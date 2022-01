IRW-News: Legible Inc. : Aktionärsbrief des CEO von Legible Inc.

IRW-PRESS: Legible Inc. : Aktionärsbrief des CEO von Legible Inc.

Wir sind fokussiert, wir sind gerüstet und wir bauen auf ...

Vancouver (British Columbia), den 28. Januar 2022 - Legible Inc. (CSE: READ,

FWB: D0T) (Legible oder das Unternehmen), ein browserbasierter, mobiler, weltweit zugänglicher Online-Marktplatz für das Lesen und Veröffentlichen von eBooks, freut sich, seinen Aktionären mit dem folgenden Aktionärsbrief des CEO ein Update hinsichtlich der Fortschritte des Unternehmens bereitzustellen.

Ein Buch ist ein Garten, ein Obstgarten, ein Fest, eine Gesellschaft nebenbei, ein Ratgeber, eine Vielzahl von Ratgebern. - Baudelaire

Sehr geehrte Aktionäre von Legible,

Wir möchten Ihnen für Ihre kontinuierliche Unterstützung, Ihren Glauben und Ihr Vertrauen in das Team von Legible bei der Umsetzung unserer Vision danken, den weltweiten eBook-Marktplatz für Leser, Verleger und Autoren durch unsere innovative eBook-Plattform Legible.com zu revolutionieren. Unser Ziel besteht darin, als wertebasierte Marke einen bedeutsamen Anteil am Markt für elektronische Bücher zu erobern und den Menschen weltweit Zugang zum Lesen zu verschaffen, wann, wo und wie sie möchten.

Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um Sie über den aktuellen Stand der Entwicklung von Legible.com zu informieren und unsere kontinuierliche Schwerpunktlegung auf die Geschäftsabwicklung, unser produktives und wettbewerbsfähiges Fachwissen sowie unsere Ausrichtung auf den Aufbau einer modernen eBook-Plattform für das Lesen und Veröffentlichen von Büchern hervorzuheben, die sich für unsere Aktionäre lohnen wird.

Wir sind ein Team mit einer Vision, einer Mission und einem Ziel, das die eBook-Lese- und Verlagsbranche mit dem Ziel eines weltweit zugänglichen eBook-Marktplatzes modernisieren möchte. Technologien und Märkte werden steigen und fallen, wie alle anderen Dinge auch, doch das Geschichtenerzählen, das Lesen und das Schreiben werden immer Bestand haben.

Lesen ist ein menschliches Bedürfnis und wir sind davon überzeugt, dass es ein Menschenrecht ist - eine Neugierde, ein Handwerk, ein Bestreben - und es wird nie aufhören zu existieren. Die Verlagsbranche muss sich jedoch weiterentwickeln und modernisieren und Legible treibt diese Innovation und diesen Wandel durch seine innovative Technologieplattform bereits voran.

Legible ist in der Lage, die traditionelle Lese- und Verlagsbranche zu revolutionieren. Ich habe ebenso wie das Team von Legible stets daran geglaubt, dass ein wirklich barrierefreies Lesesystem die Macht hat, die Welt zu verändern, und dass die Welt, und zwar die ganze Welt, Zugang zum geschriebenen Wort verdient.

Mit der browserbasierten Plattform von Legible stehen wir an vorderster Front, um diese Zugänglichkeit zu ermöglichen. Legible.com wird ganzen Epistemologien, Kulturen und Sprachen die Möglichkeit geben, in dieser Zeit, in der ein immenser Bedarf an gemeinsamen Worten besteht, zur Welt zu sprechen. Die eBooks auf Legible.com bringen unsere Leser an jene Orte, die sie erkunden möchten - wo, wann und wie sie möchten.

Zu diesem Zweck baut Legible auf sechs Wertesäulen auf, über die ich unsere Aktionäre nun informieren möchte:

INHALT: Beziehungen zu Verlegern und Vertriebshändlern

Bücher sind das Flugzeug, der Zug und die Straße. Sie sind das Ziel und die Reise. Sie sind das Zuhause. - Anna Quindlen

Die Inhaltebibliothek von Legible ist inzwischen so groß, dass wir auf einem guten Weg sind, einer der größten eBook-Marktplätze der Welt zu werden. Wir haben Zusagen von Verlagen für fast zwei Millionen Bücher auf Legible.com - Tendenz steigend. Ein Bücherregal mit so vielen Büchern wäre über 160 Kilometer lang!

