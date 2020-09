IRW-PRESS: KORE Mining Ltd.: KORE Mining ( WKN: A2N8Q4 ) (TSX-V: KORE) ernennt ehemaligen Geologen von Balmoral Resources zum Vice President Exploration und verstärkt sein Entwicklungsteam in den USA

KORE Mining (WKN: A2N8Q4) (TSX-V: KORE) ernennt ehemaligen Geologen von Balmoral Resources zum Vice President Exploration und verstärkt sein Entwicklungsteam in den USA

Vancouver, Kanada - 10. September 2020 - KORE Mining Ltd. (WKN: A2N8Q4, TSX-V: KORE) (KORE oder das Unternehmen) (www.koremining.com) freut sich bekanntzugeben, dass es Herrn Michael Tucker zum Vice President (VP) Exploration ernannt hat. Herr Tucker ist der ehemalige Explorationsmanager von Balmoral Resources, das vor kurzem von der Wallbridge Mining Company ( WKN: 940769 ,

TSX: WM) übernommen wurde. KORE freut sich außerdem, zwei Ernennungen für sein in den USA ansässiges Entwicklungsteam bekanntzugeben, das für die Genehmigung des Imperial-Goldprojekts verantwortlich ist. Das Unternehmen bleibt auf dem richtigen Weg, um die vorläufige wirtschaftliche Bewertung des Long Valley Goldprojekts zu liefern, die in den kommenden Wochen erwartet wird, gefolgt von Bohrergebnissen des FG Gold Projekts.

Scott Trebilcock, Präsident und CEO, erklärte: Herr Tucker wurde uns von höchster Stelle empfohlen und wird sofort unsere Fähigkeit verbessern, mehrere Projekte gleichzeitig zu bohren sowie unsere aggressiven Explorationsprogramme umzusetzen. Herr Tucker hat praktische Erfahrung, die gut zu unserer Unternehmenskultur des effizienten Kapitaleinsatzes und der Erzielung von Ergebnissen passt.

Marc Leduc, COO, fuhr fort: In Kalifornien haben wir unser Entwicklungsteam ausgebaut und das Engagement der Stakeholder intensiv vorangetrieben, während die Genehmigungsphase des Imperial-Goldprojekts läuft. KORE hat kürzlich ein Büro im Imperial County eröffnet und ein Team lokaler Fachkräfte eingestellt, das unserer Strategie mit einem lokalen Fokus entspricht. Wir freuen uns, dass unser erweitertes Team das Imperial-Goldprojekt vorantreibt.

Vice President Exploration und kanadisches Explorationsteam

Herr Tucker, P.Geo. hat einen Bachelor of Geology von der Laurentian University und einen Master of Geological Sciences von der University of British Columbia, sowie über zehn Jahre Erfahrung in der Exploration. Zuletzt war er Explorationsmanager von Balmoral Resources (von Wallbridge Mining übernommen), wo Herr Tucker Explorationsaktivitäten für alle Projekte leitete, einschließlich des Fenelon-Goldprojekts, das die Übernahme durch Wallbridge Mining auslöste. Balmoral Resources gewann während seiner Amtszeit mehrere Explorationspreise für seine Arbeit.

Herr Tucker wird an CEO Scott Trebilcock berichten und Anweisungen des Executive Chairman James Hynes befolgen, welcher die strategische Führung der Explorationsprogramme von KORE fortsetzen wird. Herr Tucker hat seine Arbeit bereits begonnen und ist derzeit vor Ort, um die Leitung des laufenden FG Gold Bohrprogramms von Herrn Hynes zu übernehmen.

Herr Tucker unternimmt bereits Schritte, um die KORE-Fähigkeiten auszubauen, indem er Herrn Graham Leroux, P.Geo. als kanadischen Explorationsmanager beibehalten hat und die ehemalige Balmoral-Geologin Frau Rosie Tempest angestellt hat. Herr Leroux, der derzeit die Bohrungen auf dem FG Gold Projekt leitet, wird weiterhin die kanadischen Explorationsaktivitäten von KORE leiten, während Frau Tempest die internen Interpretations-, GIS- und Analysefunktionen von KORE verbessern wird.

