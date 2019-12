IRW-News: LeanLife Health Inc. : LeanLife beauftragt Omega-3-Experten für 2020 mit dem Verkauf von Produkten im Wert von über 1 Million Dollar

IRW-PRESS: LeanLife Health Inc. : LeanLife beauftragt Omega-3-Experten für 2020 mit dem Verkauf von Produkten im Wert von über 1 Million Dollar

VANCOUVER, British Columbia, 17. Dezember 2019: LeanLife Health Inc. (CSE: LLP) (das Unternehmen), ein auf markenrechtlich geschützte, pflanzliche Nahrungsmittelprodukte spezialisiertes Unternehmen, freut sich bekannt zu geben, dass Herr Gavin Mah, ein Experte für natürliche Gesundheitsprodukte und Berater für Geschäftsentwicklung, mit diversen Dienstleistungen für das Unternehmen beauftragt wurde.

Das Unternehmen heißt Herrn Mah, der über umfangreiche Kenntnisse und Erfahrungen in der Branche für natürliche Gesundheitsprodukte verfügt, herzlich willkommen und freut sich schon auf seine Maßnahmen zur Weiterentwicklung und Umsetzung der Vertriebs- und Marketingkonzepte des Unternehmens, mit denen LeanLife in die nächste Wachstumsphase geführt werden soll.

Herr Mah kann im Verkauf von Omega-3-Produkten einschließlich Produkten aus Fisch und Flachssamen eine jahrzehntelange Erfahrung vorweisen.

Sieben Jahre lang zeichnete Herr Mah bei der Firma Nature's Way als Director of Canadian Regulatory Affairs verantwortlich. Nature's Way ist ein führendes Gesundheitsunternehmen, das zahlreiche Nahrungsergänzungsprodukte, einschließlich Omega-3-Produkte, über verschiedenste Vertriebskanäle, wie z.B. Walmart, verkauft. Er war federführend beteiligt, als der führende Omega-3-Fischölproduzent Ascenta Health von Nature's Way und dessen Mutterkonzern Schwabe Pharma (Deutschland) übernommen wurde.

Herr Mah war außerdem bei Omega Nutrition und Barleans Oils, zwei der größten Flachsölfirmen im Pazifischen Nordwesten, für den Verkauf von Omega-3-Produkten zuständig.

Neben seinen 33 Jahren Berufserfahrung kommen dem Unternehmen auch Herrn Mahs Unternehmensressourcen und seine umfangreichen Kontakte zugute.

Als President und Partner von Biomed International Products Corp. beaufsichtigt Herr Mah die Herstellung und den globalen Vertrieb von naturheilkundlichen Produkten, die von einem engagierten Spezialistenteam an Heilpraktiker bzw. medizinische Fachkräfte verkauft werden.

Neben seiner unternehmerischen Erfahrung hat Herr Mah viele Jahre lang Unternehmen in aller Welt als Berater und Schulungsexperte unterstützt. Sein äußerst erfolgreicher Ansatz hat sowohl Neugründungen als auch bestehenden Unternehmen bei der Entwicklung effektiver Geschäftspläne geholfen. Er war mit der Leitung von Teams in den Bereichen Produktentwicklung, Entwicklung von Qualitätssystemen sowie Prozessoptimierung betraut. Herr Mah kann auf zahlreiche Erfolge zurückblicken und liefert die erwarteten Leistungen pünktlich und innerhalb des budgetären Rahmens ab.

Seine Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit den vorgenannten Branchengrößen sowie vielen weiteren Branchenführern wie Integrative Therapy, Enzymatic Therapy, SISU Enterprises, Thorne Research, NF Formulas, Phyto Pharmica, Eco Ideas etc. werden LeanLife auf seinem Wachstumspfad maßgeblich unterstützen.

Zu den Hauptaufgaben von Herrn Mah zählen vor allem Geschäftsentwicklungsziele in den Bereichen Kundenbeziehung, Marketing und Verkauf.

Seine erste Aufgabe wird in der Entwicklung, Einrichtung und Umsetzung eines Customer Relationship Management-Systems (CRM) bestehen, mit dem das Unternehmen seine Kundenbeziehungen und -kontakte besser verwalten kann und welches in das unternehmenseigene Rechnungswesen integriert werden soll.