Hier sind einige kurze Statistiken über unseren Katalog und dessen Entwicklung:

- Legible vermarktet zurzeit Bücher von drei der fünf größten Verlage der Welt (Hachette, Harper Collins, Simon & Schuster).

- Wir sind stolz darauf, einen Vertrag mit dem größten Buchvertriebshändler der Welt, CoreSource® von der Ingram Content Group, unterzeichnet zu haben.

- Wir vertreten nun zahlreiche Verlage, die ein breites Spektrum an Branchen innerhalb des Verlagswesens abdecken.

- Allein der kanadische Katalog von Simon & Schuster auf Legible.com bietet Zehntausende von Titeln, die unsere Leser entdecken können.

- Die Titel von Scholastic Canada sind nun auf Legible.com verfügbar, was unser Angebot für die umfassende Zielgruppe der Kinderbücher und -bildung erweitert.

- House of Anansi, Groundwood Books und Invisible Publishing haben sich Legible über unseren eBound-Canada-Vertrag angeschlossen.

- Legible entwickelt einen eigenen Katalog mit fesselnden Originalinhalten namens Living Books für seinen bevorstehenden Abonnementdienst. Legible Living Books sind eBooks mit Video, Audio, Animation oder einer beliebigen Kombination von Multimedia-Inhalten, die das Leseerlebnis verbessern. Diese Inhalte sind eine Weltneuheit auf einer Bücherplattform und werden ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal darstellen.

- Darüber hinaus veröffentlicht Legible auch Bücher einflussreicher Autoren und sogar einige Bücher unserer Investoren/Autoren werden zurzeit auf unserer Plattform angeboten.

INNOVATIVE TECHNOLOGIE: Weg zur Modernisierung und Differenzierung

Man kann Dinge nicht verändern, indem man die bestehende Realität bekämpft. Um etwas zu verändern, muss man ein neues Modell entwickeln, das das bestehende Modell überflüssig macht. - Buckminster Fuller

Die innovative Technologie von Legible ist ein komplexes Ökosystem aus fortschrittlichen Webtechnologien. Derzeit haben wir Folgendes genutzt und entwickelt:

- Browserbasiertes Lesesystem - macht alle eBooks auf der Plattform auf jedem Gerät und in jedem Browser mobil verfügbar. Im Februar 2022 werden wir neue Funktionen in unserem Lesesystem einführen, die das Leseerlebnis weiter verbessern und den Zugriff auf ein Buch auf jedem Gerät intuitiv und natürlich gestalten.

- Benutzerdefinierte Künstliche Intelligenz (namens Librarian) - für Suche, Empfehlungen, Berichte, Analysen, Inhaltescans und Veröffentlichung

- Publishing Ingestion Pipeline (PIP) - für die Aufnahme von Millionen von Titeln von zahlreichen Verlagen, deren Kapazität zur schnellen Aufnahme und Verarbeitung weiterer Titel kontinuierlich wächst.

- Datenanalysesystem - zur Erfassung der primären Nutzung und des Engagements der Website von Legible

- Bücherregal-Technologie - ermöglicht es dem Kurationsteam, Trendlisten zu erstellen und die Vermarktung zu maximieren, und die es den Lesern erlaubt, individuelle Bücherregale zu erstellen und zu teilen.

- PubOps-System - erfasst und verfolgt Zahlungen für alle Titel, basierend auf der Region, und berechnet (entsprechend einer der unzähligen Steuerlokalitäten) den Preis in Echtzeit. Dieses System verfolgt die Nutzung von Büchern für Abonnements, Pay-as-you-go und werbegestütztes Lesen.

- Datenbanksystem - kann Millionen von Titeln mit Metadaten zu diesen Büchern und Millionen von Leserkonten aufnehmen und ist weltweit zugänglich.

Darüber hinaus entwickelt Legible Barrierefreiheitstools für Menschen mit Behinderungen, um die 1,85 Milliarden davon betroffenen Menschen beim Lesen und Veröffentlichen zu unterstützen. Zurzeit streben wir die höchste Barrierefreiheitsbewertung für die Plattform von Legible an. Wir bieten Unterstützung für Menschen mit Lese-Rechtschreibstörung und freuen uns auf weitere Funktionen sowie Möglichkeiten zur Unterstützung anderer Gemeinschaften.

All diese Technologien in Kombination mit unseren neuen Einnahmequellen wurden von Legible entwickelt und arbeiten so zusammen, dass der Zugang zu Büchern für jeden mit jedem Browser reibungslos möglich ist.

