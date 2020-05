IRW-PRESS: Kingman Minerals Ltd.: Ergebnisse der ersten Probenahmen durch Kingman aus dem Minenschacht und der 100-Fuß-Ebene im Projekt Mohave: 252 g/t Au und 341 g/t Ag auf 0,46 m auf der 100-Fuß-Ebene der Mine Rosebud

Vancouver, B.C., Kanada (14. Mai 2020) Kingman Minerals Ltd. (TSX-V:KGS) (FWB:47A1) (Kingman oder das Unternehmen) freut sich, die Ergebnisse der ersten unterirdischen Probenahmen aus dem Schacht und der 100-Fuß-Ebene der Mine Rosebud bekannt zu geben.

Das Projekt Mohave (das Projekt) liegt in den Music Mountains in Mohave County (Arizona) und besteht aus 20 Erzgangschürfrechten (Lode Claims), die auch die ehemals produzierende Mine Rosebud (Rosebud) umfassen. In den 1880ern wurden in dem Gebiet hochgradige Gold- und Silbergänge entdeckt und hauptsächlich in den späten 1920ern und 1930ern abgebaut. Die Untertageerschließung im Konzessionsgebiet Rosebud umfasste einen 400-Fuß-Schacht sowie Stollen, Schächte und Querstrecken auf rund 2.500 Fuß.

Zu Beginn des Frühjahres 2020 wurde die Firma Burgex Mining Consultants (Burgex) damit beauftragt, die Zugänglichkeit - sofern vorhanden - des Hauptproduktionsschachtes der Mine Rosebud zu ermitteln. Mithilfe von Seilen und Leitern prüfte Burgex die Sicherheit und Stabilität des Schachtes und war in der Lage, Arbeiter auf die 100-Fuß-Ebene der stillgelegten Mine abzusenken. Die Bedingungen waren nicht ideal, um längere Zeit in der Mine zu verweilen; Burgex konnte jedoch 17 Gesteinsproben aus der 100-Fuß-Ebene entnehmen. Der Schacht war unterhalb der 100-Fuß-Ebene durch Schutt und Abfall blockiert, weswegen während dieses Erkundungsprogramms kein Versuch unternommen wurde, die unteren Teile der Mine zu begehen. Ein Video und Fotos zu diesem Programm sind auf der Website des Unternehmens unter https://kingmanminerals.com/projects/mohave-project/first-underground-program/ einsehbar.

Die von Burgex entnommenen Proben wurden an die Einrichtung von ALS Laboratories in Reno (Nevada) überstellt, wo sie anhand des ALS-Verfahrens ME-GRA21 auf Gold und Silber analysiert wurden. Bei diesem Verfahren handelt es sich um eine Brandprobenmethode zur optimalen Edelmetallgewinnung.

Ergebnisse der Probenahmen durch Kingman Mi

nerals

(

Burgex, 2020)

Probe Nr. Probentyp AbschnitAu Ag

t (g/t) (g/t)

(m)

RB100-1 Stichprobe- 0,13 12

RB100-2 Stichprobe- 0,47 18

RB100-3 Splitterpr0,38 4,85 116

obe

RB100-4 Splitterpr0,46 252 341

obe

RB100-5 Splitterpr0,46 0,07 11

obe

RB100-6 Splitterpr0,2 5,57 230

obe

RB100-7 Splitterpr0,2 1,52 18

obe

RB100-8 Splitterpr0,15 0,17 6

obe

RB100-9 Splitterpr0,3 0,50 <5

obe

RB100-10 Splitterpr0,2 0,32 30

obe

RB100-11 Stichprobe- 0,10 6

RB100-12 Splitterpr0,3 0,23 17

obe

RB100-13 Splitterpr0,61 0,43 18

obe

RB100-14 Splitterpr0,46 0,53 26

obe

RB100-15 Splitterpr0,31 0,27 10

obe

RB100-16 Splitterpr0,31 0,26 13

obe

RB100-17 Splitterpr0,31 5,43 43

obe

Durchschni 16,05 57,2

tt

Tabelle 1. Ergebnisse des ersten unterirdischen Probenahmeprogramms im Schacht und der 100-Fuß-Ebene der Mine Rosebud. Die Probenahmen wurden von Burgex Mining Consultants im Auftrag von Kingman Minerals Ltd. durchgeführt.

