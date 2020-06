IRW-News: LEAF Mobile Inc.: LEAF erzielt mit seinen Spielen im April Rekordumsätze

IRW-PRESS: LEAF Mobile Inc.: LEAF erzielt mit seinen Spielen im April Rekordumsätze

Treiber für enormes Wachstum sind Rekordanzahl der täglich aktiven Nutzer und starke Spielerpräsenz

Vancouver, BC, Kanada, (26. Mai 2020) - LEAF Mobile Inc. (TSX.V: LEAF), ein führender Entwickler und Herausgeber von mobilen Spielen für die Gegenkultur, erzielte im Monat April 2020 mit seinem Portfolio von mobilen Gegenkultur-Spielen ein Rekordergebnis, das sich aus den Bruttoeinnahmen aus allen Spielen, Installationen und der Anzahl der täglich aktiven Nutzer (DAU) zusammensetzt.

Wichtigste Eckdaten zu LEAF Mobile im April 2020

- Rekordumsätze im Monat für das gesamte Franchise-Unternehmen Bud Farm

- Erfolgreiche Einführung des Bud Farm-Spiels Cheech & Chong im externen Arbeitsumfeld

- Legacy Games: Bud Farm 420 und Bud Farm Grass Roots sind wieder in der Wachstumszone

Chief Executive Officer Darcy Taylor erläutert: Wir können in sämtlichen Bereichen unseres Spiele-Portfolios eine wirklich starke Performance beobachten. Daraus resultieren hohe Einnahmen, die auch den Takt für einen Umsatzrekord und ein positives Betriebsergebnis EBITDA vorgeben. Mit einem Barmittelbestand von über 3 Millionen Dollar sind wir finanziell sehr gut ausgestattet, um sowohl die Nutzerakquise als auch das organische Wachstum im wachstumsstarken Marktsegment der mobilen Spiele zu forcieren. Spieler sind an Spielen interessiert, die ihre Kultur in hohem Maße abbilden. Hier wird ihnen ein Spielerlebnis geboten, mit dem sie sich identifizieren können, und sie können sich eine Community aus gleichgesinnten Spielern aufbauen. Geplant ist, eigene Spieletitel (Game Titles) für diese bisher unterversorgte Community zu kreieren. Damit stärken wir unser Portfolio und sichern dem Unternehmen langfristig hohe Einnahmen und Gewinne.

Ergebnisse des Game Title-Portfolios im April 2020

Growth Games

- Idle Tycoon von Bud Farm erzielte im Monat einen Rekordumsatz in Höhe von 2,5 Millionen Dollar und ein Netto-Betriebsergebnis von 0,23 Millionen Dollar. Treiber sind hier das Know-how und die Umsetzung von Live Ops gepaart mit verstärkten Investitionen in die Spielerakquise.

- Cheech & Chong von Bud Farm schaffte es im April auf 0,1 Millionen Dollar (nach der Einführung von 4.20). Unterstützung kam hier vom Download-Ranking und von sehr positiven Rezensionen.

Legacy Games

- Bud Farm 420 und Bud Farm Grass Roots hatten seit mehr als einem Jahr ihr stärkstes Monat und erzielten gemeinsam einen Umsatz in Höhe von 0,4 Millionen Dollar. Treiber waren hier ausschließlich die Zunahme der organischen Installationen und der täglich aktiven Nutzer.

