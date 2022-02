IRW-PRESS: Kiplin Metals Inc.: Kiplin Metals identifiziert hochwertige Explorationsziele bei Uranprojekt CLR in Athabasca in kanadischer Provinz Saskatchewan

23. Februar 2022. Kiplin Metals Inc. (TSX-V: KIP) (Kiplin oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass es zwei hochwertige Explorationsziele beim Projekt Cluff Lake Road im Nordwesten von Saskatchewan identifiziert hat. Das primäre Ziel (CLR1) weist Beschreibungen zufolge die höchsten Radongasemissionen der Untersuchung aus dem Jahr 2017 auf und stimmt mit einem starken, von Norden nach Süden verlaufenden Untergrundleiter (C1) überein, der eine Streichenlänge von etwa 3,5 km aufweist. Die Radongasanomalien bei CLR1 wurden innerhalb einer nordöstlich verlaufenden Querverwerfung interpretiert, die den Leiter etwa in der Mitte des Projektgebiets durchschneidet. Radongas, ein Zerfallsprodukt von Uran, ist ein wichtiger Explorationsmarker. Das sekundäre Ziel (CLR2) befindet sich am nördlichen Ende des Projektgebiets. CLR2 ist ebenfalls von stark anomalen Radongasemissionen geprägt, die mit dem Leiter C1 übereinstimmen. Der Schwerpunkt der IP/DC-Widerstandsfähigkeitsuntersuchung, die das Unternehmen im Jahr 2022 durchführen wird, wird auf den beiden Zielzonen liegen. Die Untersuchungslinien wurden konzipiert, um die Durchdringungstiefe und die Genauigkeit zu maximieren, um die Diamantbohrungen zu leiten. https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/64360/Kiplin-Metals-Inc_230222_DEPRcom.001.jpeg Das Unternehmen ist sehr begeistert vom CLR-Projekt, insbesondere angesichts des Erfolgs bei der Lagerstätte Shea Creek, die sich rund 29 km nördlich entlang der Cluff Lake Road befindet und welche über eine angedeutete Mineralressource von 67,66 Millionen Pfund Uran (2.067.900 Tonnen mit 1,48 % U3O8) und eine vermutete Mineralressource von 28,19 Millionen Pfund U3O8 (1.272.200 Tonnen mit 1,01 % U3O8) verfügt (technischer Bericht von Eriks, P.Geo., 2013). Das Unternehmen wird über den Zeitplan seiner Explorationspläne informieren, sobald diese verfügbar sind. Dr. Peter Born, P.Geo., ist der benannte qualifizierte Sachverständige im Sinne von National Instrument 43-101 und ist für die technischen Inhalte dieser Pressemitteilung verantwortlich und hat diese genehmigt. Über Kiplin Metals Inc. Kiplin Metals Inc. ist ein Mineralexplorationsunternehmen. Wir schaffen einen Mehrwert für unsere Aktionäre, indem wir aussichtsreiche Mineralexplorationsmöglichkeiten identifizieren und erschließen. Unsere Strategie besteht darin, unsere Projekte von der Entdeckung bis hin zur Produktion voranzutreiben. Mit dieser vertikal integrierten Strategie kann Kiplin Metals während des gesamten Bergbau-Lebenszyklus einen hervorragenden Wert für die Aktionäre erzielen. Das Uranprojekt Cluff Lake Road. Kiplin Metals hat das Rechte auf den Erwerb einer hundertprozentigen Beteiligung am Uranprojekt Cluff Lake Road (das CLR-Projekt). Das CLR-Projekt deckt rund 531 Hektar im südwestlichen Athabasca-Becken im Norden von Saskatchewan ab, wo mehrere neue Entdeckungen, darunter auch die Uranlagerstätten Arrow und Tripe R, gemacht wurden. Das CLR-Projekt liegt 5 km östlich der Cluff Lake Road (Highway 955), die zur historischen Mine Cluff Lake führt, die früher rund 62.000.000 Pfund Yellowcake-Uran produzierte. Das Goldprojekt Exxeter erstreckt sich über 715 Hektar Grundfläche in Val dOr (Quebec), einem der weltweit bedeutendsten Goldgebiete, in dem bis Ende 2019 mehr als 113,4 Millionen Unzen Gold gefördert wurden. Das Projekt deckt einen 3,8 Kilometer langen Abschnitt der tektonischen Cadillac-Zone ab, der wichtigsten geologischen Struktur für die Goldmineralisierung in Val dOr. Nähere Informationen über das Unternehmen erhalten Sie per E-Mail unter info@kiplinmetals.com oder auf der Website des Unternehmens unter www.kiplinmetals.com. Für das Board, Kiplin Metals Inc. Nähere Informationen erhalten Sie über das Unternehmen unter der Rufnummer 604-622-1199. Für das Board of Directors, Peter Born Director Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Unsicherheiten unterworfen sind. Alle hierin enthaltenen Aussagen - ausgenommen Aussagen über historische Fakten - sollten als zukunftsgerichtete Aussagen erachtet werden. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, sind diese Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können wesentlich von jenen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. 