflichtet, die Erwartungen oder Aussagen von Dritten in Bezug auf die oben genannten Punkte zu kommentieren.

QUELLE: WELLBEING DIGITAL SCIENCES INC.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=63766

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=63766&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA4925561058

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.