IRW-News: Kuya Silver Corp. : Kuya Silver gibt eine nicht vermittelte Privatplatzierung bekannt

Vancouver, British Columbia - 21. April 2022 - Kuya Silver Corporation (CSE: KUYA) (OTCQB: KUYAF) (Frankfurt: 6MR1) (das Unternehmen oder Kuya Silver - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/kuya-silver-corp/) gibt bekannt, dass das Unternehmen beabsichtigt, eine nicht vermittelte Privatplatzierung von bis zu 2.000.000 Einheiten (Einheiten) zu einem Preis von 1,00 Dollar pro Einheit für einen Bruttoerlös von insgesamt bis zu 2.000.000 Dollar (die Privatplatzierung) durchzuführen. Das Unternehmen beabsichtigt, die Erlöse aus der Privatplatzierung für allgemeine Betriebskapitalzwecke zu verwenden.

Jede Einheit besteht aus einer (1) Stammaktie (jeweils eine Stammaktie) des Unternehmens und einem halben (1/2) übertragbaren Warrant auf den Erwerb von Stammaktien (jeweils ein ganzer Warrant, ein Warrant). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Stammaktie zu einem Preis von 1,40 Dollar pro Stammaktie bis zu dem Datum, das zwei (2) Jahre nach dem Ausgabedatum liegt. Das Unternehmen kann bestimmten Vermittlern eine Gebühr zahlen, wenn sie die Privatplatzierung geeigneten Teilnehmern vorstellen.

Alle Wertpapiere, die im Rahmen der Privatplatzierung ausgegeben werden, einschließlich der Wertpapiere, die bei deren Ausübung ausgegeben werden, unterliegen einer Haltefrist, die vier Monate und einen Tag nach dem Ausgabetag abläuft.

Die Privatplatzierung unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung durch die Canadian Securities Exchange.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen die Wertpapiere in einer Gerichtsbarkeit verkauft werden, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen des betreffenden Landes ungesetzlich wäre. Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung registriert, und diese Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß den bundes- und einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen der Vereinigten Staaten registriert oder von diesen Registrierungsanforderungen ausgenommen.

Kuya ist ein in Kanada ansässiges Mineralexplorations- und Entwicklungsunternehmen mit Fokus auf den Erwerb, die Erkundung und die Weiterentwicklung von Edelmetallprojekten in Peru und Kanada.