Das Unternehmen gibt zudem bekannt, dass es jeweils Einzelserviceverträge mit den Firmen New Era Publishing Inc. und OGIB Corporate Bulletin Ltd. unterzeichnet hat. Jede der Firmen wurde für das Erstellen von Berichten und Beiträgen über das Unternehmen honoriert; das Gesamthonorar beträgt 390.000 Dollar. Die entsprechenden Artikel werden im Rahmen der jeweils sechsmonatigen Vereinbarungen in den Monaten Mai bis November 2020 veröffentlicht. Zusätzlich hat das Unternehmen die Firmen Kin Communications Inc. und Mobcast Ltd. UK beauftragt, die IR-Agenden des Übernehmens für jeweils 12 Monate bzw. 3 Monate zu übernehmen. Der Auftragsbeginn ist jeweils der 27. Mai und der 11. Mai und jede der Firmen erhält ein Gesamthonorar von 486.000 Dollar sowie 500.000 Optionen zum Ausübungspreis von je 0,40 Dollar. Die Optionen werden über einen Zeitraum von zwölf (12) Monaten zugeteilt, wobei pro Quartal eine Zuteilung von fünfundzwanzig (25 %) Prozent erfolgt. Begonnen wird drei (3) Monate nach dem Gewährungsdatum. Die Ausübungsfrist endet entweder fünf (5) Jahre nach dem Abschluss der Transaktion oder neunzig (90) Tage nach dem Ende der Vereinbarung, wobei das jeweils frühere Datum herangezogen wird. Es gelten die Börsenvorschriften der TSXV. Sofern nicht anderweitig verlautbart, wird von LEAF bestätigt, dass die Firmen OGIB Corporate Bulletin Ltd. und Kin Communications Inc. Stammaktien des Unternehmens besitzen. New Era Publishing Inc. und Mobcast Ltd. UK sind weder direkt noch indirekt an Leaf oder seinen Wertpapieren beteiligt und haben auch nicht die Absicht, eine Beteiligung zu erwerben.

Über das Unternehmen

LEAF Mobile Inc. (TSX.V: LEAF) ist ein führender Entwickler von Handyspielen mit Schwerpunkt Gegenkultur. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Vancouver, das mit LDRLY ein führendes Entwicklungsstudio mit Sitz in Nanaimo (BC) hat, verfügt über eine große Kompetenz in der Entwicklung, der Vermarktung und Herausgabe von eigentumsrechtlich geschützten Handyspielen. Die Kultur von LEAF beruht auf Kreativität, aus Daten abgeleiteten Erkenntnissen und konsequenter Realisierung der Strategie, wodurch das Unternehmen sehr ansprechende Spiele entwickelt, die dem Spieler dauerhaft Freude bereiten. Mit mehr als zehn Jahren Erfahrung in der Entwicklung und Vermarktung von Spielen hat das Team von LEAF konsequent ertragreiche Original- und lizenzierte geschützte Titel auf den Markt gebracht, darunter Cheech & Chong BUD FARM, Bud Farm Idle Tycoon, Bud Farm Grass Roots und Bud Farm 420. Unsere Spiele sind weltweit über den App Store und Google Play erhältlich. LEAF nutzt seine Erfolge in den Bereichen Plattform, Immaterialgüterrechte, Vermarktung, Entwicklung und Datenanalyse, um für sein globales Netz, das aus Spielern, Talenten, Aktionären und mehr besteht, den größtmöglichen Mehrwert zu schaffen.

Nähere Informationen und Aktuelles zu LEAF erhalten Sie unter www.leafmobile.io und über unsere Online-Communitys auf Linkedin, Twitter, Facebook und Instagram.

Kontaktdaten

Medienkontakt: media@leafmobile.io, (604) 288-4417

Investor Relations: leaf@kincommunications.com (604) 684-6370

2080 - 1055 West Georgia Street, Vancouver, BC, V6E 3R5

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die in dieser Meldung veröffentlichten vorläufigen Monatsergebnisse basieren auf den uns derzeit vorliegenden Daten vor einem allfälligen Abgleich mit den Plattformpartnern. Auch wenn wir diese Ergebnisse für bedeutsam halten, könnten sie dennoch von den tatsächlichen Beträgen abweichen, die wir letztendlich in unserem Quartalsbericht für das per 30. Juni 2020 endende Quartal veröffentlichen werden. Wir haben nicht die Absicht, diese Schätzungen vor Einreichung unseres Quartalsberichts zu aktualisieren.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angesichts der Erfahrung seiner leitenden Angestellten und Direktoren, der aktuellen Bedingungen und erwarteten zukünftigen Entwicklungen sowie anderer Faktoren, die als angemessen gelten, vernünftig sind, sollte man sich nicht auf diese Informationen verlassen, da das Unternehmen nicht gewährleisten kann, dass diese sich als richtig erweisen werden. Die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse und Entwicklungen können sich erheblich von jenen in diesen Aussagen unterscheiden. Die Aussagen in dieser Pressemeldung gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung. Das Unternehmen betont ausdrücklich, dass es weder die Absicht noch die Verpflichtung hat, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu korrigieren bzw. zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen bzw. zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies wird gesetzlich gefordert.

