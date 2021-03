IRW-News: Kuya Silver Corp. : Kuya Silver startet erstes Bohrprogramm auf der Bethania-Mine

IRW-PRESS: Kuya Silver Corp. : Kuya Silver startet erstes Bohrprogramm auf der Bethania-Mine

Vancouver, BC, 18. März 2021 - Kuya Silver Corporation (CSE: KUYA) (OTCQB: KUYAF) (Frankfurt: 6MR1) (das "Unternehmen" oder "Kuya" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/kuya-silver-corp/) freut sich bekannt zu geben, dass es mit dem Phase-1-Bohrprogramm auf dem Projekt Bethania, das sich in Zentralperu befindet, begonnen hat. Kuya hat geplant, in diesem Phase-1-Programm 5.000 Meter zu bohren (siehe Abbildung 1 für den Bohrplan). Die erste Diamantbohrmaschine befindet sich derzeit vor Ort; zwei weitere Bohrgeräte werden in den kommenden Wochen eintreffen, um das Programm abzuschließen.

Dieses erste Programm wird in zwei Teile aufgeteilt; etwa 4.000 Meter sind für das westliche Drittel des Grundstücks geplant, um alle sieben Adern zu erproben, die die historische Ressource bilden (siehe den unabhängigen technischen Bericht über das Silberprojekt Bethania vom 29. August 2019, der am 1. Oktober 2020 unter dem Profil des Unternehmens unter www.sedar.com veröffentlicht wurde). Die Untersuchungsergebnisse und geotechnischen Messungen aus diesem Teil des Bohrprogramms werden zur Vervollständigung des Produktionsplans der Untertagemine verwendet, einschließlich einer Erweiterung von 100 Tonnen pro Tag auf 350 Tonnen pro Tag. Darüber hinaus erwartet Kuya nach Abschluss des Bohrprogramms die Fertigstellung eines technischen Berichts gemäß National Instrument 43-101, einschließlich einer Ressourcenschätzung.

Die verbleibenden 1.000 Meter werden in dieser ersten Phase das Gebiet Española 2 anpeilen, um das Ausmaß des historischen Abbaus im Stollen Española 2 zu bestätigen sowie andere neu identifizierte Adern an der Oberfläche zu erproben, die möglicherweise mit dieser Mineralisierung in Zusammenhang stehen. Diese Reihe von Bohrlöchern soll sich etwa 900 Meter östlich des Hauptstollens befinden und könnte die Streichlänge des Adersystems Bethania erheblich erweitern.

David Stein, President und CEO von Kuya, erklärte: "Der Start dieses sehr spannenden Bohrprogramms ist eine große Leistung für das Team von Kuya in Peru. Angesichts der jüngsten Herausforderungen bei COVID-19 war es für unser Team ein bedeutendes Unterfangen, die für dieses Programm erforderliche Logistik und Expertise zusammenzustellen. Die erste Phase des Bohrprogramms ist erst der Anfang und soll Daten liefern, die es uns ermöglichen, unsere untertägigen Minenpläne zu bestätigen und zu vervollständigen sowie damit zu beginnen, die Tiefenausdehnung der Adern unterhalb des Minenbetriebs zu testen. Nach Abschluss dieses ersten Programms würden wir mit unserer nächsten Bohrphase noch weiter entlang des Streichs und in der Tiefe vorstoßen. Intern haben wir sehr aggressive Ressourcenwachstumsziele, die wir im Laufe des kommenden Jahres erreichen wollen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/57369/18032021_DE_Kuya_LaunchBethaniaDrillingDE.001.png

Abb. 1 Phase 1 Bohrprogramm auf dem Bethania-Projekt - Bohrlochplan

National Instrument 43-101 Offenlegung

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Dr. Quinton Hennigh, P.Geo., Chairman von Kuya und qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Kuya Silver Corporation

Kuya ist ein in Kanada ansässiges, auf Silber fokussiertes Bergbauunternehmen, das das Projekt Bethania besitzt, zu dem auch die Mine Bethania in Zentralperu gehört. Die Bethania-Mine war bis 2016 in Produktion und mahlte ihr Erz in verschiedenen anderen Konzentratanlagen in der Region. Der Plan des Unternehmens ist es, eine Erweiterung durchzuführen und eine Konzentratanlage am Standort zu errichten, bevor der Betrieb wieder aufgenommen wird. Die Bethania-Mine produzierte Silber-Blei- und Zinkkonzentrate aus dem Abraummaterial, bis sie aufgrund der Marktbedingungen und des Mangels an Betriebskapital auf Pflege und Wartung gesetzt wurde.

Leser Risikohinweis

Diese Pressemitteilung kann Aussagen enthalten, die "zukunftsgerichtete Informationen" darstellen, einschließlich Aussagen zu den Plänen, Absichten, Überzeugungen und aktuellen Erwartungen des Unternehmens, seiner Direktoren oder seiner leitenden Angestellten in Bezug auf die zukünftigen Geschäftsaktivitäten des Unternehmens. Die Wörter "können", "würden", "könnten", "werden", "beabsichtigen", "planen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "erwarten" und ähnliche Ausdrücke, soweit sie sich auf das Unternehmen oder dessen Management beziehen, sollen solche zukunftsgerichteten Aussagen kennzeichnen. Investoren werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie für zukünftige Geschäftsaktivitäten darstellen und mit Risiken und Unsicherheiten behaftet sind, und dass die zukünftigen Geschäftsaktivitäten des Unternehmens aufgrund verschiedener Faktoren wesentlich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Schwankungen der Marktpreise, Erfolge der Geschäftstätigkeit des Unternehmens, fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierung und allgemeine wirtschaftliche, Markt- oder Geschäftsbedingungen. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich solche Informationen als zutreffend erweisen, und daher wird den Lesern empfohlen, sich auf ihre eigene Einschätzung solcher Unwägbarkeiten zu verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Weder die Canadian Securities Exchange noch die Investment Industry Regulatory Organization of Canada übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