Entgegen der Richtlinien für die besten Explorationspraktiken des CIM wurden bei dieser ersten Runde unterirdischer Probenahmen keine Maßnahmen zur Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle umgesetzt. Stichproben haben selektiven Charakter und sind nicht repräsentativ für die im Konzessionsgebiet vorliegende Mineralisierung.

Wie in den Pressemeldungen von Kingman vom 5. Mai und 12. Mai 2020 berichtet wurde, haben frühere Betreiber Proben aus der 100-Fuß-Ebene der Mine entnommen und Gold- und Silberwerte im Rahmen dieser Explorationsaktivitäten gemeldet. Die beiden jüngsten historischen unterirdischen Probenahmen auf der 100-Fuß-Ebene erfolgten 1984 durch Stellar Resources (Bericht von L.A. Bayrock, Bayrock Surficial Geology Ltd.) und 2005 durch Kent Exploration Inc. (Bericht von Edward Harrington, Reliance Geological Services Inc.). Beide Berichte haben historischen Charakter und die Berichte von Bayrock wurden nicht gemäß den Standards von NI 43-101 erstellt; die Probenahmen scheinen jedoch nach den geltenden Industriestandards zu den jeweiligen Zeitpunkten durchgeführt worden zu sein.

Es gilt zu bemerken, dass die jüngsten Probenahmen durch Burgex einem Vergleich mit den früheren Explorationsbemühungen standhalten können, siehe Tabelle 1 unten:

Probenahmen durch Probenahmen durch KProbenahmen durch S

Kingman ent Exploration tellar Resources

Minerals

(Burgex, 2020)

(Harrington, 2005) (Bayrock, 1984)

Probe Au (gAg Probe Au Ag Probe Au Ag

Nr. / (g/t) Nr. (g/t) (g/t) Nr. (g/t) (g/t)

t)