UMSATZ: Wege zur Umsatzgenerierung

Geld zu verdienen an sich ist nicht schwierig ... schwierig ist es, Geld zu verdienen, indem man etwas tut, dem man sein Leben widmet. - Carlos Ruiz Zafón, Der Schatten des Windes

Legible.com ging am 28. Oktober 2021 als öffentlich verfügbare Betaseite online und seither konnten wir einen Anstieg der Besucher, Leser und bezahlten Leser verzeichnen. Das ist äußerst vielversprechend für ein neues Start-up, doch wir richten unser Hauptaugenmerk weiterhin auf unsere Marketingbemühungen, die Optimierung der Website auf Basis von Nutzerdaten sowie auf das Umsatzwachstum.

Legible hat sechs Einnahmequellen für jeden Titel auf der Plattform geplant. Wir sind zunächst mit der Einnahmequelle aus Verkäufen gestartet, die es uns ermöglicht, uns als kommerzielles Unternehmen auf dem Markt zu etablieren. Unsere Leser können nun ein E-Buch auf Legible kaufen und es mit noch nie dagewesener Einfachheit lesen und darauf zugreifen.

Unsere primären Ziele zur Unterstützung des Umsatzwachstums in der Zukunft sind folgende: 1) Sicherstellen, dass Legible über eine leistungsstarke E-Commerce-Plattform verfügt (u.a. Akquise-, Kundenbindungs- und Treueprogramme), 2) Bereitstellung eines wettbewerbsfähigen Angebots für den Verbraucher (über Produkt-, Vermarktungs-, Preis- und Werbeinitiativen) sowie 3) Förderung des Umsatzwachstums durch differenzierte Angebote und ein angenehmes Nutzererlebnis.

Im Mittelpunkt dieser Bemühungen und unseres Geschäfts steht unser Abonnementdienst, der sich zurzeit in Entwicklung befindet und im zweiten Quartal 2022 mit umfassenden Marketing- und Demografiekampagnen eingeführt wird.

Unser Abonnementdienst namens Legible Community wird unseren Lesern einen reibungslosen All you can read-Zugang ermöglichen. Wir werden ein stark vermarktetes Front-of-Store-Angebot sowie einen umfassenden Katalog an E-Büchern anbieten. Die Leser können sich anmelden und Bücherregale mit allen Büchern aus dem Abonnementkatalog von Legible erstellen, die die neuesten Titel zu einer Vielzahl an Themen anbieten, und zwar ohne Barrieren, wie es bei anderen Medienplattformen für Musik und Filme der Fall ist.

Darüber hinaus können die Leser unseren wachsenden Katalog an revolutionären Multimedia-Original-eBook-Inhalten nutzen. Legible hat sich bewusst gegen das anteilige Modell entschieden, das bei manchen Abonnementdiensten für Inhalte verwendet wird, da wir dieses System als ungerecht für Künstler empfanden.

Anstattdessen haben wir die Geschäftsmechanismen des Abonnementdienstes auf einem nutzerzentrierten Modell aufgebaut, das auf die Mechanismen des digitalen Lesens und Veröffentlichens zugeschnitten ist. Wir sind davon überzeugt, dass dies für unsere Autoren und Verleger gerechter ist und unseren Lesern ein besseres Erlebnis in unserem Abonnementangebot bietet, was einen besseren Zugang zu Marktanteilen ermöglicht.

Unsere nächste Einnahmequelle, die im ersten Quartal 2022 eingeführt wird, sind unsere Sponsored Bookshelves, die das Umsatzwachstum von Legible und unseren Verlagen steigern werden, indem sie Kurationsdienste und markengeschützte Bücherregalseiten für Verlagsorganisationen und Unternehmen anbieten, die eine vollständige Reihe neuer Titel aus einem umfassenden Katalog präsentieren und hervorheben.

Einfach ausgedrückt ist ein gesponsertes Bücherregal eine Seite auf Legible, die für das sponsernde Unternehmen oder die Organisation gebrandet ist und eine Reihe von Büchern enthält, die die Interessen und die Unterstützung des Unternehmens widerspiegeln und auf die die Leser von Legible öffentlich zugreifen können. Darüber hinaus können alle Nutzer von Legible ihre eigenen Bücherregale erstellen, organisieren und teilen sowie ihr Profilbild und ihre Top-Banner ändern.