Herr Mah wird außerdem für die Entwicklung und Umsetzung von Marketingkonzepten, für die Identifizierung und Definition von Verkaufszielen sowie die Entwicklung von Strategien zum Erreichen dieser Ziele, einschließlich der Umsetzung neuer Ideen und Instrumente innerhalb des Unternehmens, verantwortlich zeichnen.

In Zusammenarbeit mit der Unternehmensführung wird er richtungsweisende Vorgaben und Maßnahmen in Verkauf und Marketing setzen. Daneben wird er ein Team aus erfahrenen Verkäufern aufbauen, die im Jahr 2020 Kundenverträge im Wert von mehr als 1.000.000 Dollar zum Abschluss bringen und diese Verträge auch in Zukunft betreuen sollen.

Als Führungsexperte für regulatorische Angelegenheiten konnte Herr Mah umfangreiche Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Regulierungs- und Beratungsgremien, Koordinationsausschüssen für Regierungskontakte sowie Health Canada sammeln. Vor zehn Jahren, als Herr Mah noch als Berater in der Branche für natürliche Gesundheitsprodukte tätig war, kam es zum ersten Treffen zwischen ihm und dem ehemaligen Parlamentsabgeordneten Russ Hiebert, der für LeanLife als Unternehmensberater tätig ist.

Wir freuen uns, dass Herr Mah mit seiner jahrzehntelangen Erfahrung in Verkauf, Marketing und Firmenakquise im Omega-3-Geschäft, die er bei Großunternehmen der natürlichen Gesundheitsproduktbranche sammeln konnte, unser Unternehmen tatkräftig unterstützen wird. LeanLife wird von der Umsetzung seiner Geschäftsentwicklungsziele profitieren und wir sind zuversichtlich, dass er die von ihm gesteckten Umsatzziele sogar übertreffen wird, erklärt CEO Stan Lis.

Über LeanLife Health und den Omega-3-Markt

Die Produkte von LeanLife Health sind lagerfähige, langlebige Extrakte aus Flachssamen, einer wertvollen Omega-3-Quelle auf pflanzlicher Basis, welche die Produkte mit entscheidenden Vorteilen als essentielle Omega-3-Fettsäuren sind essentielle Fettsäuren, weil der menschliche Körper sie nicht selber produzieren kann und daher über die Nahrung aufnehmen muss.

Nahrungsergänzung ausstattet.

Mit einer erhöhten Zufuhr von Omega-3-Fettsäuren, vor allem über die Produkte von LeanLife, die ein höheres Omega-3/Omega-6-Verhältnis aufweisen, wird erwiesenermaßen eine deutliche gesundheitsfördernde Wirkung erzielt.

Das Leitziel von LeanLife ist es, die weniger gesunden Pflanzenöle in Lebensmitteln relativ kostengünstig durch höherwertige zu ersetzen und damit gesündere Alternativprodukte anzubieten.

Eine Verbesserung der Qualität von Lebensmitteln, die den Menschen keine Änderung ihres Essverhaltens abverlangt, ist die beste Art und Weise dafür zu sorgen, dass sie sich gesünder ernähren und so ihre Lebensqualität erhöhen. - Stan Lis, CEO

Die von LeanLife Health entwickelten markenrechtlich geschützten und marktführenden Omega-3-Produktformulierungen sind absolut hochwertig und frei von Cholesterin. Die Produkte sind als Öle, Emulsionen und Pulver erhältlich.

Die Produkte kommen als Nahrungsmittelzusatz oder als Nutrazeutika zum Einsatz und werden bei der Herstellung von Brot, Nudeln, Käse, Joghurt und Milchprodukten für den europäischen Markt verwendet.

Laut einem Bericht von Grand View Research, Inc. erzielte der globale Omega-3-Markt im Jahr 2016 ein Marktvolumen von 33 Milliarden US-Dollar und wird bis zum Jahr 2025 voraussichtlich auf über 57 Milliarden US-Dollar anwachsen.