RB100-0,13 12 B373600,016 5,7 AC+50 1,71 1,37

1 1

RB100-0,47 18 B373608,500 88,7 E+0 3,91 66,51

2 2

RB100-4,85 116 B373600,032 2,1 E+10 7,85 68,91

3 3

RB100-252 341 B373600,026 0,8 E+19 3,94 32,23

4 4

RB100-0,07 11 B373603,850 113,0 E+30W 4,66 33,94

5 5

RB100-5,57 230 B37360170,5 217,0 E+30E 0,62 7,89

6 6

RB100-1,52 18 B3736010,70 352,0 E+40W 2,61 106,97

7 7

RB100-0,17 6 B373602,570 80,7 E+40E 2,40 19,20

8 8

RB100-0,50 <5 B373600,579 13,6 E+50W 3,46 36,00

9 9

RB100-0,32 30 B373611,885 87,3 E+50E 3,57 4,11

10 0

RB100-0,10 6 B373619,000 133,0 E+70 2,23 52,46

11 1

RB100-0,23 17 B373614,830 168,0 E+80 1,78 45,60

12 2

RB100-0,43 18 B373610,283 16,3 E+90 0,14 3,77

13 3

RB100-0,53 26 B373612,580 16,1 F+0 0,58 21,94

14 4

RB100-0,27 10 B373610,842 95,0 F+20 14,54 78,86

15 6

RB100-0,26 13 B373651,810 24,7 F+60 1,23 7,54

16 1

RB100-5,43 43 B373650,115 44,6 GH+10 0,21 0,00

17 2

Durchs16,0557,2 B373652,26 18,3 M+20 11,21 28,11

chnitt 3

B373610,42 10,25 M+40 32,30 31.54

8

B373610,48 18,9 M+50 1,06 23.66

9

B373622,01 114,0 M+60 8,74 29.14

0

Durchs10,63 77,15 ZQ+3 42.21 51.077

chnitt

ZR+6 121,99451,88

LM+12 3,43 15,09

LM+20 1,78 8,23

LM+50 2,61 28,11

LM+62 1,41 25,03

1K+10 6,03 23,66

1K+20A1,23 70,97

1K+20B4,66 20,91

1K+50A6,99 33,60

1K+50B0,21 4,11

1K+50C12,99 68,23

Durchs9,52 45,47

chnitt

Tabelle 2. Vergleich der Analyseergebnisse der Probenahmen durch Kingman Minerals (2020), Kent Exploration (2005) und Stellar Resources (1984) auf der 100-Fuß-Ebene der Mine Rosebud (alle Werte in Gramm pro Tonne angegeben).

Anmerkung: Die Proben von Kent Exploration wurden nur aus der Strecke südöstlich des Hauptschachtes entnommen, während die Proben von Kingman und Stellar Resources sowohl in nordwestlicher als auch südöstlicher Richtung des Hauptschachtes gewonnen wurden. Die Gold- und Silberwerte von Stellar Resources wurden von Feinunzen pro amerikanische Tonne durch eine Multiplikation mit 34,28 umgewandelt, um einen Wert in Gramm pro Tonne zu erhalten.

Kingman könnte mit den Ergebnissen dieser ersten Phase der unterirdischen Exploration nicht zufriedener sein. Der Hauptproduktionsschacht und die 100-Fuß-Ebene befinden sich in gutem Zustand, weshalb wir diese ersten Arbeiten zur Verifizierung durchführen konnten. Angesichts der umfangreichen Menge an verfügbaren historischen Daten möchten wir die Validität dieses Datenmaterials bestätigen und es verwenden, um gegebenenfalls eine aktuelle Ressourcenschätzung durchzuführen. In Anbetracht der Stärke des Goldmarktes beabsichtigt das Unternehmen, einen Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen, indem es diesen starken Rohstoffzyklus zur Exploration und der Erweiterung des Potenzials des Projekts Mohave nutzt, meint Chairman Sandy MacDougall.

Die technischen Informationen in dieser Pressemeldung wurden von Bradley C. Peek, MSc., einem zertifizierten Fachgeologen, in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 für das von Kingman betriebene Projekt Mohave geprüft und genehmigt.

Über Kingman

Kingman Minerals Ltd. befasst sich zurzeit mit der Edelmetallexploration und hat das Ziel, bestehende Mineralkonzessionsgebiete in bergbaufreundlichen Gebieten von Nordamerika zu erwerben und auszubauen.

Zusätzliche Informationen erhalten Sie über:

Sandy MacDougall, Chairman & Director

(604) 685-7720

sandyjmacdougall@gmail.com

www.kingmanminerals.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Informationen, die keine historischen Fakten beinhalten. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bestimmten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Perspektiven und Möglichkeiten erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen Informationen direkt oder indirekt erwähnt werden. Zu den in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem auch Aussagen über die im Rahmen der Vereinbarung abgeschlossenen Transaktionen. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen beschrieben sind, zählen unter anderem auch behördliche Genehmigungsverfahren. Obwohl Kingman die Annahmen, die zur Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, für angemessen hält - dazu zählt auch der zeitgerechte Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen durch die Behörden -, sind diese Informationen nicht zuverlässig und gelten nur zum Datum dieser Pressemeldung. Es kann nicht garantiert werden, dass solche Ereignisse im zeitlich vorgegebenen Rahmen bzw. überhaupt eintreten. Sofern nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben, schließt Kingman jegliche Absicht oder Verpflichtung zur öffentlichen Aktualisierung oder Korrektur der zukunftsgerichteten Informationen infolge einer neuen Sachlage, künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen aus.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