Nach Legible Community werden zwei weitere Einnahmequellen eingeführt werden. Dabei handelt es sich um werbegestütztes Lesen (kostenloser Zugang zu einigen unserer Bücher durch im Buch eingeblendete Werbung - die Autoren erhalten 60 Prozent der Werbeeinnahmen, Legible behält 40 Prozent ein) und Leihoptionen (die Lesern die Möglichkeit geben, das Buch für einen bestimmten Zeitraum zu nutzen - eine wichtige Funktion für den Bildungs- und Kinderbuchmarkt).

Wir sind davon überzeugt, dass diese Einnahmequellen, sowohl individuell als auch in Kombination, das Umsatzwachstum auf unserer Legible-Plattform und für unsere Verlage steigern werden.

MARKT: Weg zur Erweiterung unseres Kundenstamms

Ich habe gelernt, dass die Menschen vergessen werden, was du gesagt hast, dass die Menschen vergessen werden, was du getan hast, aber die Menschen werden nie vergessen, welches Gefühl du ihnen gegeben hast. - Maya Angelou

Unsere Vision besteht darin, in den kommenden zwei bis drei Jahren Millionen von Lesern zu einem Teil der Legible-Community zu machen. Mit diesen Lesern wird Legible ein signifikantes Umsatzwachstum verzeichnen, was die Stärke unseres Wertangebots erhöht und zur Finanzierung unserer philanthropischen Mission dient.

Um dies zu erreichen, werden wir im Jahr 2022 eine durchdachte und strategische medienübergreifende Marken- und Marketingstrategie umsetzen, die alle Hindernisse auf dem Weg zum Kauf für unsere potenziellen Kunden beseitigt. Insbesondere werden strategische Marketinginvestitionen getätigt, um die Bekanntheit der Marke Legible zu steigern, neue Konsumenten und Mitglieder für die Legible Community zu gewinnen sowie den Lifetime Value zu optimieren, den diese Konsumenten und Community-Mitglieder zum Umsatzwachstum von Legible beitragen.

Im Mittelpunkt dieser Vision steht unsere Fähigkeit, durch differenzierte und überzeugende Vertriebs- und Marketingkampagnen eine Beziehung zu den Lesern aufzubauen, die Freude an der Unterhaltung durch Bücher haben und darin ihre Erfüllung finden, ein werteorientiertes Unternehmen zu unterstützen, dessen Mission darin besteht, allen Menschen auf der Welt die Kraft des geschriebenen Wortes zugänglich zu machen.

Unsere idealen Kunden und Community-Mitglieder schätzen die Freiheit, eine Vielzahl an Büchern über jeden Browser und auf jedem Gerät lesen zu können. Diese Leser genießen Bücher, die schön gestaltet sind und ein angenehmes Leseerlebnis bieten. Und diese Leser zeigen ihr Engagement für eine bessere Welt, indem sie sich für jene Unternehmen entscheiden, die sie mit ihrem Geld unterstützen. In dieser Hinsicht ist Legible mit seiner konsequenten Ausrichtung auf die Förderung von Nachhaltigkeit, Lesekompetenz und Barrierefreiheit in einer einzigartigen Position.

FÜHRUNGSTEAM: Fachwissen in diesem Bereich für die Umsetzung nutzen

Wann immer Sie etwas erreichen wollen, halten Sie die Augen offen, konzentrieren Sie sich und stellen Sie sicher, dass Sie genau wissen, was Sie wollen. Niemand kann sein Ziel mit geschlossenen Augen erreichen. - Paulo Coelho, Der Dämon und Fräulein Prym

Es ist faszinierend, als CEO mitzuerleben, wie so viele Profis und Experten dieses Bereichs mit einer solch einzigartigen Absicht, Leidenschaft und Vision zusammenarbeiten.

Wissen macht einen blutigen Auftritt, sagte der große römische Patrizier Plinius der Ältere - und das gilt umso mehr, wenn wir etwas schaffen, von dem wir glauben, dass es sowohl eine innovative als auch eine natürliche Plattform für eBooks ist. Eine Herausforderung nach der anderen wurde mit dem kombinierten Fachwissen unseres Teams in diesem Bereich gemeistert und es brauchte ein Team, um den Weg zu finden, indem wir gemeinsam den Werten folgten, auf deren Basis Legible gegründet wurde. Das Führungsteam hat nun eine klare Ausrichtung auf alle vertikalen Geschäftsbereiche sowie eine starke Vision und Strategie, um Legible auf dem Markt zu etablieren.