Kalifornisches Entwicklungsteam

Unter der Leitung von Herrn Marc Leduc, COO, baut KORE ein erfahrenes, lokales und starkes Team auf, um die Genehmigung für das Imperial-Goldprojekt zu erhalten. Unterstützt von einer Reihe von Top-Beratern treibt das Team das Imperial-Goldprojekt aktiv voran und arbeitet mit lokalen Interessengruppen sowie der Hauptregulierungsbehörde, dem Bureau of Land Management, zusammen.

Zwei wichtige Neuzugänge im dortigen Team sind Frank Salazar, Manager für Community- und Regierungsangelegenheiten, sowie Betty Zataray, Managerin für US-Umwelt- und Regulierungsangelegenheiten.

Herr Salazar ist ein erfahrener Manager mit über 20 Jahren Erfahrung. Er arbeitete an mehreren Kampagnen für James Carville Jr., einen politischen Berater. Herr Salazar hat auch an mehreren Genehmigungsprojekten im Imperial County gearbeitet, darunter Projekte für grüne Energie und Industrie.

Frau Zataray verbrachte sechs Jahre bei Western Mesquite Mines, einer operierenden Goldmine, die neun Meilen vom Imperial-Goldprojekt von KORE entfernt liegt und jetzt Equinox Gold Corp. gehört. Frau Zataray arbeitete zuvor an verschiedenen US-amerikanischen Standorten für die Barrick Gold Corporation (

WKN: 870450 , TSX: ABX), einschließlich der Cortez-Goldmine in Nevada. Frau Zataray hat enge Beziehungen im Imperial County und bringt starke Führungsqualitäten in Umweltfragen zu KORE mit.

KORE eröffnete im August 2020 in der Stadt Imperial in Kalifornien ein Büro, um die Entwicklung und Exploration des Imperial-Goldprojekts einschließlich der Projektverwaltung zu unterstützen.

Über KORE Mining

KORE Mining (WKN: A2N8Q4, TSX-V: KORE) ist zu 100% Eigentümer eines Portfolios fortschrittlicher Goldexplorations- und Goldentwicklungsprojekte in Kalifornien, USA und British Columbia, Kanada. KORE wird von den strategischen Investoren Eric Sprott und Macquarie Bank unterstützt, die zusammen mit dem Management und Aufsichtsrat 64% der ausstehenden Aktien des Unternehmens besitzen. KORE ist durch die vor kurzem erfolgte Finanzierung mit Herrn Eric Sprott über 7,5 Millionen CAD gut finanziert.

Weitere Informationen zu KORE finden Sie auf der Webseite des Unternehmens unter www.koremining.com, per Email unter info@koremining.com oder telefonisch unter +1 888 407 5450.

KORE Mining Ltd.

Scott Trebilcock

Chief Executive Officer

Tel: +1 888 407 5450

Email: info@koremining.com

Webseite: https://www.koremining.com

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCe44A7W4IyycyYkcoYpmfJg

KORE Mining CEO in neuem Video-Interview mit CRUX Investor: https://youtu.be/Dfkfa7oyf5c

Kostenloses deutsches Webinar mit dem KORE Mining CEO am 14. Oktober 2020:

https://www.soarfinancial.com/events/sf-online-conference-series-session-4/

Englische Originalmeldung:

https://www.koremining.com/news/2020/9/1/kore-mining-appoints-former-balmoral-geologist-as-vp-exploration-and-enhances-development-team

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten, Vermutungen und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannt wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt dieser Pressemeldung. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, weder aufgrund von neuen Informationen oder zukünftigen Ereignissen noch aus sonstigen Gründen, sofern dies nicht nach geltendem Recht gefordert wird.

Die Ausgangssprache Englisch, in welcher der Originaltext veröffentlicht wurde, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version dieser Pressemeldung. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Pressemeldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com oder auf der Firmenwebseite.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=53342

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=53342&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA50066W1059

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.