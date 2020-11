IRW-News: Kuya Silver Corp. : Kuya Silver kündigt Engagement von Mining Plus für vorläufige wirtschaftliche Bewertung und detaillierte Minenplanung an

IRW-PRESS: Kuya Silver Corp. : Kuya Silver kündigt Engagement von Mining Plus für vorläufige wirtschaftliche Bewertung und detaillierte Minenplanung an

Vancouver, BC - 19. November 2020 -- Kuya Silver Corporation (CSE: KUYA) (OTCQB: KUYAF) (das "Unternehmen" oder "Kuya") freut sich bekannt zu geben, dass es Mining Plus beauftragt hat, eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung des Silberminenprojekts Bethania durchzuführen und einen detaillierten technischen Entwurf der Erschließung für eine Erweiterung auf eine Produktionsrate von 350 Tonnen pro Tag abzuschließen.

Mining Plus ist ein internationaler Bergbau-Dienstleister mit Niederlassungen auf der ganzen Welt, einschließlich Kanada, den Vereinigten Staaten, Australien und Peru. Das Mining Plus-Mandat besteht aus zwei Komponenten, die beide für die Erweiterung der Silbermine Bethania von entscheidender Bedeutung sind. Mining Plus wird einen detaillierten Entwurf für den Untertagebau auf dem Projekt fertigstellen. Vor der Beteiligung von Kuya erreichte die Mine eine Produktionsrate von 100 Tagestonnen bei begrenztem Zugang zu Kapital. Während das Desktop-Engineering sofort beginnen wird, hängt der Abschluss des Mandats vom Abschluss des ersten Bohrprogramms in Kuya und der Meldung einer Ressourcenschätzung gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101") ab.

Der zweite Teil des Mandats besteht darin, eine vorläufige wirtschaftliche Beurteilung ("PEA") des Erweiterungsprojekts der Silbermine Bethania gemäß NI 43-101 abzuschließen. Zusätzlich zur Integration des (oben erwähnten) Minenentwurfs in die Bewertung kann Mining Plus Teile der PEA an andere qualifizierte Firmen untervergeben, darunter Klohn Crippen Berger (Tailingsdesign, Deponie- und Haldentechnik, Grundwasser) und M3 Engineering & Technology (Überprüfung der Prozessanlage).

Gleichzeitig beabsichtigt Kuya die Durchführung eines 5.000 m langen Bohrprogramms, das sich auf die Verbesserung des Vertrauens in Zonen in der Nähe der bestehenden Minenanlagen konzentriert. Ziel dieses ersten Programms ist die Erstellung einer Ressourcenschätzung gemäß NI 43-101-Standard sowie die Erprobung von Erweiterungen der bekannten Adern entlang des Streichs und in der Tiefe. Die aus diesem Bohrprogramm gewonnenen Daten und Modellierungen werden auch in die PEA und den technischen Entwurf einfließen.

David Stein, President & CEO, sagte: "Kuya freut sich sehr, diese technische Partnerschaft mit Mining Plus zu initiieren, um uns bei der Planung und Entwicklung des Erweiterungsprojekts der Silbermine Bethania zu unterstützen. Neben der Erweiterung selbst erwartet Kuya von einem professionellen Minenentwurf viele weitere Vorteile, einschließlich der Verbesserung der Sicherheitsstandards, der Belüftung, der Arbeitsbedingungen, der Produktivität und einer besseren Integration in die geplante Flotationsprozessanlage. Wir glauben, dass wir durch eine relativ geringe Vorabinvestition zur Verbesserung der Planung und des technischen Designs der Mine heute eine höhere Rendite erzielen werden, wenn die Produktion wieder aufgenommen wird.

National Instrument 43-101 Offenlegung

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Dr. Quinton Hennigh, P.Geo., Vorsitzender von Kuya und eine qualifizierte Person gemäß NI 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Kuya Silver Corporation

Kuya ist ein in Kanada ansässiges Bergbauunternehmen mit Schwerpunkt Silber, das das in Zentralperu gelegene Grundstück Bethania erwirbt. Die Bethania-Mine war bis 2016 in Produktion, wobei das Erz in verschiedenen anderen Konzentratwerken in der Region gebührenpflichtig gemahlen wurde. Das Unternehmen plant eine Erweiterung und den Bau eines Konzentratwerks am Standort, bevor der Betrieb wieder aufgenommen wird. Das Bergwerk Bethania produzierte Silber-Blei und Zinkkonzentrate vom Lauf des Bergwerksmaterials bis zur Pflege und Wartung aufgrund der Marktbedingungen und des Mangels an Betriebskapital.