Am 4. Januar 2022 kam Wai-Ming Yu als Chief Revenue Officer zu Legible. Wai-Ming Yu kann eine Erfahrung von über 26 Jahren in aller Welt und eine starke Erfolgsbilanz bei der Generierung von profitablem Wachstum durch Geschäfts-, Digital- und Technologietransformationen, Produktinnovationen, die für ein angenehmes Kundenerlebnis sorgen, sowie hochwertige Vertriebs-, Markenbildungs- und Marketingstrategien vorweisen.

Im Januar haben wir zudem die Aufnahme von Laura Brady als Head of Accessibility bekannt gegeben. Laura kann eine Erfahrung von über 25 Jahren im Verlagswesen vorweisen und arbeitete zuletzt bei House of Anansi Press, wo sie einen beeindruckenden Katalog preisgekrönter Bücher veröffentlichte, die mit dem Scotiabank Giller Prize, den Governor Generals Literary Awards, dem Rogers Writers Trust Prize und dem Man Booker Prize ausgezeichnet wurden.

Laura hat unter anderem komplexe Poetik und Mathematical Markup Language in digitale Umgebungen übertragen und auch mit Cree-Silben gearbeitet. Als gefragte Beraterin, Ausbilderin und öffentliche Rednerin hat sich Laura bei staatlichen Geldgebern, Organisationen für barrierefreie Bibliotheken und Verlegerverbänden für Behindertenfragen eingesetzt. Sie sitzt im Board of Directors von eBound Canada und dem Accessible Books Consortium, unterstützt die Organisation von eBookcraft und dem jährlichen Accessible Publishing Summit und hat in ihren Blogbeiträgen, Workshops und Videos Hunderte von Menschen gelehrt, wie man eBooks zugänglicher macht.

Während Legible sein Führungsteam in den Bereichen Verlagswesen, Barrierefreiheit und Marketing verstärkt hat, freute es sich auch, dass es seine technischen Teams kontinuierlich erweitern konnte. In einer Zeit, in der die Rekrutierung von technischen Spitzenkräften eine historische Herausforderung darstellt, war Legible in der Lage, sich auf dem Markt zu behaupten und erfahrene Entwickler, Designer und leitende Angestellte einzustellen, die den innovativen Fortschritt seiner Produktpalette fördern. Anfang Januar haben wir unsere Entwicklungskapazitäten um 70 Prozent erhöht, wodurch wir unsere Entwicklungsziele mit größerer Präzision, Verantwortlichkeit und Geschwindigkeit umsetzen können.

Darüber hinaus liegt der Schwerpunkt in Q1/2022 auf der Bewertung unserer Prozesse, Verfahren, Mitarbeiter und Ressourcen, um sicherzustellen, dass diese optimal und effizient genutzt werden. Legible ist bestrebt, ein effizient geführtes Unternehmen zu sein, um sein Engagement für Nachhaltigkeit aufrechtzuerhalten.

GLOBALER SOZIALER ZWECK: Gutes tun in und mit der Welt

Jede wohltätige Tat ist ein Sprungbrett in den Himmel. - James Baldwin

Legible hat sich der sozialen Verantwortung von Unternehmen verschrieben und strebt eine globale Führungsrolle an, sowohl durch sein Engagement für innovative Maßnahmen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) als auch durch seine Kernaufgabe, die Widerstandsfähigkeit von Gemeinschaften durch Alphabetisierung zu stärken.

Legible entwickelt eine moderne ESG-Berichterstattung, unterstützt das Erreichen der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung und beteiligt sich an globalen sowie nationalen ESG-Initiativen der Privatwirtschaft, einschließlich des UN Global Compact, des SDG Publishers Compact, der kanadischen Federal Diversity Challenge sowie der Bemühungen um eine B-Corp-Zertifizierung durch den Abschluss der B Impact Assessment.

Diese Aktivitäten etablieren Legible in einer globalen Kohorte von Unternehmensführern, die in der Lage sind, zu wachsen und einen systemischen Wert beizutragen, wenn sich die Welt und die Verlags- und Lesebranche in Richtung nachhaltigerer Richtlinien, Praktiken und Vorschriften entwickeln.

Die weltweit zugängliche, browserbasierte Plattform von Legible bietet eine noch nie dagewesene Möglichkeit, sowohl marginalisierten Stimmen Gehör zu verschaffen als auch den Zugang zu Alphabetisierungsressourcen zu ermöglichen. Nahezu eine Milliarde Menschen sind zurzeit Analphabeten und haben keinen Zugang zu Büchern und Bildung.

Bis 2025 werden eine Milliarde mehr Menschen Zugang zum Internet haben, vor allem über Smartphones. Die globale, missionsbasierte Initiative LiteracyPlus von Legible soll Partnerschaften mit Unternehmen und Philanthropen nutzen, um Autoren, Geschichtenerzähler und Leser zu befähigen und miteinander zu verbinden, wobei das Hauptaugenmerk darauf liegt, Zugang, Ressourcen und Aufmerksamkeit für unterversorgte Gemeinschaften zu schaffen.

Diese internationalen Partnerschaften werden die Markenbekanntheit, das regionale Know-how, das Vertrauen und die kommerziellen Partnerschaften in neuen Märkten fördern. Der erste LiteracyPlus-Partner von Legible ist die globale Wohltätigkeitsorganisation Room to Read, die 23 Millionen Kinder in 20 Ländern unterstützt, wobei diese Zahl bis 2030 auf 40 Millionen Kinder steigen soll. Die am 13. Dezember 2021 bekannt gegebene Partnerschaft umfasst die Entwicklung und Bereitstellung des ersten Online-Katalogs von Room to Read mit schönen, barrierefreien eBooks für Kinder. Es ist uns eine große Ehre, diese Partnerschaft zu unterstützen.

Der Anfang ist das Wort und das Ende ist die Stille. Und dazwischen liegen all die Geschichten. - Kate Atkinson

Legible konzentriert sich auf seine langfristigen Wachstumsaussichten, während wir eine moderne Lese- und Veröffentlichungsplattform für die Welt entwickelt. Unsere Plattform kann für zahlreiche Bereiche genutzt und angewendet werden, einschließlich der Verbreitung von Sprach-, Kultur- und Bildungsmaterialien für ein globales Publikum. Legible entwickelt diese Inhalte bereits und arbeitet mit indigenen Völkern und anderen zusammen, um diese Bereiche zu aktivieren und der Welt zu zeigen, was seine Plattform und sein Geschäftsmodell mit ihnen erreichen können.

Wir setzen den Ausbau von Legible.com auf eine durchdachte, solide und kundenorientierte Weise fort, um den Lesern die Freude an schön gestalteten, einfach zugänglichen, gestreamten eBooks jederzeit, überall und auf jede Art und Weise, die sie möchten, zu vermitteln. Es wird immer einen Markt für Bücher geben und Legible modernisiert die Art und Weise, wie das geschriebene Wort durch eBooks die Welt auf die positivste Weise verändern wird. Wir werden es der Welt ermöglichen zu lesen, wann, wo und wie sie will, und wir tun dies gemäß unseren Werten: Barrierefreiheit, Nachhaltigkeit, Schönheit und Integrität.

Mit freundlichen Grüßen

Kaleeg Hainsworth

Gründer und Chief Executive Officer

Legible Inc.

Über Legible Inc.

Legible ist eine neue browserbasierte eBook-Leseplattform, die die Zusammenarbeit zwischen Lesern, Verlegern und Autoren revolutioniert. Legible wurde von einem Team von Autoren, eBook-Verlegern, Designern und Branchenexperten gegründet und die Strategie von Legible besteht darin, Lesern in allen Teilen der Welt freien Zugang zu Millionen von Büchern auf jedem Gerät mit Internetanschluss zu bieten. Die Schlüsselwerte von Legible - Barrierefreiheit, Nachhaltigkeit, Schönheit und Integrität - stellen die Basis für das kontinuierliche Engagement zur Förderung von Bildung, Gerechtigkeit, Gleichberechtigung, Vielfalt, Inklusion und einer klimabewussten Zukunft weltweit dar.

Besuchen Sie Legible.com und entdecken Sie den Ort, an dem eBooks zum Leben erwachen!

Leserinnen und Leser sind eingeladen, das sich ständig weiterentwickelnde, kuratierte Bücherregal von Legible zu besuchen: https://legible.com/ca/list/staff-picks

Kontakt:

Kaleeg Hainsworth

Chief Executive Officer

Daniela Trnka

Vice President of Investor Relations

Legible Inc.

Telefon: 1 (672) 514-2665

E-Mail: invest@legible.com

Website: Legible.com

Investoren: investoren.legible.com

